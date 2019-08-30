 "Сподіваюся, скоро вдасться обійняти", - мати українського в'язня Кремля Кольченка. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона розповіла журналістам Крим.Реалії.

"Це дуже хвилююче. Всі в такому тривожному очікуванні. Сподіваємося, що вже скоро вдасться обійнятися", - говорить Лариса Кольченко.

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