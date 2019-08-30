 "Залишатимемося в Києві, поки не дочекаємося хлопців", - батько військовополоненого моряка Сороки. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
В аеропорту перебуває Віктор Сорока, батько захопленого ФСБ Росії співробітника СБУ Василя Сороки. Він сказав журналістам, що приїхав "за покликом батьківського серця", розраховуючи на те, що моряків привезуть у цей аеропорт сьогодні.
"Але, на жаль, нам поки інформацію не підтверджують про те, що хлопці повернулися в Україну з обміну. Нам ніхто нічого не говорить, зараз будемо намагатися з кимось зв'язатися. Але з Києва ми не будемо вже їхати. Сподіваємося, що якщо не сьогодні вдень, то вночі. Залишатимемося в Києві, поки не дочекаємося хлопців", - розповів він.
Крім того, в аеропорту перебувають мати і дружина моряка Романа Мокряка, а також тітка Михайла Власюка.
Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.
Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.
Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомлялося.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.
Ви вже самі себе заплутали.
Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан РябошапкаИсточник: https://censor.net.ua/v3145508
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Для чого надавати неперевірену інформацію?
Петиция на сайте президента Украины: Придать русскому языку статус второго государственного
https://petition.president.gov.ua/petition/57428
Фклудеру. Він за кожну відповідь паалучаает рузгую каапейку. У спам його і крапка.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-obmin-perenosytsya-nastupnyi-tyzhden/30137507.html
2 ч. ·
Сергій Сидоренко цікавився, чим поганий цей обмін. Спробую
- триває емоційне управління українським суспільством і, що виглядає для Росії більш важливим, керівництвом України
- якщо цей обмін відбувся, він не паритетний - я добре розумію, що паритетного обміну не може бути за визначенням, але: РОСІЯ змішала в одну купу політв'язнів та моряків, яких мала звільнити за рішенням Трибуналу з морського права
- цей обмін (якщо він відбувся), показує Заходу "людський оскал"Кремля та створює підстави для примусу до виконання Мінська
UPD: МОЖЕТЕ перечитати навіть в контексті того, що обміну станом на 11:20 нема і подумати, які цілі Кремля
А Зєєєлю кинули як лоха.
Літак відвіз сєпарів у раху і повернувся порожнім. Тільки от оголосити про це зєльонки не наважуються.
Скандал навагаються заглушити якимось іншим скандалом. Влаштували обшуки у НТКУ.
Все так примітивно і так прогнозовано. навіть Зє!вата незабаром плюватися від цього буде.