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 "Залишатимемося в Києві, поки не дочекаємося хлопців", - батько військовополоненого моряка Сороки. ВIДЕО

Рідні українських військових моряків приїхали в аеропорт "Київ" ("Жуляни") в очікуванні обміну утримуваними особами між Україною і Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

В аеропорту перебуває Віктор Сорока, батько захопленого ФСБ Росії співробітника СБУ Василя Сороки. Він сказав журналістам, що приїхав "за покликом батьківського серця", розраховуючи на те, що моряків привезуть у цей аеропорт сьогодні.

"Але, на жаль, нам поки інформацію не підтверджують про те, що хлопці повернулися в Україну з обміну. ​​Нам ніхто нічого не говорить, зараз будемо намагатися з кимось зв'язатися. Але з Києва ми не будемо вже їхати. Сподіваємося, що якщо не сьогодні вдень, то вночі. Залишатимемося в Києві, поки не дочекаємося хлопців", - розповів він.

Крім того, в аеропорту перебувають мати і дружина моряка Романа Мокряка, а також тітка Михайла Власюка.

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Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомлялося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.

Радниця командувача ВМС Вікторія Христенко повідомила, що в аеропорту "Київ" сів військовий літак, в якому теоретично можуть бути українські політв'язні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3145508
 
 
 Топ коментарі
 
Батьків жалко.
А Зєєєлю кинули як лоха.
Літак відвіз сєпарів у раху і повернувся порожнім. Тільки от оголосити про це зєльонки не наважуються.
Скандал навагаються заглушити якимось іншим скандалом. Влаштували обшуки у НТКУ.
Все так примітивно і так прогнозовано. навіть Зє!вата незабаром плюватися від цього буде.
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Зная лживость и подлость россиян, можно ожидать чего угодно.
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Я вже встиг прочитати ранішню статтю, де знову у всьому винні порохоботи "Залишатимемося в Києві, поки не дочекаємося хлопців", - батько військовополоненого моряка Сороки - Цензор.НЕТ 2559
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Я також встиг прочитати ранкові статті, де обмін полоненими - це сама що тільки може бути зрада зрадна."Залишатимемося в Києві, поки не дочекаємося хлопців", - батько військовополоненого моряка Сороки - Цензор.НЕТ 7631
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Нема там такого, бо повернення наших людей є пріоритетним питанням.
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Звичайно, що є різні аспекти звільнення моряків та можлива висока ціна цього. Але це не є зрадою.
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Тобто порти б для РФ були б заблоковані до звільнення полонених, то це гуд, а якщо полонених відпустять раніше і не заблокують порти із за не звільнення полонених, то це - зрада зрадна?
Ви вже самі себе заплутали."Залишатимемося в Києві, поки не дочекаємося хлопців", - батько військовополоненого моряка Сороки - Цензор.НЕТ 749
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Такого я не говорив, навіть не впевнений у заблокуванні портів. Але звільняти моряків треба з урахуванням ціни і всіх правових аспектів.
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Я вже побачив, що твого лайку там немає.
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Один вопрос КАКАЯ ГНИДА РАСТРЕЗВОНИЛА? Если с офиса зели молчок !
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Мабуть ті, кому хотілось би зірвати процес обміну.
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Тобто ця інформація з'явилася пізніше інформації Ісламової та Генпрокурора.
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"Тобто" всі запитання до Іслямової та до генпрокурора, а не до мене.
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Звичайно. До того ж і вам треба навчитися не у всьому звинувачувати форумчан, особливо опонентів.
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"Вам"? А не ти тут часом всіх "зебілами" обзиваєш, нє і не лайкаєш з радості всіх хто таке пише? Не ти тут в "совет форумчан" за інших пишеш, а сам лайки відвертому мату в адресу опонентів ставиш?
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А ви не такі? Не погрожували переслідуванням за коментарі? Не принижували опонентів різними образами? Ви це заслужили, але можете все змінити. Почніть з себе, бо нібито ви тимчасово виграли.
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Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. Источник: https://censor.net.ua/v3145508
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Для чого надавати неперевірену інформацію?
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Взагалі кумедно - першоджерело співробітниця ВР, а вже потім новопризначений генпрокурор... "Залишатимемося в Києві, поки не дочекаємося хлопців", - батько військовополоненого моряка Сороки - Цензор.НЕТ 5924

"Залишатимемося в Києві, поки не дочекаємося хлопців", - батько військовополоненого моряка Сороки - Цензор.НЕТ 4200
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гніда - Пономарьов, що прикидається руссскім опппозіціонєром
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коментар відмічено як спам  
 
ДЛЯ АКТИВНЫХ ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ - тех, кто говорит на русском языке и готов отстаивать права говорить на русском свободно!
Петиция на сайте президента Украины: Придать русскому языку статус второго государственного
https://petition.president.gov.ua/petition/57428
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Питання щодо державної мови не вирішується петиціями, які нова влада ігнорує.
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Та не відповідайте тому поцу Фклудеру. Він за кожну відповідь паалучаает рузгую каапейку. У спам його і крапка.
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Так вон рядом СТРАНА ********* (ОГРОМНАЯ СТРАНА)там можно всем гос структурам и служащим на русском говорить а в УКРАИНЕ НА УКРАИНСКОМ !
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І українська мова на росії не має рівних прав у порівнянні з правами російської мови.
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Чемодан вокзал ********* !Хотя сам говорю на РУССКОМ и никто не запрещает !
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Эта петиция для ленивых (обманутых роспропагандой), а не для активных.
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Обмін утримуваними між Україною і Росією відкладається до наступного тижня - джерела

https://www.radiosvoboda.org/a/news-obmin-perenosytsya-nastupnyi-tyzhden/30137507.html
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Обмен украинских военных моряков, захваченных в Керченском заливе, типичный результат не информированности и информационного вакуума созданного вокруг президента Зеленского. Ему не было доложено о решении международного суда по морскому праву, он не был информирован о последствиях для России невыполнения этого решения. Принятие условий обмена украинской стороной фактически является признанием легитимности судебного процесса над незаконно захваченными украинскими моряками. И это будет иметь очень серьезные правовые и дипломатические последствия для страны. Ответственность за это должен разделить и нынешний министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, усилиями которого была дезорганизована работа МИДа, а внешнеполитический функции незаконно узурпированы структурами ОПУ.(с)
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Євген Магда
2 ч. ·

Сергій Сидоренко цікавився, чим поганий цей обмін. Спробую
- триває емоційне управління українським суспільством і, що виглядає для Росії більш важливим, керівництвом України
- якщо цей обмін відбувся, він не паритетний - я добре розумію, що паритетного обміну не може бути за визначенням, але: РОСІЯ змішала в одну купу політв'язнів та моряків, яких мала звільнити за рішенням Трибуналу з морського права
- цей обмін (якщо він відбувся), показує Заходу "людський оскал"Кремля та створює підстави для примусу до виконання Мінська
UPD: МОЖЕТЕ перечитати навіть в контексті того, що обміну станом на 11:20 нема і подумати, які цілі Кремля
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Батьків жалко.
А Зєєєлю кинули як лоха.
Літак відвіз сєпарів у раху і повернувся порожнім. Тільки от оголосити про це зєльонки не наважуються.
Скандал навагаються заглушити якимось іншим скандалом. Влаштували обшуки у НТКУ.
Все так примітивно і так прогнозовано. навіть Зє!вата незабаром плюватися від цього буде.
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Дійсно, що віддали їхніх терористів та окупантів?
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из аэропорта сразу в больницу... госпиталь сбу, вероятно
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Ночной захват власти "избранным народом"..
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Обмен пленными состоится в течение месяца к 30 сентябрю а пока власти Украины выполнили условия в одностороннем порядке освободив 35 человек и военно-транспортным самолетом доставила сегодня утром в Россию ...
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Рябошапка і ті, хто повідомив родичам полонених, що вони вже в Україні, Ви тварини. Ви офіційні особи, ви повинні говорити мовою фактів, а не постити всяку фігню у ФБ.
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