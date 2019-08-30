 "Залишатимемося в Києві, поки не дочекаємося хлопців", - батько військовополоненого моряка Сороки. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

В аеропорту перебуває Віктор Сорока, батько захопленого ФСБ Росії співробітника СБУ Василя Сороки. Він сказав журналістам, що приїхав "за покликом батьківського серця", розраховуючи на те, що моряків привезуть у цей аеропорт сьогодні.

"Але, на жаль, нам поки інформацію не підтверджують про те, що хлопці повернулися в Україну з обміну. ​​Нам ніхто нічого не говорить, зараз будемо намагатися з кимось зв'язатися. Але з Києва ми не будемо вже їхати. Сподіваємося, що якщо не сьогодні вдень, то вночі. Залишатимемося в Києві, поки не дочекаємося хлопців", - розповів він.

Крім того, в аеропорту перебувають мати і дружина моряка Романа Мокряка, а також тітка Михайла Власюка.

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Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомлялося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.

Радниця командувача ВМС Вікторія Христенко повідомила, що в аеропорту "Київ" сів військовий літак, в якому теоретично можуть бути українські політв'язні.