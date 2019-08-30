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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (2526) парламент (326) Герасимов (194)

 "И шо вы орете все время?" - нардеп від "ЄС" Герасимов рознервував Зеленського зауваженнями під час засідання ВР. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на зауваження нардепа від "Європейської Солідарності" під час нічного засідання українського парламенту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це під час обговорення законопроєкту про зняття недоторканності. Герасимов з місця зробив зауваження спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову, що той нібито неточно висловився щодо предмета голосування.

"Ну, і сказав він ... І шо ви кричите постійно?" - з обуренням відреагував на це Зеленський.

Відео Буквы

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Менше есемесок, будь ласка", - Зеленський розсмішив депутатів на початку виступу з трибуни парламенту. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3145503
 
   
 Топ коментарі
 
зрівняйте фото обдовбаного добкіна молодшого і нинішнього гаранта! совпадєніє мать його іті "И шо вы орете все время?" - нардеп от "ЕС" Герасимов разнервничал Зеленского замечаниями во время заседания ВР - Цензор.НЕТ 4582 реінкарнація
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Тобто ти визнаєш, що час закону і дотримання порядку закінчився? Вимагання дотримання процедур і вимог законодавства - це фантомні болі?
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Так у Герасимова, Геращенко фантомные боли...Они думают что ещё власть и что то решают. что ублюдков кто то слушает...
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Руц язык ведет за собой руцкие танки под видом спасеня русских.ложь и парашка это одно целое
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По-русски пишу тебе - пошел нахер, вата руснявая
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вали в мокшандию там тебе срузгий государственный будет, тут НИКОГДА !!!!
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Ты! **** кацапская! Я разговариваю на русском! И готов его забыть, чтобы только случайно за козломордого не признали, и не считали унтерменшем!
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Ну и дыбил, бо забудешь русский язык станешь одномовным козломордым быдлом и братом одноязычному козломордому быдлу. Два языка с пелёнок это умно.
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А почему Куриный, а не ангельский -вторым языком?
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Ну если ты собрался ******** из Украины, так тебе и надо ангельский, а я здесь остаюсь. Кстати почему русский язык куриный, а украинский нет? Ведь 95% основных слов у них одинаковые. Чи ты быдло и этого не знал?
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Быдло, Куриный потому как На россии так считают. Страна на гербе которой двухглавая курица - Курятник, быдло, счастливые обладатели паспорта с двухглавой куркой - петухи и курицы.
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Чужому навчайтеся, і свого не цурайтеся.....😀
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Русский язык родом из Украины - он у себя дома, чего его цураться? Цураться его может только быдло.
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Не русский, а расиський! Монгольский + свиной + Татарский + собачий + Украинский, получается расиський!! Великие Россияне знали о своём монгольском пролом!!! Правда проклинали прошлое!!!
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дайте ссылку на петицию, которая запрещает эту петицию? я за нее проголосую
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Зеленский как та макака. Он либо не понимает что он президент и стоило бы приубавить свой пыл даже если что то не нравиться либо ему по приколу вести себя так если ему по приколу то скорее всего он обдолбаный... Может быть кто то со мной не согласиться..., это такое...
Вел бы он себя пристойно я бы не писал что он макака, некая обезьянка....
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Ві ваще гад покусився на святе! Хоче проект Порошенко узаконити.
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Зізнайся, що сам би далі буфета не ходив!
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ходив-ходив! ))))) ой ходив.... би))))))
у кулуарах бува цікавіше ніж в залі... знову ж...дівчата-журналістки )))
та нажаль... чи на щастя... хожу іншими життєвими коридорами )))))
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Нічого дивного!! просто ВОНО чогось нанюхалось!! Невже не зрозуміло?? "И шо вы орете все время?" - нардеп від "ЄС" Герасимов рознервував Зеленського зауваженнями під час засідання ВР - Цензор.НЕТ 2832
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SUPER! Порохобыдло нужно воспитывать и ставить тварей раком.
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Україна як держава , помалу зникає , наразі актуальна - Новомосковія.
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Я українець , а от дехто піджидок , це зрозуміло вже давно.Прийдуть московити , будеш маломосковит
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нє, старомоскальщина

Нафтогаз України‏ @NaftogazUK

Опалювальний сезон у Кривому Розі треба терміново рятуватиУ одного з найбільших виробників тепла міста Кривий Ріг - АТ «Криворізька теплоцентраль» склалась критична ситуація із заборгованістю за природний газ.

Ми просимо владу міста та Фонду державного майна, що здійснює управління АТ «Криворізька теплоцентраль», вжити негайних заходів для погашення заборгованості і забезпечення своєчасного початку опалювального сезону у Кривому Розі.
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это ********** какой страны в Раде? Явно не Украины... Рамсит по-кацапски.. Расеи, что ли? "И шо вы орете все время?" - нардеп від "ЄС" Герасимов рознервував Зеленського зауваженнями під час засідання ВР - Цензор.НЕТ 4836
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Супер! У мародерів діарея, їм треба видати по горщіку
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Мародерські тролі! А можете всі разом по команді бздонути? Уявляєте, яка це буде потужна зброя??? Десятки тисяч мародерських тролів одночасно бздять і Раша в офує тікає і ховається в сибірських лісах "И шо вы орете все время?" - нардеп від "ЄС" Герасимов рознервував Зеленського зауваженнями під час засідання ВР - Цензор.НЕТ 3249 "И шо вы орете все время?" - нардеп від "ЄС" Герасимов рознервував Зеленського зауваженнями під час засідання ВР - Цензор.НЕТ 8559
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Ваша обмеженість просто вражає , в вас навіть в голові не вкладається що крім порохоботів , існують люди з головами на плечах.
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Це пан про дякул? Тих, хто за штуку помочі? То що, я звичайного дякулу від порохобота не відрізню? "И шо вы орете все время?" - нардеп від "ЄС" Герасимов рознервував Зеленського зауваженнями під час засідання ВР - Цензор.НЕТ 6276
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преЗЕК оно и есть преЗЕК.
быдло оно и есть быдло.)))
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Геннадий Корбан заявил, что приказ на штурм Иловайска отдал лично Петр Порошенко.
«И никто другой. По его замыслу Донецк должен был быть взят в кольцо. Иловайск являлся ключевым транспортным узлом куда доставлялись боеприпасы и другие товары из военторга РФ. В тот момент многие военные были против этой операции, поскольку существовали альтернативные решения по Донецку. Несмотря на это Петр Порошенко дал старт военной операции 4 августа 2014-го. При этом Муженко и Гелетей скорее выполняли роль послушных статистов потакавших прихоти своего главнокомандующего», - заявил бывший пост вице-губернатора Днепропетровской области в Facebook.
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да нуу...не гоните пургу - штурмовать как раз начали добробаты от корбана
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"Ну, и сказал он... И шо вы орете все время?" - с возмущением отреагировал на это Зеленский.

быдловатый, хамоватый директор колгоспу им. "Бени Коломойского" рулит ...
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Нужно было быловатым бездельникам-депутатам, которые визжали как торговки рыбой на Привозе, упасть на колени со словами "Мадам и Месье, не соизволите ли вы разговаривать потише, по делу и по очереди"??
Так по твоему? "И шо вы орете все время?" - нардеп від "ЄС" Герасимов рознервував Зеленського зауваженнями під час засідання ВР - Цензор.НЕТ 5291
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по моему, Беню (как и прочее барыжьё) на пушечный выстрел нельзя было допускать к политике Державы в месте с его арлекинами и шутами!
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Мені одній почулося слово "п...дець" , сказане Зеленським після його "И шо вы орете все время?" до того, як він руками по столу стукнув...? "И шо вы орете все время?" - нардеп від "ЄС" Герасимов рознервував Зеленського зауваженнями під час засідання ВР - Цензор.НЕТ 1350
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Молодец Вова! "И шо вы орете все время?" - нардеп від "ЄС" Герасимов рознервував Зеленського зауваженнями під час засідання ВР - Цензор.НЕТ 709 Только не орёте, а всё время гавкаете! "И шо вы орете все время?" - нардеп від "ЄС" Герасимов рознервував Зеленського зауваженнями під час засідання ВР - Цензор.НЕТ 1618
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Криворізький грінпоц досі вважає, що воно на сцені 95-го кварталу. Яка нахабна істота!
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Петина команда все годы орала рвя с криком на себе вышиванки и не забывая шарить по карманам своего народа.. "И шо вы орете все время?" - нардеп від "ЄС" Герасимов рознервував Зеленського зауваженнями під час засідання ВР - Цензор.НЕТ 2771
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что за тайная вечеря и шо теперь ВР превратится в ночной клуб во главе с главным исполнителем "И шо вы орете все время?" - нардеп від "ЄС" Герасимов рознервував Зеленського зауваженнями під час засідання ВР - Цензор.НЕТ 7544
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Пане президент, а з путіним так поговорити ,слабо?
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Вчера у обдолбыша, который выдаёт себя за президента, была ломка. Войдите в положение.
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Петекантропы никак не успокоятся, все хрюкают в своей выгребной яме, не могут понять, что они никто и звать их никак. Уверен, что эту пятую колонну внутри страны нужно запретить как преступную организацию, 5 лет грабившую страну
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еще что тебе запретить?а ты кто и звать тебя как?вася
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Криворозке быдло во всей своей красе...
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этот сюр начался со старта предвыборной компании и продолжается
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анализы так и не сдал,и добкина младшего в раде нет,где взять?
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мальчик нервничает, ему пора баиньки, а плохие дяди и тети не отпускают.
Еще и разговаривают громко, а оно привыкло засыпать в тишине...
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