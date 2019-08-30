 "И шо вы орете все время?" - нардеп від "ЄС" Герасимов рознервував Зеленського зауваженнями під час засідання ВР. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це під час обговорення законопроєкту про зняття недоторканності. Герасимов з місця зробив зауваження спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову, що той нібито неточно висловився щодо предмета голосування.

"Ну, і сказав він ... І шо ви кричите постійно?" - з обуренням відреагував на це Зеленський.

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