 "И шо вы орете все время?" - нардеп від "ЄС" Герасимов рознервував Зеленського зауваженнями під час засідання ВР. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це під час обговорення законопроєкту про зняття недоторканності. Герасимов з місця зробив зауваження спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову, що той нібито неточно висловився щодо предмета голосування.
"Ну, і сказав він ... І шо ви кричите постійно?" - з обуренням відреагував на це Зеленський.
Відео Буквы
Вел бы он себя пристойно я бы не писал что он макака, некая обезьянка....
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у кулуарах бува цікавіше ніж в залі... знову ж...дівчата-журналістки )))
та нажаль... чи на щастя... хожу іншими життєвими коридорами )))))
Нафтогаз України @NaftogazUK
Опалювальний сезон у Кривому Розі треба терміново рятуватиУ одного з найбільших виробників тепла міста Кривий Ріг - АТ «Криворізька теплоцентраль» склалась критична ситуація із заборгованістю за природний газ.
Ми просимо владу міста та Фонду державного майна, що здійснює управління АТ «Криворізька теплоцентраль», вжити негайних заходів для погашення заборгованості і забезпечення своєчасного початку опалювального сезону у Кривому Розі.
быдло оно и есть быдло.)))
«И никто другой. По его замыслу Донецк должен был быть взят в кольцо. Иловайск являлся ключевым транспортным узлом куда доставлялись боеприпасы и другие товары из военторга РФ. В тот момент многие военные были против этой операции, поскольку существовали альтернативные решения по Донецку. Несмотря на это Петр Порошенко дал старт военной операции 4 августа 2014-го. При этом Муженко и Гелетей скорее выполняли роль послушных статистов потакавших прихоти своего главнокомандующего», - заявил бывший пост вице-губернатора Днепропетровской области в Facebook.
быдловатый, хамоватый директор колгоспу им. "Бени Коломойского" рулит ...
Так по твоему?
Еще и разговаривают громко, а оно привыкло засыпать в тишине...