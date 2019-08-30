 Військовий літак сів в аеропорту "Київ", - радник командувача ВМС. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомила радниця командувача Військово-морських сил України Вікторія Христенко.
"Сів військовий літак, але це поки для нас нічого не означає, тому що ми не бачили людей", - зазначила вона.
Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.
Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.
Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомлялося.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.
варіанти:
- вода в крис
- особливий статус отсоса
- торгівля з окупованими територіями
Батьків жалко.
А Зєєєлю кинули як лоха.
Літак відвіз сєпарів у раху і повернувся порожнім. Тільки от оголосити про це зєльонки не наважуються.
Скандал навагаються заглушити якимось іншим скандалом. Влаштували обшуки у НТКУ.
Все так примітивно і так прогнозовано. навіть Зє!вата незабаром плюватися від цього буде.