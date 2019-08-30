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 Військовий літак сів в аеропорту "Київ", - радник командувача ВМС. ВIДЕО

В аеропорту "Київ" сів військовий літак, у якому теоретично можуть перебувати українські політв'язні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомила радниця командувача Військово-морських сил України Вікторія Христенко.

"Сів військовий літак, але це поки для нас нічого не означає, тому що ми не бачили людей", - зазначила вона.

Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомлялося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилюк про обмін утримуваними особами: Коментуватимемо, коли це станеться

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3145490
 
   
 Топ коментарі
 
Обмін відбувся
екскременти: - Зрада!
Обмін не відбувся

екскременти: - Зрада!
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процес обміну триває

екскременти: - Зрада!
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Обмен любит тишину . А при ПИДОРОШЕНКО геращенко всех слюной обрызгала так мальдивского хвалила за титанический труд хотя потом и МЕРТВЕЧУК себя хвалил за этот обмен!
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В аэропорту "Киев" вообще-то каждый день садятся военные самолеты, в чем новость?
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Может это "немецкий" самолёт от самого кремлёвского Фюрера. В столице и на окраинах уже бродят кремлёвские пастухи,которые через 112 канал собирают в стада полуватных (советских) баранов,чтобы потом эту отару направить против Украинского народа.
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Про судна, захоплені військово-морськими піратами імперії, що чутно?
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КАКОЙ ЭТО нах советник ? ОБРЮГШАЯ,ЗАПЛЫВШАЯ,НЕДОЛЕКАЯ баба,разговаривающая на кацапском языке
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Где можно сделать такую причёску, как у Виктории Хрстенко ?
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те що хлопці дома - добре, одне питання: що здали пуйлу за це зеленокомандні "пачітатєлі міра пасрєдінє-простаперестатьстрєлять" ?
варіанти:
- вода в крис
- особливий статус отсоса
- торгівля з окупованими територіями
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Ну и бардак, честное слово. Никто в стране не знает что происходит.
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напьорсточнікі муткі мутят - вот шо проісходіт
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Необізнаними людьми легше керувати, вони вірять телевізору, "начальству". Так з'являються ті, хто голосує за кіногероєв. Це зручно для влади, тримати населення в невіданні.
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і снятійє с мордора всєх санкцій - раді чєго і всьо задумивалось
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пасіба! я сьодні ше одне украінське слово вивчив
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віддали сєпарів твоїх за так, навіть нішо не пообіщали взамєн
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Андрій Жагун

Батьків жалко.
А Зєєєлю кинули як лоха.
Літак відвіз сєпарів у раху і повернувся порожнім. Тільки от оголосити про це зєльонки не наважуються.
Скандал навагаються заглушити якимось іншим скандалом. Влаштували обшуки у НТКУ.
Все так примітивно і так прогнозовано. навіть Зє!вата незабаром плюватися від цього буде.
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