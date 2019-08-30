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 Політика України
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Все про:ВР (5506) недоторканність (429) Порошенко (9609)

 Під час голосування за скасування недоторканності Рада порушила конституційну процедуру, - Порошенко. ВIДЕО

Під час голосування за скасування депутатської недоторканності була порушена конституційна процедура розгляду питання. Це може поставити результати голосування під загрозу.

Про це заявив із трибуни парламенту народний депутат від партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ. Відеозапис відповідного виступу він виклав на своїй сторінці у Facebook.

"Пишаюся тим, що саме я як президент України був автором законопроєкту про скасування депутатської недоторканності", - почав свій виступ Порошенко.

За його словами, існує єдиний процедурно правильний шлях скасування депутатської недоторканності.

"Алгоритм і процедура зазначеного законопроєкту робиться таким чином: він був розроблений Конституційною комісією, створеною моїм указом. Після того, як я вніс законопроєкт до ВР, він був проголосований у парламенті, спрямований до Конституційного Суду і Венеціанської комісії. Це - звичайна конституційна процедура. Щоб їх висновки були спрямовані Раді, щоб були проголосовані зміни до Конституції в частині недоторканності з урахуванням висновків Венеціанської комісії. Це адаптація українського законодавства до законодавства ЄС. Інших механізмів не існує", - сказав Порошенко.
Відійшовши від цього алгоритму, Верховна Рада порушила конституційну процедуру, вважає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада проголосувала постанову про попереднє схвалення закону про ліквідацію депутатської недоторканності

"Другий крок - це врахування висновків Конституційного Суду. Я наголошую: висновки КС мають бути імплементовані. Зараз відбувається порушення конституційної процедури. Це ставить під загрозу результат нашої роботи", - додав політик.

Незважаючи на такі ризики, фракція "Європейська Солідарність" проголосувала за скасування депутатської недоторканності.

Нагадаємо, вночі 30 серпня Верховна Рада ухвалила постанову 1095 про попереднє схвалення закону про скасування депутатської недоторканності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3145457
 
 
 Топ коментарі
 
Петька, ты прекрасно знаешь, как отменять неприкосновенность.. почему же не отменил? 5 лет у тебя было, свинья ты ужратая!
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Чья бы корова мычала. Пять лет игнорировал рекомендации Венецианской комиссии, законы принимали как хотели. Теперь оно замычало.
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да, Венецианская комиссия поостудит эти новые, горячие головы от Зеленского...
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ага..порошенко просто пернул свое "я так думаю" ...не более. тоже мне "спец"
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Это не горячие головы
Это пустые головы
Если хотя бы попытаются чему-то научиться..., но по поводу их "лидера" уже высказался Рахманин
https://censor.net.ua/news/3145443/est_kniga_kotoraya_pomogaet_vo_mnogih_voprosah_pochitayite_nazyvaetsya_konstitutsiya_rahmanin_ob_ugroze
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эх-хе-хе... не хотят они учиться, вот в чем проблема. они хотят изменить мир под себя, чтобы все остальные учились. потому и телефоны в Раде были включены. кто-то в #опу кого-то посылает, а кто-то просто развлекается как может. плевать они хотели и законы, и на избирателей. При голосовании за отмену неприкосновенности Рада нарушила конституционную процедуру, - Порошенко - Цензор.НЕТ 921
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"О книге, которая помогает во многом разобраться - почитайте нашу Конституцию"(с)
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ВЧЕРА сегодня НОЧЬЮ... СМОТРЕЛ ЭТО ВСЕ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ..сидит Зебобик подгоняет Дима давадй давай да ну на.....давай т.е. Дима Разумков давай давай.....мол гони кино и плюй на все.... вышло много адекватных людей им Зедебилам поясняет и бывший сулдья КСУ и Порошенко и от платформы за жизнь от Батькивщины мол ребята проблема в том что НАДО ПРИНМИМАТЬ ПО ПРОЦЕДУРЕ чтобы не дать в будущем основания для отмены вашего голосования КСУ...не дебилье не догнали... тупые когда проголосовали Зеля подпрыгнул типа ура похлопал хлопал а потом на своей трибуне Рады пальцы растопырил средние пальцы согнул типа мы их сделали.... короче Рада стала сценой Квартала 95.... При голосовании за отмену неприкосновенности Рада нарушила конституционную процедуру, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4780 ребята мы таких придурков выбрали от Слуги народа кошмар и зашквар какието паанки писклявые голосочком пи пи спасибо вам Владимир одна дура и вовсе мы политическая партия выполняем ВОЛЮ НАШЕГО ВЯЛИКОГО ЗЕ.... мля такого даже при Яныке не было....
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это - трэш. мы понимали, что, примерно, так и будет. но понимать, это - одно, а видеть - другое... При голосовании за отмену неприкосновенности Рада нарушила конституционную процедуру, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6984
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Петька, ты прекрасно знаешь, как отменять неприкосновенность.. почему же не отменил? 5 лет у тебя было, свинья ты ужратая!
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понимаешь, свинья порхатая , в Украине сейчас по плану кремля уничтожается парламентаризм и зачатки демократии . Через год Рада уже будет не нужна . Все управление будет вестись из офиса шаурмена .
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может потому что не имел моно партиии или даже просто самой большой партии в парламенте? как считаешь? проголосовать монопартией тупых кнопкодавов и договориться с коалицией одно и тоже?
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А типа НФ был против? У Пэци ж была каалицыя м НФ, не знал?
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хотел бы я посмотреть как НФ согласился бы голосовать что-то в нарушение процедуры...
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"Максюша", ты "дурак по жизни", или "по назначению"? Решение о снятии неприкосновенности не президент решает, Верховная Рада - законодательный орган страны... А президент это решение утверждает... И что Порошенко должен был делать, если Рада сказала - "НЕТ!"?... Перестрелять Раду, как Голобородько?...
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Как правильно заметили* отменяет не Президент, а сама ВР! Но Президент конечно может быть инициатором законопроекта.
Я сам всегда был за отмену неприкосновенности, но сейчас отмена - это трагедия.....Зе отменил неприкосновенность не потому, что хочет народ, а потому что ему нужен рычаг давления на зепутатов (и депутатов оппозиции которой сейчас и так "как кот наплакал"). И комизм ситуации, что отменил именно Зе, а не ВР и получиться такое могло только благодаря тому,что набрали в свою команду послушных баранов (выражаясь языком 95 квартала - статистов), которые будут послушно выполнять все команды. По сути мы перешли от Парламентско-президентской республики к диктатуре (Расея, Германия 30х годов...)
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Gheorghe Bandu 🇪🇺‏ @BoSS_Modpe 6 часов назад

Пристайко - протеже ЄС і США.
Там сказали: дайте нам нормальну людину для контактів, а своїх дебілів хоч міністрами оборони призначайте. Так і зробили.
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Роман Зотов, Українобот, 25%.‏ @QrPtJwN4af81Tbz

Майбутній міноб десь загуляв і не прийшов на 18.00 для затвердження вру на посаду.
Щось такого ще не пам'ятаю...
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Пошел бешеный принтер. Никто ничего не понимает, но каждыую минут за что-то голосуют При голосовании за отмену неприкосновенности Рада нарушила конституционную процедуру, - Порошенко - Цензор.НЕТ 849
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"кролікі - ето нє только ценний мєх...!"
кролікі плодятса і плодят нє пріходя в сознаніє
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Каледонія 25%гідності+75%мізантропії‏ @CaledoniA_ua 1 час назад

ВР напомнила документальный фильм от ВВС "Брачные игры в мире животных". Там в одной серии рассказывали про самое маленькое сумчатое. Что то похожее на мышку или бурундука. В период размножения самцы не едят, не пьют, а только самок тискают. И так пару недельВ конце этого периода многие из них просто сдыхают от истощения
Так вот хотелось бы шоб эти стахановцы в Верховной Раде как эти сумчатые кончили
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У режима новомалороссов мало времени - деньги кончаются.
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Там вже развлєкуха пішла як на стадіоні.
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это жалких всхрюк свиненка которого уже ведут к мангалу за его потужный мыролюбный реформизм.
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Тобто це лише попереднє зняття недоторканності При голосовании за отмену неприкосновенности Рада нарушила конституционную процедуру, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9158
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Чья бы корова мычала. Пять лет игнорировал рекомендации Венецианской комиссии, законы принимали как хотели. Теперь оно замычало.
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Иван Иванов f27dd983 - "Пять лет игнорировал рекомендации Венецианской комиссии..." При голосовании за отмену неприкосновенности Рада нарушила конституционную процедуру, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4598 При голосовании за отмену неприкосновенности Рада нарушила конституционную процедуру, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8626
Ух, какой у тебя такой "багаж знаний". А что ты ещё знаешь необычного об этом законе?
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я знаю что Петя обещал отменить деп. неприкосновенность ещё когда шёл в президенты. Обманул. И сейчас морозится как может.
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Не сливайся. Отвечай за свои слова трепло про "Пять лет игнорировал рекомендации Венецианской комиссии..."
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Эй, трепло козломордое, ты куда пропало?
Запомни, в отличии от твоего **********, в Украине Президента выбирают всего на пять лет. И ты этого не учёл в своём высере. На этом ты и спалился свинорус козломордый.
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Нет, не последнее. Если его таки не посадят, то он нас еще пять лет будет мучать.

И в свой блок ПЕСов он притащил самых надоедливых, отвратительных, депутатов, - как будто назло украинцам, чтобы мы еще пять лет ими "наслаждались": луценчиха, гончаренчиха, герасимов.
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Щас барыга начнёт пургу нести,шоб только не приняли этот закон.А иначе- тюрьма.
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Иначе зачем он в депутаты лез как танк если не ради иммунитета
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вы с зелей смоетесь гораздо раньше 15-ти лет...))))
ты бы так далеко не заглядывал...))))
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как умный дауну, его фракция проголосовала ЗА, но возмущена нарушением процедуры, которая должна соблюдаться по конституции, потом каждый портнов сможет оспорить это решение со сменой президента... знакомые буквы нашел в тексте тут?
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ФРАКЦИЯ ПРОГОЛОСОВАЛА ЗА. ВСЯ. КРОМЕ ЕГО САМОГО. 😂😅😂
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Может найтись группа депутатов, оспорив с легкостью закон в Конституционном Суде поскольку нарушенна процедура его принятия, вот и все Петино возмущение, шо тебе не понятно, они то проголосовали, но последствия для Закона могут быть печальными.
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так где вопли овца вот видос пети Петро Порошенко про звинувачення у корупції на свою адресу молчит зескот как их предки пред наганми прод отрядов
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так где дела гбр трубы При голосовании за отмену неприкосновенности Рада нарушила конституционную процедуру, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7566
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и лала тка ты не отрицаешь что есть мать под прокси сего бойца При голосовании за отмену неприкосновенности Рада нарушила конституционную процедуру, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6003
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щас боты начнут переживать за неприкосновенность депутатов и пороха))) чето ржу)) нам здесь, народу, так сказать, их неприкосновенность по барабану, будут как все. но у ботов методички им чего депутаты неприкосновенные нужны. у пороха подгорет, невеселые они там
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Ну так на нары ж не хочется, все понятно
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Хто б сумнівався кому цей закон як страшний сон.Думав петрик піаром все скінчится.Якби там не було,а недоторканість знімуть однозначно і торкатимутся прямо в раді холодні.залізні кайданки,отих загребущих лап,які гребли все під себе,а повідрубував вчасно,нічого було б і переживати
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не переживайте, мы трампу сейчас больше нужны чем трамп нам усьо будет.
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не переоценивайте себя . Трампу нужен компромат на Байдена . Да и без него он обойдется .
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Ми потрібні Трампу При голосовании за отмену неприкосновенности Рада нарушила конституционную процедуру, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3823 Це новий анекдот?
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"Ні, ще не всі Камази напаковано,
Ще в бізнес-джет не влито керосин -
А мене блазень цей торкнутись розраховує!"
Так з жахом думав свиносучий син...
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в море эскадра в поле эскадрон
красавец-бронепоезд прибывает на перрон
крутится под облачком дурак-аэроплан
дружно выполняется пятилетний план
нежно выпивается бутылка на троих
третий побуянил а потом затих
остальные двое скомандовали пли
и на поле боя вместе полегли
лучше бы я песню спел о малыше
на лошадке в яблоках из папье-маше 
с деревянной сабелькой завернутой в фольгу
про ненастоящую пистонную пальбу
пистолетик детский который как живой
раненый как мертвый лежит на мостовой
стройный медный чайник закипает на огне
почтальон повестку доставляет мне

Борис Херсонский
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Вот про фольгу понравилось. Фольга - это наше всё в прошлом.
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Да, Петя, конституционный только ты и твоя соевая камарилья

Легитимыч-2
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Петя з бодуна або з переляку почав плутати педалі.Не знати різниці між постановою та законопроектом,та ще й бувшому президенту,це страмовисько
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Будет забавно наблюдать дальнейшие действия зебилов наголосют такого что завтра станем малоросией нечё ведь главное чтобы петя сел При голосовании за отмену неприкосновенности Рада нарушила конституционную процедуру, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7090
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Порошенко перед обранням у Президенти обіцяв зняття недоторканості з депутатів? Обіцяв. За 5 років президенства цього не було зроблено? Не було. При голосовании за отмену неприкосновенности Рада нарушила конституционную процедуру, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3214
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Через 2 недели для судов России могли быть закрыты все порты, но украинская власть решила спасти путина
По сообщениям СМИ Международный трибунал по морскому праву начал фиксирование невыполнения РФ решения о незаконности захвата украинских судов и моряков. Процедура длится две недели. После этого международные порты должны быть закрыты для судов РФ. РФ получила соответствующее сообщение. В ответе РФ заявила о готовности предоставить полные доказательства исполнения решения в двухнедельный срок. Но,похоже, что руководство Украины собирается помочь стране-агрессору не только избежать справедливого наказания, но еще и получить определенные дивиденды. Очевидно, что именно для этого формируют так называемый «обмен военнопленными»,вместо безусловного освобождения всех захваченных РФ украинцев включая моряков, Киев готовится вернуть россии всех российских наемников, агентов и коллаборационистов. При этом в СМИ начнется очередная волна пропаганды о «миролюбивом жесте РФ во главе с путиным», приправленная лестью в адрес Зеленского. И останется в информационной тени тот факт, что с момента захвата моряков русские и коллаборационисты убили еще несколько десятков украинских военных и бросили в тюрьмы многих граждан, которые, как им показалось, представляли угрозу оккупационному режиму. Похоже, что игра в поддавки и откровенное содействие агрессору продолжается...
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Наших людей могут освободить из плена, однако для порохоботов это видится, как сдача Украины.
Поробовали бы вы сами, порохоботы, посидеть в российской тюрьме хоть недолго, может, не гавкали бы.
"Патриоты" липовые
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У п'ятницю, 30 серпня, відбувся обмін полоненими між Україною і Росією.
Про це з посиланням на співробітницю Верховної Ради повідомляє новообраний генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.
"Обмін завершився: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому", - йдеться в повідомленні співробітниці Верховної Ради Анни Ісламової.
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це пояснює , чому кордон України із ворогом був відкритий за президентства Рошенка і не закрили за президентства Зеленського.
Дуже приємно здивований , вперше бачу на сторінках "Цензору" щоб хтось не переплутав "колаборантів" із "колабораціоністами".
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Ну ты и придурок! Так может Сенцова того? Назад в тюрьму?
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Ну так не этот же писАтель в тюрьме гниет. При голосовании за отмену неприкосновенности Рада нарушила конституционную процедуру, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8417
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Тоесть пусть моряки сидят дальше, никакого обмена, а рашка скажет что вот мы предлагали их отпустить но Украина отказалась.
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При голосовании за отмену неприкосновенности Рада нарушила конституционную процедуру, - Порошенко

При голосовании за отмену неприкосновенности Рада нарушила конституционную процедуру, - Порошенко - Цензор.НЕТ 538
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5 лет успешно брехал где только мог. А тут вдруг какие-то редиски действительно решили снять неприкосновенность с депутатов.


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Да, когда вечером прошла новость о том, что суд запретил выпускать Луценко через границу, интересно было наблюдать за постоянно пялящейся в смартфон Луценчехой и явно озабоченным выражением рожи. То же было и с Петрушкой. Взгляд тяжелый, злобный и полностью уставленный в одну точку. Правда, потом очухался и пытался ишшо что-то вякать. Да, прямо с нетерпением жду - и снова 3 сентября.... А эта Федина с упитанной харей и с постоянным ошейником на жирной шее.
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брешеш ,зєлєбобік , Рошенко святий ! Хіба його ікону самого себе і його кодла не бачив ?
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А це від вдячних фанатів... дуже схоже на шоколад, але смердить гівном! При голосовании за отмену неприкосновенности Рада нарушила конституционную процедуру, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4192

При голосовании за отмену неприкосновенности Рада нарушила конституционную процедуру, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2316
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Це тільки початок,далі сядють усі крадії мародери.
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Ну а потом и зелохи.
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Канешна Канешна, кто бы сомневался. Коленки уже у многих начали трястись
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Пеця мы уже видели ваш алгоритм и процедуру отмены статьи за незаконное обогащение
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Да все в порядке, зелохи готовы в дальнейшем жрать камыш, лишь бы сняли неприкосновенность.
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Что тупая свинья зацепили за живое, начинай сушить сухари, и учится шить рукавицы.
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барыга нарушал конституцию постоянно.
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Прелесть какая - пЕС голосовала за отмену, не придерешься.
Но лишать главного пЕСа дип.неприкосновенности нельзя - неконституционно.
Петя не только с незаконным обогащением постраховался.
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надо доказать преступления порошенко против украины! Это возможно.
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Как же эта **** на зону не хочет ...а таки придётся сидеть ...
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у пеци пятак навернулся, так его пришпилило)))
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фракция "Европейская солидарность" проголосовала за отмену депутатской неприкосновенности.Источник:https://censor.net.ua/v3145457

Та невже????? А як же баба Яга???? При голосовании за отмену неприкосновенности Рада нарушила конституционную процедуру, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6859А як дружно вони будуть голосувати щоб віддати ПОПку під суд?
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ХТО ТАМ СЛЕДУЮЩИЙ В СПИСКЕ ПАРТИИ ПЭСЫКИВ В РАДУ???? 😂😅😂
я ТЕБЯ ПОЗДРАВЛЯЮ, ДА И ВСЯ УКРАИНА ТОЖЕ. ГОТОВСЯ ЗАСТУПАТЬ НА ДЕПУТАНСТВО.... ВМЕСТО ПЕТРУШКИ. БО ПЕТРУШКА УЖЕ ПАКУЕТСЯ В ЭМИГРАЦИЮ. ПОКА СУД НЕЗАПРЕТИЛ КАК ЕГО КУМУ. 😂😅😂
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Старая мальдивская задница чует подкрадывающийся орган. Добре, пан Зеленский, добре!
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Т.е. в случае удачного государственного переворота Порошенко отменит неприкосновенность? При голосовании за отмену неприкосновенности Рада нарушила конституционную процедуру, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4359
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Воно пишається. В тебе 5 років було, щоб скасувати недоторканність. Ти це ще обіцяв зробити після виборів президента 2014, як і провести вибори до Ради за відкритими списками на пропорційній основі )...Тварюка брехлива
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Соевое ворье в панике, ведь эти организмы рассчитывали уйти от неминуемой расплаты за совершенные перед народом преступления, отсидевшись за депутатской неприкосновенностью. А теперь для всей этой прогнившей дотла шоблы конкретно тюремной парашей запахло, самое время свинорошену с криками об политических преследованиях драпать из страны
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зебобики как завыли...
не ребятки, вот так и выглядит диктатура.
еще все впереди.
он теперь будет ложить на конституцию как на рояль, регулярно.
голосовать не читая закона - очень скрепненько.
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