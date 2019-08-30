 Під час голосування за скасування недоторканності Рада порушила конституційну процедуру, - Порошенко. ВIДЕО

Про це заявив із трибуни парламенту народний депутат від партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ. Відеозапис відповідного виступу він виклав на своїй сторінці у Facebook.
"Пишаюся тим, що саме я як президент України був автором законопроєкту про скасування депутатської недоторканності", - почав свій виступ Порошенко.
За його словами, існує єдиний процедурно правильний шлях скасування депутатської недоторканності.
"Алгоритм і процедура зазначеного законопроєкту робиться таким чином: він був розроблений Конституційною комісією, створеною моїм указом. Після того, як я вніс законопроєкт до ВР, він був проголосований у парламенті, спрямований до Конституційного Суду і Венеціанської комісії. Це - звичайна конституційна процедура. Щоб їх висновки були спрямовані Раді, щоб були проголосовані зміни до Конституції в частині недоторканності з урахуванням висновків Венеціанської комісії. Це адаптація українського законодавства до законодавства ЄС. Інших механізмів не існує", - сказав Порошенко.
Відійшовши від цього алгоритму, Верховна Рада порушила конституційну процедуру, вважає він.
"Другий крок - це врахування висновків Конституційного Суду. Я наголошую: висновки КС мають бути імплементовані. Зараз відбувається порушення конституційної процедури. Це ставить під загрозу результат нашої роботи", - додав політик.
Незважаючи на такі ризики, фракція "Європейська Солідарність" проголосувала за скасування депутатської недоторканності.
Нагадаємо, вночі 30 серпня Верховна Рада ухвалила постанову 1095 про попереднє схвалення закону про скасування депутатської недоторканності.
Это пустые головы
Если хотя бы попытаются чему-то научиться..., но по поводу их "лидера" уже высказался Рахманин
https://censor.net.ua/news/3145443/est_kniga_kotoraya_pomogaet_vo_mnogih_voprosah_pochitayite_nazyvaetsya_konstitutsiya_rahmanin_ob_ugroze
Я сам всегда был за отмену неприкосновенности, но сейчас отмена - это трагедия.....Зе отменил неприкосновенность не потому, что хочет народ, а потому что ему нужен рычаг давления на зепутатов (и депутатов оппозиции которой сейчас и так "как кот наплакал"). И комизм ситуации, что отменил именно Зе, а не ВР и получиться такое могло только благодаря тому,что набрали в свою команду послушных баранов (выражаясь языком 95 квартала - статистов), которые будут послушно выполнять все команды. По сути мы перешли от Парламентско-президентской республики к диктатуре (Расея, Германия 30х годов...)
Пристайко - протеже ЄС і США.
Там сказали: дайте нам нормальну людину для контактів, а своїх дебілів хоч міністрами оборони призначайте. Так і зробили.
Майбутній міноб десь загуляв і не прийшов на 18.00 для затвердження вру на посаду.
Щось такого ще не пам'ятаю...
кролікі плодятса і плодят нє пріходя в сознаніє
ВР напомнила документальный фильм от ВВС "Брачные игры в мире животных". Там в одной серии рассказывали про самое маленькое сумчатое. Что то похожее на мышку или бурундука. В период размножения самцы не едят, не пьют, а только самок тискают. И так пару недельВ конце этого периода многие из них просто сдыхают от истощения
Так вот хотелось бы шоб эти стахановцы в Верховной Раде как эти сумчатые кончили
Ух, какой у тебя такой "багаж знаний". А что ты ещё знаешь необычного об этом законе?
Запомни, в отличии от твоего **********, в Украине Президента выбирают всего на пять лет. И ты этого не учёл в своём высере. На этом ты и спалился свинорус козломордый.
И в свой блок ПЕСов он притащил самых надоедливых, отвратительных, депутатов, - как будто назло украинцам, чтобы мы еще пять лет ими "наслаждались": луценчиха, гончаренчиха, герасимов.
ты бы так далеко не заглядывал...))))
😁
Трамп скасував візит до Польщі, де планувалась його зустріч із Зеленським - Bloomberg
Ще в бізнес-джет не влито керосин -
А мене блазень цей торкнутись розраховує!"
Так з жахом думав свиносучий син...
красавец-бронепоезд прибывает на перрон
крутится под облачком дурак-аэроплан
дружно выполняется пятилетний план
нежно выпивается бутылка на троих
третий побуянил а потом затих
остальные двое скомандовали пли
и на поле боя вместе полегли
лучше бы я песню спел о малыше
на лошадке в яблоках из папье-маше
с деревянной сабелькой завернутой в фольгу
про ненастоящую пистонную пальбу
пистолетик детский который как живой
раненый как мертвый лежит на мостовой
стройный медный чайник закипает на огне
почтальон повестку доставляет мне
Борис Херсонский
Легитимыч-2
По сообщениям СМИ Международный трибунал по морскому праву начал фиксирование невыполнения РФ решения о незаконности захвата украинских судов и моряков. Процедура длится две недели. После этого международные порты должны быть закрыты для судов РФ. РФ получила соответствующее сообщение. В ответе РФ заявила о готовности предоставить полные доказательства исполнения решения в двухнедельный срок. Но,похоже, что руководство Украины собирается помочь стране-агрессору не только избежать справедливого наказания, но еще и получить определенные дивиденды. Очевидно, что именно для этого формируют так называемый «обмен военнопленными»,вместо безусловного освобождения всех захваченных РФ украинцев включая моряков, Киев готовится вернуть россии всех российских наемников, агентов и коллаборационистов. При этом в СМИ начнется очередная волна пропаганды о «миролюбивом жесте РФ во главе с путиным», приправленная лестью в адрес Зеленского. И останется в информационной тени тот факт, что с момента захвата моряков русские и коллаборационисты убили еще несколько десятков украинских военных и бросили в тюрьмы многих граждан, которые, как им показалось, представляли угрозу оккупационному режиму. Похоже, что игра в поддавки и откровенное содействие агрессору продолжается...
Поробовали бы вы сами, порохоботы, посидеть в российской тюрьме хоть недолго, может, не гавкали бы.
"Патриоты" липовые
Про це з посиланням на співробітницю Верховної Ради повідомляє новообраний генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.
"Обмін завершився: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому", - йдеться в повідомленні співробітниці Верховної Ради Анни Ісламової.
Дуже приємно здивований , вперше бачу на сторінках "Цензору" щоб хтось не переплутав "колаборантів" із "колабораціоністами".
Но лишать главного пЕСа дип.неприкосновенности нельзя - неконституционно.
Петя не только с незаконным обогащением постраховался.
Та невже????? А як же баба Яга???? А як дружно вони будуть голосувати щоб віддати ПОПку під суд?
я ТЕБЯ ПОЗДРАВЛЯЮ, ДА И ВСЯ УКРАИНА ТОЖЕ. ГОТОВСЯ ЗАСТУПАТЬ НА ДЕПУТАНСТВО.... ВМЕСТО ПЕТРУШКИ. БО ПЕТРУШКА УЖЕ ПАКУЕТСЯ В ЭМИГРАЦИЮ. ПОКА СУД НЕЗАПРЕТИЛ КАК ЕГО КУМУ. 😂😅😂
не ребятки, вот так и выглядит диктатура.
еще все впереди.
он теперь будет ложить на конституцию как на рояль, регулярно.
голосовать не читая закона - очень скрепненько.