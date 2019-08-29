 Росія будує біля кордону з Україною військову базу. ВIДЕО

Про будівництві військової бази повідомили журналісти регіонального телеканалу ГТРК "Дон-ТР", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm.

За їхніми даними, військове містечко займатиме близько 80 гектарів по вулиці Оганова у Ростові-на-Дону. Будівництво казарм обіцяють завершити до кінця 2019 року.

Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm нагадали, які підрозділи входять до складу нової дивізії і які факти вказують на участь військовослужбовців та командування дивізії в агресії проти України.

За даними спільноти InformNapalm, дивізія почала формуватися наприкінці 2014 року. У березні 2016 року штаб Південного військового округу РФ повідомив про розгортання нової дивізії. Її створення обумовлене неспроможністю російських бригад протистояти бригадам натівського зразка. Завершення формування дивізії було заплановано на кінець 2017 року на базі колишньої 33-ї окремої гірської мотострілецької бригади з Майкопа. У квітні 2018 року в Ростовській області в районі с. Петрівка було зафіксовано переміщення колони БМП-3.

Згідно з дослідженням волонтерів InformNapalm, техніка належить 102-му або 103-му мотострілецькому полку. Деякі бойові машини мали затерті бортові номери, що є можливою ознакою того, що техніку збиралися перекидати на окупований Донбас.

У районі с. Большой Должик було зафіксовано також рух колони САУ 2С3 "Акація", що супроводжувалася машинами 1В13, 1В16, а також БТ-ЛБу із системою придушення радіосигналу для дистанційно керованих фугасів, що використовується для забезпечення безпеки від диверсій при супроводженні колон.

Замість 3 мотострілецьких і 1 танкового полку, дивізія має 2 танкові і 2 мотострілецькі полки:

102-й мотострілецький полк, в/ч 91706 (має на озброєнні БМП-3);

103-й мотострілецький полк (має на озброєнні БМП-3);

68-й гвардійський танковий полк, в/ч 91714 (має на озброєнні Т-72Б3);

163-й гвардійський танковий полк, в/ч 84839 (має на озброєнні Т-72Б3);

933-й зенітний ракетний полк, в/ч 15269 (має на озброєнні Тор-М2);

381-й гвардійський артилерійський полк, в/ч 24390 (має на озброєнні Мста-Б);

174-й окремий розвідувальний батальйон, в/ч 22265;

258-й окремий батальйон зв’язку, в/ч 84881;

539-й окремий інженерно-саперний батальйон;

293-й окремий батальйон матеріального забезпечення , в/ч 98591;

195-й окремий медичний батальйон;

окрема рота БПЛА;

окрема рота РЕБ;

окрема рота РХБЗ;

інші підрозділи.

Петро Болгарев

Командиром 150-ї МСД є генерал-майор Петро Болгарев. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, у 2015-2016 роках Петро Болгарев ще у званні полковника був командиром 4-ї бригади 2-го армійського корпусу (Луганськ) російських окупаційних військ на Донбасі, управління цими військами здійснював генеральний штаб ЗС РФ через центр територіальних військ Південного військового округу.