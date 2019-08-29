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 За кордоном
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 Росія будує біля кордону з Україною військову базу. ВIДЕО

В Ростові, за 60 км від кордону з Україною з серпня 2019 року почали зводити військову базу для постійної дислокації підрозділів новоствореної 150-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ.

Про будівництві військової бази повідомили журналісти регіонального телеканалу ГТРК "Дон-ТР", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm.

За їхніми даними, військове містечко займатиме близько 80 гектарів по вулиці Оганова у Ростові-на-Дону. Будівництво казарм обіцяють завершити до кінця 2019 року.

Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm нагадали, які підрозділи входять до складу нової дивізії і які факти вказують на участь військовослужбовців та командування дивізії в агресії проти України.

За даними спільноти InformNapalm, дивізія почала формуватися наприкінці 2014 року. У березні 2016 року штаб Південного військового округу РФ повідомив про розгортання нової дивізії. Її створення обумовлене неспроможністю російських бригад протистояти бригадам натівського зразка. Завершення формування дивізії було заплановано на кінець 2017 року на базі колишньої 33-ї окремої гірської мотострілецької бригади з Майкопа. У квітні 2018 року в Ростовській області в районі с. Петрівка було зафіксовано переміщення колони БМП-3.

Згідно з дослідженням волонтерів InformNapalm, техніка належить 102-му або 103-му мотострілецькому полку. Деякі бойові машини мали затерті бортові номери, що є можливою ознакою того, що техніку збиралися перекидати на окупований Донбас.

Росія будує біля кордону з Україною військову базу 01

У районі с. Большой Должик було зафіксовано також рух колони САУ 2С3 "Акація", що супроводжувалася машинами 1В13, 1В16, а також БТ-ЛБу із системою придушення радіосигналу для дистанційно керованих фугасів, що використовується для забезпечення безпеки від диверсій при супроводженні колон.

Замість 3 мотострілецьких і 1 танкового полку, дивізія має 2 танкові і 2 мотострілецькі полки:

  • 102-й мотострілецький полк, в/ч 91706 (має на озброєнні БМП-3);
  • 103-й мотострілецький полк (має на озброєнні БМП-3);
  • 68-й гвардійський танковий полк, в/ч 91714 (має на озброєнні Т-72Б3);
  • 163-й гвардійський танковий полк, в/ч 84839 (має на озброєнні Т-72Б3);
  • 933-й зенітний ракетний полк, в/ч 15269 (має на озброєнні Тор-М2);
  • 381-й гвардійський артилерійський полк, в/ч 24390 (має на озброєнні Мста-Б);
  • 174-й окремий розвідувальний батальйон, в/ч 22265;
  • 258-й окремий батальйон зв’язку, в/ч 84881;
  • 539-й окремий інженерно-саперний батальйон;
  • 293-й окремий батальйон матеріального забезпечення , в/ч 98591;
  • 195-й окремий медичний батальйон;
  • окрема рота БПЛА;
  • окрема рота РЕБ;
  • окрема рота РХБЗ;
  • інші підрозділи.

Росія будує біля кордону з Україною військову базу 02

Петро Болгарев

Командиром 150-ї МСД є генерал-майор Петро Болгарев. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, у 2015-2016 роках Петро Болгарев ще у званні полковника був командиром 4-ї бригади 2-го армійського корпусу (Луганськ) російських окупаційних військ на Донбасі, управління цими військами здійснював генеральний штаб ЗС РФ через центр територіальних військ Південного військового округу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3145381
 
 
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Бояться зеленого. Всенародний як призове, як призове ух... а 73% як піднімуть своїх пань з дивану я кацапам не заздрю
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Ясна річ я буду за кацапів я ж порохоботик як ніяк
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водій бойового дивана рошенівських військ?
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та вона більше не нападає, лише кордон трохи пересувається (с)
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Ха ха, а у нас зато будет новый офис презика. Бойтесь вражины😀
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не буде
де взяти стільки грошей на всі забаганки клована?
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Зверніть увагу, тягне їх до тезки, ілліча-диктатора. Одного до мавзолею, іншого хоч до музею, за відсутності мавзолею.
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Неплохо бы на нашей стороне американскую построить
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кацапам личить казармене існування
правий Луганський: гімнастерка - національна сорочка кацапів
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Обісрані штани-національний одяг федерастів Россия строит возле границы с Украиной военную базу - Цензор.НЕТ 7190
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кладбища б своим построили...длбы бть....
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"Военная база" это тренировочный лагерь для пионеров любителей.
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этим уродам следует обратить внимание на карту Украины от 1918 г. обратить внимание и крепко подумать .
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Це щоб бандери Градами не дістали. Про всяк випадок.
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"Россия строит возле границы с Украиной военную базу." - так москали, кроме провокаций, шантажа, угроз и воровства, больше не на что не способны, это полу-государство, полу-террористическоая банда и создавалась для того, чтобы мешать своим соседям нормально существовать и развиваться, да и население этой территории тоже ориентированно на грабёж, воровство и убийство, и по другому они не умеют до тех пор, пока не получат по рылу, и Украина должна быть готова к такому развитию событий в любой момент.
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Более 22% российских домохозяйств или более пятой части жителей России до сих пор не имеют доступа к централизованной канализации, сообщает Росстат со ссылкой на данные ежегодного исследования. 16,8% россиян пользуются выгребными ямами, а у 5,8% населения система канализации вообще отсутствует. Еще около 12,6% россиян сообщили, что не имеют туалета в своей квартире или доме, в котором живут: они пользуются санузлами общего пользования (например, в коммунальной квартире) или же имеют туалет в отдельном строении.
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Не знал что Ростов возле границы с Украиной. Росія будує біля кордону з Україною військову базу - Цензор.НЕТ 6595
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