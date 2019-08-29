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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (2503) Радуцький Михайло (12)

 "Менше есемесок, будь ласка", - Зеленський розсмішив депутатів на початку виступу з трибуни парламенту. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський розсмішив народних депутатів на початку виступу з трибуни парламенту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Зеленський закликав нардепів більше працювати, а не писати повідомлення в телефоні.

"Будь ласка, давайте менше непотрібних діалогів. Давайте вже працювати. Давайте вже голосувати. Я вас дуже прошу - народ чекає. Добре? Менше есемесок! Менше есемесок, будь ласка і більше законів", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Бл#дь! Не чіпайте. Гірше буде, якщо опублікують, що хочете зняти": Листування Радуцького з приводу новини на Цензор.НЕТ. ФОТО

Нагадаємо, що за кілька годин до цього Цензор.НЕТ опублікував листування новообраного депутата від "Слуги народу", засновника клініки "Борис" і позаштатного радника президента Михайла Радуцького, в якому він у нецензурній формі обговорював призначення нового міністра охорони здоров'я.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3145368
 
   
 Топ коментарі
 
Боже, какое же оно убогое!!
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Он похож на артиста Хазанова.
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А Разумков-на Мистера Бина похож.Полнейшее шапито.
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Боже, какое же оно убогое!!
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Промова преЗика про стан країни України: "Менше есемесок, будь ласка", - Зеленский рассмешил депутатов в начале выступления с трибуны парламента - Цензор.НЕТ 5979

"Дякую! Всім дуже дякую!"
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Абетка часів ЗЕ:
літера "З" - ЗЕбеЗЗена ЗабеЗЗЯна "Менше есемесок, будь ласка", - Зеленський розсмішив депутатів на початку виступу з трибуни парламенту - Цензор.НЕТ 8383
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убогая сидит свыня петрлексеич, знатный мародер, кальсоны мокрые, снимут депутатскую неприкосновенность и по этапу, пойдет убогая свинья
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Сестро! Пацієнтові зуйово! Негайно клізьму Есмарха, ТРИ ВІДРА!
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вау, истерика у зебилов зачётная.. Что, убогие, дошло до вас что ни снижения комуналки, ни роста зп - НЕ будет?))
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ВСЕ БУДЕТ!!!!!!!!! послушай лучше и свыня сядет на нары!!!!!!!!!!!!!!
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А Разумков-на Мистера Бина похож.Полнейшее шапито.
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Думала, что он умнее, а здесь опять за папередники

когда износятся ПА-Передники чем ЗЕленый СРАМ прикрывать будете ? "Менше есемесок, будь ласка", - Зеленський розсмішив депутатів на початку виступу з трибуни парламенту - Цензор.НЕТ 4620
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Меньше стендапов на рабочем месте, клоун, давай делом уже займись наконец то...
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какие претензии?

реприза была выполнена безупречно ! "Менше есемесок, будь ласка", - Зеленский рассмешил депутатов в начале выступления с трибуны парламента - Цензор.НЕТ 8257
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Количество...не всегда является синонимом качества...и в случае с законами тоже...а в случае законов от зебобиков и подавно...
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Как там у соседей - парламент не место для дискуссий
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комедиант разве способен к чему то другому или может поступать иначе???????...
))))))))))))))))
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табурет забыли подставить)) но призыв трогательный,значит сам прочитал последнюю смс радуцкого))
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Хоч би табуретку підставили. Зєлі з-за трибуни і не видно...
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Дайте вже Зюзє Оскар, за найкращу чоловічу роль першого плану. Оскар повинен бути з чистого золота в повний зріст.
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ну слава богу матом с трибуны хоть не ругается
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вот мне интересно

Если в парламенте не будут обсуждать законы а только голосовать, то кто их тогда пишет??

Вообще-то депутатов издирают для этого а не для скакания на 1 ноге
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как же такой шкет мог у глыбы Петра Алексеича выиграть выборы, что то тут не чисто....
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старайся лучше, руки заламывай, слезу пусти, что-ли...
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треба більше есемесок... шоб усе було у смартхвоні
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А Радуцький вже чув Президента? Чи за СМСками ніколи?
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никогда не думал, что после президента-партфункционера, президента-красного директора, президента-бухгалтера, президента-проффесора, президента-бизнесмена у нас будет президент-убожество...
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Этот цирк в ВР напомнил классику. Причём совпадение по некоторым фамилиям и фактам потрясающее (и это только один отрывок):
"Голос: Капитан? - Что такое? - Изя передал... - Не хочу слушать. - Там прямо по носу.
- Не хочу слушать. Я его видел в г'***. Я с ним не язговаиваю.
- Он все-таки сказал, что если мы не возьмем левей буквально два-три градуса, мы сядем...
- Пеедай этому подонку...
- Все! Мое дело сказать и я сказал. Хотите - верьте, хотите - нет. Сидите на мели, не сидите на мели. У нас в машине куча дел и без вас. Я уже два часа пробую получить с Ромы мои 15 рублей. Идите пробуйте вы. И еще, он передал, если вы немедленно не отвернете, вы врежетесь... во что он сказал... в общем, тут есть один остров.
- Пеедай ему вместе с его ос'ёвом... (удар). Удай! А! Такой паяход. Нам его дали п'ёвеить, какой он мояк - этот паяход. Я думаю, мы это сделали. Эммануил!
- Да. - Ядиюй в по'йт: песней сидим на месте в ста сояка мет'ях от п'ичала, отнялся задний ход. Штуйман Г'ойсман списан на беег, куда он сойдет, как только мы подойдем. Стайший штуйман Бенимович еще на беегу уже.
- Это я, старший штурман Бенимович. Я случайно выскочил. Ну, вы понимаете, мне надо было за борт. Ну, надо было! Ну, бывает! Ну, это жизнь. Смотрю, мы отходим, мы идем, а я стою. А карты у меня, ну это жизнь, ну надо было. Я дал отмашку сначала кормовым, потом носовым платком. Приступил к сигнальным огням, сжег всю коробку, мол, стоп, мол, мол, я на берегу, ну мне надо было. Ну, это же жизнь. Так эти придурки развили такой ход, какой они выжали из этой припадочной машины. Тогда я снял штаны и показал им все, на что способен, и они сели под гром аплодисментов..."
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- Капитан: ...Ты меня достал. Я найду юского капитана, он тебе даст отъявления и излучения. Все. Бъесай тъюбку. Кто в юбке? Вахтенный, кто в юбке?
- Вахтенный: Ваша буфетчица. Не знаю, что вы в ней нашли. Она о вас уже два раза нехорошо говорила. Она так часто нехорошо говорит, что, видимо, и думает нехорошо. Я не понимаю, если вы можете доставить женщине, доставьте. Не можете доставить - отправьте ее... я знаю, на учебу, я знаю, на курсы, на танцы, я знаю... куда отправляют женщин, которые не получили удовольствия.
- Буфетчица: Не чипайте женщину. Я сойду с этого судна последней. Я увесь этот гадюшник перекантую без всякой учебы. Я как садану его любимой ногой, прошибу усе борта. Кто ему будет делать те бифштексы?
- Капитан: Ой-ой! Чеез эти бифштексы можно читать. А если вы женщина...
- Буфетчица: Я-то женщина, я-то женщина, а вот ты...
- Капитан: Тихо! Ша! Где лоция, где накладные? Я хочу пъевеить ясход гоючего.
- Буфетчица: Я те проверу. Ты у меня поскачешь. Ты шо забыл, как весь день в бинокль смотрел, так я тебе еще раз все глаза подобъю. Будешь у меня с биноклем и на костылях, мореход задрипанный. Хто меня насчет загса два года... "Только паспорт получу. Она меня не понимает. Ты меня понимаешь". Что там понимать?
- Капитан: Тихо, Дуся! Дуся, ша! Цаим, цаяйам. Товаищ буфетчица...
- Буфетчица: Шо ты сказал?!
- Капитан: Дуся, ша! Ду... ша... Тихо, Евдокия Ивановна, не мешайте упъявлять судном.
- Буфетчица: Хто ж тебе, козел нечесаный, ванночки греть будет, чтоб тебе парить. Хто ж тебе слушать будет, шо ты несешь...
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все хто щас на сайте цензор поддерживают Петра Алексеича...как же шкет такую шоблу в ВР собрал...как то странно всё...
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Любящих халяву оказалось гораздо больше любящих думать
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фейковий президент. Фейковий парламент, фейкові кіношні партії...
Нещасна країна !!! (((( Розірвуть на шмаття її слуги урода.
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Але святкування Дня Незалежності все ж дало надію на краще. Ми побачили, що є влада - і є Нація. Дві паралельні реальності. В одній - "шоу огидності" (з тіною кароль, якоюсь дригалкою-репершею та модними фішками). В іншій - нережисований і нефільтрований Марш Гідності, справжній вияв Духу і Сили.
І якщо не буде сечі терпіти нові борошна, то другий часопростір може влаштувати першому грьобаний квантовий колапс.
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Чего-то не хватает....
Где попы? Если не освятят депутатов, то все будем "гореть вечно", оно нам надо? Это саботаж!
Ведь они могут все что хочешь вымолить? Пусть тогда Путин сегодня...... станет очень добрым)
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Слово навеки! А я уже было подумал что и новые больны на художественное христоедение и кровопитие "Менше есемесок, будь ласка", - Зеленський розсмішив депутатів на початку виступу з трибуни парламенту - Цензор.НЕТ 6603
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У продовження теми ))) Якраз вийшов новий альбом мексиканських богів, ось ще одна неприємна для вірунів пісня (переведено з ґешпанської за допомогою гугл транслейт і якоїсь puta madre) "Менше есемесок, будь ласка", - Зеленський розсмішив депутатів на початку виступу з трибуни парламенту - Цензор.НЕТ 6323
Hocico - Palabras De Sangre

КРИВАВІ СЛОВА

Я повертаюся, починаю знову,
Я торкаюся крові, вертаюся у фіналі
Чорна магія всередині мене
Хворі вилупки втрачають віру
Я хижо гарчу - Нищити!
Вгризатися іклами тліну!
На хрест смерті хочу плювати -
Хай в мене знов б'ють кулі часу!

Знищення! Смерть чекає наприкінці!
Смерть! Знищити!

Криваві слова, я повертаюся
Криваві слова, написані у фіналі
Година, врізана в мою шкіру
Символом Мертвих знову відроджуюсь

Я хижо гарчу - Нищити!
Вгризатися іклами тліну!
На хрест смерті хочу плювати -
Най в мене знов б'ють кулі часу!

Знищення! Смерть чекає наприкінці!
Смерть! Знищити!

Я розрізаю маски, я лезо
Я розбиваю дзеркала, я схід чорного сонця
Одкровення грізного світу
Де хижі звірі ґвалтують бога

Смертельна доза, кривавий ранок
Смертельна доза, вогонь знову горить

Я повертаюся, починаю знову,
Я торкаюся крові, вертаюся у фіналі
Чорна магія всередині мене
Хворі вилупки втрачають віру
Я хижо гарчу - Нищити!
Вгризатися іклами тліну!
На хрест смерті хочу плювати -
Най в мене знов б'ють кулі часу!

Я розрізаю маски, я лезо
Я розбиваю дзеркала, я схід чорного сонця
Одкровення грізного світу
Де хижі звірі ґвалтують бога

"Менше есемесок, будь ласка", - Зеленський розсмішив депутатів на початку виступу з трибуни парламенту - Цензор.НЕТ 8975
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В нашей стране теперь любой кусок дерьма можно выдвигать в президенты, и не париться... быдло всеравно проголосует...
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Петя больше не будет выдвигаться, не переживай
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Зеленский - Президент...Оксюморон!!!
Боже....какой ужас нас ждет ближайшие 5 лет....
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лишь бы Рётр Алексеичь не бросил политику....потерпим этого, а потом изберём своего...
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Конечно не бросит! Чем же ему в тюрьме ещё заниматься - только политикой.
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г*споди(
а еще с "братьев" с Валуевым в госДупе смеялись(
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ну валуев и вовка уровень интелехта 1 в 1 "Менше есемесок, будь ласка", - Зеленський розсмішив депутатів на початку виступу з трибуни парламенту - Цензор.НЕТ 7862 а у юзика за запшных и по массе и по уму "Менше есемесок, будь ласка", - Зеленський розсмішив депутатів на початку виступу з трибуни парламенту - Цензор.НЕТ 7862
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яка то серія кіна? аааа...першая серія почалась
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питають як таких вибрали? а це і є відображення народу 72% А ще кажуть що народи не помиляються... І саме головне пропала до бісової матері фраза - український народ - мудрий! Замітили??? може був, колись... хоча по історїї це дуже видно
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Шоколадки, узбагойтесь. Вашему барыге и мародеру уже ничего не светит. Время барыг и мародеров постепенно уходит. А вместе с ним уходит и эпоха зубожіння. Пусть ваш барыга и мародер пишет мемуары как он открывал оффшоры в августе 2014 года, как он приХватизировал фабрики и заводы за откаты, как угробил фондовый рынок, чтобы сохранить олигархическую систему, как производил на приХватизированном заводе катера вместо боевых кораблей, как посадил в эти катера моряков и отправил их на верную гибель или в плен, как водил армию по котлам, чтобы как можно больше украинских патриотов в этих котлах погибло. Пусть пишет мемуары, в политике ему уже ничего не светит. А если попробует силой захватить власть через год, т.е. совершить военный переворот, то ему уже и заграница не поможет. Сгниет в тюрьме.
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