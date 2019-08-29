 "Менше есемесок, будь ласка", - Зеленський розсмішив депутатів на початку виступу з трибуни парламенту. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Зеленський закликав нардепів більше працювати, а не писати повідомлення в телефоні.

"Будь ласка, давайте менше непотрібних діалогів. Давайте вже працювати. Давайте вже голосувати. Я вас дуже прошу - народ чекає. Добре? Менше есемесок! Менше есемесок, будь ласка і більше законів", - сказав Зеленський.

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Нагадаємо, що за кілька годин до цього Цензор.НЕТ опублікував листування новообраного депутата від "Слуги народу", засновника клініки "Борис" і позаштатного радника президента Михайла Радуцького, в якому він у нецензурній формі обговорював призначення нового міністра охорони здоров'я.