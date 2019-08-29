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 Політика України
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Все про:ВР (5407) Стефанчук Руслан (67)

 Стефанчука обрали першим віцеспікером Верховної Ради. ВIДЕО

Народні депутати Верховної Ради 9-го скликання обрали представника партії "Слуга народу" Руслана Стефанчука першим заступником голови парламенту.

"За" проголосували 330 народних депутатів на пленарному засіданні першої сесії новообраного парламенту в четвер, передає Цензор.НЕТ.

Р.Стефанчук народився 29 жовтня 1975 року в Тернополі. Закінчив Хмельницький інститут регіонального управління та права і Технологічний університет Поділля (нині - Хмельницький національний університет). Доктор юридичних наук, професор. Член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України. Займався адвокатською діяльністю. З 2019 року - радник президента України Володимира Зеленського, представник президента у Верховній Раді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий склад Кабміну голосуватимуть пакетом, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3145349
 
 
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Шоколадные мародёры против были... Но порошенковский воровской биомусор уже никто не воспринимает всерьёз.
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Не воспринимает всерьез, а ты продолжаешь про мародеров гавкать. Зачем? Никто ж всерьез не воспринимает.
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Песикам стрёмно будет, такой и по сусалам может надавать.
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От мені цікаво, як можна з таким обличчям "інтелектуала" бути доктором, професором, заслуженим діячем і т.д.?
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Та шо вы, потомственный запорожский козак. Стефанчука обрали першим віцеспікером Верховної Ради - Цензор.НЕТ 5097
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Ну вот, а я думал, шо сдвоенное кресло Звягильского не понадобится.
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Как еп...нёт шоколадную мразь сверху из президии, так мародёр и рассыпется.
Стефанчука обрали першим віцеспікером Верховної Ради - Цензор.НЕТ 7174
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кубив в вышиванке уже и этим вылизывает....
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Lana.od.UA

@LanaodUA1

·10 мин

Лейтенант с фиктивным званием Баканов таки глава СБУ!
А Рябошапка дружок Богдана и по-совместительству прислуга Портнова,управляемые Беней становятся вкладыками правоохранительной системы!
Это мы выбирали? 73% из которых Я?
Такое ощущение,что в лицо сейчас кучу дерьма выплеснули
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