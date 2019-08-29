 Стефанчука обрали першим віцеспікером Верховної Ради. ВIДЕО

"За" проголосували 330 народних депутатів на пленарному засіданні першої сесії новообраного парламенту в четвер, передає Цензор.НЕТ.

Р.Стефанчук народився 29 жовтня 1975 року в Тернополі. Закінчив Хмельницький інститут регіонального управління та права і Технологічний університет Поділля (нині - Хмельницький національний університет). Доктор юридичних наук, професор. Член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України. Займався адвокатською діяльністю. З 2019 року - радник президента України Володимира Зеленського, представник президента у Верховній Раді.

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