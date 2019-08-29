 "Євросолідарність" переходить в опозицію до "Слуги народу", - Геращенко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це під час засідання Ради оголосила співголова "ЄС" Ірина Геращенко.
"Політична сила "Європейська Солідарність" вітає переможців цих виборів, ми переходимо в опозицію. І про це сьогодні оголошуємо, що переходимо в опозицію до правлячої партії, але, звичайно, не до України", - сказала вона.
За її словами, фракція "Європейської Солідарності" завжди буде займати "жорстку позицію щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України".
Нагадаємо, фракція "Батьківщини" не переходить в опозицію, хоча і не увійшла до парламентської більшості.
Как нам несколько часов прожить,
Будем мы теперь во мраке, мля,
По Вселенной без Петра кружить...
- Ленин в Октябре
Медведчук: Мы будем оппозиционной фракцией.
"Евросолидарность" переходит в оппозицию.
Оппорыги сразу заявили что они оппозиция. Петюня просто сделал каминаут отношений с ними.
А «Наваросссіі» ПЄСДЄТС.
Первый шаг уже сделан!
Внимание, порохоботы, вопрос - вы против этих ценностей или банальная боязнь ответственности за свою коррупцию? К чему вы оппозиция?
Не буду спорить с ольгинцем под прокси - ему виднее. Но это примерно как майка "россия" на младшем Порошенко - сильный аргумент.
Во вторых в Украине закончилось время безответственных деклараций и воровства - Янукович отделался побегом, Петя даст бог - тюрьмой, Зеленский тогда 100 раз подумает...
Скоро услышим о каЛЛиции с мертветчуком......у них много общего