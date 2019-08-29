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 Політика України
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Все про:ВР (5407) Геращенко Ірина (921) Європейська партія України (2) опозиція (182)

 "Євросолідарність" переходить в опозицію до "Слуги народу", - Геращенко. ВIДЕО

Фракція "Європейська Солідарність" Петра Порошенка у Верховній Раді оголосила про перехід в опозицію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це під час засідання Ради оголосила співголова "ЄС" Ірина Геращенко.

"Політична сила "Європейська Солідарність" вітає переможців цих виборів, ми переходимо в опозицію. І про це сьогодні оголошуємо, що переходимо в опозицію до правлячої партії, але, звичайно, не до України", - сказала вона.

За її словами, фракція "Європейської Солідарності" завжди буде займати "жорстку позицію щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України".

Нагадаємо, фракція "Батьківщини" не переходить в опозицію, хоча і не увійшла до парламентської більшості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракція "Слуга народу" в парламенті працюватиме на правах коаліції, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3145338
 
   
 Топ коментарі
 
Да хоть убейтесь об стену, уроды, ворье немытое! Сушите сухари, мародеры..
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Вы не оппозиция,вы пустое место с задних рядов)))
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Судя по "Цензору", ПЕСыки ко всему народу Украины "в оппозиции".
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Да хоть убейтесь об стену, уроды, ворье немытое! Сушите сухари, мародеры..
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Опустела без него Земля,
Как нам несколько часов прожить,
Будем мы теперь во мраке, мля,
По Вселенной без Петра кружить... "Евросолидарность" переходит в оппозицию к "Слуге народа", - Геращенко - Цензор.НЕТ 5428
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Да, политическое надгробье зелюкам готово. Игокович в теме.)
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Та мне тот Петя пох! А вот как ты по зельке зарыдаешь... Хачю видеть!) Мне важно, шоб Украина процветала, а не твои дубильные квартальцы, уроды обрезаные. Всосал, казьол зебилоидный?!)
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Франческа , через полгода будем делать выводы . А насчёт ворья , позже поговорим .
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Согласна. Но на счет ворья, я останусь при своем мнении.
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1-го марта . Через полгода ? Согласна ?
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«Вот полюбуйтесь, товарищ Василий, как эти святоши, эти политические проститутки нас предали. Предали партию, выдали планы ЦК!»
- Ленин в Октябре
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Вы не оппозиция,вы пустое место с задних рядов)))
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Медведчук + Порошенко - шикарная оппозиция Украине.
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Плохо работаешь ботяра, кто вас понабирал? Партия Бойка Медведчука Рабиновича с согласия Зэ-Влады получила больше мест в комитетах Рады чем партии Голос и БЮТ. Учи матчасть позорник)
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Васыль что считать?) У Медведчука и Рабиновича 15 мест в комитетах, у Голоса 14, у БЮТ тоже 14, у ЕС-всего 4.. 15 по твоему меньше чем 14??))) Ты с голосового набора набираешь наверное если даже в элементарную арифметику не умеешь))))
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а ты взял и смешал в кучу крайних левых с крайними правыми? ты идиот? "Євросолідарність" переходить в опозицію до "Слуги народу", - Геращенко - Цензор.НЕТ 401
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Ну да, Коломойский Слуга Народа и Рабинович из За Життя принадлежащие к одной еврейской хасидской секте Хабад Любавич коненчо же оппозиционны друг к другу))) Прям как Медведчук русофил к принципиально не разговаривающему на украинском младоРыгу Разумкову))))
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Поддерживаю , хотя я не их фанат .
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Большинство в Раде тебе еще ниочем не говорит?
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Большинство в раде было и будет всегда...но это совсем не означает что весь народ Украины его поддерживает...
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Но большинство выбрало,как в случае с порошенко
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Но єто совмем не означает что весь народ поддерживал Порошенко....точнл так же и сейчас...далеко не вме поддерживают зебобика...
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А кто говорит,что все....я не голосовал за зе,но по многим адекватным действиям поддерживаю
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Да идите только не насрите под дверь как ето вы любите.
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Галерка будет гавкать ? Выключите им микрофон
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Нічого. Слуга народа буде в коаліції з БЮТ та опоблоком.
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Брехня!
Оппорыги сразу заявили что они оппозиция. Петюня просто сделал каминаут отношений с ними.
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коррупционеры, воры и мародёры всегда были в оппозиции к украинскому народу

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мародера на нары, вместе с прост и тут кой геращенко,
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твари свинячьи, почти угробили страну
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28 лет строили новороссию, что надо её восстанавливать?
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28 років будували УКРАЇНУ.


А «Наваросссіі» ПЄСДЄТС.
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Мы думаем, что свино-рашеватная оппозиционная коалиция в Раде насчитывает всего около 20% и уже ни на что не влияет.
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2,5 лярда бене за переход в оппозицю, наш петро -гений стратегической интриги
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Прикалывают соевые свиньи, что-то хрюкающие из политической помойки
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Ну что, уже совсем чуть чуть осталось для формирования в ВР оппозиционной фракции "ПЭС за життя!""Євросолідарність" переходить в опозицію до "Слуги народу", - Геращенко - Цензор.НЕТ 4557
Первый шаг уже сделан!
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Смешно, могут там хоть головой о стену на галерке биться со своими 25 голосами.
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Блохастая подстилка ирка-дырка видимо решила, что ее заявление очень важно для Украины "Євросолідарність" переходить в опозицію до "Слуги народу", - Геращенко - Цензор.НЕТ 9669
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Декларируемый парламентским большинством курс - евроатлантическая интеграция, демократизация страны и развитие гражданского общества.
Внимание, порохоботы, вопрос - вы против этих ценностей или банальная боязнь ответственности за свою коррупцию? К чему вы оппозиция?
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Это кто декларирует ? Разумков, "Центр" которого финансируют российские деньги ?
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Центр социологии имени отца - этот центр?
Не буду спорить с ольгинцем под прокси - ему виднее. Но это примерно как майка "россия" на младшем Порошенко - сильный аргумент.
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Пшел нах отсюда, лахта, водки здесь нет!
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А я много чего тоже могу сказать, например то что я президент мира)))))) Витя а ты в курсе кто сейчас Реально правит Украиной?? Коломойский, Пинчук, Рабинович и Капительман-Тимошенко. Кто они ? Евреи хасиды, по большей части из Днепра, кроме Рабиновича. А теперь исторический экскурс, когда у нас было так что у власти был днепровский клан? В 1994-2004 при Кучме, зятем которого и является один из влиятельнейших хасидов Украины Пинчук. А теперь вспоминаем какая политика была при Кучме. Позаблоковость!
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Во первых вы "лицо неофициальное и даже праздное" - можете декларировать что угодно.
Во вторых в Украине закончилось время безответственных деклараций и воровства - Янукович отделался побегом, Петя даст бог - тюрьмой, Зеленский тогда 100 раз подумает...
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ну фсе... теперь официально к мертветчуку под крыло)
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как та слаба пра марадьора і баригу а ну ка навалісь всєй ********
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А мне вспомнилось из Жил-был пёс: А ты помнишь как ты меня гонял?А теперь мы вот оба....))))
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Пусть пороховата создает оппозиционную коалицию с рашеватой из ОПЖЗ.
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"Батьківщина" під керівництвом штатного агента ФСБ мадам Капітєльман безумовно не перейде в опозицію до зовні прокацаплених "слуг". Але якщо виконуючи Конституцію, "слуги" дійдуть висновку що їм вигідніше зберігати цілісність України і зберегти власні шкури, то перехід мадам в опозицію і єднання з "Зажиддям" Медведчука-Рабіновіча невідворотне.
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Ви, свиновато, ще довго будете лайном людей обливати? Заспокойтесь, ваші часи вже пройшли, і назад не повернуться!
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Часи влади українців в України ще не наступали. А ось влада "чесноковых-капительманов" справді доходить до логічного завершення.
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заняли своё место в строю рыго-барыг вместе с медведчукОвцами, только пока не все сняли вышиванки.
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эти морды всегда были в опозиции к украинцам....ничего не изменилось...
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Псам не нравятся антикоррупционные законы?
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Вот даже нисколько не удивило. Теперь все стало вполне логично. Две ветви рыгов сольються в оппозиционном экстазе. Получилось как всегда. Сначала Зеленского обвиняли в том что с ОПЗЖ будет объединятся, а теперь сами с ними объединились. Вполне ожидаемо. Все в стиле Порошенко.
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Никто и не сомневался что вы крысы!
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"Євросолідарність" переходить в опозицію до "Слуги народу", - Геращенко - Цензор.НЕТ 6483моЩЩная "оппозиция"))).......лишь бы вякнуть.
Скоро услышим о каЛЛиции с мертветчуком......у них много общего
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