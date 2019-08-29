 Кабмін Гройсмана склав повноваження. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Шановні народні депутати, дорогі українці, згідно з Конституцією, я, як прем'єр-міністр України, і уряд складаємо свої повноваження перед новообраною Верховною Радою України", - заявив глава уряду.
Зазначимо, що згідно зі статтею 115 Конституції уряд складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України. При цьому він має продовжувати виконувати обов'язки до формування нового Кабміну.
Нагадаємо, в середу, 28 серпня, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман записав відеозвернення, в якому оголосив про відхід з поста глави уряду.
Гройсман був призначений Прем'єр-міністром України 14 квітня 2016 року. Тоді уряд був швидко сформований у межах дії коаліційної угоди.
Ну теперь уж точно ВСЁ?!
Теперь на Пороха и "попередникив" кивать и жаловаться перестанете?
Или он вам и дальше будет "палки в колеса" велосипеда вставлять?
ушлі тварі(гої) - прішлі люді(таки так)
Кернес, Труханов, Кивалов, Ахметов..... - забыли?
Все так и будет...
Рада? то вже ...Кнесет...о
Т.Г.Ш. би озвірів від такої купи кошерних людей.
Зубожильная медреформа закончена !
не так, как прежде интересна,
но есть у вовы новый дар-
возглавить вновь мясной базар