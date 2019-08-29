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 Політика України
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Все про:Кабмін (3024) Гройсман (3575)

 Кабмін Гройсмана склав повноваження. ВIДЕО

Кабінет міністрів України прем'єр-міністра Володимира Гройсмана склав повноваження у четвер, 29 серпня, в ході першого пленарного засідання Верховної ради IX скликання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шановні народні депутати, дорогі українці, згідно з Конституцією, я, як прем'єр-міністр України, і уряд складаємо свої повноваження перед новообраною Верховною Радою України", - заявив глава уряду.

Зазначимо, що згідно зі статтею 115 Конституції уряд складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України. При цьому він має продовжувати виконувати обов'язки до формування нового Кабміну.

Нагадаємо, в середу, 28 серпня, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман записав відеозвернення, в якому оголосив про відхід з поста глави уряду.

Читайте також: Верховна Рада зареєструвала проєкт про звільнення уряду Гройсмана

Гройсман був призначений Прем'єр-міністром України 14 квітня 2016 року. Тоді уряд був швидко сформований у межах дії коаліційної угоди.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3145289
 
   
 Топ коментарі
 
Опять на родину, курточки продавать!
Кабмин Гройсмана сложил полномочия - Цензор.НЕТ 2343
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ЗЕ-БИЛЫ!
Ну теперь уж точно ВСЁ?!
Теперь на Пороха и "попередникив" кивать и жаловаться перестанете?
Или он вам и дальше будет "палки в колеса" велосипеда вставлять?
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Опять на родину, курточки продавать!
Кабмин Гройсмана сложил полномочия - Цензор.НЕТ 2343
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всьо новая епоха папьорла а то мой сасєд алкаш михаличь он кстаті с нашєй зё каманди начал уже самніватца што наступіла епоха бєзбєднасті когда пріходіл занімать дєньгі
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б*жє, і гдё вас учілі укрАінскаму їзику та? єлє прачітал, слава Бобу.
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б*жє, і гдё вас учілі укрАінскаму їзику та? єлє прачітал, слава Бобу моск ны сламал.
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ЗЕ-БИЛЫ!
Ну теперь уж точно ВСЁ?!
Теперь на Пороха и "попередникив" кивать и жаловаться перестанете?
Или он вам и дальше будет "палки в колеса" велосипеда вставлять?
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а щас складывает в свои сумки все компы, унитазы, лампочки,.,... рвут кохти, карочи ))
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Унесли лампочки? Годная отмазка на очередные 100 дней
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іудейському)
ушлі тварі(гої) - прішлі люді(таки так)
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Нарешті! Тепер у мене зарплата буде 4000 дол.! Ми з фізруком тепер будемо віскарь з льодом....Ой, вибачте. Кабмін Гройсмана склав повноваження - Цензор.НЕТ 3032
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Держитесь . Главное , чтобы дети не спалили . Кабмін Гройсмана склав повноваження - Цензор.НЕТ 1790
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зеля собрал в Верховной раде всю вату , которую петя выгнал из страны . Богатырёва - мармеладка на вершине торта .
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ну вату и попутчиков Революции и петя активно собирал....
Кернес, Труханов, Кивалов, Ахметов..... - забыли?
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А зеля что же ? Они никуда не делись . Кабмін Гройсмана склав повноваження - Цензор.НЕТ 3290
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ни куда не делись и не денутся...
Все так и будет...
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Это точно Украина?не вижу украинцев во власти,совсем)
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А зачем они во власти ? Им дали милостиво проголосовать за Голобородьку. Всё, миссия выполнена.
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тепер в Раді буде прийнято говорити ---Мазаль тов

Рада? то вже ...Кнесет...о
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та і тільки цієї цілком достатньо.
Т.Г.Ш. би озвірів від такої купи кошерних людей.
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На когоже ты нас неуч покидешь?! Кстати...полный отчёт за 3 года и аудит.
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К центральному выходу подогнать автозаки плотно к дверям чтобы никто не разбежался
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Ага, автозаки... Для Авакова уже подогнали Кабмін Гройсмана склав повноваження - Цензор.НЕТ 8273
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Зебилы ! Со своей зелёнкой и бинтами - в больницу шагом марш !
Зубожильная медреформа закончена ! Кабмін Гройсмана склав повноваження - Цензор.НЕТ 5882
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Первым делом: закрыть движение по железке в аэропорт Борисполь.
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без вовы життя будет пресна
не так, как прежде интересна,
но есть у вовы новый дар-
возглавить вновь мясной базар
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Зебилы радуются тут как дети. А зря. На кого же вы теперь всё валить будете? Щас у вас и министры, и прокурор, и депутаты, и президент. Или по старой памяти - на папередников?
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