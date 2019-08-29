EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Події
  819  10
Все про:Київ (6437) пам'ять (606) Іловайськ (176)

 День пам'яті героїв Іловайської битви: в центрі Києва зібралися сотні людей, щоб віддати шану загиблим захисникам. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві на Михайлівській площі тривають заходи, присвячені Дню пам'яті Героїв Іловайської битви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Для вшанування Дня Пам'яті Героїв Іловайської битви, які віддали своє життя в боях за мир і незалежність на Михайлівській площі вже зібралися сотні людей: сім'ї загиблих і зниклих безвісти воїнів, учасників Іловайських боїв і учасників бойових дій в Україні, а також небайдужі громадяни.

День памяті героїв Іловайської битви: в центрі Києва зібралися сотні людей, щоб віддати шану загиблим захисникам 01

Об 11:15 розпочнеться офіційна частина, а о 12:00 - всеукраїнська панахида за загиблими героями в Іловайській битві від священнослужителів ПЦУ Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пам'яті Героїв Іловайська: біля Стіни пам'яті відбувся молебень за загиблими українськими воїнами в Іловайську. ФОТОрепортаж

День памяті героїв Іловайської битви: в центрі Києва зібралися сотні людей, щоб віддати шану загиблим захисникам 02

На честь загиблих в Іловайській битві біля Стіни пам'яті буде військовий салют від Збройних сил України та Національної гвардії України. Також загиблих вшанують хвилиною мовчання та покладуть квіти до Стіни пам'яті.

День памяті героїв Іловайської битви: в центрі Києва зібралися сотні людей, щоб віддати шану загиблим захисникам 03

Організатори пам'ятних заходів: ГО "Військово-патріотичне об'єднання учасників бойових дій "Сармат", ГО "Незламні матері України", ГС "Асоціація ветеранів війни, учасників АТО, членів сімей загиблих (померлих) і інвалідів війни міста Києва", Київська міська державна адміністрація , "Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції".

День памяті героїв Іловайської битви: в центрі Києва зібралися сотні людей, щоб віддати шану загиблим захисникам 04
День памяті героїв Іловайської битви: в центрі Києва зібралися сотні людей, щоб віддати шану загиблим захисникам 05
День памяті героїв Іловайської битви: в центрі Києва зібралися сотні людей, щоб віддати шану загиблим захисникам 06
День памяті героїв Іловайської битви: в центрі Києва зібралися сотні людей, щоб віддати шану загиблим захисникам 07
День памяті героїв Іловайської битви: в центрі Києва зібралися сотні людей, щоб віддати шану загиблим захисникам 08
День памяті героїв Іловайської битви: в центрі Києва зібралися сотні людей, щоб віддати шану загиблим захисникам 09
День памяті героїв Іловайської битви: в центрі Києва зібралися сотні людей, щоб віддати шану загиблим захисникам 10
День памяті героїв Іловайської битви: в центрі Києва зібралися сотні людей, щоб віддати шану загиблим захисникам 11
День памяті героїв Іловайської битви: в центрі Києва зібралися сотні людей, щоб віддати шану загиблим захисникам 12
День памяті героїв Іловайської битви: в центрі Києва зібралися сотні людей, щоб віддати шану загиблим захисникам 13
День памяті героїв Іловайської битви: в центрі Києва зібралися сотні людей, щоб віддати шану загиблим захисникам 14
Фото і відео: Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3145242
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Сергей Наумович



@sergonaumovich
5 лет назад в эти дни конца августа тупые биологические свиноматериалы вторглись на нашу территорию, окружили наших защитников в районе Иловайска и устроили тир. Вічна пам'ять загиблим.День памяти героев Иловайской битвы: в центре Киева собрались сотни людей, чтобы отдать дань уважения погибшим защитникам - Цензор.НЕТ 2613
 показати весь коментар
 
 
Головне не забувати про це коли ті істоти знову полізуть називати нас братами...
 показати весь коментар
 
 
За Иловайск многие ответят. Вчера у муженки нервы не выдержали.Следом вышестоящие пойдут.
 показати весь коментар
 
 
Цена словам кацапов о "зеленом коридоре", на который согласился начальник ГШ муженко.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а к Петру 5, они не хотят сходить?
 показати весь коментар
 
Царство Небесне...

Новому президенту наука, чого варті домовленості з кацапами.
 показати весь коментар
 
Вічна Пам'ять загиблим.
І жодного мишобратерства з свинособаками. НІКОЛИ.

День пам'яті героїв Іловайської битви: в центрі Києва зібралися сотні людей, щоб віддати шану загиблим захисникам - Цензор.НЕТ 7890
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору