 День пам'яті героїв Іловайської битви: в центрі Києва зібралися сотні людей, щоб віддати шану загиблим захисникам. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Для вшанування Дня Пам'яті Героїв Іловайської битви, які віддали своє життя в боях за мир і незалежність на Михайлівській площі вже зібралися сотні людей: сім'ї загиблих і зниклих безвісти воїнів, учасників Іловайських боїв і учасників бойових дій в Україні, а також небайдужі громадяни.
Об 11:15 розпочнеться офіційна частина, а о 12:00 - всеукраїнська панахида за загиблими героями в Іловайській битві від священнослужителів ПЦУ Михайлівського Золотоверхого монастиря.
На честь загиблих в Іловайській битві біля Стіни пам'яті буде військовий салют від Збройних сил України та Національної гвардії України. Також загиблих вшанують хвилиною мовчання та покладуть квіти до Стіни пам'яті.
Організатори пам'ятних заходів: ГО "Військово-патріотичне об'єднання учасників бойових дій "Сармат", ГО "Незламні матері України", ГС "Асоціація ветеранів війни, учасників АТО, членів сімей загиблих (померлих) і інвалідів війни міста Києва", Київська міська державна адміністрація , "Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції".
@sergonaumovich
5 лет назад в эти дни конца августа тупые биологические свиноматериалы вторглись на нашу территорию, окружили наших защитников в районе Иловайска и устроили тир. Вічна пам'ять загиблим.
Героям Слава !
Новому президенту наука, чого варті домовленості з кацапами.
І жодного мишобратерства з свинособаками. НІКОЛИ.