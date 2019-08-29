 День пам'яті героїв Іловайської битви: в центрі Києва зібралися сотні людей, щоб віддати шану загиблим захисникам. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Для вшанування Дня Пам'яті Героїв Іловайської битви, які віддали своє життя в боях за мир і незалежність на Михайлівській площі вже зібралися сотні людей: сім'ї загиблих і зниклих безвісти воїнів, учасників Іловайських боїв і учасників бойових дій в Україні, а також небайдужі громадяни.

Об 11:15 розпочнеться офіційна частина, а о 12:00 - всеукраїнська панахида за загиблими героями в Іловайській битві від священнослужителів ПЦУ Михайлівського Золотоверхого монастиря.

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На честь загиблих в Іловайській битві біля Стіни пам'яті буде військовий салют від Збройних сил України та Національної гвардії України. Також загиблих вшанують хвилиною мовчання та покладуть квіти до Стіни пам'яті.

Організатори пам'ятних заходів: ГО "Військово-патріотичне об'єднання учасників бойових дій "Сармат", ГО "Незламні матері України", ГС "Асоціація ветеранів війни, учасників АТО, членів сімей загиблих (померлих) і інвалідів війни міста Києва", Київська міська державна адміністрація , "Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції".























Фото і відео: Олег Богачук