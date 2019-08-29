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 Політика України
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 Зеленський ушанував пам'ять загиблих за Україну військовослужбовців. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у заходах з нагоди Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави разом з главою Міноборони Степаном Полтораком та іншими високопоставленими чиновниками, а також рідними полеглих на війні прийшов із квітами до будівлі Міноборони, де у 2018 році було відкрито Зал пам'яті захисників України.

Під час заходу зачитали прізвища 223 військовослужбовців, які загинули цього дня у різні роки. Пам’ять кожного захисника вшанували ударом у дзвін і салютом із особистої зброї Почесної варти. Глава держави поклав квіти до Пам’ятного дзвона.

У Залі пам’яті військовослужбовці роти Почесної варти у присутності Президента перегорнули сторінку Книги пам’яті, в якій зазначені імена загиблих захисників України, на дату 29 серпня. Володимир Зеленський поклав квіти біля Книги пам’яті.

Також Президент поспілкувався з родичами загиблих захисників.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня незалежності повідомив, що підписав указ про заснування свята 29 серпня - Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність країни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Депутати "Слуги народу" перед урочистим засіданням нової Ради поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дата 29 серпня пов'язана з пам'яттю про Іловайську трагедію 2014 року, коли після масштабних боїв військовослужбовці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом на Донбасі. Бойовики і російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці. За офіційними даними ГПУ, внаслідок розстрілу українських військовослужбовців під Іловайськом загинуло 366 осіб, 429 були поранені.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3145216
 
   
 Топ коментарі
 
за то что ВСУ стрелять запретил, да?
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сначала и на ответный был запрет, после погибших отменили....
А на упреждающий огонь, из за запрета на который у нас гибнет больше людей, чем у сепаров, командир ООС и Полторак написали заявление об отставке - и сейчас вроде как дали послабление....
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Запрета на ответный огонь нет, вы врете. И ВСУ голосовали как раз за него.
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сначала и на ответный был запрет, после погибших отменили....
А на упреждающий огонь, из за запрета на который у нас гибнет больше людей, чем у сепаров, командир ООС и Полторак написали заявление об отставке - и сейчас вроде как дали послабление....
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Сколько погибло и было ранено наших во время "перемирия" ?
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Петькины перемирия с 14 года... чего не визжали?
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петюне по порохне можно все - и ворует он мастерски - и награждает в том числе вора папу - и вообще живет по-новому ))
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тебе, суке тупорылой, надо на передок сходить и пообщаться с теми, кто там был с первого дня перемирия, когда пугали трибуналом за ответный огонь и забрали даже крупнокалиберные пулеметы.
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За человека, который помогал армии нет не стыдно. Стыдно за главнокомандующего, который крал у армии.
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Зебил, тот кто как ты говоришь крал, пожертвовал собственных денег 60 лимонов баксов. Ни одО падло этого не сделало за всю историю независимой Украины. Так Шо заткни рот.
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Обвалил гривну в три раза, вывел с помощью гонторевой, которая работала на януковича, бабки во вшеры... Боже, какие вы идиоты.
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Обвалил гривну беглый зечара. На момент бегства оставив на всю страну 100 тыс. грн на чай. Курс гривны держал искуственно, что бы раньше времени народ не начал бузить. Если бы не Майдан то сейчас бы курс был не 25 грн за доллар, а был бы по 70 рублей. Так сказал сам Коломойский, протаже твоего клоуна.
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Зеленский почтил память... Звучит как выступление в "вечернем квартале"...
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оучше и потужнее звучит рошен спер и зажил по-новому с бпп м ************ ))
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