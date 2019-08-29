 Зеленський ушанував пам'ять загиблих за Україну військовослужбовців. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави разом з главою Міноборони Степаном Полтораком та іншими високопоставленими чиновниками, а також рідними полеглих на війні прийшов із квітами до будівлі Міноборони, де у 2018 році було відкрито Зал пам'яті захисників України.

Під час заходу зачитали прізвища 223 військовослужбовців, які загинули цього дня у різні роки. Пам’ять кожного захисника вшанували ударом у дзвін і салютом із особистої зброї Почесної варти. Глава держави поклав квіти до Пам’ятного дзвона.

У Залі пам’яті військовослужбовці роти Почесної варти у присутності Президента перегорнули сторінку Книги пам’яті, в якій зазначені імена загиблих захисників України, на дату 29 серпня. Володимир Зеленський поклав квіти біля Книги пам’яті.

Також Президент поспілкувався з родичами загиблих захисників.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня незалежності повідомив, що підписав указ про заснування свята 29 серпня - Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність країни.

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Дата 29 серпня пов'язана з пам'яттю про Іловайську трагедію 2014 року, коли після масштабних боїв військовослужбовці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом на Донбасі. Бойовики і російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці. За офіційними даними ГПУ, внаслідок розстрілу українських військовослужбовців під Іловайськом загинуло 366 осіб, 429 були поранені.