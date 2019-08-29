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 Депутати "Європейської Солідарності" та "Голосу" перед засіданням Верховної Ради поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новообрані депутати від партії "Європейська Солідарність" перед першим засіданням Верховної Ради 9-го скликання поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну на Михайлівській площі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку партії в мережі Facebook.

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"Вшановуємо пам’ять Воїнів, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Сила та честь наших захисників надихає кожного українця, будьмо гідними наших Героїв. Вічна слава полеглим у боротьбі за нашу волю. Герої не вмирають!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше депутати "Слуги народу" перед урочистим засіданням нової Ради поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну.

Депутати Європейської Солідарності та Голосу перед засіданням Верховної Ради поклали квіти до Стіни памяті полеглих за Україну 01
Депутати Європейської Солідарності та Голосу перед засіданням Верховної Ради поклали квіти до Стіни памяті полеглих за Україну 02
Депутати Європейської Солідарності та Голосу перед засіданням Верховної Ради поклали квіти до Стіни памяті полеглих за Україну 03
Депутати Європейської Солідарності та Голосу перед засіданням Верховної Ради поклали квіти до Стіни памяті полеглих за Україну 04

Депутати Європейської Солідарності та Голосу перед засіданням Верховної Ради поклали квіти до Стіни памяті полеглих за Україну 05
Депутати Європейської Солідарності та Голосу перед засіданням Верховної Ради поклали квіти до Стіни памяті полеглих за Україну 06
Депутати Європейської Солідарності та Голосу перед засіданням Верховної Ради поклали квіти до Стіни памяті полеглих за Україну 07
Депутати Європейської Солідарності та Голосу перед засіданням Верховної Ради поклали квіти до Стіни памяті полеглих за Україну 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3145215
 
   
 Топ коментарі
 
5 лет успешной борьбы, против 2 - го ,по всем оценкой ,по силе противника в мире - спасибо Порох - шо у меня не республика и нет оккупации
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Вічна пам'ять і шана загиблим за волю і незалежність України воїнам.

Не забудемо - не пробачимо
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не "народна" республіка
бо Україна - це республіка за державним устроєм
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5 лет успешной борьбы, против 2 - го ,по всем оценкой ,по силе противника в мире - спасибо Порох - шо у меня не республика и нет оккупации
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не "народна" республіка
бо Україна - це республіка за державним устроєм
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Говорить спасибо пороху , и при этом не вспоминать Яроша , не вспоминать правый сектор, добровольцев, ВСУ , волонтеров и всех тех кто не словом , а делом остановили орду это верх цинизма !
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Вічна пам'ять і шана загиблим за волю і незалежність України воїнам.

Не забудемо - не пробачимо
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У соевого кацапский лозунг "не забудем, не простим". В Украине говорят «Слава нації! Смерть ворогам!»
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ДА! лицемерство на лицо, Порошенко как бывший главнокомандующий должен первый ПОНЕСТИ ответственность за ВСЕХ кто погиб и пропал без вести В Иловайском котлу.
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Коли понесе відповідальність стадо типу вас, яке роками голосувало за підкацапників, пацифістів що розвалювали армію, де-факто притягувши війну в Україну?
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Лицемеры, христопродавцы, предатели и веры, и народа, и идей, свято верующие в золотого тельца ... делают нам очередное представление. Воистину нужно в Украине построить храм Иуды, туда у них не зарастет тропа из страусовых туфлей. Твари, которые ненавидят друг друга под куполом этого украинского цирка, но за понюшку табаку готовы удавиться и удавить всех, кто станет на их пути, но эти syki умеют и договариваться, когда чуют, что запахло мылом и веревкой))) ЭТО ннАША ЭЛИТА(((((
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Показательные выступления, а все ли убийцы за 5 лет посажены?!
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комуняка хреститься, а очі бігають, щоб іще сп---дити
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как обычно парашенко пи*дИт и пИ*дит, пИ*дит и пи*дИт...
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"Во время самых кровавых и ожесточенных боев в Иловайске, экс-президент Порошенко занимался открытием офшоров и выводом своих активов за рубеж."Депутати "Європейської Солідарності" та "Голосу" перед засіданням Верховної Ради поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну - Цензор.НЕТ 4677
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87% українців перебувають за межею бідності. Смертність в кілька разів перевищує народжуваність Ціни зросли на 152 %. А сам Петро став багатшим у 82 рази

Депутати "Європейської Солідарності" та "Голосу" перед засіданням Верховної Ради поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну - Цензор.НЕТ 7090
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