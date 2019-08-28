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 Політика України
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Все про:прем'єр (231) звільнення (624) Гройсман (3571)

 Моє служіння Україні не закінчується сьогодні, - Гройсман записав прощальне відео на посаді прем'єра. ВIДЕО

Володимир Гройсман записав відео з прощальною промовою як прем'єр-міністр України.

Як передає Цензор.НЕТ, він розмістив своє послання в Фейсбуці.

Гройсман зазначив: "Уже зовсім скоро в цей кабінет зайде новий Прем’єр, на плечі якого ляже величезна відповідальність – вирішувати, як продовжувати будувати і розвивати країну. Зі свого досвіду розумію, як це непросто - приймати рішення, від яких залежить життя мільйонів людей. Тому хочу побажати своєму наступнику сили, терпіння і удачі. І головне – успіху. Бо саме від успіху його роботи і роботи нового Уряду залежатиме багато в чому успіх України та нормальне життя кожного українця. Особисто для мене - це завжди було пріоритетом номер один.

З чистою совістю можу сказати, що новий Уряд прийматиме країну, яка і стабільна, і розвивається. Усе, що зроблено на сьогодні - це результат роботи і зусиль багатьох-багатьох людей, кожного з вас. І я вдячний усім за нашу спільну небайдужість, спільну роботу, за підтримку і критику, а також за вашу довіру.

Звісно, не можу не сказати про те, що і надалі лишатиметься однією з найголовніших справ мого професійного життя. Це децентралізація. Саме ця реформа вже дала можливість змінити життя в багатьох громадах країни. Але в майбутньому важливо не зупинятись, не забувати про людей, які живуть у своїх селищах і містах. Які хочуть мати достатні повноваження і фінансові ресурси. Ми маємо і в подальшому це забезпечувати.

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Попереду в кожного з нас дуже багато роботи. Будуть нові виклики, нові випробування. Але я вірю, як і вірив усі ці роки: немає таких випробувань, яких би ми з вами не здолали.

Моє служіння Україні не закінчується сьогодні. Я продовжуватиму дбати про успіх нашої великої держави і братиму на себе ту роль, яка буде потрібна, щоб допомогти Україні реалізувати повною мірою свій потенціал.

Від щирого серця хочу подякувати кожному з вас!"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3145171
 
   
 Топ коментарі
 
гнойный. твое служение Украине продолжится на отбывании пожизненного заключения. Такой халявы как торговля трусами на базаре тебе уже не будет.
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Правильно, Вова, рукавицы шить - это так же служение Украине! Мое служение Украине не заканчивается сегодня, - Гройсман записал прощальное видео на посту премьера - Цензор.НЕТ 6774
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Уже одни "европеец" отстоял,когда на всю страну у Савика Шустера пробалаболил.Наконец то программа Савика возвращается и много чего интерестного еще услышим про сою.
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да да да
скажи спасибо и за минимальный стаж 35 лет! такого нет нигде в мире! везде в мире за стаж 30 лет и выше дают значительные надбавки а у нас 35 лет это минимальный и получать бушь минимальную пенсию! СПАСИБО МЛЯТЬ ГРОСЕ!!
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Ти поцікався в якому віці призначають ПОВНУ пенсію в Західній Європі та Штатах.
Кінець кінцем - отримуй мінімальну, якщо ти такий впертий і тупий. Мені від твоїх проблем не спекотно і не холодно.
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а причем тут минимальный стаж к возрасту! пусть даже и в 70 лет призначают пенсию, главное кто дожил тот ее получит а у нас даже если тебе будет 80 но нет стажа 35 лет ХЕР ТЫ ПОЛУЧИШЬ, ни 5 лет ни 10 ни 15 как в большинстве стран а 35 лет а не дохерали!!
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Чомусь у більшості з мого покоління мене на момент 60-річчя стаж був 42-43 роки. Які проблеми, ледарю? Якби ти був розумним та ввічнивим хлопчиком, я міг би дати тобі не одну корисну пораду. Але оскільки ти таким не є - то викручуйся сам.
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проблему в том что
1 твой стаж включает учебу! после реформы учеба в стаж не входит
2 твой стаж включает разные отпуски по уходу или болезни, после рефомы уже не включает
3 твой стаж может иметь мультипликаторы когда 1 год=2 или 3 после реформы такого уже нет
4 ты вообще может мусор который туту корочкой машет

Так что проблем дохера и больше!! ЛОШАЧОК! именно потому милионы укринцев отседова и бегут! и скора твоя пенсия закончится потому что ЛОХОВ становится все меньше и меньше и дыра в пенсионном фонде все больше и больше и скоро бывшие мусора останутся с голой жопой!!
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Лузере ти завидющий, дбай про себе. Я про себе давно подбав. Не лише про пенсію.
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правильно ты подбав, и после твоего дбання 3 млн уже со страны ТЮ,ТЮ,!! остальные 3-5млн на чимоданах! потому что такие как ты решили подбать про себя за счет меня и других! но удачи дбатели а я посмотрю что с вами дбателями будет через 10 лет!!
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Не можу зрозуміти, з якою метою ти травиш і травиш жовч? Не влаштовують правила гри? Шукай інший стадіон і грай там. Дається взнаки совкова спадщина - сидіти й чекати поки ХТОСЬ про тебе подбає.
Анекдот хочеш? Сухумський розплідник мавп. Якась туристка стоїть перед кліткою з орангутангом і звертається до служника:
- Скажите пожалуйста, это мужчина или женщина?
- Какой мушшына? Это самэц! У нэго нэт дэнэг!
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Дєтка, а работать надо бьіло, а тьі мабуть пропєл, як Стрєкоза, а зараз вимагаєш пенсію у 100500 «рублєй»
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про надо работать раскажи ГРОСЕ или ПЕТЕ или АХМЕТОВУ они тебя внимательно послушают!!
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А нафуй мені їм щось розказувати? Я без ни можу працювати.
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ну так и работай и за них и за меня и за себя! слава рабочим ЛОШАРАМ!!
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А ти чи не з соціальних ПАРАЗИТІВ суспільства ? Які пілять живуть на МОЇ податки ?
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да я именно из этих самых паразитов! виллы и яхты покупает ГРОСЯ и АХМЕТОВ а паразит это Я!! 100%
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та їх ДВОХ, я ще якось перетерплю, а от таких паразитів як ти, СОТНІ ТИСЯЧ...
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100% все такие как я должны уехать а АХМЕТОВА с ГРОСЕЙ можешь терпеть! УДАЧИ ТЕРПИЛА!!
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Вони менеджери. Керують підприємствами, на яких працюють і одержують заробітну плату сотні тисяч людей.
А ти соціальний паразит, що намагається жити, за рахунок податків, цих сотень тисяч, та й за податки того ж Ахметова.
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ОлдКат, профан в темі - не вискакуй як Пилип з конопель. Всі уряди і при Гросі також, робили все, щоб пенсія була в усіх наближена до мінімалки. Знаю багатьох підприємців, що чесно платили в усі фонди, а коли справа дійшла до призначення пенсії, з них вимагали паперові квитанції про сплату, хоча в електронній базі даних ці виплати підтвердженні. А все що на папері є дійсним лише три роки. То ж інколи арбайтен головним мозком, а не лише кістковим.
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Слухай, не втомлюй мене. Я працював за наймом на інженерних посадах. ЗПЛ біла, бонуси сірі. За законом Азірова (як не дивно, корисним) я подав дані з 2000 року.
2012р - 5170 грн. Зараз 8470. У більшості ровесників з мого оточення - приблизно той самий порядок. Навіть у нашого "пролетарія" - антенщика-верхолаза + водія усіх категорій.
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точно точно
средняя пенсия в Украине 2550-3000 грн а у ЛОШАРЫ кота все друзья по 8000тыс получают!!
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МаЗєматік, ти ж сам пишеш слово «середня», і що ти під цим слово розумієш?
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это пенсия которую получает большинстов бывших работяг! а те кто получает по 8000 те либо мусора прокуроры или чунуши! так что кто ты и твои друзья мы уже знаем!!
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Більшість?
Це пенсія, людей, які пропрацювали у середньому 45 років, одержували білу зарплату і платили відрахунки у пенсійний фонд.

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точно работал 45 лет а тепер за 2500 ХХХХХ...... доедает без соли!!
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Ти колись навчишся віповідати за себе?
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извини ты добываешь огонь трением? а может копаешь огород палкой копалкой, а может наконец делаешь каменные топоры? нет! странно! а почему я должен делать глупости которые делали мои предки?!!
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а какая разница какой у меня стаж? главное что в Европе мне достаточно 10 лет стажа чтобы получать пенсию, когда наступит возраст! а ты тут работай до 70 лет! ты же любишь поработать!!
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Я МОЖУ і ВМІЮ виконувати висококваліфіковану роботу.
І, так. Я не люблю красти, і жити за чужий кошт.
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так то тебе не даёт, рабтай и за себя и за меня и за ГРОСЮ! УДАЧИ! Я ТОКО ЗА!! ЛОХИ КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОРАБОТАТЬ НА ШАРУ ПУСТЬ РАБОТАЮТ!!
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Ти поняв наскільки ти немічне чмо, що не в змозі саме себе прогодовувати?
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а зачем мне напрягатся, у меня тут вот толпа ЛОШАР которые жажадят поработать, я это удовольствие оставляю им ПУСТЬ РАБОТАЮТ!! А я как ГРОСЯ буду покупать виллы!!
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Так ти ж збирався виїжджати у Європу? Там таких як ти хитрозроблених работяг, прямо з распростьортими руками чекають.
Чи вже передумав?
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Нещодавно розмовляв з колишнім колегою, який давно живе в Каліфорнії і досяг інженерної посади вищого левелу. Він дивувався як наших з ним колишніх колег виганяють на пенсію у 70 років (і це - держконтора, суспільне телебачення, звідки я звільнився у середині 60-х). Він розповів про його американського колегу, який продовжує працювати у віці за 70 і МРІЄ про те щоби його скоротили. Тоді він отримає вихідну зпл за 6 місяців, деякий час буде отримувати "по безробіттю", хоча має все про що тільки можна мріяти. А якщо він звільниться сам, то нічого з того не отримає.
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Поправка: звільнився у середині 90-х.
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Є така кавказька приказка: "У чужих руках *** завжди більший". Ти так кричиш нібито ті хто "не пас задніх" і "не пас середніх" в чомусь перед тобою завинили? Я тобі наводив свій індивідуальний коефіцієнт зпл. Це означає лише те що мій роботодавець оцінив мою працю у 4,8 разів вище за середньостатистичного працівника. І платив (роботодавець) ще й усі належні податки + у фонд безробіття + у пенсійний фонд. Для ледарів. Для мінімальщиків та для іншої сірості. Ось і вся арихметика.
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сказки на втором этаже! Я НЕ КОМЕНТИРУЮ СКАЗКИ ЛОХОВ!!
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А що ти можеш сказати?
Лоханувся ти по життю, а тепер тобі 1565 гривень мало, і ти заглядуєшся на чужий огірок.
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мужик я лоханулся так же как и млн Украинцев, я родился в долюаной стране которая срет на своих граждан! но я усиленно работаю над тем чтобы это исправить! и я добъюсь цели вот токо с кем ты останешься! и да можешь тут писать типа НУ И ЕЗЖАЙ! токо не забывай нас уехавших за последний 5 лет уже боьше 3 млн!! так что да мы уедим а ты работай РАБОТНИЧЕК!!
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А при чому мені «с кем останешся» ? Я вмію і можу працювати сам.
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чтобы ты работал надо чтобы тебя кто обслуживал а если все разъедутся кто тебя будет обслуживать? думаешь ГРОСЯ будет!! а в Европе такие крутые как ты не нужны!!
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А хто в Європі потрібен? Одержувачі соціальних виплат?
Ти ж нічого не вмієш і не хочеш робити.
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а вот мне интересно где сейчас пара ******** которые с гнойным осей по телеканалам с ним ездила и подхрюкивала о его свинореформизме и потужном ремонте дорог? Или ося уже закатал их в какую нибудь мыролюбную яму на дороге? чтобы их тупости на его реформизм не вышли?
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Ещё один служитель не может смириться с мыслью, что возле корыта уже другие. И на прощанье лучше подарите ему связку гранат, авось хоть одна рванет....
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А хто ж ,тепер буде баржу з кавунами буде зустрічать???Верзе те саме, що і парашенко,і ще про совість,меле якої в нього небуло ніколи!!!
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у богоизбранных реформаторов понятие совесть с рождения заменена на роттердам +, или иной мыролюбный реформизм.
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Даже клану Пепы - да и то не "отслужил" достойно - сдал с потрохами .
А ведь ставили его на эту должность именно кононенки с грановскими ... ну виницкий Пепа .
Терь вот уже в 40 политический труп ... так бывает . Даже у Яйценюха больше переспектив , бо у НФ была хоть какая-то толика порядных и професийних .
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Ти часом не агент Усраіля,що таке верзеш пр яйценюка і його гопкомпанію???
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так кулявлобный бакайцынюк тоже щирореформаторской национальности.
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А може ти часом агент дукуньскої Саудії ?!
Я ж мав на увазі тих , хто не перебіг до ПЕСиків Пепи.. . А саме Ємця й декліькох інших ..
Завжди голосував за "Батьківщину" ...
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он уже до конца жизни себе нареформировал.
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На дембель, Вован, на дембель ! А "заботиться об успехе нашей великой державы" - в лучшем случае - придется тебе в одной из стран Ближнего Востока.
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Какой дембель, пусть заботится здесь....работая в колонии.
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Ну просто вилитий арійський ,совісливий,реформатор!Як і парашенко!
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Моє служіння Україні не закінчується сьогодні, - Гройсман записав прощальне відео на посаді прем'єра - Цензор.НЕТ 7154

- мое служение..точно не сегодня заканчивается? точно-точно? а че мангал вытащили??
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У ЗЕтроллей оргия Моє служіння Україні не закінчується сьогодні, - Гройсман записав прощальне відео на посаді прем'єра - Цензор.НЕТ 8717 Не будем им мешать
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Я покажу як треба працювати.Після роботи Гройсмана я би дещо переформатував - Я покажу як треба ліс рубати.
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тварь мордатая! Надеюсь что ты или сдохнешь или на нары с конфискацией пойдешь!
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На винницком базаре с понедельника открывается будка, торгующая элитными труселями. По поводу открытия местным соецефалам скидка в 8 процентов, достаточно войти в магазин и на коленях припасть к чудотворной иконе святого Петра Мальдивского
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Не зміг Грося достойно завершить свою каденцію. Пританцьовував перед Бенею, бив поклони Вземогущому піаністу, Пороха обсирав, як тільки міг...А оно вона как...
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Ой, иди уже в сраку, осточертел. Самый мерзопакостный премьер и такое же правительство. Ещё никто так не смог ободрать людей как этот пейсатый. Плохо всё! Гривна, зарплаты, пенсии, всё обесценилось. Бешенный рост цен, тарифов, отмена регулирования цен на основные группы продуктов, введение пени, лишение нуждающихся субсидий, миллионные зарплаты чиновникам, сотни тысяч в месяц судьям, очередная сраная пенсионная "реформа", цель которой не улучшение жизни пенсионеров, а сокращение из количества и уменьшение пенсий путём уменьшения коэффициента при их расчёте. Сучий потрох! Шоб ты жил на минимальную зарплату, а потом пенсию!
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Работать не пробовала нищебродка, говорят тогда деньги появляются.
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Не хрюкай, "работяга", всё равно порося больше не заплатит.
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Беги в переход милостыню просить адепт "зубожиння".
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Маю надію що і гройсман і його шеф "шоколадна барига " найближчим часом опиняться на нарах з конфіскацією. Якщо це не виконається найближчим часом, рейтинг почне миттєво падати а там...шо пеця, шо юля, шо тей же "голос" при адекватній піар компанії, дуже швидко може набрати радикадьних прихильників проти Зеленського, які вже сьогодні мітингували біля резиденції на Банквій,яку він, до речі, обіцяв змінити... На президентський офіс в іншому місці...
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про пенсію це ви дарма...підвищення не чекайте...Зєлєбєня її вже Нетаньяху для репатріантів пообіцяв...Мене аж нудить від думки, що з мене податки будуть вираховувати на пенсії для ізраїльтян, а не моїм батькам...
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Все йго служіння Україні заключалося бути шнирьом у Мародера і гребти бабло де можливо.
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Не всё он ещё "наслужил", нет яхты хорошей................
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Очень интересно ты, Вовочка, «служил» Украине. Тарифы населению поднял, школы закрывал, больницы и поликлиники уничтожал, поднял на неподъёмную высоту услуги почты - и, самое важное, служил правдой и верой олигархам! Молодец, дебил всегда счастлив в своих фантазиях. Вот поэтому ты и пролетел на выборах в Раду.
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За такое служение Гройсман и Яценюк как минимум должны сидеть в тюрьме.
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Физиономию поджарил под цвет кабинета. Даже немного пережарил.
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