 Моє служіння Україні не закінчується сьогодні, - Гройсман записав прощальне відео на посаді прем'єра. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, він розмістив своє послання в Фейсбуці.
Гройсман зазначив: "Уже зовсім скоро в цей кабінет зайде новий Прем’єр, на плечі якого ляже величезна відповідальність – вирішувати, як продовжувати будувати і розвивати країну. Зі свого досвіду розумію, як це непросто - приймати рішення, від яких залежить життя мільйонів людей. Тому хочу побажати своєму наступнику сили, терпіння і удачі. І головне – успіху. Бо саме від успіху його роботи і роботи нового Уряду залежатиме багато в чому успіх України та нормальне життя кожного українця. Особисто для мене - це завжди було пріоритетом номер один.
З чистою совістю можу сказати, що новий Уряд прийматиме країну, яка і стабільна, і розвивається. Усе, що зроблено на сьогодні - це результат роботи і зусиль багатьох-багатьох людей, кожного з вас. І я вдячний усім за нашу спільну небайдужість, спільну роботу, за підтримку і критику, а також за вашу довіру.
Звісно, не можу не сказати про те, що і надалі лишатиметься однією з найголовніших справ мого професійного життя. Це децентралізація. Саме ця реформа вже дала можливість змінити життя в багатьох громадах країни. Але в майбутньому важливо не зупинятись, не забувати про людей, які живуть у своїх селищах і містах. Які хочуть мати достатні повноваження і фінансові ресурси. Ми маємо і в подальшому це забезпечувати.
Попереду в кожного з нас дуже багато роботи. Будуть нові виклики, нові випробування. Але я вірю, як і вірив усі ці роки: немає таких випробувань, яких би ми з вами не здолали.
Моє служіння Україні не закінчується сьогодні. Я продовжуватиму дбати про успіх нашої великої держави і братиму на себе ту роль, яка буде потрібна, щоб допомогти Україні реалізувати повною мірою свій потенціал.
Від щирого серця хочу подякувати кожному з вас!"
скажи спасибо и за минимальный стаж 35 лет! такого нет нигде в мире! везде в мире за стаж 30 лет и выше дают значительные надбавки а у нас 35 лет это минимальный и получать бушь минимальную пенсию! СПАСИБО МЛЯТЬ ГРОСЕ!!
Кінець кінцем - отримуй мінімальну, якщо ти такий впертий і тупий. Мені від твоїх проблем не спекотно і не холодно.
1 твой стаж включает учебу! после реформы учеба в стаж не входит
2 твой стаж включает разные отпуски по уходу или болезни, после рефомы уже не включает
3 твой стаж может иметь мультипликаторы когда 1 год=2 или 3 после реформы такого уже нет
4 ты вообще может мусор который туту корочкой машет
Так что проблем дохера и больше!! ЛОШАЧОК! именно потому милионы укринцев отседова и бегут! и скора твоя пенсия закончится потому что ЛОХОВ становится все меньше и меньше и дыра в пенсионном фонде все больше и больше и скоро бывшие мусора останутся с голой жопой!!
Анекдот хочеш? Сухумський розплідник мавп. Якась туристка стоїть перед кліткою з орангутангом і звертається до служника:
- Скажите пожалуйста, это мужчина или женщина?
- Какой мушшына? Это самэц! У нэго нэт дэнэг!
А ти соціальний паразит, що намагається жити, за рахунок податків, цих сотень тисяч, та й за податки того ж Ахметова.
2012р - 5170 грн. Зараз 8470. У більшості ровесників з мого оточення - приблизно той самий порядок. Навіть у нашого "пролетарія" - антенщика-верхолаза + водія усіх категорій.
средняя пенсия в Украине 2550-3000 грн а у ЛОШАРЫ кота все друзья по 8000тыс получают!!
Це пенсія, людей, які пропрацювали у середньому 45 років, одержували білу зарплату і платили відрахунки у пенсійний фонд.
І, так. Я не люблю красти, і жити за чужий кошт.
Чи вже передумав?
Лоханувся ти по життю, а тепер тобі 1565 гривень мало, і ти заглядуєшся на чужий огірок.
Ти ж нічого не вмієш і не хочеш робити.
А ведь ставили его на эту должность именно кононенки с грановскими ... ну виницкий Пепа .
Терь вот уже в 40 политический труп ... так бывает . Даже у Яйценюха больше переспектив , бо у НФ была хоть какая-то толика порядных и професийних .
Я ж мав на увазі тих , хто не перебіг до ПЕСиків Пепи.. . А саме Ємця й декліькох інших ..
Завжди голосував за "Батьківщину" ...
- мое служение..точно не сегодня заканчивается? точно-точно? а че мангал вытащили??
ну что? проронил?? или ...долго еще ждать?