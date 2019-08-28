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Все про:вибух (1758) діти (1644) Дрогобич (9)

 Дитина подзвонила з-під уламків зруйнованого будинку в Дрогобичі і попросила про допомогу, - ТСН. ВIДЕО

Рятувальникам, які розбирають завали будинку в Дрогобичі, повідомили про дитину, яка змогла зателефонувати з-під уламків будівлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Зазначається, що про дитину співробітникам ДСНС повідомив чоловік, який був у шоковому стані.

Пошук людей на обвалі триває.

Дивіться також: На місці обвалення внаслідок вибуху під'їзду в Дрогобичі виявлено тіло другого загиблого, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Будівлю відгородили, є небезпека, що будинок посиплеться далі. До рятувальних робіт залучено півтисячі людей, спецтехніку та кінологів із собаками. Поруч з будинком зібралися сотні жителів Дрогобича.

Нагадаємо, сьогодні, 28 серпня, близько 2:50 на вулиці Грушевського, 101 в місті Дрогобич зруйнувався під'їзд житлового будинку з першого по четвертий поверх.

На місці обвалення були виявлені тіла двох загиблих. За даними ДСНС, під завалами можуть бути ще 5 осіб.

Спочатку припускали, що причиною обвалення став вибух побутового газу. Будинок повністю відключили від газо-, електро- і водопостачання. Але пізніше в ДСНС заявили, що вибух малоймовірний.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3145093
 
 
 Топ коментарі
 
Хоч би встигли врятувати.
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чудо, что позвонил...
чудо...если... ...(пусть будет чудо!!!)
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якби господь хотів їх врятувати то він би не дупистив обвалу!
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Каждая секунда с 2 ночи дорога.Долго раскачивались,очень долго.Не отработано у нас спасение людей до автоматизма.МЧС и власть непрофессиональны.Что у нас в Харькове. на рухнувшем мосту,что у вас ,на Львовщине,в Дрогобыче..Уже 14 часов прошло.
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чудо, что позвонил...
чудо...если... ...(пусть будет чудо!!!)
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Вот это, я прнимаю, реклама мобильному оператору...
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Виглядає на то що просто хтось зніс в низу капітальну стіну.коли робив ремонт,бо сам будинок не виглядає аварійним.
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В точку! В гугл мапс подивився-там якраз коло "Оберега" ще якась шарашкіна канторка, але не видно добре що саме, треба в яндексі ще подивитись
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