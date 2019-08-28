 "Телефон, кажу, дай сюди, сука й#бана!" - на групу каналу 112 напали на прямому ефірі під час підготовки сюжету про вирубку лісу в Харківській області. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 112, інцидент стався біля одного з деревообробних підприємств, після того як журналісти підняли в повітря квадрокоптер для зйомок. Співробітники підприємства блокували групу. В автомобілі телеканалу спустили колеса і вимагали віддати флеш-накопичувачі з відеозаписами.
Саме про це розповідав у прямому ефірі журналіст телеканалу Олег Решетняк, коли на нього напало кілька людей. Після цього зв'язок з групою обірвався.
бурят!
вдруге!!
Зе!! - твой выход!!!
Это медведчуковские журнашлюхи
чтобы засовывать в камплекте руский мир.
типа незя закрыва за сюжеты по вырубке леса,
ну и автоматом низя за сюжеты про руский мир.
тактика известная - приглашать партию свабода на ньюсван, типа ми всех приглашаем.
а потом толкать медведчуков.
Или ты считаешь, что эта свора беспредельщиков все делает правильно?
порошенко востанавливает армию, оздоравливает экономику, затыкает бюджетные дыры и накапливает звр-что-то тут не так! надо менять этого барыгу на чеснулюдину!
клоун просирает звр, сокращает армию, ********** на международной арене, возвращает беглых рыгов - снова виноват порошенко.