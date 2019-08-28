 "Телефон, кажу, дай сюди, сука й#бана!" - на групу каналу 112 напали на прямому ефірі під час підготовки сюжету про вирубку лісу в Харківській області. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 112, інцидент стався біля одного з деревообробних підприємств, після того як журналісти підняли в повітря квадрокоптер для зйомок. Співробітники підприємства блокували групу. В автомобілі телеканалу спустили колеса і вимагали віддати флеш-накопичувачі з відеозаписами.

Саме про це розповідав у прямому ефірі журналіст телеканалу Олег Решетняк, коли на нього напало кілька людей. Після цього зв'язок з групою обірвався.

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