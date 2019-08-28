 Полторак нагородить 250 матерів загиблих військовослужбовців: Вони виховали справжніх захисників України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це сьогодні, 28 серпня, під час урочистого церемоніалу пам'яті загиблих військовослужбовців Збройних Сил України повідомив, спілкуючись з журналістами, міністр оборони України Степан Полторак.

"Сьогодні ми запросили 250 матерів з усієї країни, аби відзначити їх за стійкість, патріотизм, за відданість Батьківщині, а також за те, у ці непрості для країни часи вони виховали таких дітей — справжніх захисників України", - зазначив глава оборонного відомства.

Міністр оборони України також нагадав, що 29 серпня є одним з найважчих і найтрагічніших днів в історії країни, адже саме цього дня під час бойових дій на сході Українська армія зазнала найбільших втрат.

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"29 серпня загинули 147 військовослужбовців Збройних Сил України. Разом з безповоротними втратами, які понесли інші військові формування у цей день, на жаль, маємо цифру 223 полеглих українських захисників, — зазначив Міністр. — Завтра ми вшановуватимемо пам’ять про них тут, в Міноборони, і робитимемо це в оновленому форматі. Ми прийняли рішення, щоб усі військовослужбовці з різних силових відомств України, які воювали пліч-о-пліч і загинули в боях за Україну, незалежно від того, чи воювали вони у складі ЗС України, чи були прикордонниками, представниками Національної гвардії або СБУ, вшановувалися разом. Відтак, щоранку у Міністерстві оборони України, під час вшанування полеглих бійців, будуть згадуватися імена усіх загиблих захисників України".

Фото: пресслужба Міноборони

Полторак також повідомив, що сьогодні, 28 серпня, о 13.00 у Центральному будинку офіцерів у Києві, в рамках акції "Час не лікує" відбудеться зустріч керівного складу Міноборони та ЗС України, під час якої планується нагородити батьків загиблих військовослужбовців відомчими відзнаками Міністерства оборони.