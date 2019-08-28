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 Полторак нагородить 250 матерів загиблих військовослужбовців: Вони виховали справжніх захисників України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві відбувся урочистий церемоніал пам'яті загиблих військовослужбовців Збройних Сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це сьогодні, 28 серпня, під час урочистого церемоніалу пам'яті загиблих військовослужбовців Збройних Сил України повідомив, спілкуючись з журналістами, міністр оборони України Степан Полторак.

"Сьогодні ми запросили 250 матерів з усієї країни, аби відзначити їх за стійкість, патріотизм, за відданість Батьківщині, а також за те, у ці непрості для країни часи вони виховали таких дітей — справжніх захисників України", - зазначив глава оборонного відомства.

Полторак нагородить 250 матерів загиблих військовослужбовців: Вони виховали справжніх захисників України 01

Міністр оборони України також нагадав, що 29 серпня є одним з найважчих і найтрагічніших днів в історії країни, адже саме цього дня під час бойових дій на сході Українська армія зазнала найбільших втрат.

Полторак нагородить 250 матерів загиблих військовослужбовців: Вони виховали справжніх захисників України 02

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"29 серпня загинули 147 військовослужбовців Збройних Сил України. Разом з безповоротними втратами, які понесли інші військові формування у цей день, на жаль, маємо цифру 223 полеглих українських захисників, — зазначив Міністр. — Завтра ми вшановуватимемо пам’ять про них тут, в Міноборони, і робитимемо це в оновленому форматі. Ми прийняли рішення, щоб усі військовослужбовці з різних силових відомств України, які воювали пліч-о-пліч і загинули в боях за Україну, незалежно від того, чи воювали вони у складі ЗС України, чи були прикордонниками, представниками Національної гвардії або СБУ, вшановувалися разом. Відтак, щоранку у Міністерстві оборони України, під час вшанування полеглих бійців, будуть згадуватися імена усіх загиблих захисників України".

Полторак нагородить 250 матерів загиблих військовослужбовців: Вони виховали справжніх захисників України 03

Фото: пресслужба Міноборони

Полторак також повідомив, що сьогодні, 28 серпня, о 13.00 у Центральному будинку офіцерів у Києві, в рамках акції "Час не лікує" відбудеться зустріч керівного складу Міноборони та ЗС України, під час якої планується нагородити батьків загиблих військовослужбовців відомчими відзнаками Міністерства оборони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3145061
 
   
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В забутому селищі, де стоїть три хати
доживала свого віку старенькая мати..
Так їй доля нагадала, в безмежному світі
не було в неї нікого, кому б зрадіти.
Все життя ростила сина, себе віддавала
доки проклята війна його не забрала.
Привезли два офіцери простого солдата,
говорили - "Незабаром вам буду подяка
від самого президента у Київі-граді,
будуть зірку вам вручати, на війсковім параді…"
Постояли біля цинку… землей прикопали,
поклонились, пом'янули, тай назад вертали.

Рік минув. Зібралась мати в далеку дорогу
чорну хустку пов'язала , помолилась Богу.
Всю дорогу до Київа не їла- не спала,
лежала собі тихесенько, синочка поминала…
Як з ляльковим автоматом захищав родину,
а як виріс - віддав серце за тую країну!
Бо навчила його мати, що немає в світі
найкращого блага - ніж свій край любити!!!
Приїхала до Київа, вийшла з вокзалу,

тай поїхала на свято… мало помалу.

А у центрі, на майдані, шикується військо.
Саме там, де рік по тому, від крові було слизько!
Де стояли за свободу звичайнії люди -
та і думки не гадали, що прийдуть Іуди
продадуть і їх… і землю, а мощі святії
викинуть, як непотреб, щоб собаки з'їли…

Почалося теє дійство - президент, міністри…
Поспускалися з небес, та не дуже низько!
Теревенькали про волю, про захист Держави,
про велику Україну… і Гімн заспівали..
Не пройшло якойсь години - запросили мати.
Замість рідної дитини - залізяку дати…
Президент, з сумним обличчям, дякував за сина -
"Обіцяю! Не забуде дитину Вкраїна!
Усіляка вам підтримка! Величезні льготи…
(це нічого, що у вас діряві чоботи,
що немає світла, що забит колодязь…)
Вся Європа буде знати, що ваш син - миротворець…"
Подякував, та й поїхав… жити собі далі
А що мати одна в світі - не доповідали!

Вийшла вона на вулицю, сіла у маршрутку
питає - "Чи є у вас місці льготні?" ... А водій - "Це шутка?
Цілий день вожу… на шару… старих й ветеранів
Розплодилось вас, як вошів, як стадо… баранів!.."
Не поїхала!!! Вийшла… і полились сльози…
Хіба вона заробила матюки й погрози?
Нічого й ніколи… ні в кого не просила!!!
Ні льгот, ні пособій за загибель сина.
Так їй важко стало, що останні сили
її тіло стареньке зовсім полишили…

Серед міста великого, в центрі України
ніхто навіть не побачив чорної хустини…
Бо нема нікому діла до людського болю
Матерям плювки й каміння, сірий цинк - Герою…

Руслан Д. (воїн АТО)
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А вот Римма Владимировна вырастила какого защитника?
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