 Полторак нагородить 250 матерів загиблих військовослужбовців: Вони виховали справжніх захисників України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це сьогодні, 28 серпня, під час урочистого церемоніалу пам'яті загиблих військовослужбовців Збройних Сил України повідомив, спілкуючись з журналістами, міністр оборони України Степан Полторак.
"Сьогодні ми запросили 250 матерів з усієї країни, аби відзначити їх за стійкість, патріотизм, за відданість Батьківщині, а також за те, у ці непрості для країни часи вони виховали таких дітей — справжніх захисників України", - зазначив глава оборонного відомства.
Міністр оборони України також нагадав, що 29 серпня є одним з найважчих і найтрагічніших днів в історії країни, адже саме цього дня під час бойових дій на сході Українська армія зазнала найбільших втрат.
"29 серпня загинули 147 військовослужбовців Збройних Сил України. Разом з безповоротними втратами, які понесли інші військові формування у цей день, на жаль, маємо цифру 223 полеглих українських захисників, — зазначив Міністр. — Завтра ми вшановуватимемо пам’ять про них тут, в Міноборони, і робитимемо це в оновленому форматі. Ми прийняли рішення, щоб усі військовослужбовці з різних силових відомств України, які воювали пліч-о-пліч і загинули в боях за Україну, незалежно від того, чи воювали вони у складі ЗС України, чи були прикордонниками, представниками Національної гвардії або СБУ, вшановувалися разом. Відтак, щоранку у Міністерстві оборони України, під час вшанування полеглих бійців, будуть згадуватися імена усіх загиблих захисників України".
Фото: пресслужба Міноборони
Полторак також повідомив, що сьогодні, 28 серпня, о 13.00 у Центральному будинку офіцерів у Києві, в рамках акції "Час не лікує" відбудеться зустріч керівного складу Міноборони та ЗС України, під час якої планується нагородити батьків загиблих військовослужбовців відомчими відзнаками Міністерства оборони.
В забутому селищі, де стоїть три хати
доживала свого віку старенькая мати..
Так їй доля нагадала, в безмежному світі
не було в неї нікого, кому б зрадіти.
Все життя ростила сина, себе віддавала
доки проклята війна його не забрала.
Привезли два офіцери простого солдата,
говорили - "Незабаром вам буду подяка
від самого президента у Київі-граді,
будуть зірку вам вручати, на війсковім параді…"
Постояли біля цинку… землей прикопали,
поклонились, пом'янули, тай назад вертали.
Рік минув. Зібралась мати в далеку дорогу
чорну хустку пов'язала , помолилась Богу.
Всю дорогу до Київа не їла- не спала,
лежала собі тихесенько, синочка поминала…
Як з ляльковим автоматом захищав родину,
а як виріс - віддав серце за тую країну!
Бо навчила його мати, що немає в світі
найкращого блага - ніж свій край любити!!!
Приїхала до Київа, вийшла з вокзалу,
тай поїхала на свято… мало помалу.
А у центрі, на майдані, шикується військо.
Саме там, де рік по тому, від крові було слизько!
Де стояли за свободу звичайнії люди -
та і думки не гадали, що прийдуть Іуди
продадуть і їх… і землю, а мощі святії
викинуть, як непотреб, щоб собаки з'їли…
Почалося теє дійство - президент, міністри…
Поспускалися з небес, та не дуже низько!
Теревенькали про волю, про захист Держави,
про велику Україну… і Гімн заспівали..
Не пройшло якойсь години - запросили мати.
Замість рідної дитини - залізяку дати…
Президент, з сумним обличчям, дякував за сина -
"Обіцяю! Не забуде дитину Вкраїна!
Усіляка вам підтримка! Величезні льготи…
(це нічого, що у вас діряві чоботи,
що немає світла, що забит колодязь…)
Вся Європа буде знати, що ваш син - миротворець…"
Подякував, та й поїхав… жити собі далі
А що мати одна в світі - не доповідали!
Вийшла вона на вулицю, сіла у маршрутку
питає - "Чи є у вас місці льготні?" ... А водій - "Це шутка?
Цілий день вожу… на шару… старих й ветеранів
Розплодилось вас, як вошів, як стадо… баранів!.."
Не поїхала!!! Вийшла… і полились сльози…
Хіба вона заробила матюки й погрози?
Нічого й ніколи… ні в кого не просила!!!
Ні льгот, ні пособій за загибель сина.
Так їй важко стало, що останні сили
її тіло стареньке зовсім полишили…
Серед міста великого, в центрі України
ніхто навіть не побачив чорної хустини…
Бо нема нікому діла до людського болю
Матерям плювки й каміння, сірий цинк - Герою…
Руслан Д. (воїн АТО)