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Все про:вибух (1758) Дрогобич (9) ДСНС (2040)

 Під завалами зруйнованого унаслідок вибуху під'їзду в Дрогобичі можуть перебувати ще п'ять осіб, - ДСНС. ВIДЕО

Заступник директора департаменту реагування ДСНС Петро Коротинський заявив, що під завалами під'їзду в Дрогобичі може перебувати ще п'ять осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів під час брифінгу в Києві в середу вранці.

"За оперативними даними, ще під завалами може перебувати п'ять осіб, з огляду на кількість прописаних і можливу кількість проживаючих людей у цих квартирах. Пошуково-рятувальні роботи проводяться безперервно і будуть проводитися до остаточного виявлення осіб, доля яких залишається невідомою", - сказав Коротинський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок вибуху в житловому будинку в Дрогобичі обвалився під'їзд: двоє загиблих, семеро, серед них троє дітей, - госпіталізовані. ФОТОрепортаж

Також він заявив, що вибух газу, названий як попередня причина обвалення вночі в Дрогобичі Львівської області під'їзду чотириповерхового житлового будинку, малоймовірний.

"Від початку руйнування цієї будівлі була підозра, що стався вибух газу, проте в процесі проведення робіт і роботи газової служби було встановлено, що ця причина малоймовірна", - зазначив Коротинський.

Нагадаємо, сьогодні, 28 серпня, близько 2:50 на вулиці Грушевського, 101 в місті Дрогобичунаслідок вибуху (попередньо побутового газу) сталося руйнування під'їзду житлового будинку з першого по четвертий поверх. Будинок повністю відключений від газо-, електро- і водопостачання.

На місці обвалення унаслідок вибуху під'їзду в Дрогобичі виявлено тіла двох загиблих.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144997
 
 
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Я неодноразово бував у цьому місті. Не забуду що там було у 90-х роках після зупинки місцевого нафтопереробного заводу. Цю бідність треба було бачити Под завалами обрушенного в результате взрыва подъезда в Дрогобыче могут находиться еще пять человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1099 А місцеві дороги ще щось неймовірне, ми ледве не розбилися вночі у Дрогобичі, коли їхали з Польщі...Будинки і газове господарство там у поганому стані. Тепер маємо результат таких дій.
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Абу и кто в этом виноват? Только не надо на Брежнева Кивать, что мол при нем капремонты проходили плохо и вот результат. У Порошенко-Гройсмана было 5 лет, что бы привести Дрогобич в порядок - почему этого не произошло? Путин виноват, что бюджет города разворовали?
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И тебе порох в штаны с утра наложил? А для каких целей местная власть и самоуправление?
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А местная власть не имела отношение к Премьеру - это не его подчиненные были? Независимая Дрогобыцкая Республика?
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Нет не его. в каждом селе есть местная власть.
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Которая правит как хочет и не имеет отношение к Гройсману? И воровать может - Луцык-Генпрокурор для них не указ?
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Разве возможно управлять каждым селом? власть на местах выбирают местные жители. И они от нее должны требовать порядка,в том числе и газового хозяйства,а не ждать указаний от царя.Для этого и существует местное самоуправление .А ты видно все брежнева ждешь.
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Центральная власть для того, что бы следить, что бы местная власть развивала регион и не воровала. А если центральная власть не реагирует на ухудшение жизни в регионе - она либо не профессионально, либо в доле.
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Тяжело неучам ,что либо объяснять. Изучи закон про самоуправление.А потом будешь клавиши давить.И умные фразы бросать.
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Порохоботики - вот вы все такие умные: изучи закон, изучи конституцию и т.д. - так и представляю себе выдающихся юристов, которые пишут это здесь Під завалами зруйнованого унаслідок вибуху під'їзду в Дрогобичі можуть перебувати ще п'ять осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9352
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У зв'язку з хамським зверненням я відправляю тебе у спам.
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Не вижу ничего хамского. В 10 раз пишу, что Абу = отец по арабски, ты же араб, Али-Абу?
По существу ответ будет?
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Хватит дуться, на меня - ты ж не девочка?
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Тут -терракт.СБУ и люди ЗЕ должны быть там.Характер разрушений - не от газа.Это начало нехорошего.
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Будинок є старий і в аварійному стані.Люди давно жалілися.А деякий час тому,на першому поверсі була куплена квартира під перукарню.І,можливо,при ремонті розібрали якусь несучу стіну.Ось,він і завалився.Там навпроти в сусідньому будинку,навіть,шиби не повилітали,що мусіло би статися при вибуху.
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Дом советской постройки и вполне доротный.Теракт.
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Сама думала,що теракт.Але подзвонила знайомій,яка є з Дрогобича і вона пояснила ситуацію.І будинок-не хрущовка,а багатоповерховий барак.
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