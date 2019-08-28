 Корів одягнули у форму радянських солдатів на сільгоспвиставці в російському Брянську. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис такого прояву російського патріотизму опублікував один із відвідувачів виставки на своїй сторінці в соцмережі.
"Дивіться, який у нас патріотизм. Це у нас корова, одягнена у форму солдата радянської армії ... Ось автомат де? Скажіть, будь ласка, як можна пілотку на корову одягати?", - обурюється автор відео.
Втім, його обурення не розділив інший відвідувач: "Це добре. Це чудово. Це патріотизм".
Возможно это солдат переодели в форму коров)
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В селе Крылово Осинского района Пермской области при поддержке министерства культуры Пермского края прошёл турнир по метанию коровьих лепёшек «Веселый коровяк».
Кто-то горе-тоску заливает вином,
Кто-то пьёт от болезней микстуры,
Мы в Перми обожаем кидаться говном,
По приказу министра культуры.
Он, министр культуры, у нас - здоровяк,
Знает всё про говно без бумажки,
Это он научил нас метать «коровяк»,
Или, проще, - коровьи какашки.
Он, хотя и культурный мужчина вполне,
Про него мы дурного не скажем,
У него же работа - копаться в говне -
То в театре, то на вернисаже.
Мир культуры в Перми это - форменный ад,
Он министру на психику давит:
Зазевался - заявится Гельман Марат,
Отвернулся - Кулябкина ставят!
Как-то утром министр пораскинул умом:
- Коль бюджетные деньги остались -
То не стоит ли нам покидаться дерьмом -
Так, как деды когда-то кидались?
Он глазами сверкнул, загорелся мечтой,
Ведь при верном детей воспитании
Может встать в один ряд с городками, с лаптой
Возрождённое говнометанье!
Он представил: команда построена в ряд,
Все, в ком удаль осталась - метают…
И к тому же не дорог спортивный снаряд,
Ведь говна-то в России - хватает!
Распалился, мечта устремилась в полёт:
Иностранный турист понаедет!
Может, Путин приедет, и тоже метнёт?
Ну, не Путин - хотя бы Медведев?
Вы решили, что я - глупых баек фанат?
Что над вами поэт издевался?
Нет, ребята, какашечный чемпионат -
Он и вправду на днях состоялся!
Собрались говномёты на поле с утра,
Грозным бицепсом гордо играя,
Вверх летело говно, и кричало «ура!»
Население Пермского края.
Сверхзадача минкульта - проста и ясна -
Чтобы видели злые Госдепы:
Сохранилась культура киданья говна -
Значит, крепнут духовные скрепы!
Чтобы знали среди чужеземных вояк,
Тех, что планы коварные носят:
Если что, мы всегда, в них метнём коровяк,
И добавки никто не попросит!
Более того, из коллаборационистов этой республики 1 августа 1944 года была сформирована 29-я дивизия СС (1-я русская) под командованием того же Каминского, получившего чин бригадефюрера. Сводный полк этого формирования под командованием штурмбанфюрера Ивана Фролова особенно "отличился" при подавлении Варшавского восстания. По свидетельству генерал-лейтенанта германской армии Р.Штагеля, солдаты полка насиловали женщин, расстреливали гражданское население, грабили дома. Как указывает В.С.Христофоров, начальник архивного управления ФСБ, у каждого бойца сводного полка РОНА после возвращения с операции имелось до 15-20 золотых часов.
Не все было так "гладко", как это вдалбливали совковые (а ныне их эрэфийские последователи) на Брянщине.
2. Нравится познавать историю из монографий. Есть чудная монография немецкого автора (фамилию сейчас не помню) "Русские в войсках СС".
3. К тому же, о дивизии СС "Галичина" даже из утюгов заливаются, а о русских: гренадерских дивизиЯХ СС; русских охранных отрядах СС; коллабрационистском казачьем стане и 1-й казачьей (позже15-й) кавалерийской дивизии СС и прочих русских формированиях формированиях СС, а также о многочисленных русских "хиви" на службе вермахта молчат. Однобокость истории не есть хорошо, не скрепно это - надо нести правду (пусть для кого-то и неудобную) в массы .
И рано или поздно после очистки от русни они снова возвратятся в Неньку Украину.
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