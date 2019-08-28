 Корів одягнули у форму радянських солдатів на сільгоспвиставці в російському Брянську. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис такого прояву російського патріотизму опублікував один із відвідувачів виставки на своїй сторінці в соцмережі.

"Дивіться, який у нас патріотизм. Це у нас корова, одягнена у форму солдата радянської армії ... Ось автомат де? Скажіть, будь ласка, як можна пілотку на корову одягати?", - обурюється автор відео.

Втім, його обурення не розділив інший відвідувач: "Це добре. Це чудово. Це патріотизм".

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