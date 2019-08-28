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 Корів одягнули у форму радянських солдатів на сільгоспвиставці в російському Брянську. ВIДЕО

На щорічній сільгоспвиставці в російському Брянську кількох корів одягнули у форму солдатів радянської армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис такого прояву російського патріотизму опублікував один із відвідувачів виставки на своїй сторінці в соцмережі.

"Дивіться, який у нас патріотизм. Це у нас корова, одягнена у форму солдата радянської армії ... Ось автомат де? Скажіть, будь ласка, як можна пілотку на корову одягати?", - обурюється автор відео.

Втім, його обурення не розділив інший відвідувач: "Це добре. Це чудово. Це патріотизм".

Дивіться також: Пропагандисти з "Росії 24" видали проросійських активістів і блогерів за "ветеранів ЗСУ". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144991
 
   
 Топ коментарі
 
В Брянске мёртвых свиней одели в костюмы партизан

Корів одягнули у форму радянських солдатів на сільгоспвиставці в російському Брянську - Цензор.НЕТ 1525

С радостным воодушевлением восприняли труженики Брянской области светлый юбилей: 70-летие освобождения Брянской области. Компания «Царь-Мясо» преподнесла подарок ветеранам Брянщины и всем патриотам, предложив им мизансцену из трёх мёртвых свиней наряженных в костюмы партизан.
«Композиция «Два партизана и партизанка» символизирует бесконечную дружбу мужчины и женщины даже в ту нелёгкую пору» - делится с нами подробностями главный рубщик мяса компании. - Подвиг дедов заслуживает уважения, и трое копчёных хрюшек символизируют величайшую любовь к Отчизне, пронесённую ими даже сквозь смерть.
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Не не не , у **@нутых нет дна , у них бездна ))
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ну так кацапы сами путинские бараны стойлового содержания... его нацгвардия с помощью дубинок изредко поправляет кАкошники на рогах от перекоса
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мордор пилоток на1000 лет вперед нашил для дэбилов
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вот их и погонят 9 мая, к парадобесию готовятся заранее, юбилейная дата для дедофф стараются.
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Надо быть внимательнее....
Возможно это солдат переодели в форму коров) Корів одягнули у форму радянських солдатів на сільгоспвиставці в російському Брянську - Цензор.НЕТ 4620
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С баранами уже было, рашка от них пострадала....Барановоз Ашот протарани и кажись потопил какой то военный ватный кораблик.
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Боевые коровы.....это круто...Что там боевые слоны. Спецзадание и направить стадо на врага...Научить мычать -За путлера! Урррраааа........Удивляет? А ни хрена......образ жизни лишнехромосомных. Но вот животные то не виноваты. Коров одели в форму советских солдат на сельхозвыставке в российском Брянске - Цензор.НЕТ 3323
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Лучше бы свиней одели тогда реально не отличить было бы!
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В Брянске мёртвых свиней одели в костюмы партизан

Корів одягнули у форму радянських солдатів на сільгоспвиставці в російському Брянську - Цензор.НЕТ 1525

С радостным воодушевлением восприняли труженики Брянской области светлый юбилей: 70-летие освобождения Брянской области. Компания «Царь-Мясо» преподнесла подарок ветеранам Брянщины и всем патриотам, предложив им мизансцену из трёх мёртвых свиней наряженных в костюмы партизан.
«Композиция «Два партизана и партизанка» символизирует бесконечную дружбу мужчины и женщины даже в ту нелёгкую пору» - делится с нами подробностями главный рубщик мяса компании. - Подвиг дедов заслуживает уважения, и трое копчёных хрюшек символизируют величайшую любовь к Отчизне, пронесённую ими даже сквозь смерть.
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Спостерігаємо самознищення кацапів як вид. Захоплююче видовище.
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Пермская говнокультура (автор: орлуша), 13.07.2015, Сатира
В селе Крылово Осинского района Пермской области при поддержке министерства культуры Пермского края прошёл турнир по метанию коровьих лепёшек «Веселый коровяк».
Коров одели в форму советских солдат на сельхозвыставке в российском Брянске - Цензор.НЕТ 4211
Кто-то горе-тоску заливает вином,
Кто-то пьёт от болезней микстуры,
Мы в Перми обожаем кидаться говном,
По приказу министра культуры.
Он, министр культуры, у нас - здоровяк,
Знает всё про говно без бумажки,
Это он научил нас метать «коровяк»,
Или, проще, - коровьи какашки.
Он, хотя и культурный мужчина вполне,
Про него мы дурного не скажем,
У него же работа - копаться в говне -
То в театре, то на вернисаже.
Мир культуры в Перми это - форменный ад,
Он министру на психику давит:
Зазевался - заявится Гельман Марат,
Отвернулся - Кулябкина ставят!
Как-то утром министр пораскинул умом:
- Коль бюджетные деньги остались -
То не стоит ли нам покидаться дерьмом -
Так, как деды когда-то кидались?
Он глазами сверкнул, загорелся мечтой,
Ведь при верном детей воспитании
Может встать в один ряд с городками, с лаптой
Возрождённое говнометанье!
Он представил: команда построена в ряд,
Все, в ком удаль осталась - метают…
И к тому же не дорог спортивный снаряд,
Ведь говна-то в России - хватает!
Распалился, мечта устремилась в полёт:
Иностранный турист понаедет!
Может, Путин приедет, и тоже метнёт?
Ну, не Путин - хотя бы Медведев?
Вы решили, что я - глупых баек фанат?
Что над вами поэт издевался?
Нет, ребята, какашечный чемпионат -
Он и вправду на днях состоялся!
Собрались говномёты на поле с утра,
Грозным бицепсом гордо играя,
Вверх летело говно, и кричало «ура!»
Население Пермского края.
Сверхзадача минкульта - проста и ясна -
Чтобы видели злые Госдепы:
Сохранилась культура киданья говна -
Значит, крепнут духовные скрепы!
Чтобы знали среди чужеземных вояк,
Тех, что планы коварные носят:
Если что, мы всегда, в них метнём коровяк,
И добавки никто не попросит!
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....и отправили на штурм соломенного Рейхстага)))))
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Вот у коров точно непредсказуемая траектория перемещения, в также биологическое оружие. Проще - гааномет.
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Баранов нужно было переодевать.... те вообще были бы один в один с рассеянским солдатом....ни отличить...
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Там мясо,здесь мясо разницы никакой.. Коров одели в форму советских солдат на сельхозвыставке в российском Брянске - Цензор.НЕТ 2711
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Разум, как становится всё очевидней в последнее время на паРаше, может быть не только нулевой, но и отрицательный...
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Кацапы,воевавших дедов, возвели в ранг скотов. Охренеть, не встать......................
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так диды и были скотом который покорно шел на убой за чужие интересы. Все нормально.
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здєсь нужна думать што с німі дєлать будєм кагда рухнєт фєдєрашка а нє ржать
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Нормально все будет. Будут сафари туры на мордовию по отстрелу свинособак.
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ннано-армія, кормить не треба, сосне і в бой!
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Не совсем. Значительная часть Брянской области входила в состав Локотской республики, администрация которой возглавлялась Каминским. Если коротко, то вооруженные формирования коллаборационистов боролись с партизанами, а население поставляло продукты вермахту.
Более того, из коллаборационистов этой республики 1 августа 1944 года была сформирована 29-я дивизия СС (1-я русская) под командованием того же Каминского, получившего чин бригадефюрера. Сводный полк этого формирования под командованием штурмбанфюрера Ивана Фролова особенно "отличился" при подавлении Варшавского восстания. По свидетельству генерал-лейтенанта германской армии Р.Штагеля, солдаты полка насиловали женщин, расстреливали гражданское население, грабили дома. Как указывает В.С.Христофоров, начальник архивного управления ФСБ, у каждого бойца сводного полка РОНА после возвращения с операции имелось до 15-20 золотых часов.
Не все было так "гладко", как это вдалбливали совковые (а ныне их эрэфийские последователи) на Брянщине.
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зачем так много пишешь об этом?...будто сам был участником или очевидцем
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1. Хм. Походу, тебе, что правда глаза колет?!
2. Нравится познавать историю из монографий. Есть чудная монография немецкого автора (фамилию сейчас не помню) "Русские в войсках СС".
3. К тому же, о дивизии СС "Галичина" даже из утюгов заливаются, а о русских: гренадерских дивизиЯХ СС; русских охранных отрядах СС; коллабрационистском казачьем стане и 1-й казачьей (позже15-й) кавалерийской дивизии СС и прочих русских формированиях формированиях СС, а также о многочисленных русских "хиви" на службе вермахта молчат. Однобокость истории не есть хорошо, не скрепно это - надо нести правду (пусть для кого-то и неудобную) в массы .
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Московия это страна с перевернутым сознанием. Своей истории они стыдятся, поэтому взяли историю Киевской Руси. Название свое они решили забыть. Границы путают, поскольку кочевые племена никогда не имели своей родины. Убивать беззащитных женщин и детей это считается доблестью. Кинуть свои войска в Севастополе это тоже доблесть. А после объявили украинский город Севастополь городом Русской славы. Во всех государствах защитников уважают и их любят. Только в России они воюют без знаков отличия своей страны, как бандиты и их стыдятся. Стыдятся и их формы, одевают в эту форму коров. И это в России считается патриотизмом. Одним словом, дурная страна, лишняя страна.
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ну а шо, солдати НАТО були би в ступорі, якби на радарах почали фіксувати стада коров в камуфляжах Корів одягнули у форму радянських солдатів на сільгоспвиставці в російському Брянську - Цензор.НЕТ 356
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Скрепный креатив: блины с лопаты, бросание коровьими лепёшками, теперь вот, коровы в военном обмундировании-это всё на фоне закона о разрешении холопам собирать валежник...Вообщем, на разлагающемся Западе списки формируются к полёту на Марс, а в московии-коровы в форме🤣🤣🤣
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а еще на курщине, это земли руси, среднее поднепровье...
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Все верно. Курск, Брянск, Суздаль, Ульдемар (Владимир) это исконно украинские земли.
И рано или поздно после очистки от русни они снова возвратятся в Неньку Украину.
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Ну всё, раз надели шапку - ушанку, значит скоро расстреляют как предателя!
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КПД одинаков. Что корова,что совковый солдат-мясо.
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Нехорошо русня относится к братьям своим старшим.
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по перше то не корови а тьолочкі а по друге де він пабачил пялотку ? Корів одягнули у форму радянських солдатів на сільгоспвиставці в російському Брянську - Цензор.НЕТ 5262
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тамбовских валков в нквд-эшников переоденьте и до путина в росгвардию запишите
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Даа, только в скрепонутом королевстве такой трэш лицезреть можно.. какие еще нужны доказательства упоротым некоторым что мы не адиннарод??
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Кацапы , всё что угодно , только не делайте ещё и реконструкцию - взятие Рейхстага этими "бойцами СА " ..!! Корів одягнули у форму радянських солдатів на сільгоспвиставці в російському Брянську - Цензор.НЕТ 3502 .
Корів одягнули у форму радянських солдатів на сільгоспвиставці в російському Брянську - Цензор.НЕТ 5006 .
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я это уже на ютуб обсудил. а тут только доходит инфа с рашки...вот поэтому я и пишу и призываю зеботов и зетролей. ******** туда ..в ютуб на рос ресурсы и задрачуйте там по разным таким поводам русню.высмеивайте их. трольте. а не тусуйтесь тут сутками ради тролинга президента. в каких трусах купался. как стоит. как дышит. хватит среди своих соревноваться у кого краше вышиванка. у кого правильнее украинский язык. кто больше патриот и другие ваши заморочки псевдо диванные патриоты троли малолетки...((
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Тут 90% "їхніх" - це Лахта. Реальним зебобікам вже все пох. А Лахта має створювати ілюзію "згуртованих шеренг".
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хочу побачити фото зебр у матроській формі! Фото в студію!
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Осталось только таблички им на рога одеть - "Бессмертный полк", а вообще то нужно было в форму не коров, а свиней одевать - так более достоверно
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