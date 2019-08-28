 У маріупольській школі, розташованій біля заводу, закликають встановити очисні фільтри. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав депутат Маріупольської міськради Максим Бородін.

За його словами, минув вже майже рік з моменту його письмового та публічного звернення до директора Маріупольського МК ім. Ілліча Тараса Шевченка та керівників компанії "Метінвест" з приводу встановлення побутових приладів очищення повітря в кожен клас маріупольської школи №20 та установлення нових вікон в цьому будинку для створення нормальних умов для дихання дітей у цьому навчальному закладі.

Бородін зазначає, що школа зрозташована на відстані 200 метрів від доменного виробництва ММК, на якому немає очисних споруд з моменту будівництва у 30-х роках! Уся таблиця Менделєєва летить у легені цих дітей та дорослих які мешкають поряд. І згідно з законом, це відповідальність забруднювача відселяти людей та навчальні заклади за межі санітарної зони, яка встановлена законом у розмірі 1000 метрів від найближчого джерела викидів. А тут - 200 метрів.

"Але, є одно але. Юристи Метінвесту не дарма отримують свої високі зарплатні. У 2015 році вони, маніпулятивно обійшли закон та зменшили санітарно-захісну зону фактично до межі самого підприємства! Та отримали це зменшення у аванс... Мовляв, колись вони модернізують виробництво і навіть одразу за парканом підприємства стане чисто! Такі чудеса можливі тільки в Україні... І це окрема тема для розслідування", - написав депутат.

Говорячи про модернізації на цьому виробництві, Бородін повідомив, що тільки цього року мають встановити першу газоочистку на доменній печі №3: "Але навіть тут "Метінвест" зманіпулював і замість капітального ремонту з реконструкцією ливарного двору печі, робить часткову "тимчасову" модернізацію. Щодо всіх інших доменних печей реконструкція завершиться не раніше трьох наступних років".

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"Тому логічно рятувати здоров'я цих дітей вже зараз, не чекаючи модернізації виробництва. Для Метінвеста витратити 500 тис гривень, для придбання побутових повітроочищувачів (наприклад PHILIPS AC5659/10 або SHARP) для кожного класу та встановити нові вікна - це копійки! АЛЕ.Замість того, щоби виконати свій моральний обов'язок та дійсно показати соціальну відповідальність про яку Метінвест постійно розказує на своїх корпоративних каналах, компанія через лояльного до неї мера Вадима Бойченка, просто вирішила забити цю тему", - зазначає Бородін.

"Нехай департамент прорахує витрати, зробить проєкт, а ми візьмемо у ньому участь". Десь так. На сьогодень НЕМАЄ детального проєкту системи очищування повітря у класах... Навіть більше, за словами представника УКБ, такий проєкт буде вимагати КАПІТАЛЬНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ будівлі і взагалі, вони не розуміють саму концепцію технічного рішення щодо очищення повітря у цьому випадку! І головне, навіть якщо був би проєкт, виникає питання КУДИ дівати дітей під час КАПІТАЛЬНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ цієї школи??! Тому, бачу єдиний варіант привертання уваги до цієї критичної ситуації - це суспільний резонанс, щоб забруднювач виконав свій обов'язок хоча би тут", - написав депутат.

Також Бородін попросив всіх розшерити його пост і це відео, щоб власник і менеджери "Метінвесту" відповіли президенту Володимиру Зеленському та прем'єру Володимиру Гройсману, як так виходить, що соціальна відповідальність за здоров'я дітей - це порожні слова для цієї компанії?

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"Час, щоб виправити ситуацію, ще є. Але трохи часу", - підкреслив він.

"Викиди вражають. У коментарях відразу додам відео вимірювань під час цієї зйомки на території школи. Показники забруднення пилом перевищують норми ЄС і ВООЗ від 6,5 до 10 разів !!!", - додав він.