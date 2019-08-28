 Танкер "Мрія", що поставляв паливо для підрозділів ЧФ РФ, доставлено в порт Херсона, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держприкордонслужби.

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"Через відмову капітана судна виконувати рішення суду та фактично самоусунення від виконання своїх обов’язків щодо керування судном та командою, правоохоронцям довелось 4 доби доставляти судно з акваторії Чорного моря до порту Херсона.

На цей час судно "Мрія" стоїть у Херсонському морському порту під охороною. Варто зауважити, що представники судновласника намагаються дискредитувати законні дії правоохоронців різними шляхами, зокрема через засоби масової інформації", - йдеться в повідомленні.





Фото: dpsu.gov.ua

Нагадаємо, 10 серпня 2019 року, під час кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію, прокуратура АР Крим, провела обшук в м.Херсон на судні "Мрія". У червні 2015 це ж судно, але під назвою "Вілга", поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ у м.Севастополь.

Відтоді судновласник танкера неодноразово змінювався, а з 2018-го його власником стало ТОВ "Тефін", яке під час купівлі у колишніх власників отримало висновок про відсутність будь-яких претензій до танкера з боку правоохоронних і митних органів України.

19 серпня 2019 року, Херсонський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції з приводу арешту судна "Мрія", на судно накладено арешт.

Детальніше про ситуацію навколо судна "Мрія-Вілга" читайте в статті Юрія Бутусова "Чому "Мрію-Вілгу" намагаються сьогодні врятувати від арешту в Херсоні?".