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 Політика України
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Все про:ВР (5375) комітет (194) Куницький Олександр (7)

 Депутат від "Слуги народу" з подвійним громадянством Куницький поскаржився, що його без попередження виключили з комітету. ВIДЕО

Народного депутата від "Слуги народу" Олександра Куницького виключили з Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

У відеозаписі нардеп розповідає, що отримав тимчасове посвідчення і прийшов на перше засідання, на якому мав бути, інформує Цензор.НЕТ.

"Я для себе вибрав комітет правоохоронної діяльності, тому що, як ви знаєте, весь цей час був дуже тісно пов'язаний з питаннями поліції. Також цей комітет відповідає за питання прокуратури і т.д., і т.п. Сьогодні прийшовши до комітету, з гіркотою виявив, що в комітеті більше не перебуваю. З яких причин так сталося, для мене це незрозуміло і невідомо", - пояснив Куницький.

Він уточнив, що очолив комітет нардеп від "Слуги народу" Денис Монастирський, який і повідомив Куницькому рішення про виключення його зі складу.

"Дивовижним чином, без всяких зі мною погоджень, мене перевели в транспортний комітет, який, звичайно, не менш важливий, але я все ж сподівався, що завдяки вашому вибору і вашій довірі до мене, буду впливати на процеси реформування конкретно поліції", - заявив нардеп.

Куницький намагався, але не зміг дізнатися, хто ухвалив рішення про його переведення. Він звернувся до колег за поясненнями.

Читайте також: Група з підготовки першої сесії ВР визначила керівництво комітетів, за їх призначення голосуватимуть на пленарному засіданні

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144946
 
 
 Топ коментарі
 
С двойным гражданством его надо исключить не то что из депутатов , но из украинского гражданства.
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Облом? Это ты у себя в израиле еврей, а в зелемойной тусовке - еле-еле поц.
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Феерический долболюб. Давно таких не видел..и таких на РФ-73%😂
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А каким образом государственная корпорация "Нафтогаз Украины " оказалась в управление иностранных государств?
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Мне это тоже сейчас стало интересно!
Где будем искать ответ?
А давай, этого с двойным гражданством заставим дать ответ!
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ему бы в Лигу сексуальных реформ у бабуинов что ли
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Давайте, заставим Петю-мародера дать ответ откуда у него 3 гражданства и 5 паспортов на разные фамилии. Почему он 5 лет грабил страну и как расследовал дела расстрелов на Майдане!
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С двойным гражданством его надо исключить не то что из депутатов , но из украинского гражданства.
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Супрун знатно посмеялась над этим призывом.
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у коломойского три и у всей шайки зеленский- богдан думаю тоже по три
так что можно
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Внутривидовая борьба, она такая... Думал, раз куницкий, то уже самый молодец? А там все ребята с такими фамилиями. И ещё и не с такими... Депутат от "Слуги народа" с двойным гражданством Куницкий пожаловался, что его без предупреждения исключили из комитета - Цензор.НЕТ 4518
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На какую страну собрался работать этот депутат?
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Израиль, известно... этот пархатый - гражданин оккупированных палестин...
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Он не уточнил!
Сказал, что хотел реформировать полицию, но отправили в транспортный комитет!
Теперь, будем слушать, начальника транспортного отдела
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Цікаво! Зелене гівно проти зеленого гівна! Депутат от "Слуги народа" с двойным гражданством Куницкий пожаловался, что его без предупреждения исключили из комитета - Цензор.НЕТ 4094
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Так тікай від цих порохоботів, чого ти з ними тусуєшся?
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Гоняй авто из США, жид пархатый, и не суй свой крючеоватый нос, куда не следует...
Одни жиды ... президент, и тот фаршмаком провонялся
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и эти пионэры не будут брать взятки????
смешно
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В 90-ых годах российскими активами и ресурсами тоже управляли американцы и всякие Соросы .- россия в то время не развивалась и народ бедствовал .Потом путин выгнал этих Соросов и в россии пошёл подьём экономики .Сейчас в Украине эти Соросы тоже управляют экономикой Украины =результат тот же - Идёт разрушение промышленности , обнищание Украинского народа и идёт ползучий захват Украинской земли -.
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не гони..у ***** пошел рост вместе с стоимостью нефти..
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Только факты .-то что знают все =Я вижу американских ставленников - Коболевых Гонтаревых ,Кравцова ,Смелянского ,Яресько и т .д. с ихними миллионными зарплатами и ,неадэкватный рост цен на газ и комунальные услуги для населения .Мы все видим , что при управлении людьми из Англии Украина не развивается и нет добычи .Все ресурсы выкачиваются из населения и переправляются в США и Англию . Инвестиции не поступают . =Украину вгоняют в долги . = Это факт . =Поэтому Украинцам нужно принитмать жёсткие кардинальные решения в отношении всех этих друзей в кавычках.
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Феерический долболюб. Давно таких не видел..и таких на РФ-73%😂
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Я тебе напомню историю =
После 2004 - го года оранжевой революции доллар скакнул из 4 -ёх гривен до 12 -ти .-.После 2014-го года то же самое .Совпадение ? - Не думаю .
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Вьі не из Архангельска? В конце 2008 г. курс бьл 4.60 за бакс. А вот рубленньій с 2013-го упал в два раза. Без Соросов и сменьі власти😀
...
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До 12-ти? Это в какой такой стране в 2005-м доллар стоил 12 грн?
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Облом? Это ты у себя в израиле еврей, а в зелемойной тусовке - еле-еле поц.
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Человек, который всю жизнь боролся с произволом ментов и полицаев уж точно не нужен комитете по правоохранительной деятельности. А то ещё нареформирует чего ненароком.
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Ага, це йому не бабло з мусорів збивати за нерозповсюдження факту хабаря. Тут не тупоголові мусора, тут жили, похлєщє саниказепе.
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Бьіл ЗПСанек...боролся с продажньіми и тупьіми мусорами зевакова. Стал его слугой...хоть и не гой. Зепутат Куни😂
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Напоминаю у Грановского подельника Порошенко три гражданства!!!У Семочка и всей его семейки минимум два.Если по остальным из бывших пройтись с пристрастием то у каждого по два гражданства минимум.А невестка Порошенко гражданка РФ и младший сын не знает украинского языка!Какие вопросы потрохосвиньи могут у вас в данном случае возникать?А Свинарчук подельник Порошенко женил своего среднего сынка на мадам с неподконтрольного Донбасса,а папаша её являлся спонсором сепаров.И на свадьбе были представители от бывшего пАрАшенковского правления с семьями включая правую руку пАрАшенко Кононенко с семейкой со стороны жениха.А со стороны невесты всё сепарское правительство за исключением самых главных!!!Может про это напишите пропагандоны штопанные!!!
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Дык монастырский это авакяна человек, а zpsanek как раз с авакянскими борется
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А вы Ольга наверное в ОВИРе работаете что так хорошо ознакомлены с гражданством окружения Порошенко?)))
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Гепа з його висловлюванням залишиться в історії). "Ти кнопка, #лять...(с)
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Проклятие баригі всьо укралі!
https://www.youtube.com/watch?v=tYJt7sE8q0I

ИРП УКРАИНЫ ПРОТИВ РОССИИ! Кто ПОБЕДИТ!?
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А якої країни його друге громадянство?
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капец, чорт, который тролил гайцов претендовал в комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Депутат від "Слуги народу" з подвійним громадянством Куницький поскаржився, що його без попередження виключили з комітету - Цензор.НЕТ 4588
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