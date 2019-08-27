 Депутат від "Слуги народу" з подвійним громадянством Куницький поскаржився, що його без попередження виключили з комітету. ВIДЕО

У відеозаписі нардеп розповідає, що отримав тимчасове посвідчення і прийшов на перше засідання, на якому мав бути, інформує Цензор.НЕТ.

"Я для себе вибрав комітет правоохоронної діяльності, тому що, як ви знаєте, весь цей час був дуже тісно пов'язаний з питаннями поліції. Також цей комітет відповідає за питання прокуратури і т.д., і т.п. Сьогодні прийшовши до комітету, з гіркотою виявив, що в комітеті більше не перебуваю. З яких причин так сталося, для мене це незрозуміло і невідомо", - пояснив Куницький.

Він уточнив, що очолив комітет нардеп від "Слуги народу" Денис Монастирський, який і повідомив Куницькому рішення про виключення його зі складу.

"Дивовижним чином, без всяких зі мною погоджень, мене перевели в транспортний комітет, який, звичайно, не менш важливий, але я все ж сподівався, що завдяки вашому вибору і вашій довірі до мене, буду впливати на процеси реформування конкретно поліції", - заявив нардеп.

Куницький намагався, але не зміг дізнатися, хто ухвалив рішення про його переведення. Він звернувся до колег за поясненнями.

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