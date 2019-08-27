 Сто днів на посаді президента: Зеленський замість пресконференції дав інтерв'ю акторові зі "Слуги народу" Боклану. ВIДЕО

Відповідний анонс опубліковано на фейсбук-сторінці студії "Квартал 95", пише Цензор.НЕТ.
Саме інтерв'ю покажуть на телеканалі 1+1 у суботу, 31 серпня.
В анонсі Боклан зазначає, що від початку президентства Зеленського "в українців з'явилося дуже багато запитань".
"Що ви вже зробили для країни за цей час? Що ви будете робити з усією тією владою, яку отримали після парламентських виборів? Які смс вам пише Коломойський і що Андрій Богдан постійно шепоче вам на вухо?" - наводить він приклади.
Як передає УП, речниця Зеленського Юлія Мендель підтвердила, що інтерв'ю вже записано і буде показано по ТБ. Вона зазначила, що обіцяна пресконференція президента з журналістами відбудеться набагато пізніше.
"Оскільки президент ці 100 днів не мав можливості для повноцінної роботи, ми чекаємо, поки запрацює парламент, буде підтримано законодавчі ініціативи глави держави, будуть результати і тоді пресконференція буде проведена. Постараємося швидше. Можливо, навіть восени", - сказала Мендель.
ну что за чмо в тапках... ни дня без вранья
В остальном, не наломал дров - уже неплохо!
готовьтесь.
Такого не было за всю историю Украины. Пусть президент Зеленский объяснит, до каких пор будет творится беспредел в Украине, когда наконец он исправит последствия прихода к власти еврохунты.
Пышы ышшо.
...
ладно, по 15 возьмешь?
тиждень тому neverlok lok пробував продати пісок арабам...
Але є одне велике АЛЕ.Якто оте позорисько буде спілкуватись з світовими лідерами?А там же ще й журналісти бувають.Справжні,не актори з готовим сценарієм,дублями і суфлером.
- поганяв чортів
- подзвонив бакланову
- пожрав шаурму
- побігав по фонтану
- налякав пляж червоними трусєлями
- взяв участь у шоу Анала Бидлоєва
- отримав по хлєбалу від Юнкєра
Шо ще?
"Поскольку президент эти 100 дней не имел возможности для полноценной работы, мы ждем, пока заработает парламент, будет поддержаны законодательные инициативы главы государства, будут результаты и тогда пресс-конференция будет проведена. Постараемся побыстрее. Возможно, даже осенью", - сказала МенделИсточник: https://censor.net.ua/v3144944
А тут якась нестиковка."Поганому танцюристу...".Але ж я точно пам'ятаю по "Танцям з зірками",танцює він добре.
Так падажжы, а когда говорили «Дайте ему 100 дней, а потом делайте выводы» то типа не знали, что у него не будет "возможности для полноценной работы" или где? Теперь сколькл ему нужно дней, чтобы сделать выводы? Еще 100? 365? 1738? Больше нелья, он обещал на один срок. Или и тут
нае...пошутил?
Цілком закономірно. Адже преЗЕдент - це наш вітчизняний
08.27.19 КАД: А ТЕПЕР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПІДЕ У ВІДСТАВКУ?
Sergii Iesipov
Головний підсумок 100 днів - все класно тепер з комунікацією.
Це ж у Порошенка було з комунікацією погано. Це ж Порошенко, як лох, влаштовував якісь прес-конференції, щось на них пояснював, перед кимось виправдовувався, терпів іноді відверте неприкрите хамство.
І все одно був винен у всьому і завжди.
А зараз чувакі не паряться - ..й вам, а не прес-конференція, журналісти не потрібні, ми вам зняли відос - чекайте, а хто не згоден - «парахаботік» і «тупа вівця».
І все класно з комунікацією тепер. Тому що немає комунікації - немає проблем.
Так що помилкою було, Петро Олексійович, розмовляти зі стадом. Стадо мичало, а ви його перекрикували. І вас ніхто не чув.
Бо стадо треба тримати в стойлі.
І тоді всі слухняні, найуспішніший президент, найрезультативніші 100 днів, українське диво і економічний ривок.
«Дякую, дуже дякую»
Мог бы в фейсбуке че-нить черкануть по старой привычке или Разумков бы за него на вопросы поотвечал. Не цените вы стараний президента.
а следствие этому -- статья выше
А зачем тогда обещал? ****@л? Пусть идет в отставку!
Слава Шапито 95!!! Клоунам слава!!