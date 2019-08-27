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 Сто днів на посаді президента: Зеленський замість пресконференції дав інтерв'ю акторові зі "Слуги народу" Боклану. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленский дав інтерв'ю про свої 100 днів на посаді Станіславу Боклану - акторові, який грав у серіалі "Слуга народу" прем'єрміністра. Обіцяна пресконференція "відбудеться набагато пізніше".

Відповідний анонс опубліковано на фейсбук-сторінці студії "Квартал 95", пише Цензор.НЕТ.

Саме інтерв'ю покажуть на телеканалі 1+1 у суботу, 31 серпня.

В анонсі Боклан зазначає, що від початку президентства Зеленського "в українців з'явилося дуже багато запитань".

"Що ви вже зробили для країни за цей час? Що ви будете робити з усією тією владою, яку отримали після парламентських виборів? Які смс вам пише Коломойський і що Андрій Богдан постійно шепоче вам на вухо?" - наводить він приклади.

Як передає УП, речниця Зеленського Юлія Мендель підтвердила, що інтерв'ю вже записано і буде показано по ТБ. Вона зазначила, що обіцяна пресконференція президента з журналістами відбудеться набагато пізніше.

"Оскільки президент ці 100 днів не мав можливості для повноцінної роботи, ми чекаємо, поки запрацює парламент, буде підтримано законодавчі ініціативи глави держави, будуть результати і тоді пресконференція буде проведена. Постараємося швидше. Можливо, навіть восени", - сказала Мендель.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "У нас різні життя, але однакові цінності", - Зеленський про персонажа "Слуги народу" Голобородька

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144944
 
   
 Топ коментарі
 
дурак боится конференций и дураку нечем похвалится...
дурак сделал по всем направлениям за 100 дней только хуже...
Так будет до конца его президентства...., если он не сбежит раньше....
Мы же все это понимаем, да?
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Гадаю так для зебілів має бути більш переконливо... Сто дней на посту президента: Зеленский вместо пресс-конференции дал интервью актеру из "Слуги народа" Боклану - Цензор.НЕТ 3999

Сто дней на посту президента: Зеленский вместо пресс-конференции дал интервью актеру из "Слуги народа" Боклану - Цензор.НЕТ 1401
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Как бояра на рашке, в уявной краіне Зеленде зеленка станет национальним напитком. Пейте да излечете - вавку в голове.
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А почему баклану интервью? Пусть тогда уже этого ******са из сватов пригласит и ему о своих достижениях расскажет..
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Зеля нічого не зробив,а от Порося за 100 днів завів добробати у Іловайський котел,та зелений корідор від Пуйла,та відкрим офшори.Петрусь маладєць)))
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и тут нае..ал

ну что за чмо в тапках... ни дня без вранья
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а вы личный стрелок Алексеевича?
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Герой в кино а реальная жизнь другая не смог ничего сказать принял теплую ванну от своих прямые вопросы это не съемка с дублем если неудачно тут говорить и думать надо жаль авторитет и доверие начало уверенно идти вниз.

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комплексует Зе!ро после Дня независимости
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А как вы думаете, на какие шиши полубурят - полуэрзя Андруша Богдан в Сан тропе летал? Да и подарок дружбану на свадьбу за что купил?
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ага 5к гривен) петя лично с кармана платил?
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зебил, ты когда вылупился, сильно об унитаз темячком ударился? А, так у родителей не было унитаза!___
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Из всех лаж, я бы отметил его выполнение обязательств Порошенко 2016 года - дебелувате разминирование моста и попытка его восстановления. Для кого? Для чего? Зачем это надо Украине?!
В остальном, не наломал дров - уже неплохо!
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Сто днів на посаді президента: Зеленський замість пресконференції дав інтерв'ю акторові зі "Слуги народу" Боклану - Цензор.НЕТ 2539Порохоботы дуреют не по дням , а по часам Сто днів на посаді президента: Зеленський замість пресконференції дав інтерв'ю акторові зі "Слуги народу" Боклану - Цензор.НЕТ 8816
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Добро пожаловать в "квартальное шапито" Сто днів на посаді президента: Зеленський замість пресконференції дав інтерв'ю акторові зі "Слуги народу" Боклану - Цензор.НЕТ 9559 Скоро можно будет писать диссертацию "Смех, как способ оболванить недалеких, доверчивых граждан и стать президентом" ...
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зеЛю совсем скоро будем гнать на ростов
готовьтесь.
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Буквально за несколько недель лета обычный пучок петрушки подорожал с 5 до 10 гривен.

Такого не было за всю историю Украины. Пусть президент Зеленский объяснит, до каких пор будет творится беспредел в Украине, когда наконец он исправит последствия прихода к власти еврохунты.
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так петрушка не у власти, его стало меньше-вот и цена поднялась)
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Ванька наротный, ты прям такой искромётныьй йумарыст, шо непойнятно, як ты ще соплю в осиротевшем квартале не заменил.
Пышы ышшо.
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А в новости о "220" погибших совсем нихрена нет соевых. Во дела
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Спасибо другу пу из КВНа...и Хомчаку с беней из мандьізека .
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Артист перед клавишами не отчитьівается...он на них играет Еще может немного побакланить.😂
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100 дней ...мда ну только по курсу доллару заметно а так все дорожает картоха по 25 грн ..но это правильно вы попробуйте повыращивайте картошку .но да проще тут туфту писать и фотки из гугл-картинок выкладывать
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по 20 продам, возьмеш? Есть ривьера, княгиня, околиця, тайфун и гранада
ладно, по 15 возьмешь?
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Не хотите обсудить пресс-конференцию зезедента? Острьіе вопросьі и профессиональньіе ответьі. Какая же помойка позорная.
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Не варто зв'язуватись.

тиждень тому neverlok lok пробував продати пісок арабам...
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Курс бакса- пирамида ОГВЗ дефолтная. Ради отдачи денег бене затеянная. Грядет зездец по всем направлениям. И не говорите потом, что вас не предупреждали.
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для уставших и мудрых пойдет . анализы в харю зелебобикам не в первой
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Це що, він зіграє преЗЕдента, а Боклан журналіста?
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Те,що воно тупе вже не для кого не секрет.Пропетляло прес-конференцію,від якої нормальні люди нічого,окрім сорому й не чекали.А зелюкам без різниці,була та прес-конференція чи ні,там настільки все примітивно,що зелі можна не переживати.
Але є одне велике АЛЕ.Якто оте позорисько буде спілкуватись з світовими лідерами?А там же ще й журналісти бувають.Справжні,не актори з готовим сценарієм,дублями і суфлером.
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с Трампом - легко. они из одного теста. к другим лучше не соваться. в момент раскусят комедианта...
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По пам'яті:
- поганяв чортів
- подзвонив бакланову
- пожрав шаурму
- побігав по фонтану
- налякав пляж червоними трусєлями
- взяв участь у шоу Анала Бидлоєва
- отримав по хлєбалу від Юнкєра
Шо ще?
"Поскольку президент эти 100 дней не имел возможности для полноценной работы, мы ждем, пока заработает парламент, будет поддержаны законодательные инициативы главы государства, будут результаты и тогда пресс-конференция будет проведена. Постараемся побыстрее. Возможно, даже осенью", - сказала МенделИсточник: https://censor.net.ua/v3144944

А тут якась нестиковка."Поганому танцюристу...".Але ж я точно пам'ятаю по "Танцям з зірками",танцює він добре.
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То есть 100 дней провалял дурака и серьезной работой начнет заниматься только сейчас ?
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не начнет. в том то и дело. ему тупо сценарий нужен. он - марионетка!
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"Поскольку президент эти 100 дней не имел возможности для полноценной работы, мы ждем, пока заработает парламент, будет поддержаны законодательные инициативы главы государства, будут результаты и тогда пресс-конференция будет проведена. "

Так падажжы, а когда говорили «Дайте ему 100 дней, а потом делайте выводы» то типа не знали, что у него не будет "возможности для полноценной работы" или где? Теперь сколькл ему нужно дней, чтобы сделать выводы? Еще 100? 365? 1738? Больше нелья, он обещал на один срок. Или и тут нае... пошутил?
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Сериал продолжается. Режиссер - Беня, продюсер - в Кремле, мы все - массовка. Жанр - трагифарс.
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А кому вам ******** пАрАшенковским интервью давать?!Идите у Пети берите интервью.
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плечевая, ты в "интервью" дока, даже сразу двум "СМИ" одновременно
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до зими треба викинуть цього пажиратєля піци нах
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"Сто дней на посту президента: Зеленский вместо пресс-конференции дал интервью актеру из "Слуги народа" Боклану."
Цілком закономірно. Адже преЗЕдент - це наш вітчизняний "раб на галерах". Працює важко вдень і вночі, "акі бджола". Йому просто нема коли відволікатися на якусь там прес-конференцію.

Сто днів на посаді президента: Зеленський замість пресконференції дав інтерв'ю акторові зі "Слуги народу" Боклану - Цензор.НЕТ 2159
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На сайті Зе проводять опитування, хто кращий, можете приколотися - за Пороха - 83 відсотки, адмін напевно вже в реанімації
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Мда...

Sergii Iesipov
Головний підсумок 100 днів - все класно тепер з комунікацією.

Це ж у Порошенка було з комунікацією погано. Це ж Порошенко, як лох, влаштовував якісь прес-конференції, щось на них пояснював, перед кимось виправдовувався, терпів іноді відверте неприкрите хамство.
І все одно був винен у всьому і завжди.

А зараз чувакі не паряться - ..й вам, а не прес-конференція, журналісти не потрібні, ми вам зняли відос - чекайте, а хто не згоден - «парахаботік» і «тупа вівця».
І все класно з комунікацією тепер. Тому що немає комунікації - немає проблем.
Так що помилкою було, Петро Олексійович, розмовляти зі стадом. Стадо мичало, а ви його перекрикували. І вас ніхто не чув.
Бо стадо треба тримати в стойлі.
І тоді всі слухняні, найуспішніший президент, найрезультативніші 100 днів, українське диво і економічний ривок.
«Дякую, дуже дякую»
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Это еще жирно так - видос.
Мог бы в фейсбуке че-нить черкануть по старой привычке или Разумков бы за него на вопросы поотвечал. Не цените вы стараний президента.
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Зе-косноязычное существо и говорить что-либо от себя не умеет совсем, только по заранее выученному сценарию. Поэтому живых пресс-конференций не будет.
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Он сделал всего лишь за 100 дней более чем достаточно- разогнал шоколадное кодло, отогнал их от "корыта", поменял Верховную Раду, но самое главное - ничего НЕ УКРАЛ! Человек работает!
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Явибчаюсь,а свинарчука то він на каторгу в якусь зі структур ЄС призначив? Дужедякую.
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По итогам 100 дней пресс-конференции не будет, хотя такие пресс-конференции делали все предыдущие Президенты Украины. Вместо этого будет очередной ролик с актером из сериала «слуга народа».
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какая там пресс конференция? досягнень то нет! вообще никаких! разве что на тему - как я с богдаськой замолаживал чертей из житомира? или - как я с богдаськой очаровали нетаньяху? или - как я с богдаськой звонил вовану в мацкву? или - как я с богдаськой строил мост в лугандоне.....! это пипец какой то!
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100 дней тяжёлого ничего не деланья закончились. Устал бедолага, перетрудился ничего не делать, пора бы в Сент Тропе отдохнуть...
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коротко -- ни хрена он не сделал за 100 дней!
а следствие этому -- статья выше
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эээ. Обещал быдломассе все и сразу - сажать с весны, конец эпохи бидности, остановить войну, а сейчас "100 дней не имел возможности для полноценной работы, мы ждем, пока заработает парламент"
А зачем тогда обещал? ****@л? Пусть идет в отставку!
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100 дней шаурмы успешно закончились. Следующие 100 дней рогалика торжественно начинаюца.
Слава Шапито 95!!! Клоунам слава!!
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я чё-то ржу...) кино прадалжается...?! Сто днів на посаді президента: Зеленський замість пресконференції дав інтерв'ю акторові зі "Слуги народу" Боклану - Цензор.НЕТ 4776 а реально-то похвастать и нечем... Сто днів на посаді президента: Зеленський замість пресконференції дав інтерв'ю акторові зі "Слуги народу" Боклану - Цензор.НЕТ 319
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