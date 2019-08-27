 Прем'єр - Гончарук, міністр економіки - Милованов, міністр охорони здоров'я - Петренко, - Лещенко про ймовірні призначення в новому Кабміні. ВIДЕО

Про це він розповів на своєму каналі в YouTube, передає Цензор.НЕТ.
"Згідно з циркулюючими чутками, станом на вівторок кадрові призначення мають такий вигляд. Але деякі прізвища можуть помінятися ближче до дня голосування за кадри.
Прем'єр-міністр - Олексій Гончарук
Міністр фінансів - Оксана Маркарова
Міністр економіки - Тимофій Милованов
Міністр інфраструктури - Владислав Криклій (за іншою версією, Криклій очолить комітет Верховної Ради)
Міністр енергетики - Всеволод Ковальчук (Андрій Герус поки вибрав керівництво комітетом ВР)
Міністр ЖКГ - Альона Бабак (також на посаду проходив співбесіду Вадим Ноздря)
Міністр охорони здоров'я - Олег Петренко
Генпрокурор - Руслан Рябошапка", - написав Лещенко також у своєму Telegram-каналі.
А Горбатюк?
Это же самый честный прокурор которому петя все время мешает.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Петренко_Олег_Едуардович
НО НАХРЕНА СУПРУН ТРОГАТЬ ???
единственный министр(ну разве что еще Маркарова) которая реально что то сделала
Що вже зроблено:
- Одним з ключових напрямків трансформації системи охорони здоров'я ще з 2016 року стала профілактика та превентивна медицина.
- Розпочался процес трансформації на первинній ланці медичної допомоги.
У 2019 році триватиме підготовка до трансформації спеціалізованої допомоги: поліклінік та стаціонарів.
- З 1 січня 2020 року нові механізми фінансування запрацюють на всіх рівнях медичної допомоги - від первинної до стаціонарної.
- Запрацювала електронна система охорони здоров'я.
- Працює урядова програма "Доступні ліки".
- Система eHealth, яка ще два роки тому здавалася в Україні неможливою, сьогодні успішно працює.
- Декларації з сімейними лікарями укладають через електронну систему охорони здоров'я.
- Запис до лікаря онлайн. Електронні рецепти. Електронний реєстр інсулінів. Електронну медичну картку пацієнта.
- У національній мережі надання допомоги пацієнтам з гострим інфарктом працює вже 41 кардіоцентр, планується відкриття ще 25. Центри працюють у режимі 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік. Їх відкрито у співпраці уряду та місцевої влади.
- Розпочинається перший етап трансформації екстреної медичної допомоги.
- Вперше в історії України уряд ухвалив Стратегію розвитку медичної освіти.
- Планується запустити в роботу Електронний реєстр листків непрацездатності. Лікарняні листки буде неможливо підробити або купити.
- Держлікслужба фіксуватиме всі перевірки на відеокамери.
Тому логічно було б побчаити новий кабмін без Авакова, але із Супрун.
А ваша кремлеботская бригада продолжит закрывать рот людям.
Смотри во что уже цензор превратился.
Здесь людей можно по пальцам пересчитать.
Одни кремлеботы засирают.
Это бот под немецким прокси.
Я ее знаю еще с тех времен как она за обмен Надей Медведчуком тут усиралась.
Петя пдохой не хочет менять.
А Медведчук молодец.
Это была Геращенко
Соя хоть иногда трезвей
Одна изображает немку а другой украиномовного патриота.
вот уж воистину, "ба, новые все лица"!
откуда, зачем и как они наруководят ?
короче, все будет "шаурма"
Это - хорошо!
ЗЕБЕню дурачка уже выбрали.
Еще и правительство хотите из бездарей укомплектовать?
Там же написано)))
Я могу!
а с него ты фиг шо спросишь
не Беня, конечно.....
Не можешь мимо пройти, что бы каждый день не спросить про мой бессон?)
Это может закончиться летально.
Не переживай - все нормально )
😁
Но терзают смутные сомнения... Взять, например, Маркарову... Все её хвалят...
Почитал её декларацию: куча недвижимости, акции, музей, конь, ювелирка, куча предприятий, дети, муж.....
Когда она работой занимается? Может она феномен умственного труда и спит 2 часа в сутки?
- гривна укрепилась только за счет ОВГЗ (если ты в курсе что при этом обратный процесс просто неотвратим),
- насчет выплат задолженности просто вранье.
"держава у смартфоні"- хто буде закладати інструкції у смартфон це вже інша справа.
Фармацевтическая мафия опять в Минздрав зайдет, вместо тупого Геруса, который за 3 месяца несколько раз переобуться про Роттердам успел, вобще хз шо.
ЗубожЫлым зебилоидам станет совсем хорошо при таких раскладах.
Еси туда зебильню из имеющегося у ЗЕлупы шлака назначить - это ускорит его конец.
Хоть шото ж должно работать в реале, а не в смартфоне.
І постійно хаяти Пороха. Які ж гниди ці зебіли.
криклій від рюкзакова сяде на дороги і залізницю..
півкраїни під рюкзаковим
військові рюкзаки будуть задаватися дитячими іграшками,
сабаківу і тоне геращенке буде де розгулятися
Вона фегерує серед 47 народних депутатів, які звернулися до Конституційного суду України з проханням визнати неконституційною Постанову Верховної Ради України «Про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні» від 19 квітня 2018 року