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 Політика України
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Все про:Кабмін (3020) Лещенко (345) Маркарова (43) Милованов Тимофій (9) Гончарук_Олексій (9)

 Прем'єр - Гончарук, міністр економіки - Милованов, міністр охорони здоров'я - Петренко, - Лещенко про ймовірні призначення в новому Кабміні. ВIДЕО

Нардеп 8-го скликання Сергій Лещенко поділився інформацією про найбільш ймовірні призначення в новому уряді.

Про це він розповів на своєму каналі в YouTube, передає Цензор.НЕТ.

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"Згідно з циркулюючими чутками, станом на вівторок кадрові призначення мають такий вигляд. Але деякі прізвища можуть помінятися ближче до дня голосування за кадри.

Прем'єр-міністр - Олексій Гончарук

Міністр фінансів - Оксана Маркарова

Міністр економіки - Тимофій Милованов

Міністр інфраструктури - Владислав Криклій (за іншою версією, Криклій очолить комітет Верховної Ради)

Міністр енергетики - Всеволод Ковальчук (Андрій Герус поки вибрав керівництво комітетом ВР)

Міністр ЖКГ - Альона Бабак (також на посаду проходив співбесіду Вадим Ноздря)

Міністр охорони здоров'я - Олег Петренко

Генпрокурор - Руслан Рябошапка", - написав Лещенко також у своєму Telegram-каналі.

Премєр - Гончарук, міністр економіки - Милованов, міністр охорони здоровя - Петренко, - Лещенко про ймовірні призначення в новому Кабміні 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144888
 
 
 Топ коментарі
 
порохоботы набирают воздуха, тужатся и счас выстрелят
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Лещенко.
А Горбатюк?
Это же самый честный прокурор которому петя все время мешает.
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А хто з міністрів хоч щось розуміє в державному управлінні та державних процесах? Де люди які будуть приймати рішення самостійно? Поки що в списках немає людей які можуть формувати державну політику в тій чи іншій сфері - це просто призначенці які не несуть в собі якихось принципів чи ідей! Хто буде керувати Україною і приймати тисячі рішень кожного дня?
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Ти чекав чогось іншого? ☺ Навіщо зелені окуляри зняв? Одягни назад - і тобі ці особи сподобаються.
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Тут необходимо разъяснить, что нет на свете такой девушки, которая не знала бы, по крайней мере, за неделю о готовящемся изъявлении чувств.(с)
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ПЕТРЕНКО ГЛАВА НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ КОТОРУЮ ПРОТАЩИЛ ПЕЦЯ ГРОЙСЯ И СУПРУН...... ай да новые лица......
https://uk.wikipedia.org/wiki/Петренко_Олег_Едуардович
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Почитай их биографию и биографии гнойсмана и луценко. Как по мне, так формируется весьма достойный состав из толковых профильных профессионалов. Респект зе команде
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йому не обовязково, коли треба приведеть і хвамілію кожному на лобі напишуть. шоб не переплутав цих "чортів" Прем'єр - Гончарук, міністр економіки - Милованов, міністр охорони здоров'я - Петренко, - Лещенко про ймовірні призначення в новому Кабміні - Цензор.НЕТ 9724
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порохоботы набирают воздуха, тужатся и счас выстрелят
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все ничего
НО НАХРЕНА СУПРУН ТРОГАТЬ ???
единственный министр(ну разве что еще Маркарова) которая реально что то сделала
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а ЧТО она "делала", ну не считая угробленнного здравоохранения страны???
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Уляна Супрун - чи не єдиний міністр з попереднього уряду, який дійсно заслуговує залишитись на посаді і продовжити свою роботу.
Що вже зроблено:
- Одним з ключових напрямків трансформації системи охорони здоров'я ще з 2016 року стала профілактика та превентивна медицина.
- Розпочался процес трансформації на первинній ланці медичної допомоги.
У 2019 році триватиме підготовка до трансформації спеціалізованої допомоги: поліклінік та стаціонарів.
- З 1 січня 2020 року нові механізми фінансування запрацюють на всіх рівнях медичної допомоги - від первинної до стаціонарної.
- Запрацювала електронна система охорони здоров'я.
- Працює урядова програма "Доступні ліки".
- Система eHealth, яка ще два роки тому здавалася в Україні неможливою, сьогодні успішно працює.
- Декларації з сімейними лікарями укладають через електронну систему охорони здоров'я.
- Запис до лікаря онлайн. Електронні рецепти. Електронний реєстр інсулінів. Електронну медичну картку пацієнта.
- У національній мережі надання допомоги пацієнтам з гострим інфарктом працює вже 41 кардіоцентр, планується відкриття ще 25. Центри працюють у режимі 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік. Їх відкрито у співпраці уряду та місцевої влади.
- Розпочинається перший етап трансформації екстреної медичної допомоги.
- Вперше в історії України уряд ухвалив Стратегію розвитку медичної освіти.
- Планується запустити в роботу Електронний реєстр листків непрацездатності. Лікарняні листки буде неможливо підробити або купити.
- Держлікслужба фіксуватиме всі перевірки на відеокамери.

Тому логічно було б побчаити новий кабмін без Авакова, але із Супрун.
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И именно поэтому меня сейчас забанят в очередной раз.
А ваша кремлеботская бригада продолжит закрывать рот людям.
Смотри во что уже цензор превратился.
Здесь людей можно по пальцам пересчитать.
Одни кремлеботы засирают.
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Действительно как-то совсем уж палевно получилось.
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Главная зеприСлуга прибежала рассказывать о немецких бюджетах
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Да каких немецких.
Это бот под немецким прокси.
Я ее знаю еще с тех времен как она за обмен Надей Медведчуком тут усиралась.
Петя пдохой не хочет менять.
А Медведчук молодец.
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Медведчук не менял Савченко
Это была Геращенко

Соя хоть иногда трезвей
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Багато патріотів долучились до цього. Прем'єр - Гончарук, міністр економіки - Милованов, міністр охорони здоров'я - Петренко, - Лещенко про ймовірні призначення в новому Кабміні - Цензор.НЕТ 8388
Прем'єр - Гончарук, міністр економіки - Милованов, міністр охорони здоров'я - Петренко, - Лещенко про ймовірні призначення в новому Кабміні - Цензор.НЕТ 4778
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И где там про то какой Медведчук молодец?
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На тему соевых методичек и двойных стандартов можно писать диссертации и публиковаться в научных журналах
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Вот смотри вся их бригада в сборе.
Одна изображает немку а другой украиномовного патриота.
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правительство бездарей, за исключением старого министра финансов

вот уж воистину, "ба, новые все лица"!
откуда, зачем и как они наруководят ?

короче, все будет "шаурма" Прем'єр - Гончарук, міністр економіки - Милованов, міністр охорони здоров'я - Петренко, - Лещенко про ймовірні призначення в новому Кабміні - Цензор.НЕТ 639
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вы чему радуетесь зеленые кретины?

ЗЕБЕню дурачка уже выбрали.
Еще и правительство хотите из бездарей укомплектовать?
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Они радуются что украинцам плохо.
Там же написано)))
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там один "ребят" - Беня Коломойский
а с него ты фиг шо спросишь
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Незаменимый, обеспечивающий выборы Рюкзаков )
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Нормально)
Не можешь мимо пройти, что бы каждый день не спросить про мой бессон?)
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Бессоница сильно ухудшает умственную деятельность.
Это может закончиться летально.
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Ооооо, СерЛещ всплыл. И сразу вонь такая по сети распростаняться начала. Оно и верно, такое г.., как он только дерьмом питается, лайно изо рта выбрасывает и всех навозом норовит вымазать. скоро он и фигляра обгаживать начнёт. Премьер - Гончарук, министр экономики - Милованов, министр здравоохранения - Петренко, - Лещенко о вероятных назначениях в новом Кабмине - Цензор.НЕТ 6940
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шлюшка и тут жопу лижет чмо перебежчик таких как эта журнашлюха первыми гнать нужно
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А почему не Порошенко премьер? чо то ржу
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Она будет кричать: "Через рі-і-і-ік!!!" ???
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Предсказания от авторов: Порошенко выиграет во втором туре с рейтингом в 60%
😁
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зебики,это вам не обломится то чем вам по ушам ездили.
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Дай Бог, чтобы у них хоть что-то получилось!
Но терзают смутные сомнения... Взять, например, Маркарову... Все её хвалят...
Почитал её декларацию: куча недвижимости, акции, музей, конь, ювелирка, куча предприятий, дети, муж.....
Когда она работой занимается? Может она феномен умственного труда и спит 2 часа в сутки?
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Ну по работе особых претензий нет, долги выплачиваются, гривна укрепилась, инфляция более менее уменьшается ( если не врут конечно.))
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а чей кабмин сейчас,петин,или зелин? Будет зелин тогда,дай бог не позеленеть всем
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- промпроизводство (т.е. реальный товар, а не мыльные пузыри и бумажки) третий месяц падает,
- гривна укрепилась только за счет ОВГЗ (если ты в курсе что при этом обратный процесс просто неотвратим),
- насчет выплат задолженности просто вранье.
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на министра юстиции прочат Венедиктову,очень ценный кадр,именно она уточнила,что зе сравнивал Украину не с проституткой,а с порноактрисой. Очень существенная поправка,как для юриста
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Нет, он сам теперь за бабку с базара. Будет вещать прогнозы и догадки, чтоб его не забывали.
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чєртіла лєщєнка нє прідєлах баканав займісь етім чьортом
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а хто казав що вони будуть приймати рішення............будуть дути губи.
"держава у смартфоні"- хто буде закладати інструкції у смартфон це вже інша справа.
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Лещенко - прекрасный журналист -расследователь,не чета ,Мальчику из ,,Схем", вернулся в свою профессию из политики..Поздравляю разоблачителя амбарной книги Януковоща и Манафорта в частности.Ждём очередных инсайдов.!!!
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От теперь пойдут дела.

Фармацевтическая мафия опять в Минздрав зайдет, вместо тупого Геруса, который за 3 месяца несколько раз переобуться про Роттердам успел, вобще хз шо.

ЗубожЫлым зебилоидам станет совсем хорошо при таких раскладах.
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герус первий кто крепко сядет когда шапито свалит на ПМЖ в Израель.
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За шо? Он же никто от слова совсем (как и большинство слуг урода). Его попросили шото сказать "отуда" и все.
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маркарову лишать щоб навішать всіх собак в майбутньому. Цікаво чи погодиться.
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Минфин - штука специфичная.
Еси туда зебильню из имеющегося у ЗЕлупы шлака назначить - это ускорит его конец.

Хоть шото ж должно работать в реале, а не в смартфоне.
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Отримати країну з половиною звільненого Донбасу, боєздатною оснащеною армією, світовим пакетом санкцій, три роки зростаючою економікою, з 22 млрд. дол, в ЗВР, з 48 млрд.грн. на ЄКР, при стабільному 5 років держборгу,( недовелось докапіталізовувати розграбований Приват на 184 млрд. за рахунок ОВДП держюборг вдалось навіть зменшити) .
І постійно хаяти Пороха. Які ж гниди ці зебіли.
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Когда- то его выдвинули на общественные работы, с тех пор никак не могут задвинуть обратно! Прем'єр - Гончарук, міністр економіки - Милованов, міністр охорони здоров'я - Петренко, - Лещенко про ймовірні призначення в новому Кабміні - Цензор.НЕТ 4669
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рюкзакова тягнуть у віце-прем'єри,
криклій від рюкзакова сяде на дороги і залізницю..
півкраїни під рюкзаковим

військові рюкзаки будуть задаватися дитячими іграшками,
сабаківу і тоне геращенке буде де розгулятися
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пяzда короче, зато в телевизоре будет мир и процветание, а это для наріда главное.
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Алена Бабак,фракция "Самопомич"
Вона фегерує серед 47 народних депутатів, які звернулися до Конституційного суду України з проханням визнати неконституційною Постанову Верховної Ради України «Про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні» від 19 квітня 2018 року
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