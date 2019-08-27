EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  3320  105
Все про:Зеленський (2485) інавгурація (164) Стефанчук Руслан (62) Мендель (23)

 "Усі перемоги в нас попереду", - Стефанчук оцінив перші 100 днів президентства Зеленського. ВIДЕО

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що в перші 100 днів президентства Володимира Зеленського у його команди нібито не було можливості впливати на законодавчу і виконавчу владу, тому "найбільші перемоги", за словами Стефанчука, Зеленський продемонструє після першого засідання нового скликання парламенту.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Лігу, про це представник президента в Раді заявив у коментарі журналістам у будівлі парламенту.

Відео 112

"З приводу 100 днів Володимира Зеленського, то я глибоко переконаний, що всі найбільші перемоги ми зможемо побачити після 29 числа, тому що місяць не призначалася інавгурація, потім два місяці не було можливості впливу нашої політичної сили на законодавчу і виконавчу владу. Я думаю, це тільки початок, хоча перемоги вже є, але я думаю, що всі перемоги у нас попереду", - сказав Стефанчук.

Читайте також: У разі необхідності ми готові голосувати руками, - Стефанчук

Сьогодні, 27 серпня, виповнилося рівно 100 днів з моменту вступу Зеленського на посаду президента - шостого в історії незалежної України. Присягу глави держави Зеленський склав 20 травня на урочистому засіданні Ради. Тоді дебютну промову Зеленський закінчив оголошенням про розпуск парламенту VIII скликання.

3 червня прессекретарка президента Юлія Мендель заявила, що Зеленський дасть велику пресконференцію з нагоди 100 днів його президентства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144854
 
 
 Топ коментарі
 
То-есть за 100 дней толком ничего не было сделано. Ясненько "Все победы у нас впереди", - Стефанчук оценил первые 100 дней президентства Зеленского - Цензор.НЕТ 6103
 показати весь коментар
 
"Все победы у нас впереди", - Стефанчук оценил первые 100 дней президентства Зеленского - Цензор.НЕТ 3459 Підлога Маккартні
То-есть за 100 дней толком ничего не было сделано. Ясненько
"Все победы у нас впереди", - Стефанчук оценил первые 100 дней президентства Зеленского - Цензор.НЕТ 3262

 показати весь коментар
 
все ушло в выборы, лимит побед исчерпан "Все победы у нас впереди", - Стефанчук оценил первые 100 дней президентства Зеленского - Цензор.НЕТ 6793
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Настоящий кнур, только представьте себе как оно еще разжиреет, сидя на украинских шеях.
 показати весь коментар
 
 
Фраза из фильма "Собачье сердце " . Там где вещунья предсказывала будущее в цирке
 показати весь коментар
 
 
...для ЗЕкоманды победы, или народа Украины?
 показати весь коментар
 
Та чого він піч колупає, адже ж не секрет, встигли і тут
"Усі перемоги в нас попереду", - Стефанчук оцінив перші 100 днів президентства Зеленського - Цензор.НЕТ 4504
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору