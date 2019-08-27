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Все про:День Незалежності (289) Зеленський (2485) орден (54) Бутусов Юрій (1030) Національна гвардія (572)

 Стройовий статут не зобов'язує віддавати честь цивільним особам, - в "Азові" пояснили дії капітана Прокопенка на врученні ордена Зеленським. ВIДЕО

В інтернеті поширено інформацію, що капітан Нацгвардії Денис Прокопенко, командир полку НГУ "Азов", відмовився віддавати честь президенту Володимиру Зеленському на врученні Денису ордена на параді в День Незалежності.

Про це на сторінці в Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Я зв'язався з командуванням "Азова", і виявилося, ця інформація недостовірна, ніяких демонстративних дій проти Зеленського Прокопенко не планував", - повідомив журналіст.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Клятва українського націоналіста полку "Азов" на Марші захисників України. ВIДЕО

Як зазначило джерело, близьке до командування "Азова": "Стройовий статут зобов'язує віддавати честь іншому військовослужбовцю, але не цивільним особам. Тому військовослужбовці "Азова" не віддавали честь президенту Петру Порошенку під час його візиту на позиції "Азова"на фронті, і немає законних підстав віддавати честь і іншим цивільним керівникам. Нам в "Азові" дуже неприємно, що нас намагаються вплутувати в інформаційні війни. Ніякого політичного підтексту в діях командира не було. "Азов" - це військова частина, яка веде бойові дії, ми стояли і будемо стояти поза політикою, наша вибір - захист України".

Стройовий статут не зобовязує віддавати честь цивільним особам, - в Азові пояснили дії капітана Прокопенка на врученні ордена Зеленським 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144830
 
   
 Топ коментарі
 
...гражданским лицам, уклонистам и зеленым соплям... Строевой устав не обязывает отдавать честь гражданским лицам, - в "Азове" объяснили действия капитана Прокопенко про вручении ордена Зеленским - Цензор.НЕТ 1198
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Отдавать честь военному, который своей жизнью рискует на передовой, перед гражданским лицом - уклонистом.... это полное извращение и паскудство. И пока у нас есть такие военные - не все потеряно
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Верховный главнокомандующий - так себе хрен с бугра, гражданское лицо,
вот если бы оно (лицо) одело китель генералисимуса и повесило пять звезд Героя, вот тогда бы ..., но оно арлекин и форме оно не очень ...
Строевой устав не обязывает отдавать честь гражданским лицам, - в "Азове" объяснили действия капитана Прокопенко про вручении ордена Зеленским - Цензор.НЕТ 3896
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Армянин Аваков накидал подзатыльников самым националистическим националистам из "Азова", почему не отдали честь еврею Зеленскому. Украинским националистам пришлось извиняться. Строевой устав не обязывает отдавать честь гражданским лицам, - в "Азове" объяснили действия капитана Прокопенко про вручении ордена Зеленским - Цензор.НЕТ 253
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ЗЕбилятня постит старые фейки аж усераеца. КОнечно в отсутсвии побьед клоуна остаёца только визжать про Петю.
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тут інще цікаво)))) Який пан Бутусов гарненький журналіст. Строевой устав не обязывает отдавать честь гражданским лицам, - в "Азове" объяснили действия капитана Прокопенко про вручении ордена Зеленским - Цензор.НЕТ 5609

оказалось, эта информация недостоверна, никаких демонстративных действий против Зеленского Прокопенко не планировал", - сообщил журналист Источник: https://censor.net.ua/v3144830
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За оскорбление высшего государственного лица я не только вас тролльные у@бки, но и админов буду отправлять в спам. Не поможет ??? Заява будет в приемной СБУ.
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давай вперед.
Зеленский - чмо, уклонист и наркоман. Записываешь?
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Кацапскую рожу выдает ассоциация польского флага и мытье унитазов.Какие вы козломордые примитивные.
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Не-е-е, пеленгую пеленгатором тебя провокатора, собирай вещички.
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Иди заяву уже пиши чучело зебильное Строевой устав не обязывает отдавать честь гражданским лицам, - в "Азове" объяснили действия капитана Прокопенко про вручении ордена Зеленским - Цензор.НЕТ 156 Потомок стукачйе кацапских с 37года..СОвковый стукач козломордый.
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ого сколько козломордых писателей развелось))
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В основном это лугандонские страдальцы.
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...только щеки сильно не раздувай, чтобы лицо не треснуло...
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ЗЕбилёныш там вобще как карлик унылый недомерок смотрица напротив воина Украины.
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Или журналисты бухте и "спец" из "Азова", согласно законом Украины не предусмотрено отдавать воинскую честь никому" мало того за это предусмотрено уголовное наказание как за коррупционное деяние, превышение служебных полномочий, нарушения порядка несения службы (караульной, пограничной) и т.п.
Журналисты и "спецы" - отдать честь- это значить совершить поступок порочащий военнослужащего.
Не исключаю, что в РФ можно отдавать честь по уставу, но тогда не палитесь хоть "спецы".
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Дык, президент - это говнокомандующий!
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Это должность, а - звание? Пока не заслужил...
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"Я связался с командованием "Азова", и оказалось, эта информация недостоверна, никаких демонстративных действий против Зеленского Прокопенко не планировал", - сообщил журналист.Источник: https://censor.net.ua/v3144830
..и где интервью с капитаном?-пускай уж разочарует порохнявых...
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это Зеленский должен отдать честь капитану Прокопенко
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Порохоботы пытаются использовать капитана Дениса Прокопенко в своих пасквилях против выбора украинцев

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капитан - командир полка?
повеяло наполеоновскими войнами
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Четырежды уклонисту карлику недомерку западло честь отдавать . Этот клоун даже на фотке смотрица жалко и ничтожно против воина Украины.
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так Зе - главнокомандующий или нет?
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На фоне тех,кто чеканил шаг,чуть не выпрыгивая из штанов,это парень знает ЦЕНУ офицерской ЧЕСТИ.МОЛОДЕЦ!
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Якщо військовий або інша особа не згодна із нагородженням або особою, яка нагроджує, вона просто відмовляється від нагородження.
Наприклад, я відмовився від нагороди від кучми. І такі прецеденти були при мальдивському.
Хто прийняв нагороду, може відмовитися від неї потім, якщо не згоден із якимись питаннями.
Але тоді треба відмовитися і від пільг, які надаються кавалерові відповідної нагороди.
Служиш Україні - молодець. А відмовлятися від нагродження чи ні - твоя особиста справа.
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Капитан неправ...., если это гражданский, так какого ты ... (лешего) выходишь из строя по его команде..!? Ну, а если уж вышел, так веди себя достойно перед президентом и , на минуточку, главнокомандующим ВСУ. Если у офицеров такой бардак, что тогда говорить о рядовых.
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"бардак" в ВСУ, НГ и т.д. - это зеркальное отражение "бардака" в Державе в целом.
Так что не стоит удивляться.
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Зеленський головнокомандувач цивільна особа- браво "Азов"!
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Воинского звания у Зеленского нет, и никогда не было.
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Петекантропы забыли как "азовцы" промолчали на приветствие пети и когда он говорил они смотрели в сторону. Стройовий статут не зобов'язує віддавати честь цивільним особам, - в "Азові" пояснили дії капітана Прокопенка на врученні ордена Зеленським - Цензор.НЕТ 8507
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Зеленский - Верховный Главнокомандующий!
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Опозорилась Украина перед всем миром, офицер ВСУ не знает устава. Президент глава государства и ему обязаны военнослужащие отдавать честь, к тому же он Главнокомандующий
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...зелепузик, прежде чем строчить свои "комменты" - изучи структуру силовых ведомств Украины... "...офицер ВСУ...", блин...
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не Украина опозорилась а конкретно то лицо, которым садятся на крыльцо!!!! 8% порохобот перед тем как его окончательно смыть в сортир прилюдно обосрался))))
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