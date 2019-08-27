 Стройовий статут не зобов'язує віддавати честь цивільним особам, - в "Азові" пояснили дії капітана Прокопенка на врученні ордена Зеленським. ВIДЕО

Про це на сторінці в Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Я зв'язався з командуванням "Азова", і виявилося, ця інформація недостовірна, ніяких демонстративних дій проти Зеленського Прокопенко не планував", - повідомив журналіст.
Як зазначило джерело, близьке до командування "Азова": "Стройовий статут зобов'язує віддавати честь іншому військовослужбовцю, але не цивільним особам. Тому військовослужбовці "Азова" не віддавали честь президенту Петру Порошенку під час його візиту на позиції "Азова"на фронті, і немає законних підстав віддавати честь і іншим цивільним керівникам. Нам в "Азові" дуже неприємно, що нас намагаються вплутувати в інформаційні війни. Ніякого політичного підтексту в діях командира не було. "Азов" - це військова частина, яка веде бойові дії, ми стояли і будемо стояти поза політикою, наша вибір - захист України".
вот если бы оно (лицо) одело китель генералисимуса и повесило пять звезд Героя, вот тогда бы ..., но оно арлекин и форме оно не очень ...
оказалось, эта информация недостоверна, никаких демонстративных действий против Зеленского Прокопенко не планировал", - сообщил журналист Источник: https://censor.net.ua/v3144830
Зеленский - чмо, уклонист и наркоман. Записываешь?
Журналисты и "спецы" - отдать честь- это значить совершить поступок порочащий военнослужащего.
Не исключаю, что в РФ можно отдавать честь по уставу, но тогда не палитесь хоть "спецы".
..и где интервью с капитаном?-пускай уж разочарует порохнявых...
повеяло наполеоновскими войнами
Наприклад, я відмовився від нагороди від кучми. І такі прецеденти були при мальдивському.
Хто прийняв нагороду, може відмовитися від неї потім, якщо не згоден із якимись питаннями.
Але тоді треба відмовитися і від пільг, які надаються кавалерові відповідної нагороди.
Служиш Україні - молодець. А відмовлятися від нагродження чи ні - твоя особиста справа.
Так что не стоит удивляться.