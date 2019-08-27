 Вони на апаратах штучної вентиляції легенів, - головлікар Риженко про українських воїнів, яких доправили в лікарню 25 серпня. ВIДЕО

Про це "Прямому" розповів головний лікар Сергій Риженко, передає Цензор.НЕТ.
"Двоє воїнів були доставлені в лікарню Мечникова 25 серпня. Обидва дуже важкі з пораненнями голови. Упродовж вихідних реаніматологи та хірурги рятували їм життя. Зараз вони залишаються важкими. Вони на апаратах штучної вентиляції легенів. Ми робимо все можливе, щоб врятувати їм життя. Є позитивна динаміка. Думаю, що завтра зможемо зняти апарати, скасувати ті ліки, які підтримують тиск. Гадаю, у хлопців все буде добре", - розповів лікар.
Він зазначив, що бійці з одного підрозділу. Один - солдат, другий - сержант. Родом з Хмельницької та Черкаської області.
"Усім необхідним бійці забезпечені. Вони отримують найкращу терапію. Бійцям зроблено дві операції. Одна на грудях, а у другого бійця на кишечнику", - додав лікар.
Нагадаємо, один наш воїн загинув, троє дістали поранення унаслідок обстрілу 25 серпня.
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Сил и пусть Бог помогает............
Все выходные реаниматологи и хирурги спасали им жизнь.(с)
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Огромная благодарность и низкий поклон.........
26 авг 2019 "Андрей и Багдан, главы Офиса *********** ЗЕленского, отреагировали на сообщение об их отдыхе во французском Сен-Тропе." 24.08.19 12:32 Тендер для поставки дизеля "Укрзалізниці" на 1,3 млрд грн выиграли фирмы, связанные с Коломойским.
не нужно этого "субъекта" (Богдана) в такой теме упоминать..........
здесь согласна с Вами........
Ой у полі три криниченьки,
Любив козак три дівчиноньки:
Чорнявую та білявую,
Третю руду та поганую.
«Їхали козаки, їхали у баню,
Підманули Галю, а узяли Таню...»
От хто б йому дав прочитав оце:
«From Churchill :
We seem to be very near the bleak choice between War and Shame. My feeling is that we shall choose Shame, and then have War thrown in a little later on even more adverse terms than at present.»
В счет погашения поставок по ленд-лизу США получили от союзных стран различных товаров и услуг на 7,3 млрд. долларов. СССР, в частности, отправил 300 тыс. т хромовой и 32 тыс. т марганцевой руды, а кроме того, платину, золото, пушнину и другие товары на общую сумму 2,2 млн. долл. Также СССР предоставил американцам ряд услуг, в частности, открыл свои северные порты, взял на себя частичное обеспечение войск союзников в Иране.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ленд-лиз
Важнейшее значение для Советского Союза вообще и для Красной Армии в частности имели ленд-лизовские поставки продовольствия (только из США было поставлено 1 750 000 тонн).[30] Почти вся армия, а также значительная доля «гражданки» (в основном, работники ключевых военных заводов и номенклатуры), находились в основном на ленд-лизовском продовольственном обеспечении тушёнкой, маслом, шоколадом и т. п. А кроме того, надо помнить, что продовольственные поставки в любом случае могли быть легко израсходованы и не подлежали в таком случае возвращению или оплате. Более того, можно уверенно утверждать, что, с исчерпанием продрезервов в начале войны, в 1943-1945 годах отечественное сельское хозяйство было не в состоянии прокормить многомиллионную армию и «гражданку». К 1943 году разразился острейший продовольственный кризис, когда и без того скудные нормы выдачи продовольствия были негласно сокращены почти на треть. Поэтому продовольственные поставки к середине 1944 года потеснили в советских заявках металлы и даже некоторые виды вооружения. В общем объёме ввезённых в конце войны грузов продовольственные заняли свыше 25 % тоннажа. По калорийности этого[уточнить] продовольствия из расчёта норм военного времени должно было хватить на содержание 10-миллионной армии в течение более чем трёх лет].»
***
Из Мариуполя опять уходит "борт".
Опять "осколочное" и опять - "тяжелый"…
И снова Днепр напряженно ждет,
Принять героя в операционной.
И молятся , чтоб воина душа,
Поспешно не оставила нас с Вами.
И мог любимую обнять и малыша,
И насладится мирными годами…
Вертушку в небо взглядом проводив,
Свой автомат, бойцы сжимают крепче.
Врага, в который раз, обматерив.
Но, собственно, от этого, совсем не легче...
///
Хто опікується представленнями до цієї нагороди?
а ще чому пригадується випадок, коли на початку війни всіх важких привозили сюди...так як були, у крові-землі-листі...і мадсестри з мирного часу ніколи не бічили таких страшних ран і кусків плоті... то тіряли свідомість групами... а тепер - це найдосвіднійший медичний заклад швидкого реагування і його лікарі інколи ідуть у відпустку за свй рахунок... на "нуль", з медикаментами і своїми знаннями і вмінням....
а......до чого ж я почав про начало війни...приїхав якось воєнний аташе Швеції пройшов по палатам і втратив свідомість біля ліжка молодого Воїна...і його на сусідньому ліжку приводили до тями...а той хлопчик (здається без обох ніг) все потому хвилювався, як там атташе ))))