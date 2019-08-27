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 Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:поранення (1499) військовослужбовці (2497) лікування (278) Риженко Сергій (23)

 Вони на апаратах штучної вентиляції легенів, - головлікар Риженко про українських воїнів, яких доправили в лікарню 25 серпня. ВIДЕО

25 серпня двох тяжкопоранених воїнів доставили в лікарню імені Мечникова в Дніпрі.

Про це "Прямому" розповів головний лікар Сергій Риженко, передає Цензор.НЕТ.

"Двоє воїнів були доставлені в лікарню Мечникова 25 серпня. Обидва дуже важкі з пораненнями голови. Упродовж вихідних реаніматологи та хірурги рятували їм життя. Зараз вони залишаються важкими. Вони на апаратах штучної вентиляції легенів. Ми робимо все можливе, щоб врятувати їм життя. Є позитивна динаміка. Думаю, що завтра зможемо зняти апарати, скасувати ті ліки, які підтримують тиск. Гадаю, у хлопців все буде добре", - розповів лікар.

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Він зазначив, що бійці з одного підрозділу. Один - солдат, другий - сержант. Родом з Хмельницької та Черкаської області.

"Усім необхідним бійці забезпечені. Вони отримують найкращу терапію. Бійцям зроблено дві операції. Одна на грудях, а у другого бійця на кишечнику", - додав лікар.

Нагадаємо, один наш воїн загинув, троє дістали поранення унаслідок обстрілу 25 серпня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144819
 
 
 Топ коментарі
 
Двое воинов были доставлены в больницу Мечникова 25 августа. Оба очень тяжелые с ранениями головы.(с)
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Сил и пусть Бог помогает............

Все выходные реаниматологи и хирурги спасали им жизнь.(с)
--------------------------------------------------
Огромная благодарность и низкий поклон.........
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Вот вам и перемирие и главное перестать стрелять от Зе! ...
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А вот богдан все выходные кутил в Сен-Тропе...
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Вот вам и перемирие и главное перестать стрелять от Зе! ...
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Двое воинов были доставлены в больницу Мечникова 25 августа. Оба очень тяжелые с ранениями головы.(с)
-----------------------------------------------------------------
Сил и пусть Бог помогает............

Все выходные реаниматологи и хирурги спасали им жизнь.(с)
--------------------------------------------------
Огромная благодарность и низкий поклон.........
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А вот богдан все выходные кутил в Сен-Тропе...
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Ты можешь хоть в таких новостях не дрыстать?
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забудь про тех барыг, готовься к следующим, этим новым харям будь готов лизать сапог.
26 авг 2019 "Андрей и Багдан, главы Офиса *********** ЗЕленского, отреагировали на сообщение об их отдыхе во французском Сен-Тропе." 24.08.19 12:32 Тендер для поставки дизеля "Укрзалізниці" на 1,3 млрд грн выиграли фирмы, связанные с Коломойским.
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Підлога Маккартні

не нужно этого "субъекта" (Богдана) в такой теме упоминать..........
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да я просто провел параллели, что одни спасают жизни другим в свой выходной. А другие кутят в Сен-Тропе вместо чого что бы праздновать день независимости вместе с зеленой шмарклей...
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Одни бухают в Сен-Тропе, другие в Киеве. Не вижу разницы.
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Надо вспоминать,обязательно надо!Ведь оно также виновно в этих потерях.Он также ратовал за перемирие,которое хуже боевых,потому,что расслабляет.В окопы весь придурковатый Квартал.
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******* твого треба в окопи - разом з синочком
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Якщо до цих пір іде війна - значить на ній хтось наживається. (С) ЗІ Тримаємо кулаки за Воїнів!
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А ЬІліта в цей час гуляла на свайбі і все по барабану
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так ..та ..еліта ще й возмущонная..мол не за ваші гроші..
Ой у полі три криниченьки,
Любив козак три дівчиноньки:
Чорнявую та білявую,
Третю руду та поганую.
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Ага.
«Їхали козаки, їхали у баню,
Підманули Галю, а узяли Таню...»

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Це данскія казачкі. Їхали козаки з Дону додому.
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Найшвидшого одужання нашим захисникам! Нехай Господь стане на допомозі, а ангели небесні розправлять над ними свої крила!
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Здається, що наш новий Президент, також володіє, англійською.
От хто б йому дав прочитав оце:
«From Churchill :
We seem to be very near the bleak choice between War and Shame. My feeling is that we shall choose Shame, and then have War thrown in a little later on even more adverse terms than at present.»
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А во когда немцы оккупировали в 1940-1945 гг. британскую территорию в Европе - Нормандские острова у побережья Франции. За время оккупации не прозвучал ни один выстрел - на 66 тысяч англичан на островах не нашлось ни одного партизана. Ни один немецкий солдат не был убит или даже ранен. Общее мнение выразил некто доктор Джон Льюис - "любой саботаж будет не только опасен, но и совершенно контрпродуктивен".
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англичане с июня 1940 по июнь 1941 одни вели войну с Гитлером , на море , в воздухе и на земле в Африке.И не сдались , более того . именно англичане сумели сплотить народы мира против фашистов Гитлера. Новозеландцы , индийцы , египтяне . австралийцы и бразильцы воевали на стороне англичан , помогая этим СССР , не говоря о 7000 бронетранспортеров , 14 миллионах комплектов военной формы , самолётах ,танках , материалах поставленных англичанами СССР. Красная Армия ухитрилась с 22 июня 1941 до 1 января 1942 потерять 6 200 000 единиц стрелковго оружия , 29 000 есдиниц бронетехники , 22 000 самолётов , 37 000 орудий и миномётов , так драпали " защитники" , может потому что комуняк любили ?
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І тоді Черчіль форсував роботи по створенню ядерної зброї згідно надсекретної прграми"Alloy Tube". Британія була попереду всих держав у цих роботах. Але зважаючи на вірогідність перенесення боїв на Острови, Черчіль розкрив цей секрет Рузвельту, з проханням надати промислові потужності. Рузвельт зрозумівши, про яку суперзброю йде мова, запропонував Черчілю, вести роботи разом.
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Поставки по ленд-лизу в 1939-45 гг. получали 42 страны, расходы США по ним составили свыше 46 млрд. долл. (13% всех во­енных расходов страны за Вторую мировую войну). Главный объем поставок (около 60%) пришелся на Британскую империю; на этом фоне доля СССР, на чью долю па­ла основная тяжесть войны, более чем показательна: чуть выше 1/3 от поставок Великобритании. Наибольшая часть остальных по­ставок пришлась на Францию и Китай.

В счет погашения поставок по ленд-лизу США получи­ли от союзных стран различных товаров и услуг на 7,3 млрд. долларов. СССР, в част­ности, отправил 300 тыс. т хромо­вой и 32 тыс. т марганцевой руды, а кроме того, платину, золото, пушнину и другие товары на об­щую сумму 2,2 млн. долл. Также СССР предоставил американцам ряд услуг, в частности, открыл свои северные порты, взял на себя частичное обеспечение войск союзников в Иране.
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Не кажучи вже про те,що до цих пір россія не розрахувалась з США за ленд-ліз, знаючи про СОТНІ ТИСЯЧ автомобілів, автоматів, тисяч радолокаторів, радіостанцій, і т.д. і т.п США банально не дала ЗДОХНУТИ з голоду Краснуій Армії, тому, що хоча з України і вивезли за Урал, побудовані українцями, авіаційні і танкобудівні заводи, а от землю, ні.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ленд-лиз
Важнейшее значение для Советского Союза вообще и для Красной Армии в частности имели ленд-лизовские поставки продовольствия (только из США было поставлено 1 750 000 тонн).[30] Почти вся армия, а также значительная доля «гражданки» (в основном, работники ключевых военных заводов и номенклатуры), находились в основном на ленд-лизовском продовольственном обеспечении тушёнкой, маслом, шоколадом и т. п. А кроме того, надо помнить, что продовольственные поставки в любом случае могли быть легко израсходованы и не подлежали в таком случае возвращению или оплате. Более того, можно уверенно утверждать, что, с исчерпанием продрезервов в начале войны, в 1943-1945 годах отечественное сельское хозяйство было не в состоянии прокормить многомиллионную армию и «гражданку». К 1943 году разразился острейший продовольственный кризис, когда и без того скудные нормы выдачи продовольствия были негласно сокращены почти на треть. Поэтому продовольственные поставки к середине 1944 года потеснили в советских заявках металлы и даже некоторые виды вооружения. В общем объёме ввезённых в конце войны грузов продовольственные заняли свыше 25 % тоннажа. По калорийности этого[уточнить] продовольствия из расчёта норм военного времени должно было хватить на содержание 10-миллионной армии в течение более чем трёх лет].»
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...а Богдан на шампанском за 500$ бутылка...
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найскорішого одужання і помогай Боже лікарям Мечькі творити дива
***

Из Мариуполя опять уходит "борт".
Опять "осколочное" и опять - "тяжелый"…
И снова Днепр напряженно ждет,
Принять героя в операционной.

И молятся , чтоб воина душа,
Поспешно не оставила нас с Вами.
И мог любимую обнять и малыша,
И насладится мирными годами…

Вертушку в небо взглядом проводив,
Свой автомат, бойцы сжимают крепче.
Врага, в который раз, обматерив.
Но, собственно, от этого, совсем не легче...
///
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здається, що вже пора Риженко представляти на Народного Героя України. Ця Людина та їхній колектив врятували за роки війни дуже багато воїнів.
Хто опікується представленнями до цієї нагороди?
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він (і лікарі від Бога цієї лікарні) певно мають якісь нагороди, саме Сергій Риженко здається у 2014 (чи 2015) був "Людиною року"... в якійсь з номінацій..
а ще чому пригадується випадок, коли на початку війни всіх важких привозили сюди...так як були, у крові-землі-листі...і мадсестри з мирного часу ніколи не бічили таких страшних ран і кусків плоті... то тіряли свідомість групами... а тепер - це найдосвіднійший медичний заклад швидкого реагування і його лікарі інколи ідуть у відпустку за свй рахунок... на "нуль", з медикаментами і своїми знаннями і вмінням....
а......до чого ж я почав про начало війни...приїхав якось воєнний аташе Швеції пройшов по палатам і втратив свідомість біля ліжка молодого Воїна...і його на сусідньому ліжку приводили до тями...а той хлопчик (здається без обох ніг) все потому хвилювався, як там атташе ))))
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Господи!Помоги им выкарапкаться.И обязательно НАКАЖИ тех,которые подставили парней своим безмозглым решением.
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В Днепре весь коллектив ОКБ заслуживает нашего нижайшего поклона.5 лет там лучше всех спасают тяжелейших раненых воинов.Да воины и сами должны это сказать.
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Представляете какая практика сейчас у Сергея Риженка, главного врача Мечникова? 5 лет, столько операций. Золотые руки у человека. Его любое государство в лучшии клиники мира возьмет хоть сейчас. Но он молодец, любит Украину и патриот к тому же. Главное шоб зебильская власть своими шагами не убила у него любовь к родине и он не уехал в Польшу...
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