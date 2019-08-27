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Все про:побиття (459) Крим (7346) окупація (2103) кавказці (4)

 "Чому російських людей всюди гноблять, б'ють? Ніякого захисту немає!" - в окупованому Севастополі кавказці побили на пляжі сім'ю з дитиною. ВIДЕО

Кавказці побили на пляжі окупованого Севастополя родину з дитиною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент відеозапису події розміщений на одному з кримських окупаційних сайтів.

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Інцидент стався 25 серпня на алеї пляжу "Омега" в Севастополі. Чорний тонований БМВ їхав закритою для транспорту прогулянковою зоною пляжу, змушуючи відпочивальників притискатися до узбіччя дороги, щоб не потрапити під його колеса.

Якоїсь миті двоє міцних чоловіків кавказької зовнішності вискочили з авто і стали ображати подружню пару з маленькою дитиною, які, мабуть, рухалися по дорозі занадто повільно. Свідками розборок стали десятки людей, серед них і маленькі діти.

Чоловік вказав пасажирам автомобіля, що він з сім'єю рухається пішохідною доріжкою. Відразу після цього агресивні незнайомці накинулися на чоловіка і за хвилину перетворили його обличчя на криваве місиво. Жінка також отримала кілька важких ударів, в результаті їй довелося викликати "швидку".

Заспокоїти агресорів намагалися кілька чоловіків, проте їм це не вдалося. Загасити конфлікт вдалося лише прибулому наряду окупаційної поліції. За словами очевидців, навіть за їхньої присутності один з нападників продовжував викрикувати нецензурну лайку.

Також читайте: Гасла "Слава Україні!" і малюнки синьо-жовтих прапорів, - на окупованих територіях відзначили День Державного прапора. ФОТОрепортаж

Через деякий час до місця події підтяглося близько десятка "бороданів", які оточили натовп, і, чинячи на людей психологічний тиск, змушували піти додому.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144816
 
   
 Топ коментарі
 
Дибіли..
Ніде так не принижують руцкіх, як на рабсії.
Каміння з неба хтіли - тримайте.
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при біндерах їх не лупцювали і не ображали, а тут гноблять і принижують.
перевиховують в рабів.
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Стенограмма 30-го заседания СовБеза ООН по Украине
Председатель: -Какие будут предложения?
Чуркин(РФ): -можно я на стол насру?
Все: -НЕТ!!!!
Чуркин: (срёт на стол перед Климкиным(Украина)) - Спасибо!
Украина: Вы видели, да?! Россия только что насрала нам на стол!
Чуркин: У вас нет доказательств!
Украина: Это была ваша задница, и из неё вылезло ваше говно!
Kirill Bondarenko»
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Тєперь ше іх нужна пєрєвірять на радіацію, раптом SSSкрєпі підфонюють, або лаптєм в уран вSSSтупілі, ілі ващє шєй з плутонієм нажралісSSSь "Чому російських людей всюди гноблять, б'ють? Ніякого захисту немає!" - в окупованому Севастополі кавказці побили на пляжі сім'ю з дитиною - Цензор.НЕТ 8554
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То наверное биндёровцы были - приехал таки с западенщины "ПОЕЗД СМЭРТЫ"!.... "Почему русских людей везде гнобят, избивают? Никакой защиты нет!" - в оккупированном Севастополе кавказцы избили на пляже семью с ребенком - Цензор.НЕТ 2879 "Почему русских людей везде гнобят, избивают? Никакой защиты нет!" - в оккупированном Севастополе кавказцы избили на пляже семью с ребенком - Цензор.НЕТ 870
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Бьють бо немає у них гетьмана єврея з булавою,захисника.
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IgorGirkin


@GirkinGirkin 15 ч.15 часов назадЕщеПод Ачхой-Мартаном (Чечня) подорвался на кустарной мине и погиб Михаил Безельт, 22-летний военный из состава 76-й дивизии (псковский десант).
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Гіркин влаштувався в морг лічильником?
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Тобто, це ще один? Бо в Ачхой-Мартані зарізали одного "прікомандірованого" на блокпосту пару днів тому. Може його хочуть зробити Героєм, що розміновував ліса, а не бидлом, що отримало ніж у груди за образу жінки?
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хохлы раздухарились))) выбрали клоуна, а значит уже раком на старте в рюзьке мир! через пару лет цирка, будете в Киеве скулить-"Чому хохлів скрізь ********, бьють? Ніякого захисту немає!"
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Опа,лахта вилізла. Узеленські, чому лахта обирає нікнейми, якими ви Пороха обзиваєте? ДумайТЕ. Хоча вже запізно.
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ответ уже прописан выше. через пару лет цирка, будете в Киеве скулить-"Чому хохлів скрізь ********, бьють? Ніякого захисту немає!"
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Не тобі писав я. Чи ти узеленський? Хоча що лахта, що узеленські від пороха у штани кладуть. Висновок- по відношенню до расії Порох все правильно робив. Так, лахто? Як там офіс тролів, скакав на радощах від перемоги узеленського?
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компенсируешь мальчик какая-то каша тролевая.,Українець может и постоит но обидчик потом полежит.
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Интересно, что ты тут делаешь и в какой стране живешь?
На вопрос зачем это мне, обьясняю: это проукраинсий сайт, ты пророссийски настроенный. Смысл тут быть? Деньги за посты тут не заработаешь, во всяком случае електронный бот дешевле, работодатель - идиот. Ему дадут 100€,он тебя завтра сдаст, сядешь на пару лет за антигрсударственнуб деятельность. Там тебе переломают руки-ноги, выйдешь инвалидом. Как в Украине с такими взглядами жить, не знаю, вот пусть форумчане ответят, но думаю, что тоже небезопасно. У тебя проигрышная позиция, барыга. Аргументируешь свою позицию или ты диванный тип без позиции, роду-имени?
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Кацапня сере по всьому світу і не може зрозуміти чому їх звідусіль гонять. Не дано.
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це у клятій Україні вас гамселили нещадно
а у рідній говені вас гамселять якось лагідніше, добріше якось...
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Стон ррраздайотца по всей раSSиюшке...
🤣
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кажицця до кацапів починає доходити, що вялічіє це теж телевізорна шняга "Почему русских людей везде гнобят, избивают? Никакой защиты нет!" - в оккупированном Севастополе кавказцы избили на пляже семью с ребенком - Цензор.НЕТ 707
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#КамніСНєба

А якщо чесно- вата вищала в екстазі- Минародінє!!! Хай тепер жеруть справжню росію доки не дійде або не вдавить.
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русскаму чілавєку нє давалі жить па-русскє
тепер - дають
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когда вата из моих соседей в 14-15 годах за руцький мир кипятком ссала, я им говорил - с руцьким миром придут кадыровцы, приедут буряты, удмурты и те же рязанские алкаши. Вы этого хотите? Дальше - языки в анусе, а в мозгах - ступор
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удел рабов.. за 400 лет в истории расеи не было ни одного русского правителя - немчура Романовы, евреи - Ленин, Андропов, Путин, грузин - Джугашвили, удмурт - Ельцин. Кубанский безродный кизяк - Горбачев. И разумеется то ли украинцы, то ли хохлы - Хрущев, Брежнев, Черненко "Почему русских людей везде гнобят, избивают? Никакой защиты нет!" - в оккупированном Севастополе кавказцы избили на пляже семью с ребенком - Цензор.НЕТ 3667 . А то что кацапов кавказцы избивают, пусть целуют в задницу своего путена . Он же Чечню и Дагестан "пабедил" и усмирил" "Почему русских людей везде гнобят, избивают? Никакой защиты нет!" - в оккупированном Севастополе кавказцы избили на пляже семью с ребенком - Цензор.НЕТ 6718
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Мне так нравятся ватники. Не нравятся кавказцы и среднеазиаты? Нет проблем, отрезайте от РФ Северный Кавказ, вводите визовый режим со странами Кавказа и Средней Азии, депортируйте (вы это умеете делать) представителей нацменьшинств за пределы РФ в страны происхождения. Но ведь нет, вы ведь офигенные империалисты. Любите СССР. Ну тогда, как говориться: "любишь кататься, люби и саночки возить".
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///// Achtung!!! Achtung !!! (так...для расширения кругозора))))
В полдень в пятницу, 23 августа, в Берлине в парке Малый Тиргартен, что в пешей доступности от ведомства канцлера и здания Рейхстага, велосипедист подъехал сзади к мужчине и выстрелил, сначала в спину, затем контрольным выстрелом - в голову.
Увиденное в парке свидетели описывают как " скорее казнь".

Нападавший, по словам очевидцев, сразу стал заметать следы: снял парик, бросил велосипед в протекающую рядом реку Шпрее вместе с оружием - пистолетом с глушителем марки Glock 26 калибра 9 миллиметров (аквалангисты уже достали).

О предполагаемом убийце известно мало. Задержанному 49 лет, он оказался гражданином России , родом якобы из Сибири и его зовут "Вадим Сергеевич", а в Берлин он приехал из Москвы незадолго до совершения преступления. Имя в паспорте пока мало что говорит органам безопасности Германии, которые уверены, что оно не настоящее, как и паспорт .
На допросе, задержанный ведет себя "хладнокровно и уверенно". Прокуратура сообщила, что вину он категорически не признал, а показания давать отказался. По некоторым данным, он прибыл в Берлин незадолго до убийства и готовился быстро покинуть город, имея при себе обратный билет в столицу РФ.

Сначала о 41-летнем убитом говорили как о "грузине". Но в понедельник, 26 августа, следствие сообщило, что жертвой убийцы стал кистинец, этнический чеченец из Панкисского ущелья с грузинским паспортом. Его имя - Зелимхан Хангошвили. Он был полевым командиром во время второй чеченской кампании. Сначала он воевал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида, а позже - Аслана Масхадова. Под его командованием было 60 бойцов. Он был сторонником повстанческой группировки "Эмират Кавказ".
В 2008 году Зелимхан собрал порядка 200 добровольцев из Панкисского ущелья для участия в боевых действиях на стороне Грузии против России на территории Южной Осетии, однако сам в боях участия не принимал.
В России Зелимхан был объявлен в розыск еще в 2002 году по подозрению в терроризме. Какие конкретно обвинения в его адрес выдвигают российские власти, немецким следователям неизвестно.

В расследовании этого преступления принимает участие немецкая контрразведка, так как дело принимает довольно неожиданный оборот и навевает воспоминания о холодной войне.

И хотя пока никто не хочет обвинять напрямую Россию, иные версии преступления кроме "зачистки", организованной некой зарубежной спецслужбой, уже поставлены под сомнение.
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Тому що русських не буває - є росіянє, тобто манкурти... А свою Батьківщину ви зрадили, а зрадників ніде не поважають, тим паче окупант...
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Надо, чтоб малороссы, которые ездят в Крым, это увидели.
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Есть такое место где русских не гнобят Место называется - Украина А в раше русских как грязи, так че их защищать
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В Москве москвичи и приезжие русские тоже боятся чеченцев и от страха уважают их, а кремлёвский лидер даже платит дань Грозному.
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Общался недавно с одним чеченом. Он рассказывал, что его родственник охраняет ангары с наличными долларами, которые ежемесячно привозят Кадырову из кацапии в качестве подарка от главбеса. Чеченцы еще пустят кровь за Дудаева.
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Дьік ведь, енто самое... Хучь енти камни-то, как их кось по-вумному... [достает бамажку из спинджака, читает по складам] мя-те-а-ри-тьі с неба! главное, биндер-то ентих фошьісских нонче нетутя!


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"биндер-то ентих фошьісских нонче нетутя!"
Вот да!
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"Почему русских людей везде гнобят, избивают? "
А що ще можна робити зі свинocoбaками?
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Русских людей не любят по той же причине что тараканов и крыс😁
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"Почему рюзьге везде гнобят", - задается вопросом понаехавшая в Крым ватница... потому что вы больше всех заслужили.
Не кручинься, мокшанка, и готовься: по закону бумеранга ваша недострана еще отхватит по самые скрепы
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Корректно сказать ,что русских людей ещё в 1917 перебили,в 1938 добили,осталось только быдло без определенной национальности россияне называется
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Ну вы и антисемит.Мы вот еврея комика выбрали.Бо мудрі з народження. Зараз заживимо вільно і заможно.
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якому органызували курси по боротьбы з безграмотныстю
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Они сами себя перебили томушо дурні....
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тому, що ви, гниди, розлізлися по світу і паскудите там, де сидять ваші дупи, псуєте життя всім оточуючим, поводитися, як кончені чмошники, ображаючи людей тих країн, де паскудите повітря однією своєю присутністю! З міст скупчення парашиків, переселяються навіть "місцеві" покидьки! Знаю точно про Німеччину, коли сусіди продають чи обмінюють свої оселі поруч з оселившимся кацапським бидлом!
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Почему русских людей везде гнобят, избивают? Никакой защиты нет!"

Русских людей гнобят и избивают ТОЛЬКО в россии и на оккупированных россией территориях.
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Почему русских людей везде гнобят, избивают

Убирайтесь к себе на РОССИЮ
Крым к России имеет такое же отношение как морская свинка к морю
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Свинособакам свинособаче відношення
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- Ну, как там пагодка в Маскве!?
- Я юмара та чьота нє понял...
- А, що тут понімати. Знімай штани ї***и тебе буду!
(с) Л. Подерев'янський, "Кацапи".
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Миша, Гpиша, Опанас і Толя ******* кацапів. Кацапи кpичать дуpними голосами.(с) "Чому російських людей всюди гноблять, б'ють? Ніякого захисту немає!" - в окупованому Севастополі кавказці побили на пляжі сім'ю з дитиною - Цензор.НЕТ 1438
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Все закономерно и справедливо. Наши вчерашние поступки формируют наше сегодня. Проголосовали за Путина , взяли часть вины за его преступления на себя. Извольте расчитаться. А откуда придет расчет , от кавказцев, от молнии, от болезни и т.д. абсолютно не важно, главное , что придет обязательно.
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Два гражданина Азербайджана кастетом избили полицейского в Киеве. О том, что к избиению причастен не один иностранец, а два, рассказала родственница пострадавшего правоохранителя, передает Корреспондент.net.

По данным женщины, 22 июля патрульный полицейский возвращался вместе со своим напарником со службы домой на собственном авто. По дороге были замечены грубые нарушения ПДД другим водителем. Полицейский решил, что подобное поведение может вызвать аварию и решил сделать замечание нарушителям.
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Пфф..Вон чеченцы избили нардепа Мустафу Найема в Киеве. Он умылся и дальше пошел. А вы про какого то полицейского...
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тот азер смылся к себе в Баку в тот же день , не надо врать
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Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения гражданину РФ Умалу Тимербулатову, которого подозревают в хулиганстве во время конфликта с нардепом Мустафой Найемом. Суд назначил Тимербулатову ночной домашний арест . Занавес..."Чому російських людей всюди гноблять, б'ють? Ніякого захисту немає!" - в окупованому Севастополі кавказці побили на пляжі сім'ю з дитиною - Цензор.НЕТ 4410 "Чому російських людей всюди гноблять, б'ють? Ніякого захисту немає!" - в окупованому Севастополі кавказці побили на пляжі сім'ю з дитиною - Цензор.НЕТ 4410 "Чому російських людей всюди гноблять, б'ють? Ніякого захисту немає!" - в окупованому Севастополі кавказці побили на пляжі сім'ю з дитиною - Цензор.НЕТ 4410
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Залишимо за дужками порушення правил ПДД. Винні!!!
Ну фраза "Почему русских везде гнобят и унижают...?" чомусь не надихає на співчуття.
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Именно!
Изначально, конечно, именно кавказцы вели себя как говно. И можно было бы даже пожалеть семью(все-таки с дитем) если бы не это абсолютно дибильное прикидывание шлангом. Сразу после этой фразы любое, даже самое малое сочувствие моментально отпадает как засохший навоз.
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Рюський мир, овца дрюк, дрюк...
А ви як хотіли? Тепер усе як вдома, як у засраній Рашці!
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Гы, правда, почему? Нигде бедным русских им не рады почему-то. Сами догадаетесь или ещё навалять нужно?
Ещё лет 8-10 назад я бы вам, возможно, даже посочувствовал по глупости, а сейчас я жалею, что бородачи мало вам въ...ли.
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Скажите спасибо, что на кукан не насадили, идиеты.
Вы для них-никто, рабы, которых завоевали.
Хоть камни с неба, да?
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Пора уже свинособакам номерные бутылки начать выпускать, чтоб не вставали с насиженых мест, нето Абу и Арби шибко злые будут....
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Після побаченого відео,мені ніби хтось груди маслом помастив. Та що б вас там москалів "прали" кожен день...а то і по два рази на день.І щоб одні чурбани.
Я "бандьоровєц" -задоволений.
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в Україні нажаль теж саме. Имігранти з кауказу мають імунітет проти закону і можуть зробити з рядовим українцем що завгодно. Аваківці їх попросту боїться і скоріше кришують ніж захищають громадян
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особенно это видно как чурок десятками спаковали на Троещине и выслали из Украины , азера и прочие при яныке платили мусорам , после Майдана всё поменялось
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Чурки только силу боятся и знают что сейчас русские все разрозненные, поэтому пользуются этим и то что их рукожопитель страны чуркам дал зелёную давно, только расеянушки до сих пор видимо не поняли что их кинули давно, даже скинхедов и такого рода формирований уже давно там нет и нормального объединения славян тоже нет, потому что специально это всё давно загонялось, чтоб люди были разобщёнными, чтоб не могли утраивать акции против власти, а чурки наоборот все кучкуются и понимают что в этом есть сила, сами один на один чурки ссут обычно и когда чувствуют перевес в силе, пасуют сразу, в отличии от славян, которые будут биться до конца, но правда не все и часто бывает что перевес не в их сторону, потому что обычно зверей всегда больше чем черножопых....
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Что он ездит по ногам, кто они...? Кого звали тот и приехал. Ето еще цветочки. Пока ***** стесняется еще отдать в открытую кадыровцам крым
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Вот видите,а ведь бабёнку с дитём и муженьком-кацапов,могли-бы избить и солдаты НАТО.
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Потому что недонация рабов, алко-свино-федерастов, заслужила такого отношения к себе.
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Почему российйские свиньи везде норовят называть себя русскими? Россию-страну террориста с Русью путают. Думают что отношение какое то к Руси имеют )))
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Бьют значит любят!,смазывайте анусы !
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а дальше хоть камни с неба,мы на родине...ну вот,как заказывали
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Згадується відео весни 2014 коли розгорталася окупація Криму коли один зі зграї козломордих кАлорадів жорстким поштовхом кинув на землю українську бабусю яка сказала, що не боїться їх. Пам'ятаю, що руССкіє "люді" дуже тішилися з цього відео і глумилися над старенькою.
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Кавказцы всё правильно делают, нужно писдить этих русских окупантов.
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Кавказцы всё правильно делают, нужно писдить этих русских окупантов.
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може тому, що "русских людей" ненавидять?? Може тому, що "русские люди" вже встигли насрати по всьому світу, і всюди знають що "русские люди" лайно вищого гатунку?
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Пусть спасибо скажут - могли бы и трахнуть на пляже.
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Двоякое чувство. Когда это кавказское быдло быкует, не надо забывать, что это и есть "русский мир", которому не должно быть места где бы то ни было. И если бы тот самый крымский беркут превратил их говно, ... Но это вряд ли, поскольку кавказцы - это цепные псы русского мира. Парадокс.
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Когда волки режут барана из стада - бараны убегают.
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