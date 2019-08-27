 "Чому російських людей всюди гноблять, б'ють? Ніякого захисту немає!" - в окупованому Севастополі кавказці побили на пляжі сім'ю з дитиною. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент відеозапису події розміщений на одному з кримських окупаційних сайтів.
Інцидент стався 25 серпня на алеї пляжу "Омега" в Севастополі. Чорний тонований БМВ їхав закритою для транспорту прогулянковою зоною пляжу, змушуючи відпочивальників притискатися до узбіччя дороги, щоб не потрапити під його колеса.
Якоїсь миті двоє міцних чоловіків кавказької зовнішності вискочили з авто і стали ображати подружню пару з маленькою дитиною, які, мабуть, рухалися по дорозі занадто повільно. Свідками розборок стали десятки людей, серед них і маленькі діти.
Чоловік вказав пасажирам автомобіля, що він з сім'єю рухається пішохідною доріжкою. Відразу після цього агресивні незнайомці накинулися на чоловіка і за хвилину перетворили його обличчя на криваве місиво. Жінка також отримала кілька важких ударів, в результаті їй довелося викликати "швидку".
Заспокоїти агресорів намагалися кілька чоловіків, проте їм це не вдалося. Загасити конфлікт вдалося лише прибулому наряду окупаційної поліції. За словами очевидців, навіть за їхньої присутності один з нападників продовжував викрикувати нецензурну лайку.
Через деякий час до місця події підтяглося близько десятка "бороданів", які оточили натовп, і, чинячи на людей психологічний тиск, змушували піти додому.
Председатель: -Какие будут предложения?
Чуркин(РФ): -можно я на стол насру?
Все: -НЕТ!!!!
Чуркин: (срёт на стол перед Климкиным(Украина)) - Спасибо!
Украина: Вы видели, да?! Россия только что насрала нам на стол!
Чуркин: У вас нет доказательств!
Украина: Это была ваша задница, и из неё вылезло ваше говно!
Kirill Bondarenko»
IgorGirkin
@GirkinGirkin 15 ч.15 часов назадЕщеПод Ачхой-Мартаном (Чечня) подорвался на кустарной мине и погиб Михаил Безельт, 22-летний военный из состава 76-й дивизии (псковский десант).
На вопрос зачем это мне, обьясняю: это проукраинсий сайт, ты пророссийски настроенный. Смысл тут быть? Деньги за посты тут не заработаешь, во всяком случае електронный бот дешевле, работодатель - идиот. Ему дадут 100€,он тебя завтра сдаст, сядешь на пару лет за антигрсударственнуб деятельность. Там тебе переломают руки-ноги, выйдешь инвалидом. Как в Украине с такими взглядами жить, не знаю, вот пусть форумчане ответят, но думаю, что тоже небезопасно. У тебя проигрышная позиция, барыга. Аргументируешь свою позицию или ты диванный тип без позиции, роду-имени?
а у рідній говені вас гамселять якось лагідніше, добріше якось...
🤣
Что это значит?
А якщо чесно- вата вищала в екстазі- Минародінє!!! Хай тепер жеруть справжню росію доки не дійде або не вдавить.
тепер - дають
В полдень в пятницу, 23 августа, в Берлине в парке Малый Тиргартен, что в пешей доступности от ведомства канцлера и здания Рейхстага, велосипедист подъехал сзади к мужчине и выстрелил, сначала в спину, затем контрольным выстрелом - в голову.
Увиденное в парке свидетели описывают как " скорее казнь".
Нападавший, по словам очевидцев, сразу стал заметать следы: снял парик, бросил велосипед в протекающую рядом реку Шпрее вместе с оружием - пистолетом с глушителем марки Glock 26 калибра 9 миллиметров (аквалангисты уже достали).
О предполагаемом убийце известно мало. Задержанному 49 лет, он оказался гражданином России , родом якобы из Сибири и его зовут "Вадим Сергеевич", а в Берлин он приехал из Москвы незадолго до совершения преступления. Имя в паспорте пока мало что говорит органам безопасности Германии, которые уверены, что оно не настоящее, как и паспорт .
На допросе, задержанный ведет себя "хладнокровно и уверенно". Прокуратура сообщила, что вину он категорически не признал, а показания давать отказался. По некоторым данным, он прибыл в Берлин незадолго до убийства и готовился быстро покинуть город, имея при себе обратный билет в столицу РФ.
Сначала о 41-летнем убитом говорили как о "грузине". Но в понедельник, 26 августа, следствие сообщило, что жертвой убийцы стал кистинец, этнический чеченец из Панкисского ущелья с грузинским паспортом. Его имя - Зелимхан Хангошвили. Он был полевым командиром во время второй чеченской кампании. Сначала он воевал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида, а позже - Аслана Масхадова. Под его командованием было 60 бойцов. Он был сторонником повстанческой группировки "Эмират Кавказ".
В 2008 году Зелимхан собрал порядка 200 добровольцев из Панкисского ущелья для участия в боевых действиях на стороне Грузии против России на территории Южной Осетии, однако сам в боях участия не принимал.
В России Зелимхан был объявлен в розыск еще в 2002 году по подозрению в терроризме. Какие конкретно обвинения в его адрес выдвигают российские власти, немецким следователям неизвестно.
В расследовании этого преступления принимает участие немецкая контрразведка, так как дело принимает довольно неожиданный оборот и навевает воспоминания о холодной войне.
И хотя пока никто не хочет обвинять напрямую Россию, иные версии преступления кроме "зачистки", организованной некой зарубежной спецслужбой, уже поставлены под сомнение.
🤣
Вот да!
А що ще можна робити зі свинocoбaками?
Не кручинься, мокшанка, и готовься: по закону бумеранга ваша недострана еще отхватит по самые скрепы
Русских людей гнобят и избивают ТОЛЬКО в россии и на оккупированных россией территориях.
Убирайтесь к себе на РОССИЮ
Крым к России имеет такое же отношение как морская свинка к морю
- Я юмара та чьота нє понял...
- А, що тут понімати. Знімай штани ї***и тебе буду!
(с) Л. Подерев'янський, "Кацапи".
По данным женщины, 22 июля патрульный полицейский возвращался вместе со своим напарником со службы домой на собственном авто. По дороге были замечены грубые нарушения ПДД другим водителем. Полицейский решил, что подобное поведение может вызвать аварию и решил сделать замечание нарушителям.
Ну фраза "Почему русских везде гнобят и унижают...?" чомусь не надихає на співчуття.
Изначально, конечно, именно кавказцы вели себя как говно. И можно было бы даже пожалеть семью(все-таки с дитем) если бы не это абсолютно дибильное прикидывание шлангом. Сразу после этой фразы любое, даже самое малое сочувствие моментально отпадает как засохший навоз.
А ви як хотіли? Тепер усе як вдома, як у засраній Рашці!
Ещё лет 8-10 назад я бы вам, возможно, даже посочувствовал по глупости, а сейчас я жалею, что бородачи мало вам въ...ли.
Вы для них-никто, рабы, которых завоевали.
Хоть камни с неба, да?
Я "бандьоровєц" -задоволений.