 Проблема парламенту попередніх скликань - позитивні люди заходили в меншості, - Янченко. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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00:45 "Звіряння годинників"

2:15 Знайомство з Верховною Радою

3:05 Яким буде парламент ІХ скликання

5:30 Конфлікт Олександра Дубінського і Давида Арахамії

7:41 Різні ідеологічні погляди нардепів у фракції "Слуга народу"

8:36 "Лінія партії" і власна позиція

10:08 Меморандум депутатів про складання повноважень у разі непідтримання програми Володимира Зеленського

11:41 Законопроєкт про люстрацію

12:40 Медіаграмотність

13:46 Візити "слуг" на проросійські медіа

17:43 Як Зе-антикорупціонери боротимуться з корупцією

19:50 Перезапуск антикорупційних органів

20:10 "Великий брат" у парламенті

21:52 Електронна декларація

24:27 Відкритість команди Зеленського

26:15 Як потрапила в ЗеКоманду, роль чоловіка Віктора Андрусіва

27:54 "Зелений кардинал" Андрій Богдан

28:44 Конфлікт Андрія Богдана та Володимира Кличка

30:55 Війна: Орест Квач

32:38 Неочевидний прогноз