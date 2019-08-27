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 Політика України
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Все про:ВР (5375) Братущак (25) Янченко (5) Слуга народу (238)

 Проблема парламенту попередніх скликань - позитивні люди заходили в меншості, - Янченко. ВIДЕО

Галина Янченко - в минулому антикорупційна активістка, а нині новообрана народна депутатка, кандидатка на посаду заступника голови фракції "Слуга народу" розповіла в інтерв'ю, яким буде парламент ІХ скликання, як команда Зеленського планує боротися з корупцією, про ідеологічні погляди у фракції, а також про те, як потрапила у велику політику.

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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00:45 "Звіряння годинників"

2:15 Знайомство з Верховною Радою

3:05 Яким буде парламент ІХ скликання

5:30 Конфлікт Олександра Дубінського і Давида Арахамії

7:41 Різні ідеологічні погляди нардепів у фракції "Слуга народу"

8:36 "Лінія партії" і власна позиція

10:08 Меморандум депутатів про складання повноважень у разі непідтримання програми Володимира Зеленського

11:41 Законопроєкт про люстрацію

12:40 Медіаграмотність

13:46 Візити "слуг" на проросійські медіа

17:43 Як Зе-антикорупціонери боротимуться з корупцією

19:50 Перезапуск антикорупційних органів

20:10 "Великий брат" у парламенті

21:52 Електронна декларація

24:27 Відкритість команди Зеленського

26:15 Як потрапила в ЗеКоманду, роль чоловіка Віктора Андрусіва

27:54 "Зелений кардинал" Андрій Богдан

28:44 Конфлікт Андрія Богдана та Володимира Кличка

30:55 Війна: Орест Квач

32:38 Неочевидний прогноз

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144808
 
 
 Топ коментарі
 
Из позитивного у этих зедебилов только тест на наркотики.
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Скромняжка......Будем посмотреть на "позитивных"..........Уже коронку себе маленькую надела. По делам и поговорим.
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а тепер буде маса позитиву і нуль на виході
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Полностью согласна. Все так позитивненько: один - играет роль президента, другие из его команды играют роль- народных депутатов(
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Ещё одна борцунка с корупцией в самой бандитской и корупированой приСлуге Бабломойского...Скоро как и Серёжа квартирка ниоткуда появица элитная в Киеве. Но ессно эта приСлуга Бабломойского скажет шо то ей парень подарил...
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квартира """"элитная"""""появица...в "кийове""
-так ты в декларацию посмотри....=там у него пентхауз и домик в конче-заспе и доход миллиардный от патентов на изобретения и тд...
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_Война со второй армией мира? Тотальная коррупция? Монополии, препятствующие здоровой экономике? Миллионы беженцев внутри и миллионы выехавших работать за границу, покинув семьи? В шаге от Третьей Всемирной? Не забивайте себе голову за этих глупостей, мыслите позитивно: халва-халва-халва...
_Позитивисты, мля... как будто их дурацкое самовнушение "всё хорошо, прекрасная маркиза" магическим образом изменяет реальность.
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Психиатр, доктор Марк Банщик (Mark Banschick) утверждает, что позитивное мышление является одним из способов избежать необходимых действий. Люди могут говорить себе, что всё хорошо, даже если это не так, лишь бы не заниматься решением проблем в своей жизни.

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ви всі йдете у "большую политику" з однією метою, дірватися до годівниці. Деяких з вас спонсують олігархи, деякі вже самі встигли нахапати трошки, але жодної чесної людини там немає. Чесні не вміють йти по трупах, не вміють пристосовуватись, не вміють бути склизькими всюдипроникаючими хробаками, тому і шансів в них потрапити в Раду - немає. Такі шанси є тільки в тих, хто здатний на "угоду" з власною совістю. А такі не можуть бути чесними, апріорі.
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нам спочатку суспільство треба лікувати, а потім вже з "корупціями боротись".
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