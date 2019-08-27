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 Політика України, Суспільство
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 "Вітати нас почали. От негідники. Зробіть їм шось. Зробіть їм ваву": російські окупанти обстрілюють айдарівців на Горлівському напрямку в День Незалежності. ВIДЕО

На День Незалежності України російські окупанти активно обстрілювали позиції ЗСУ на Горлівському напрямку в зоні відповідальності 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Військове телебачення України, обстріл почався о 5.30 ранку.

"Від самого ранку вони почали, як то кажуть, "вітати" з нашим святом - Днем Незалежності. Був вогонь з териконів, був вогонь із садів - ті позиції, за які ми безпосередньо відповідаємо. Не скупилися на патрони, боєприпаси. Молодці. Намагалися нас "привітати" яскраво і барвисто", - говорить один з айдарівців.

"От негідники. Як так можна? Зробіть їм шось. Зробіть їм ваву. Що їм там кортить?" - жартома обурюється другий боєць під гуркіт пострілів, методично заправляючи патрони в кулеметну стрічку.

Також дивіться: З Росії заходили фури з "кормом на ферму", а коли по них влучаєш, вони салютували боєприпасами 8 годин, - артилерист Олексій Пайкін про бої на висоті 107,7. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144802
 
   
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Лахта, коли тебе буде лупцювати ваш омон, ти будеш це волати. Проте їм однаково, кого бити- чи опонентів *****, чи його шісток-прислужників. Вихватять всі.
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Кусюку УДО пообіцяємо, то він постарається...

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бл....я як в воду дивився...коли писав..що в День Незалежності будуть обстріли інтенсивні
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Ну ось вас і самостійність нижчих командирів у рішенні про вогонь у відповідь. Або вірите своїм очам, або речнику Генштабу.
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"Речнык генштабу" тоже должен делать вид, что все соблюдают Минские соглашения - это его работа.
А у парней на "нулях" работа своя... Как и у арты)
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Гарне перемир'я, да, Данилюк ?
А ти де, патланю, наманікюрений ?
Невже в окопах ?
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а ви мабуть в окопах?з синочками порошенка разом?
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А ви мабуть теж звідти дописуєте ?
Дешеві провокації не пройдуть, запам'ятайте собі.
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ваші провокації не пройдуть
якщо хочете дійсно допомогти нашим хлопцям заходьте на ютуб канал волонтера та конструктора Александа Беспалого та жертвуйте на його розробки які дозволяють знищувати ворога не використовуючи артиллерії з відсутністю ризику для наших військових
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Ребята.Разберитесь с тылом. Стрелять перестанут сразу,уверяю.
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В сенсі ? З тилом вже розібрались. Позбулись Пороха, який розвів торгівлю на крові.
Але падлюки і далі стріляють. Може це був софізм, який порушував тождєство і підмінив одне поняття іншим ?
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Видимо у нас разные понятия. Ахмет нейтрализован ?
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А до чого тут Ахмет ?
Він сєпарами керує ?
Ви серйозно ?
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Ксения,деточка,не пиши когда у тебя критические дни.
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Дану інформацію я точно не публікую ніде.
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щось.то..нагадує часи януковоща..і в багатьох аспектах
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Вот она атмосфера реальной войны у нас сейчас!
....
Прям соскучился...(((
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Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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