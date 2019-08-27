 "Вітати нас почали. От негідники. Зробіть їм шось. Зробіть їм ваву": російські окупанти обстрілюють айдарівців на Горлівському напрямку в День Незалежності. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Військове телебачення України, обстріл почався о 5.30 ранку.

"Від самого ранку вони почали, як то кажуть, "вітати" з нашим святом - Днем Незалежності. Був вогонь з териконів, був вогонь із садів - ті позиції, за які ми безпосередньо відповідаємо. Не скупилися на патрони, боєприпаси. Молодці. Намагалися нас "привітати" яскраво і барвисто", - говорить один з айдарівців.

"От негідники. Як так можна? Зробіть їм шось. Зробіть їм ваву. Що їм там кортить?" - жартома обурюється другий боєць під гуркіт пострілів, методично заправляючи патрони в кулеметну стрічку.

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