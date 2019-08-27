 "Вітати нас почали. От негідники. Зробіть їм шось. Зробіть їм ваву": російські окупанти обстрілюють айдарівців на Горлівському напрямку в День Незалежності. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Військове телебачення України, обстріл почався о 5.30 ранку.
"Від самого ранку вони почали, як то кажуть, "вітати" з нашим святом - Днем Незалежності. Був вогонь з териконів, був вогонь із садів - ті позиції, за які ми безпосередньо відповідаємо. Не скупилися на патрони, боєприпаси. Молодці. Намагалися нас "привітати" яскраво і барвисто", - говорить один з айдарівців.
"От негідники. Як так можна? Зробіть їм шось. Зробіть їм ваву. Що їм там кортить?" - жартома обурюється другий боєць під гуркіт пострілів, методично заправляючи патрони в кулеметну стрічку.
А у парней на "нулях" работа своя... Как и у арты)
А ти де, патланю, наманікюрений ?
Невже в окопах ?
Дешеві провокації не пройдуть, запам'ятайте собі.
якщо хочете дійсно допомогти нашим хлопцям заходьте на ютуб канал волонтера та конструктора Александа Беспалого та жертвуйте на його розробки які дозволяють знищувати ворога не використовуючи артиллерії з відсутністю ризику для наших військових
Але падлюки і далі стріляють. Може це був софізм, який порушував тождєство і підмінив одне поняття іншим ?
Він сєпарами керує ?
Ви серйозно ?
....
Прям соскучился...(((