 У США розраховують під час візиту Зеленського обговорити досягнення України за час його президентства, - Волкер. ВIДЕО

Про це в інтерв'ю "Прямому" розповів спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, передає Цензор.НЕТ.
"Уряд США радо підтримує ті ініціативи, які оголошував пан Зеленський під час передвиборчої кампанії, і які звучать нині – поки формується уряд. Це і обіцянки залишитися відданими реформам та боротися із корупцією і наміри продовжити деолігархізацію, і оголошений шлях на зближення із ЄС та НАТО. Ми також високо цінуємо заяви про те, що Україна буде виконувати свою частину зобов’язань для досягнення миру. Ми дуже все це підтримуємо.
У президента Зеленського поки не було можливості втілити свої ініціативи, бо парламент ще навіть не розпочав роботу. Думаю, це станеться вже найближчого тижня. І тоді ми побачимо, який сформується уряд, хто стане прем’єр-міністром, хто очолить МЗС. І ми хочемо близько працювати із новою командою над втіленням всіх оголошених намірів та ініціатив. І ми б хотіли, щоб на момент візиту президента Зеленського до Білого Дому ми могли б говорити і про те, чого досягнула українська влада і про наші досягнення у двосторонній співпраці", - зазначив Волкер.
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А щодо Порошенка- читай Форбс.
Економіки сусідніх країн Центральної Європи також зростали.
Перший фактор - ріст доходів населення завдяки індексації пенсій, передвиборчим доплатам до пенсій та передвиборчим перегонам.
Другий фактор - суттєве поліпшення споживчих настроїв після президентських виборів. "Позитивні очікування щодо майбутнього роблять людей більш упевненими та готовими витрачати більше", - каже Білан.
Тобто зомбовані обіцянками люди почали тринькати свої заощадження, в очікуванні зарплатні в 5000 баксів.
тобто ти бачиш у цьому суцільний негатив. Вся Україна і всі українці в піднесенному стані, у них з'явилась надія на краще життя і вони в це вірять, і ось саме це і є різкий негатив у твоєму розумінні
Тобі скільки років? Дуже схоже на старечий маразм
Зрозумій, мозок треба тренувати так само, як і м'язи, якщо його не напружувати, він сильно слабне, особливо після 40 років.
О, то я маю радіти задуреному народові?
про достижения свиночолого гэтьмана и его
героя сынка, а ведь парашенко мародёрил в
киеве более пятнадцати лет, а в 14-м ещё и
своего сынка пристроил нажираться с пятёрок
смс
Её главарь парашенко все ещё на свободе
Продаж "Мотор-Січі" китайцям - це хіба не досягнення?
І саме його, між іншим, дуже хочуть обговорити з ЗЁ американці. Зокрема Болтон та інші.
Это абсолютное достижение достойное книги рекордов Гиннеса!
Вроде пока все достижения