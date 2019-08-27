 У США розраховують під час візиту Зеленського обговорити досягнення України за час його президентства, - Волкер. ВIДЕО

Про це в інтерв'ю "Прямому" розповів спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, передає Цензор.НЕТ.

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"Уряд США радо підтримує ті ініціативи, які оголошував пан Зеленський під час передвиборчої кампанії, і які звучать нині – поки формується уряд. Це і обіцянки залишитися відданими реформам та боротися із корупцією і наміри продовжити деолігархізацію, і оголошений шлях на зближення із ЄС та НАТО. Ми також високо цінуємо заяви про те, що Україна буде виконувати свою частину зобов’язань для досягнення миру. Ми дуже все це підтримуємо.

У президента Зеленського поки не було можливості втілити свої ініціативи, бо парламент ще навіть не розпочав роботу. Думаю, це станеться вже найближчого тижня. І тоді ми побачимо, який сформується уряд, хто стане прем’єр-міністром, хто очолить МЗС. І ми хочемо близько працювати із новою командою над втіленням всіх оголошених намірів та ініціатив. І ми б хотіли, щоб на момент візиту президента Зеленського до Білого Дому ми могли б говорити і про те, чого досягнула українська влада і про наші досягнення у двосторонній співпраці", - зазначив Волкер.

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