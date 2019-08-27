EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  2612  156
Все про:візит (681) Зеленський (2485) США (5309) Волкер Курт (455)

 У США розраховують під час візиту Зеленського обговорити досягнення України за час його президентства, - Волкер. ВIДЕО

Уряд США підтримує ініціативи, які озвучив Володимир Зеленський під час передвиборчої кампанії, і звучать зараз - поки формується уряд.

Про це в інтерв'ю "Прямому" розповів спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США цілком задоволені "нормандським форматом", але взяли б участь і в інших зустрічах, - Волкер

"Уряд США радо підтримує ті ініціативи, які оголошував пан Зеленський під час передвиборчої кампанії, і які звучать нині – поки формується уряд. Це і обіцянки залишитися відданими реформам та боротися із корупцією і наміри продовжити деолігархізацію, і оголошений шлях на зближення із ЄС та НАТО. Ми також високо цінуємо заяви про те, що Україна буде виконувати свою частину зобов’язань для досягнення миру. Ми дуже все це підтримуємо.

У президента Зеленського поки не було можливості втілити свої ініціативи, бо парламент ще навіть не розпочав роботу. Думаю, це станеться вже найближчого тижня. І тоді ми побачимо, який сформується уряд, хто стане прем’єр-міністром, хто очолить МЗС. І ми хочемо близько працювати із новою командою над втіленням всіх оголошених намірів та ініціатив. І ми б хотіли, щоб на момент візиту президента Зеленського до Білого Дому ми могли б говорити і про те, чого досягнула українська влада і про наші досягнення у двосторонній співпраці", - зазначив Волкер.

Також читайте: Україні слід подумати, чи не обмежити законодавчо можливість впливу однієї людини на значну частину ЗМІ, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144758
 
   
 Топ коментарі
 
А Волкер оказываеца знатный троль юморист)) Знает ведь что достижений нет вообще никаких..и такой - а какие твои достижения???))) Не ну чего..кое чем похватаца можно - офигенные селфи с шаурмой на фоне заправки - зебилам нравица. Пробежка по фонтанам. Искупался в Одессе в красных труселях ..Ну это так по мелочам.., из серьёзного - на заводы Бабломойского пустили электроэнергию по 57 копочек....Перемирие в односторонем порядке - сепары стреляют, а мы им мост строим. ..Опять же пристроил всех своих квартальных клоунов, администраторов и дружков..все теперь при корыте и на тёплых должностях. В АП..извините в офисе припиздента подняли зарплаты. Богданчика спас от люстрации специально переименовав АП в Охвис..Та блин...так по ходу много чего сделано..ЗЕбилы вон вобще заявляют что эпоха бедности закончилась и теперь каждый ЗЕбил на зависть всем порохоботам поедет на те самые Мальдивы..
 показати весь коментар
 
Koроче, клована на ковёр вызывают, дабы люлей выписать.
 показати весь коментар
 
В США рассчитывают во время визита Зеленского обсудить достижения Украины за время его президентства, - Волкер - Цензор.НЕТ 4929

Да, =достіженія= од зе - то дуже спешел.
Ви їх спочатку знайдіть, з лупою.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Это просто позор какой-то! Наркоман в красных труселях абсолютно ничего не сделал! Хотя нет. Он подготовил площадку к капитуляции Украины.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а может лучше про то, что сделал мародёр педро за последние 15 лет ?
 показати весь коментар
 
 
излишки в армии после пороха продавать собрался
 показати весь коментар
 
 
Через пів року-рік, коли економіка України почне стрімко зростати, а ВВП взагалі покаже рекордний ріст, нйупортіші песики, які ще залишаться, будуть верещати, що то саме Великий Петро Пятий створив екномічно-фінансовео-політичне підгрунтя для стрімкого зросту України, і всі здобутки України відбуваються саме завдяки Петру Великому.

Запамятайте цей пост
 показати весь коментар
 
 
Повторюй перед відчиненою кватиркою: Халява, халява, халява.

 показати весь коментар
 
 
Привіт ! А може все дійсно нарешті стане краще в країні. Є надія в нас.
 показати весь коментар
 
 
А в мене нема. Зараз я бачу лише повну зраду національних інтересів України і зростання цін.
 показати весь коментар
 
 
Я думаю , що рано робити висновки. Хоча он газ трошки подешевів , дороги почали робити , та й зарплатню і пенсії будуть піднімати. Ось почне працювати новий уряд , тоді й подивимось.
 показати весь коментар
 
 
Дороги почали робити вже давно. А незначне зниження ціни на газ планувалося ще ранньої весни. Підвищення зарплатні та пенсій я щось не бачу. Але бачу як ростуть ціни, як олігархи та їхні слуги знахабніли. Ні, Джамал, нічого хорошого я не чекаю.
 показати весь коментар
 
 
олігархи знахабніли? та по Петрусю ніби того й не скажеш...
 показати весь коментар
 
 
Я про попутників зеленої команди- Коломойського, Пінчука, Ахмєтова, Фірташа.
А щодо Порошенка- читай Форбс.
 показати весь коментар
 
 
Шо только барыга не "планував" перед выборами.и снижение цены на газ и тепло,и пидвыщення зарплат и пенсий на кувырнадцать процентов,и крым взять и донбасс лишь бы себя любимого выбрали на 2 срок.падаль редкостная.
 показати весь коментар
 
 
ну так выезжай со своего куйлостана,его вообще ничего не ждет хорошего
 показати весь коментар
 
да,да,что то похожее было у Маяковского, *через четыре года,здесь будет город-сад*, Результат известен.
 показати весь коментар
 
 
Ой! З твого ж посилання.
Економіки сусідніх країн Центральної Європи також зростали.

Перший фактор - ріст доходів населення завдяки індексації пенсій, передвиборчим доплатам до пенсій та передвиборчим перегонам.
Другий фактор - суттєве поліпшення споживчих настроїв після президентських виборів. "Позитивні очікування щодо майбутнього роблять людей більш упевненими та готовими витрачати більше", - каже Білан.


Тобто зомбовані обіцянками люди почали тринькати свої заощадження, в очікуванні зарплатні в 5000 баксів.

 показати весь коментар
 
 
Другий фактор - суттєве поліпшення споживчих настроїв після президентських виборів. "Позитивні очікування щодо майбутнього роблять людей більш упевненими та готовими витрачати більше"



тобто ти бачиш у цьому суцільний негатив. Вся Україна і всі українці в піднесенному стані, у них з'явилась надія на краще життя і вони в це вірять, і ось саме це і є різкий негатив у твоєму розумінні
Тобі скільки років? Дуже схоже на старечий маразм
Зрозумій, мозок треба тренувати так само, як і м'язи, якщо його не напружувати, він сильно слабне, особливо після 40 років.
 показати весь коментар
 
 
О, то я маю радіти задуреному народові?- До речі, тим часом багато виборців клоуна уже прозріли.
 показати весь коментар
 
чому песики так ненавидять народ України? чому на українців песики вилили більше ківна, ніж кацапи?
 показати весь коментар
 
 
Я повторю:
О, то я маю радіти задуреному народові?
 показати весь коментар
 
Та мы его заскриним, чтоб тебе, зебилу, напоминать какое ты тупое
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Доброго ранку , Україно без порошенка і януковича !
 показати весь коментар
 
 
Ну вот о этих "достижениях" в штатах и расскажет 😀
 показати весь коментар
 
 
обсудить достижения Украины за время его президентства, по ходу это прикол такой?))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порохоботы, а дальше заголовка читать не получается?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
главное, что порохосрань не заикается тут
про достижения свиночолого гэтьмана и его
героя сынка, а ведь парашенко мародёрил в
киеве более пятнадцати лет, а в 14-м ещё и
своего сынка пристроил нажираться с пятёрок
смс
 показати весь коментар
 
 
Проснись, ты серешь. А, не то барыга тебе в штаны срет, можешь спать дальше))
 показати весь коментар
 
 
Ох и троллят Торчка! По взрослому! Вот это я понимаю "артисты", ге хером по клавишам стучать!
 показати весь коментар
 
 
Всім же зрозуміло нема працездатного уряду, парламенту а вже від зеленського хочуть певних результатів за 100 днів. Тільки умний зрозуміє а дурак облає
 показати весь коментар
 
 
Все буде добре. Головне що ворога порошенка відігнали від корита. В США рассчитывают во время визита Зеленского обсудить достижения Украины за время его президентства, - Волкер - Цензор.НЕТ 9603
 показати весь коментар
 
 
Главное, что Беня получил льготы на электроэнергию, ВСУ стало мишенями на Донбассе, и Богдан на День независимости съездил побухать в Сан Тропе
 показати весь коментар
 
 
Краще б поцікавились, що розхрінячено в зовнішній і внутрішній політиці... По руйнації, у презЕ, самі здобутки
 показати весь коментар
 
 
Им достаточно, перед выборами президента, перенять опыт - как можно надуть лохов так, что можно избрать даже табуретку...
 показати весь коментар
 
Кратко о достижениях - у власти все ещё опг"рошен"
Её главарь парашенко все ещё на свободе
 показати весь коментар
 
В США рассчитывают во время визита Зеленского обсудить достижения Украины за время президентства Порошенко. У Зеленского пока достижений нет
 показати весь коментар
 
 
Хто не бчить досягнень - дивіться уважніше!
Продаж "Мотор-Січі" китайцям - це хіба не досягнення?
І саме його, між іншим, дуже хочуть обговорити з ЗЁ американці. Зокрема Болтон та інші.
 показати весь коментар
 
 
Тю, за 100 дней 94 дня отпуска!
Это абсолютное достижение достойное книги рекордов Гиннеса!
 показати весь коментар
 
 
Пока есть пространная внешняя политика, окуенные льготы Бене на электроэнергию, бухой Богдан в Сан Тропе на День независимости, деморализованеая армия из-за запретов отвечать на обстрелы, пристроенные кумовья, сватья, и просто друганы на теплые должности и шаурму с мацой, бо украинский хлеб одна важная жидовка выкинула на землю.
Вроде пока все достижения
 показати весь коментар
 
 
Остается только вспоминать соевого мародера, который платил по 500 тысяч баксов за то, что бы 5 минут с фальшивой улыбочкой посидеть рядышком с Трампом.
 показати весь коментар
 
Лапти рошеновские такие недовольные, хрю-хрю-хрю, фсе плохо, все пропало, одна зрада, но Волкер их не читал)))) посему свиньи хрюкотят, караван идет)))
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору