 Ворог обстрілював позиції ОС із заборонених мінометів калібру 82 мм, поранено воїна ЗСУ, - пресцентр. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил: двічі - біля Водяного (з гранатометів різних систем) і поблизу Лебединського (зі стрілецької зброї).

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник відкривав вогонь п'ять разів: двічі - поблизу Новолуганського (із забороненої мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів), біля Травневого (з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї) і Шумів (з ручного протитанкового гранатомета), а також біля Луганського (з автоматичного гранатомета).

"Упродовж цієї доби під час ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 серпня збройні формування Російської Федерації і її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, Упродовж цієї кулеметів і стрілецької зброї. В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, троє військовослужбовців дістали поранення.