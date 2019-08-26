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 Ворог обстрілював позиції ОС із заборонених мінометів калібру 82 мм, поранено воїна ЗСУ, - пресцентр. ВIДЕО

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці вісім разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил: двічі - біля Водяного (з гранатометів різних систем) і поблизу Лебединського (зі стрілецької зброї).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ як і раніше здійснюють більшу кількість обстрілів, - Бутусов про дані ОБСЄ щодо обстрілу українських і російських позицій на Донбасі. ІНФОГРАФІКА

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник відкривав вогонь п'ять разів: двічі - поблизу Новолуганського (із забороненої мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів), біля Травневого (з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї) і Шумів (з ручного протитанкового гранатомета), а також біля Луганського (з автоматичного гранатомета).

"Упродовж цієї доби під час ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 серпня збройні формування Російської Федерації і її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, Упродовж цієї кулеметів і стрілецької зброї. В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, троє військовослужбовців дістали поранення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144738
 
 
 Топ коментарі
 
Окуповане Лутугіно.
Слава партизанам!Ворог обстрілював позиції ОС із заборонених мінометів калібру 82 мм, поранено воїна ЗСУ, - прес-центр - Цензор.НЕТ 4584
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а почему наш дурачок не звонит путину, что бы он повлиял на повстанцев?
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Я так розумію, що ти навіть знав хто у Порошенко був голова адміністрації президента і коли він і де був у відпустці?
Чого ти істерику катаєш, зебіл?
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пойди в церковь и тебя попустит
сначала, конечно же, просто отсекись, сорви шапку с прохожего и покрути комуто нос
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У этой публики тут на Цензоре ни стыда ни совести, их задача - вносить раздор в общество Украины. И щадачи их те же, что и у "мирных домбаситов".
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пысы.
Сорри, то жагуну
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Враг обстреливал позиции ОС из запрещенных минометов калибра 82 мм, ранен боец ВСУ, - пресс-центр

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Це ж ясно-він же ворог. і по ворогові треба теж стріляти.Що з ворогами ще робити?
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созваниваться, униженно упрашивать не мешать растаскивать
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а почему наш дурачок не звонит путину, что бы он повлиял на повстанцев?
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Твой дурачек - агент КГБ Бойко , за которого ты голосовал на выборах Враг обстреливал позиции ОС из запрещенных минометов калибра 82 мм, ранен боец ВСУ, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 2382
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Эх куприк..., куприк......
Прокурил ты свой моск....
Совсем...



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козломордый иди на Янедекс сру тут ЗЕбилам не наливают..
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но ты нужен... - на тебя с лайками сбегаются как на дерьмо все зе-мухи....
Уже троих вижу... Ворог обстрілював позиції ОС із заборонених мінометів калібру 82 мм, поранено воїна ЗСУ, - прес-центр - Цензор.НЕТ 7599
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Петины п..сы,заводите свои диваны и переходите в наступление на мацкву.Только и умеете клавы за рубли ольгинские тут стирать.Спасибо тем,кто не в инете ,а в окопах!!!
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Ты че! Наступать? Перемириежедействует!!!
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а уж какое от них Зеленскому и всему 73-х процентному электорату спасибо...
хорошо было против войны агитировать, а сейчас как оно? шо-то Зеленский войну никак не останавливает. гладко было на бумаге, да забыли про овраги?
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Спасибо вам 8 процентным *********,что гадят Украине,просто по тому что основателя партии рыгов выкинули на помойку.Смиритесь и все наладится.
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Костя, ты о чем? кто гадит Украине? может Порошенко или Турчинов? так ты только скажи мы их враз люстрируем. упс. люстрация откладывается. не больно было когда Запад вам по рукам дал? дай подую. фууууууу... Ворог обстрілював позиції ОС із заборонених мінометів калібру 82 мм, поранено воїна ЗСУ, - прес-центр - Цензор.НЕТ 7379
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Когда вы уже методички перепишите Ворог обстрілював позиції ОС із заборонених мінометів калібру 82 мм, поранено воїна ЗСУ, - прес-центр - Цензор.НЕТ 8285.Ольгино мечтает все Ворог обстрілював позиції ОС із заборонених мінометів калібру 82 мм, поранено воїна ЗСУ, - прес-центр - Цензор.НЕТ 8285.
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Господи, когда же я был последний раз в раше то?.. дай вспомнить... это был или 4-й или 5-й курс. примерно в 1990-м году. точно! я еще малому своему кота с ВДНХ в подарок привез. игрушку. так говоришь, Ольгино? протри глаза, Костя. совесть у тебя есть, нет? или ты всех кто с тобой несогласен в Ольгино записываешь? на этой идее ты далеко не уедешь. критика нужна. собственно поэтому оппозицию в развитых странах не в тюрьму сажают, а в парламент.
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Начни писать под Украинским флагом,а не под прокси.Потом будешь умничать.
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т.е. я должен уйти под украинский прокси, чтобы ты что? сказал мне "Слава Українi", а я ответил "Героям Слава!" (а не сала)? будь добр, огласи весь список.
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Просто свали в мацкву.Там твои друзья.
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нет у меня там ни друзей, ни родственников.
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просто в спам раб ЗЕбил, вылизываешь своему клоуну похлеще чем кацапы *****...раб малоросс..
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к сожалению, этот способ работает только у того, кто начал войну.
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Ти енто о Стрелкове-Гиркине говоришь
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дыркин - мелкий шнырь на побегушках у малофеева. я говорю о раше.
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а почему петины?Почему не мертвечука?Что-то зелень на рыгав и путно не сильно злая?Чуть что "пеня-пеця"...
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офигительное перемирие. да, Данилюк?
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Если наплевав на предстоящий обмен пленных, перейти в контрнаступление - как думаешь, Германия поможет танками артой или живой силой?
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я уверен, что Германия поможет, если:
1. начать так врать, что даже ОБСЕ больше обстрелов фиксирует, чем штаб ООС в свои отчеты пишет
2. продолжать тупо запрещать ответный и упреждающий огонь по позициям противника
3. звонить почаще *****, когда союзники прямым текстом говорят: "не надо..."
а лучше всего не мучиться и сразу признать за рашей право на Крым, дать им воду, эл.энергию и все, что захотят. Ассоциацию - нафиг, НАТО - пофиг. поверь, тогда к вам не то что Германия, сам Трамп прилетит на помощь. как к новой Сев.Корее.
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То есть ты предчувствуешь в случае эскалации победу над путинской РФ?
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Незрозумілі речі кояться в зоні оос.
Частину загиблих списали з совісті президента.
Частину довелось визнати провиною проросійських сил.

Констатуємо факт.
Перемир'я лише на папері. Для наших бійців, а не для тих, що в Києві.
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Там же торгові партньори вже зелених бариг.
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их теперь называют зеленскими человечками. бо перемирие гибридное какое-то...
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Заявление G7: "нормандский саммит" может состояться в ближайшие недели-
Источник: Bloomberg, сайт Елисейского дворца
В заявлении по итогам саммита G7 говорится, что саммит в "нормандском формате" может состояться в ближайшие недели.
Детали: Соответствующее краткое заявление опубликовал президент Франции, нынешнего организатора саммита G7, Эммануэль Макрон.
Как сообщает Bloomberg, Макрон заявил, что сам писал текст заявления. Оно состоит из 5 пунктов, одним из которых является вопрос Украины.
Дословно заявление: Франция и Германия организует саммит в нормандском формате в ближайшие недели для достижения ощутимых результатов. ИНТЕРЕСНО УКРАИНА БУДЕТ УЧАВСТВОВАТЬ
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Окуповане Лутугіно.
Слава партизанам!Ворог обстрілював позиції ОС із заборонених мінометів калібру 82 мм, поранено воїна ЗСУ, - прес-центр - Цензор.НЕТ 4584
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Чубенко теж був таким пiдлiтком... Героям - слава!
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Петя провалился с Крымом как и с Донбассом и народ Украины проголосовал на выборах против него решив дать шанс другому человеку! Если и Зеленский провалится то на следующих выборах пролетит точно так же как и Петя..
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Зе ніколи не провалиться і він буде правити наступні 100 років. Ви всі помрете, бо будете чекати, а він буде вічним. 🧐
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О!!!
Порохоботи почали прозрівати Ворог обстрілював позиції ОС із заборонених мінометів калібру 82 мм, поранено воїна ЗСУ, - прес-центр - Цензор.НЕТ 9445
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Якщо будеш добре працювати, то через тридцять років тебе візьмуть вилизувати дупу у Зе. Але треба носити чорні окуляри, що зесяйво тебе не заліпило🤗
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Петро-водкин зарплату задерживает - у порохососов нет вдохновения лизать соевую жопу.
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Тобто брехливе перемир'я продовжується.
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Вже шостий рік!!!
А ти тільки-но помітив?
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Хм, так за чем же дело стало? Пришел гениальный стратег, который до этого видел бой со стороны, и вроде подходы должны быть другими, нет? В чем фишка, то? В повторении ошибок попередныка?
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"Самая большая глупость - это делать тоже самое и надеяться на другой результат." А. Эйнштейн.
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Кремлевское опг я путина вашего нюх таптал!,твари!
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ЗСУ отримали нову зброю

На озброєння 26-й артилерійській бригаді передали комплекс командирських машин управління вогнем артилерії 1В12.
Відновленням та переоснащенням займалася , 732- а артилерійська база озброєння, повідомляє прес-центр26-ї артилерійської бригади.
Якість техніки особисто перевірили начальник Озброєння Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Шевцов та командувач сил логістики Збройних сил України генерал- лейтенант Олег Вишнівський.
Комплекс командирських машин управління вогнем артилерії 1В12 забезпечує ведення розвідки та управління незалежно від пори року, погодних умов чи часу доби.Наявність такого технічного засобу забезпечує умови для більш ефективного захисту нашої держави, а професійність українських військовослужбовців це підтверджує. ФОТО https://gazeta.ua/articles/donbas/_zsu-otrimali-novu-zbroyu/923936
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Какой нехороший оккупант!!Ишо творит!...Зато какой хороший ЗЕлья!)))))
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Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!

І не забуваємо дякувати за смерті і поранення наших воїнів ось цю істоту

Ворог обстрілював позиції ОС із заборонених мінометів калібру 82 мм, поранено воїна ЗСУ, - прес-центр - Цензор.НЕТ 5747
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Відкрию ще більшу таємницю. Выдповідати прийдеться, не дивлячись на те що вже не президент. А по суті питання? Ти петру подякував за те що він нові лички на параді роздавав, знаючи що перейшли кордон загарбники, та гинуть солдати Української армії?
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ты забыл упомянуть и липецкой фабрике, офшорах, ахенте лолите, вальцмане и прочей хрени из расеянских методичек....тщательнее, таварисч зебилоид
Ворог обстрілював позиції ОС із заборонених мінометів калібру 82 мм, поранено воїна ЗСУ, - пресцентр - Цензор.НЕТ 3986
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ану напомни мне когда петя присвоил звание генерал-полковника начальнику Генштаба Виктору Муженко и командующему Нацгвардии Степану Полтораку ?
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Правильно эта фамилия пишется так: До(лбо.)бкин
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Семен Семенченко
28 серпня о 10-00. Хто може - підтягуйтеся до посольства РФ. Повітрофлотський проспект, 27. Напередодні Дня пам'яті загиблих захисників України нам є що сказати нашим міжнародним партнерам і новій владі України. Поки не буде припинена військова агресія, поки не покарані військові злочинці з РФ, не можна пускати РФ ні в які G7. Для того, щоб в країні був мир - ми повинні бути сильними. На сильних не нападають. А голубів миру агресор, зазвичай, смажить на вечерю. Для того, щоб ми стали сильними, недостатньо танків, генералiв і резервістів. Потрібна ще довіра. Люди повинні дізнатися правду про Іловайськ та Дебальцеве. Адже безкарність породжує вседозволеність. Повинен бути суд не тільки над російськими військовими злочинцями, а й над тими з української сторони, хто дозволив їм здійснити задумане. І подвиг загиблих був не «заради миру», а заради Свободи і Незалежності тих, хто залишився жити.

Ми пам'ятаємо наших героїв, ми пам'ятаємо полонених українців, ми пам'ятаємо підступність і зраду. Ми хочемо, щоб люди знали правду. Давайте зустрінемося біля посольства орків 28.08 о 10-00. Нам їм теж є що сказати.
Зробіть репост, будь ласка.


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О, насіння виповзло.
Що таке?
Рана на сідниці зудить, отримана (?) під Іловайськом.
Буде гарно якщо ветерани надеруть йому сраку.
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Вчера вечером начальник Генерального штаба ВС Украины, Верховный командующий ВСУ генерал-лейтенат Хомчак передал президенту Украины Зеленскому прошение об отставке. Детали нам неизвестны.

Зеленский не принял отставок Хомчака и Кравчено (оказывается он тоже подавал).
Вопрос открытия огня обычным стрелковым, гранатометами, пулеметами - на усмотрение командиров подразделений находящихся под обстрелом, калибрами до 82 мм - на усмотрение командующих секторами, 82-120 мм - на Кравченко, свыше 120 - на Хомчака. Автор решения - Полторак.(с)
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В новостях это представляется, как "неосторожное обращение с оружием", т.е. боец высунулся из окопа и был ранен, "попал под обстрел". Виноват боец, т.к. был неосторожен.
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Було. Її в прямому ефірі показували.
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