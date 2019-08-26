 Ворог обстрілював позиції ОС із заборонених мінометів калібру 82 мм, поранено воїна ЗСУ, - пресцентр. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил: двічі - біля Водяного (з гранатометів різних систем) і поблизу Лебединського (зі стрілецької зброї).
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник відкривав вогонь п'ять разів: двічі - поблизу Новолуганського (із забороненої мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів), біля Травневого (з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї) і Шумів (з ручного протитанкового гранатомета), а також біля Луганського (з автоматичного гранатомета).
"Упродовж цієї доби під час ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 25 серпня збройні формування Російської Федерації і її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, Упродовж цієї кулеметів і стрілецької зброї. В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, троє військовослужбовців дістали поранення.
Ви зробиди це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
Чого ти істерику катаєш, зебіл?
сначала, конечно же, просто отсекись, сорви шапку с прохожего и покрути комуто нос
Сорри, то жагуну
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Це ж ясно-він же ворог. і по ворогові треба теж стріляти.Що з ворогами ще робити?
Прокурил ты свой моск....
Совсем...
Уже троих вижу...
хорошо было против войны агитировать, а сейчас как оно? шо-то Зеленский войну никак не останавливает. гладко было на бумаге, да забыли про овраги?
1. начать так врать, что даже ОБСЕ больше обстрелов фиксирует, чем штаб ООС в свои отчеты пишет
2. продолжать тупо запрещать ответный и упреждающий огонь по позициям противника
3. звонить почаще *****, когда союзники прямым текстом говорят: "не надо..."
а лучше всего не мучиться и сразу признать за рашей право на Крым, дать им воду, эл.энергию и все, что захотят. Ассоциацию - нафиг, НАТО - пофиг. поверь, тогда к вам не то что Германия, сам Трамп прилетит на помощь. как к новой Сев.Корее.
Частину загиблих списали з совісті президента.
Частину довелось визнати провиною проросійських сил.
Констатуємо факт.
Перемир'я лише на папері. Для наших бійців, а не для тих, що в Києві.
Источник: Bloomberg, сайт Елисейского дворца
В заявлении по итогам саммита G7 говорится, что саммит в "нормандском формате" может состояться в ближайшие недели.
Детали: Соответствующее краткое заявление опубликовал президент Франции, нынешнего организатора саммита G7, Эммануэль Макрон.
Как сообщает Bloomberg, Макрон заявил, что сам писал текст заявления. Оно состоит из 5 пунктов, одним из которых является вопрос Украины.
Дословно заявление: Франция и Германия организует саммит в нормандском формате в ближайшие недели для достижения ощутимых результатов. ИНТЕРЕСНО УКРАИНА БУДЕТ УЧАВСТВОВАТЬ
Слава партизанам!
Порохоботи почали прозрівати
А ти тільки-но помітив?
На озброєння 26-й артилерійській бригаді передали комплекс командирських машин управління вогнем артилерії 1В12.
Відновленням та переоснащенням займалася , 732- а артилерійська база озброєння, повідомляє прес-центр26-ї артилерійської бригади.
Якість техніки особисто перевірили начальник Озброєння Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Шевцов та командувач сил логістики Збройних сил України генерал- лейтенант Олег Вишнівський.
Комплекс командирських машин управління вогнем артилерії 1В12 забезпечує ведення розвідки та управління незалежно від пори року, погодних умов чи часу доби.Наявність такого технічного засобу забезпечує умови для більш ефективного захисту нашої держави, а професійність українських військовослужбовців це підтверджує. ФОТО https://gazeta.ua/articles/donbas/_zsu-otrimali-novu-zbroyu/923936
І не забуваємо дякувати за смерті і поранення наших воїнів ось цю істоту
28 серпня о 10-00. Хто може - підтягуйтеся до посольства РФ. Повітрофлотський проспект, 27. Напередодні Дня пам'яті загиблих захисників України нам є що сказати нашим міжнародним партнерам і новій владі України. Поки не буде припинена військова агресія, поки не покарані військові злочинці з РФ, не можна пускати РФ ні в які G7. Для того, щоб в країні був мир - ми повинні бути сильними. На сильних не нападають. А голубів миру агресор, зазвичай, смажить на вечерю. Для того, щоб ми стали сильними, недостатньо танків, генералiв і резервістів. Потрібна ще довіра. Люди повинні дізнатися правду про Іловайськ та Дебальцеве. Адже безкарність породжує вседозволеність. Повинен бути суд не тільки над російськими військовими злочинцями, а й над тими з української сторони, хто дозволив їм здійснити задумане. І подвиг загиблих був не «заради миру», а заради Свободи і Незалежності тих, хто залишився жити.
Ми пам'ятаємо наших героїв, ми пам'ятаємо полонених українців, ми пам'ятаємо підступність і зраду. Ми хочемо, щоб люди знали правду. Давайте зустрінемося біля посольства орків 28.08 о 10-00. Нам їм теж є що сказати.
Зробіть репост, будь ласка.
Що таке?
Рана на сідниці зудить, отримана (?) під Іловайськом.
Буде гарно якщо ветерани надеруть йому сраку.
Зеленский не принял отставок Хомчака и Кравчено (оказывается он тоже подавал).
Вопрос открытия огня обычным стрелковым, гранатометами, пулеметами - на усмотрение командиров подразделений находящихся под обстрелом, калибрами до 82 мм - на усмотрение командующих секторами, 82-120 мм - на Кравченко, свыше 120 - на Хомчака. Автор решения - Полторак.(с)