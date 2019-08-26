 По часткового обваленому мосту в Харкові і далі їздять автомобілі. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське.
Зазначається, що на місці обвалення чергують екіпажі патрульної поліції і робітники, аварійну ділянку обгородили і встановили об'їзд. Незважаючи на це, водії проїжджають за метр від місця обвалу, а деякі автомобілісти навіть знімають відео свого проїзду мостом і викладають у соціальні мережі.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 25 серпня в Харкові обвалилася частина автомобільного моста від ринку "Лоск" в бік селища Пісочин.
В "Укравтодорі" заявили, що аварійне руйнування частини шляхопроводу сталося через динамічний удар перевантаженої фури.
"..в метре от места обвала..."
Обожаю. Пох...сты с одной стороны пропускают слабоумных самоубийц с другой. Прекраснейший симбиоз.
До весны мост был в полном порядке.
А потом, вдруг - БАЦ и обвалился.
И сколько из них аварийных?
Все эти сооружения изжили свой ресурс и не были рассчитаны на такие нагрузки.
А тот уже все украл отдал Крым раше и устроил войну на Донбассе.
И 73 % то же так считают.
Во всем петя виноват.
Эх
Разруха ты разруха
Кроме него дороги в ООС нет.
А оце "на Україні" - який примітив...
Кернес вообще за жизнь гоев не парится...
Знак - впереди пропасть даже не поставили...
Пипец блин...
А за город Кернес отвечает...
Или этот мост находится как раз на границе черты города и области?
И, типа, безхозный...
Хорошо написал....
Ты мост строил..?
Извини - это все меняет в корне.....
Можно смело ездить , а на хорошей скорости прямо через провал...
https://images11.popmeh.ru/upload/img_cache/517/517e08ef401a537978cb9ffbd7d47d07_fitted_800x3000.png
Якісь безумці скорочують собі дорогу
Була б різниця в км 10, то поїхала б...
І !!!!!
Там его взорвали а тут мост поломался.