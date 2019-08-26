 По часткового обваленому мосту в Харкові і далі їздять автомобілі. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське.

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Зазначається, що на місці обвалення чергують екіпажі патрульної поліції і робітники, аварійну ділянку обгородили і встановили об'їзд. Незважаючи на це, водії проїжджають за метр від місця обвалу, а деякі автомобілісти навіть знімають відео свого проїзду мостом і викладають у соціальні мережі.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 25 серпня в Харкові обвалилася частина автомобільного моста від ринку "Лоск" в бік селища Пісочин.

В "Укравтодорі" заявили, що аварійне руйнування частини шляхопроводу сталося через динамічний удар перевантаженої фури.