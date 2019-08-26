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Все про:міст (259) Харків (1483)

 Частково обваленим мостом у Харкові і далі їздять автомобілі. ВIДЕО

Після обвалення моста на окружній дорозі в Харкові, між авторинком і селищем Пісочин, водії продовжують по ньому їздити.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обвалення моста в Харкові розслідують за двома статтями КК - службова недбалість і порушення правил експлуатації, - поліція

Зазначається, що на місці обвалення чергують екіпажі патрульної поліції і робітники, аварійну ділянку обгородили і встановили об'їзд. Незважаючи на це, водії проїжджають за метр від місця обвалу, а деякі автомобілісти навіть знімають відео свого проїзду мостом і викладають у соціальні мережі.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 25 серпня в Харкові обвалилася частина автомобільного моста від ринку "Лоск" в бік селища Пісочин.

В "Укравтодорі" заявили, що аварійне руйнування частини шляхопроводу сталося через динамічний удар перевантаженої фури.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144726
 
 
 Топ коментарі
 
на месте обрушения дежурят экипажи патрульной полиции и рабочие, аварийный участок оградили, ну і як вони проїзжають?
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"ну і як вони проїзжають?"

"..в метре от места обвала..."

Обожаю. Пох...сты с одной стороны пропускают слабоумных самоубийц с другой. Прекраснейший симбиоз.
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на месте обрушения дежурят экипажи патрульной полиции и рабочие, аварийный участок оградили, ну і як вони проїзжають?
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"ну і як вони проїзжають?"

"..в метре от места обвала..."

Обожаю. Пох...сты с одной стороны пропускают слабоумных самоубийц с другой. Прекраснейший симбиоз.
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у каждого проезжающего есть пропуск в виде 100 гривневой купюры...ну и лотерейный билкт...в рай...в ад..или повезло..😀
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Та не.
До весны мост был в полном порядке.
А потом, вдруг - БАЦ и обвалился.
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Знаешь сколько в Украине мостов?
И сколько из них аварийных?
Все эти сооружения изжили свой ресурс и не были рассчитаны на такие нагрузки.
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Та до 2014 года вообще все было в порядке пока американцы не устроили майдан и не выбрали петю.
А тот уже все украл отдал Крым раше и устроил войну на Донбассе.
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Ну вот видишь как.
И 73 % то же так считают.
Во всем петя виноват.
Эх

Разруха ты разруха
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не пойму одного, почему до сих пор сопля не прилетела на голубом вертолете, и не звонит Бубаканову! хотя в таком случае может нужно и повыше-пуйлу. карлик карлику глаз не выклюет.
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Пишут что этот мост вообще стратегический.
Кроме него дороги в ООС нет.
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все просто-открой карту харьковской обл и найди песочин. дорог в объезд валом, если надо за 2 дня под мостом Т 130 прорежут дорогу 50 м.
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и я тоже, но если читать задом наперед. Петю выбрали когда уже был и бамбас и крымнаш.
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"Камандир, ну пусти на тот берег. Ну очень нада ".
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В данном случае - это касса для экстрим-проезда
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то не полиция,а полицаи трудятся.бабло зарабатывают на "экстремалах"
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Пока снежок не попрёт(зимние тарифы работ) взвейтесь соколы орлами!
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Это просто мост веры ... ну типа ты веришь что Гепа хороший мер и для тебя существует невидимый мост по которому можно проехать ...
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Это как в Индиана Джонс и последний крестовый поход.
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Таких аварийных мостов в Украине 9 тыс. из 17 тыс.
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коментар відмічено як спам  
 
А шо робити - таке нині життя на Україні.
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...ка-то падеццки ты спалилось, казламордое... "...на Україні", мля... Эх ты, лапоть... По часткового обваленому мосту в Харкові і далі їздять автомобілі - Цензор.НЕТ 2683
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Ніт щоб хоч написав - "немає сечі терпіти борошна такого життя, доводиться є стать вареника, забули навіть капусту та зітхання, а мовну та аматорську ковбасу ялини ще у годинники Радянського Сполучника". Хоч поіржали б.
А оце "на Україні" - який примітив...
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Вчора впіймав щура на вечерю, а посолити чим - нєтуті - віддав всю сіль за проїзд вна маршрутці. Цілих півкіло солі здерли падли, фощізм!111! По часткового обваленому мосту в Харкові і далі їздять автомобілі - Цензор.НЕТ 191
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Напитися б, щоб полегшити ці борошна - але ж за пляшку скроні Jack Daniels півтони солі віддати треба, а про виноградні провина або горілку на нирках взагалі забули. Хоча можна мило та сечалку продати - води все одно нєтутя... По часткового обваленому мосту в Харкові і далі їздять автомобілі - Цензор.НЕТ 2178
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Певно не один кацап скрепи зламав, стараючись розшифрувати твої коментарі По часткового обваленому мосту в Харкові і далі їздять автомобілі - Цензор.НЕТ 5959
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Футболку "вежливые люди" сними и парашут спрячь!
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И полицейские такие, глядя как по обвалившемуся мосту продолжают ездить:
По частично обрушенному мосту в Харькове продолжают ездить автомобили - Цензор.НЕТ 4561
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и даже знаки никакие не выставили.....- Запрет, или яма, или что то такое....
Кернес вообще за жизнь гоев не парится...
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Власть не удосужилась даже блоками отгородить место катастрофы.Крайняя степень безответсчтвенности если это правда.Или Светличная на себе крест жирный поставила?
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да какие блоки...
Знак - впереди пропасть даже не поставили...
Пипец блин...
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Так Светличная это как бы область!
А за город Кернес отвечает...
Или этот мост находится как раз на границе черты города и области?
И, типа, безхозный...
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За мост отвечает Омелян,Автодор и Светличная.И за порядок и принятие мер тоже она.
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По большому счету не выдержало одно ребро жестокости моста. Если не пускать фуры, то он вполне еще справляется со своей задачей.
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бостууга - красава...!

Хорошо написал....
Ты мост строил..? По часткового обваленому мосту в Харкові і далі їздять автомобілі - Цензор.НЕТ 5914
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Глаза раззуй и посмотри: мост состоит из уложенных на опоры балок.
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Именно это и есть причиной того, что легковой транспорт полиция пропускает.
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бостууга - вот не увидел сначала..... - думал это картонные коробки какие то...

Извини - это все меняет в корне.....
Можно смело ездить , а на хорошей скорости прямо через провал...
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Ну как то же через провал фура пролетела.
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Через провал фура не перескочить, тількі легкові.
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Награда ждет своих героев
https://images11.popmeh.ru/upload/img_cache/517/517e08ef401a537978cb9ffbd7d47d07_fitted_800x3000.png
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Харьковская рулетка! И кто же банется первым.
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Я б не їхала.
Якісь безумці скорочують собі дорогу
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Гадаєш?!
Була б різниця в км 10, то поїхала б...
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Какие чиновники безсердечные, надо было людям хоть бревна положить.
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Где полиция и дорожные службы, как не перекрыть такое? Это же просто писец, огромный полный писец.
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А должна ездить инвалидная коляска с одним недобитым сепарком...
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Да это же круче, чем пешеходный мост в Киеве!
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Это уже круче чем мост в Станице.
Там его взорвали а тут мост поломался.
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Самая мощная организация в мире это дебилы - у них везде свои люди.
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Колоны танков по мосту и ничего, а тут какая-то фура, динамический удар. Может НЛО пыталось совершить посадку???
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Как говорил один ботоксный мудак.. харьковчане, а зачем вам мост, если у вас Кернес есть?
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гепу туда на фуре тонн так 25-30груза шоб было
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перед въездом на мост должен стоять Остап Ибрагимович Кернес и обилечивать автолюбителей желающих полюбоваться Провалом на Мосту. Цена билета 100 гривен. И,представьте, будут платить. Менталитет прочнее моста
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Прихильники екстриму. Мабуть селфяться і виставляють в Тирнет.
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ну так кто-то же должен следить за весом фур, которые убивают наши дороги и мосты?
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По часткового обваленому мосту в Харкові і далі їздять автомобілі. ВIДЕО

З цим мостом щось пороблено, оскільки "Цензор" і далі їздить та за 4-ри години не відредагував текст. По часткового обваленому мосту в Харкові і далі їздять автомобілі - Цензор.НЕТ 8400
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