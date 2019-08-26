 Підготовча група на засіданні в понеділок розгляне кандидатури керівників комітетів Ради, - Стефанчук. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сказав журналістам представник Президента України у ВР, майбутній народний депутат від партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук перед початком засідання підготовчої групи щодо роботи Верховної Ради України ІХ скликання в понеділок.

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"Зараз усе це буде предметом наших дискусій, тому що спочатку ми виходили на те, що ми 21 комітет хочемо очолити, віддавши всі інші, там першого заступника і заступника нашим колегам. Після ми запропонували інший підхід, коли ми готові кожній з опозиційних сил віддати по комітету на керівництво, самі взявши (посаду - ред.) першого заступника чи секретаря, але ми зараз подивимося, бо це буде залежати від того, з якими пропозиціями прийдуть наші колеги", - сказав Стефанчук.

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За його словами, у політичних сил, які будуть працювати у парламенті, є своє бачення щодо цього. "Зрозуміло, що нас ("Слуга народу" - ред.) більшість, але ми хочемо ухвалювати рішення, які максимально задовольнятимуть усіх учасників цього процесу", - сказав представник Президента.

Стефанчук запевнив, що про рішення, які ухвалять учасники сьогоднішнього засідання, він пізніше повідомить журналістам.