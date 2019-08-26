EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  708  51
Все про:ВР (5368) комітет (192) Стефанчук Руслан (59)

 Підготовча група на засіданні в понеділок розгляне кандидатури керівників комітетів Ради, - Стефанчук. ВIДЕО

Члени підготовчої групи щодо роботи Верховної Ради України ІХ скликання в понеділок обговорять питання про кількість комітетів ВР і кандидатури на посади керівників цих комітетів, а також низку інших питань.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сказав журналістам представник Президента України у ВР, майбутній народний депутат від партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук перед початком засідання підготовчої групи щодо роботи Верховної Ради України ІХ скликання в понеділок.

Відео 112

"Зараз усе це буде предметом наших дискусій, тому що спочатку ми виходили на те, що ми 21 комітет хочемо очолити, віддавши всі інші, там першого заступника і заступника нашим колегам. Після ми запропонували інший підхід, коли ми готові кожній з опозиційних сил віддати по комітету на керівництво, самі взявши (посаду - ред.) першого заступника чи секретаря, але ми зараз подивимося, бо це буде залежати від того, з якими пропозиціями прийдуть наші колеги", - сказав Стефанчук.

Читайте також: Режим спільного транзиту, "кешбек" і "спліт", - Гетманцев анонсував перші митні та фінансові законопроєкти нової Ради

За його словами, у політичних сил, які будуть працювати у парламенті, є своє бачення щодо цього. "Зрозуміло, що нас ("Слуга народу" - ред.) більшість, але ми хочемо ухвалювати рішення, які максимально задовольнятимуть усіх учасників цього процесу", - сказав представник Президента.

Стефанчук запевнив, що про рішення, які ухвалять учасники сьогоднішнього засідання, він пізніше повідомить журналістам.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144687
 
 
 Топ коментарі
 
Не судите по своей ПЕСовской Барыге, подбарыжные.
 показати весь коментар
 
В каждой ветке соевый понос.Создайте в раде комитет верните петю и скиньте туда петиных ""европейцев" и за життя мертвечука,однопартийцы как никак Подготовительная группа на заседании в понедельник рассмотрит кандидатуры руководителей комитетов Рады, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4692
 показати весь коментар
 
по порохоботской методичке, короче - бред без связи с реалиями.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Не судите по своей ПЕСовской Барыге, подбарыжные.
 показати весь коментар
 
 
по порохоботской методичке, короче - бред без связи с реалиями.
 показати весь коментар
 
 
Все цивилизованные страны - США, ЕС поддерживают Зеленского. И только порохоботы воют из-за потери власти и стараются нагадить Украине.
 показати весь коментар
 
 
Цивилизованные вот кушать не могут всё думают как бы им еще больше клоуна поддержать.
 показати весь коментар
 
Скільки я можу вас вчити вашому нарєчію? ИЗМЕНЯЙТЕ.
 показати весь коментар
 
В случае с зебобиками именно "меняйте"...Украину на доллары...рубли...евро...бусы и стекляшки...
 показати весь коментар
 
 
У цьому випадку - скоріше на обіцянки-цяцянки...
 показати весь коментар
 
 
У нього нема помилки. У нього за Фрейдом.
 показати весь коментар
 
Английский проще и яснее - Change Ukraine! И только подбарыжнику придет в голову интерпретировать это как exchange.
 показати весь коментар
 
Но ты ведь зебобик не на англиском написал...а на русскам...и как написал...так это и интерпретируют...ведь что написано пером не вырубишь топоро...так у вас на паРаше говорят？
 показати весь коментар
 
 
Нюансы твоего недопонимания свинособачей мовы можно подправить обращением к словарю.
 показати весь коментар
 
Все верно...зебобикам иногда не мешало бы заглядывать в словарь...и тогда они бы знали...что поменять можно вещь...одну на другую...можно еще страну проживания поменять...что ты зебобик и сделал....а вот саму страну можно только изменить..
 показати весь коментар
 
 
стране можно еще и изменять, чем петино воинство флудерастов активно и занято - достаточно взглянуть на данную ветку.
 показати весь коментар
 
Повелазили сраколизи шоколадні неяк не можуть заспокоїтися що їх долбойоб проїграв. Пять років це чмо керувало країною і просто розграбили все що можна. Де вас таких дебилив роблять. Вжиті не разу не бачив, хтоб мігби навести якісь позитивні відгуки на шоколадне гівно.
 показати весь коментар
 
 
Что вылизывают - тем и гадят, порохоботные.
 показати весь коментар
 
Звичайно, бо знати українську тобі російськомовеа щелепа заважає))
 показати весь коментар
 
изменять Украине - это ваше, ЗЖлобское да ПЕСово.
 показати весь коментар
 
 
Под чужим флагом вяло отрабатываешь методичку, примитивно.
 показати весь коментар
 
Ну и рожа! На кастинге свиноподобных подбирали наверное.
 показати весь коментар
 
 
Підготовча група! Скоро у 1-й клас...
 показати весь коментар
 
Там старша група була. Після того до підготовчої перевели...
 показати весь коментар
 
Принимать решения, "которые будут максимально удовлетворять ..." ЗЖлобов и ПЕСов? Пусть удовлетворяют друг друга на галерке рады, скотыняки.
 показати весь коментар
 
 
Все ныне безработные слуги народа должны возглавить комитеты.
 показати весь коментар
 
 
Не 8%-му же подбарыжнику и соросовским грантоедам сдавать комитеты. БЮТ, думаю, заслуживает и пойдет на конструктивное сотрудничество.
 показати весь коментар
 
 
Трускавецкие аккадемики уже копытами землю роют...от нетерпения...бюджетное корыто очень вкусно пахнет...
 показати весь коментар
 
 
Пока рогом землю роют лишь подбарыжные ошакаладенные флудёры.
 показати весь коментар
 
 
А зебобики по мельче просто посерывают жиденьким во все стороны...как бегимоты..
 показати весь коментар
 
 
Интересно, как Вакарчук запоет. В ПЕСовском хоре вместе со ЗЖлобами или в конструктивном сотрудничестве с СН?
 показати весь коментар
 
Такой бы харей как у этого свинарчука...да медка бы хлебануть...😀
 показати весь коментар
 
 
В каждой ветке соевый понос.Создайте в раде комитет верните петю и скиньте туда петиных ""европейцев" и за життя мертвечука,однопартийцы как никак Подготовительная группа на заседании в понедельник рассмотрит кандидатуры руководителей комитетов Рады, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4692
 показати весь коментар
 
 
Гадят подбарыжные в режиме 24/7 без перерывов. ***** пошел ва банк и окармливает флудящих дармоедов.
 показати весь коментар
 
 
Осуществилась их мечта,кукарекают вместе с ольгинцами,лишь бы Украине было хуже Подготовительная группа на заседании в понедельник рассмотрит кандидатуры руководителей комитетов Рады, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7730
 показати весь коментар
 
 
Скорее бы уже 29.. А то задолбали. Одни уже давно не работают, эти еще не начали. В СМи только и разговоров кто где сядет ( а не когда), будет ли индивидуальное голосование, кто какой кабинет возглавит, будет ли в президиуме медведчуковец ( хотя это конечно было бы вообще "алекс капут") Все это важно, но. Пора выходить из "подвешенного состояния". Пусть хоть какая то , но ясность начала прорисовываться. А дальше как говорится , будем судить " по делам его"
 показати весь коментар
 
 
Раньше, чем положено, ничего не будет и не надо ныть.

Подбарыжная Рада и парашенково правительство всеми рогами, копытами и рылами тормозили процесс передачи власти новым избранным народом людям.
 показати весь коментар
 
Плохо дело. От имени народа заговорили зебубочки.
 показати весь коментар
 
Народ сказал свое слово на выборах, 8%-ый. По-этому от его имени теперь говорят люди Зеленского, а вы, подбарыжные, всё более и более сливаетесь в своих антиукраинских происках с пуйловским кацапьём, потому что ваш интерес - не процветание Украины, а дерибанное Корыто.
 показати весь коментар
 
 
Да соя это демократия,люди выбрали Зеленского.Те кто позиционирую себя патриотами,должны помогать,а не становиться под флаги ольгинцев по типу чем Украине хуже,тем нам лучше,только потому,что вор получил 8 процентов.Если бы не админресур,его цифра 3.
 показати весь коментар
 
 
Вот какой гегемон пошел наглый - сам Украине не помогает, а других поучает как это делать правильно.
 показати весь коментар
 
Никто никого не учит,а про помощь Украине,это вообще ни о чем.Жалкая попытка.
 показати весь коментар
 
ні... цифра реальна.
8 відсотків.
половина релігійних прихильників Порошенко і половина "із вдячності".. за певні моменти -томос,Безвіз..
 показати весь коментар
 
Это их право .Демократия.Должно быть незыблемое право людей выбирать.Это азы демократии.
 показати весь коментар
 
вже є проблема..

АХМЄТОВУ ВДАЛОСЬ СКУПИТИ 35-40 мажоритарників "від ЗЕ".Це вже підтверджений слух.
 показати весь коментар
 
Другие - ЗЖлобики и ПЕСики - неподкупны? Таково послание сего СЛУХА? LOL
 показати весь коментар
 
До этого говорили что это Пинчук. Время покажет "ху есть ху"
 показати весь коментар
 
Богдан -властелин соевых мозкив,всё переиначит.Хорошо хоть Зе оставил на 2 дня в покое,тот смог с Леной в люди выйти без назойливого ухажёра. Підготовча група на засіданні в понеділок розгляне кандидатури керівників комітетів Ради, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7548
 показати весь коментар
 
А какая разница?
Они все одним цветом мазаны!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору