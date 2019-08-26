 З Росії заходили фури з "кормом на ферму", а коли по них влучаєш, вони салютували боєприпасами 8 годин, - артилерист Олексій Пайкін про бої на висоті 107,7. ВIДЕО

Сьогодні український воїн Олексій Пайкін - герой нового випуску проєкту Цензор.НЕТ "Своя война".

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1:55 Олексій Пайкін: "візитка"

3:30 Життя до війни: військова кар'єра, вихід на "цивілку", досягнення в спорті

9:39 "Готовність" до війни, мобілізація на "десятиденні збори" в березні 2014 року

13:10 Бойова підготовка перед АТО

18:40 Виїзд до західного кордону, "загроза з Криму", прибуття в зону АТО - Амвросіївка

26:25 Бойові стрільби: особливості роботи на 122-мм гаубиці Д-30

29:15 Перший бій: 12 червня 2014 року - бій за Савур-Могилу

42:55 Аналіз бою під Савур-Могилою

50:23 Пункт пропуску "Маринівка" - висота "Браво"

53:55 Вихід на Ізварине

59:00 Висота 107,7: контроль над ізваринською трасою

1:05:45 "Збитий" російський безпілотник

1:07:00 Зв'язок з місцевими жителями

1:09:09 Перший вогонь з висоти по КАМАЗу з 50 ящиками снарядів з гаубицею Д-30

1:17:00 "Блукаюча" техніка

1:19:29 Контроль траси і поставки озброєнь з Росії

1:21:43 Обстріл з території Росії

1:25:00 Обстановка на позиції висота 107,7, недовіра командування

1:27:00 Спроби зайняти Ізварине, обстріл Зеленопілля і його наслідки

1:30:00 13 липня 2014: відхід з висоти 107,7

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Майор Олексій Пайкін, позивний Буг, кавалер ордена "За мужність" ІІІ ступеня.

Колишній спортсмен, чемпіон світу з карате. Почесний президент Миколаївської обласної федерації карате FSKA України.

До російської агресії на Донбасі був начальником відділу капбудівництва мобільного телеком-оператора в Одесі, бойового досвіду не мав.

У березні 2014-го потрапив у першу хвилю мобілізації. Під час участі в антитерористичній операції служив в 79-й ДШБ / А0224 м. Миколаїв, старший офіцер батареї гаубиць Д-30 122 мм, в подальшому САУ 2С1 "Гвоздика" в артилерійському дивізіоні бригади.

Брав участь у боях за Савур-Могилу, Маринівку, Панченкове - пункт пропуску Червонопартизанськ, трасу Краснодон-Ізварине, висоту Самара (Дніпро 10) в районі Дьякової. Під час виходу з південного котла через Степанівку зазнав контузії - лікувався в Одеському військовому госпіталі. Після лікування пройшов ще дві ротації біля Донецького аеропорту (район Тоненького) і ротацію під Маріуполем.

Після АТО повернувся на роботу провідним інженером мобільного телекомоператора.

Автор книг про війну на Донбасі "Незручні замальовки гібридної війни" і "Шлях додому"

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