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 Політика України, Суспільство
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 Клятва українського націоналіста полку "Азов" на Марші захисників України. ВIДЕО

Бійці і ветерани полку "Азов" пройшли колоною центральною вулицею столиці під час Маршу захисників України на День Незалежності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, азовці виголосили слова традиційної в полку клятви, яка починається словами "Україно, свята мати героїв..." 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ветерани на візках і милицях і портрети загиблих героїв, - зворушливі моменти Маршу Захисників України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144683
 
   
 Топ коментарі
 
И против этого Народа лишнезромосомный лапоть решил пойти войной?
Спасибо защитникам Украинв. Героя Слава!
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Вот чому зеля обісрася так, що навіть не залишився зустріти марш захисників країни.
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Вот почему Парашенко и его банда так ненавидят и боятся националистов. 5 лет пропаганда Парашенка работала не против РФ не против рыгов, Бойков, трухыновых, Кернесов и Мертвечука, а против националистов.
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Окружило себе охороною, дітьми, а всеодно боїться, в броніку прийшов Клятва українського націоналіста полку "Азов" на Марші захисників України - Цензор.НЕТ 8158
Клятва українського націоналіста полку "Азов" на Марші захисників України - Цензор.НЕТ 6354
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это автомат для впрыскивания "лекарства"
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Це НЕ зебіли. Ті, занадто, інертні. Це лахта, яка стравлює українців між собою
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А може це «націоналісти», разом, з путіним, скабєєвими, шаріями, дубинськими, бойками, медведчуками, пять років боролись проти Порошенка?
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Поцелуй своего ПеПо в сраку. Большей падлюки трудно вообразить за всю новейшую историю независимости Украины. А вы вышеватная продажная масса привели к власти ещё и плесень зеленую.,непонятных людей без принципов,целей,понимания государства. А националистов в Украине НЕТ. И беды Украины только из-за этого. Украина ПОНАД все у "националистов" только на словах,а на деле Тенюх( и "обидеть" важнее чем территориальная целостность Украины). Да рядовых с горящими глазами и повторяющих клятвы много,а лидеры в лучшем случае продажные шавки уголовников.
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Пілять, українців путінці - кацапи, будуть по стовпам розвішувати, як муравьйоці у 1918, у Києві, а ви все будете волати: «Геть Порошенко ! Офшори ! Соя ! Порохоботи !», як тодішні довбойоби кричали: «Геть Скоропадського !»
Біда, біда....
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Что" печоть"? Порохососы,когда нет аргументов тогда спам?
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Вот чому зеля обісрася так, що навіть не залишився зустріти марш захисників країни.
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Хлопці молодці, організація міцна та дисциплінована, вождь на своєму місці. Українська національна революція попереду, здобудемо українську державу.
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так, можна бути спокійним за націоналістів, патрітичний рух в Україні
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охереть - тябя тоже читает - "0".. сколько же вас или сайт цензор весь такой...
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порохобот под пустым ником - скоро перстанешь получать бабки..ищи работу..
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Последний "марш" порохоботов - посмотри на снимки - тысячи мужчин не в военной форме!! не ветераны в форме с наградами, а в порошенковских футболках....а Порошенко таки развалил националистическое движение - поскольку коррупционеры и воры с лозунгами "вира. мова.." это то же что сделали нацисты с многовековым народным символом - знаком солнцеворота - нескончаемости мира ("свастика") многие не носят вышиванку...
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Здорово.
Это оказывается зеленое говно типа тебя, откосив от армии и отпетляв от мобилизации, по телеку Украину защищало, а не эти ветераны АТО.

Так где ж проходил ваш конченый марш плоскостопых зебилоидов, пересидевших мобилизацию у бабушки в Воронеже? Я бы посмотрел.
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И против этого Народа лишнезромосомный лапоть решил пойти войной?
Спасибо защитникам Украинв. Героя Слава!
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"Наша ідея - потужна з центром в Києві конфедерація з Росією!" - Андрій Білецький

Лидер политической партии "Национальный корпус" и народный депутат Андрей Билецкий является давним сторонником союза с Россией. Он также считает, что российские природные ресурсы помогут Украине стать успешным государством. Об этом он заявил в одном из интервью, которое на днях было обнародовано в сети.
"Мы социал-националисты имеем совсем другие в этом вопросе взгляды. Во-первых, геополитические ... Мы понимаем, что сепарация от России является идиотизмом. Потому что наша идея - мощная с центром в Киеве конфедерация", - считает Билецкий.
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От такі соціалісти, в 1921 році заради своєї маячні (вкладеної в їхі безтолковки учьоними жидокацапами) і кинули Русь- Україну на поталу московській Орді.
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так я не понял, какого хера ты здесь за социалистов мандишь, а Круглый и Максон в земле лежат? ты шо не на войне, мудило?
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Давай про Мороза, Вітренко, Симоненко...
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на лбу себе тавро поставь с этими тремя фамилиями.
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От, ти соціаліст, то постав собі. І ще Главсоціалістів Сталіна з Лєніним на сраці.
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я капиталист - жидобандеровец. а ты разбирай события 100-летней давности и ищи зраду, если больше нечем заняться
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З зрадженої соціалістами України 1921 року.
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надо было, шоб мама твоя аборт сделала, шоб ты не мучалось
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Это было в 2010 году. Тогда у многих украинцев было немало друзей среди московитов. Многое изменилось в 2014-м.
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Ничего не изменилось в 2014 году.
Просто началась реализация, давно составленного плана кремля по захвату Украины.
Если в 2010 вы не понимали, что всё идёт к войне - это ваши проблемы.
Украинцы всегда должны быть готовы для отражения агрессии московии. Так было всегда - 100, 200, 300-500 лет назад. Нужно быть полным идиотом, чтобы имея в наличии достоверную информацию об отношениях Украины и мордора на протяжении предыдущих столетий одновременно верить в какую-то "братскую" дружбу народов

"Экс-советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов заявляет, что войну с Украиной готовили как минимум 11 лет, она будет долговечной и является частью "четвертой мировой" с целью изменения мирового порядка.
Эксперт убежден, что события в Украине нельзя называть «ни кризисом в Украине, ни украинским кризисом». "Это уже не кризис, а война. Это война в очень простом смысле этого слова", - заявил он. Поставив вопрос, какого вида эта война, Илларионов сам на него ответил: "Это - российско-украинская война. Если быть более точным, это война Путина против Украины». «Большинство россиян не поддерживают эту войну. Война Путина против Украины уже является долгосрочной", - убежден эксперт. Свое мнение относительно того, почему эта война является долговременной, Илларионов начал объяснять тем, что, по его убеждению, она готовилась, минимум 11 лет". "С 2003 года. Я могу сказать, что в моем присутствии обсуждались некоторые вопросы будущей войны против Украины. В то время я не думал, что это обсуждение действительно приведет к настоящей войне", - сказал он. Далее эксперт вспомнил 2004 год, когда во время Оранжевой революции проверялась подготовка дальнейшей оккупации и аннексии Крыму, в 2008 году была опубликована в "Русском журнале" утечка плана военного командования, "в котором вы увидите проект войны против Украины, описанный в деталях", с 2009 года - сообщение о действиях, направленных на поддержку сепаратистов в Украине. "Именно поэтому эту войну готовили очень долго. Другое дело, что это - длительная война, которая длится уже более чем 16 месяцев, и была официально начата 27 июля 2013 года в выступлении Путина в Киеве по поводу Крещения Киевской Руси. Там вы найдете четкие высказывания о начале гибридной кампании, интервенции - не войны", - считает он. Илларионов также считает, что, "к сожалению, эта война скоро не закончится". "Мы видим, что Путин говорит то, что он делает. Мы имеем дело с долгосрочной войной. Но это не только война Путина против Украины", - убежден эксперт. В этом аспекте он вспомнил проблемы с Грузией, Арменией, Азербайджаном, Приднестровьем, Казахстаном. "Путин сказал, что Казахстан не имеет исторической государственности. Это четко значит, что государство, которое не имеет исторической государственности, может ее потерять, когда Назарбаева не будет рядом", - сказал эксперт, указав и на события, которые за последние несколько недель произошли в Латгалии - Восточной Латвии, где проживает русскоязычное население. "Намерение (у Путина) такой же, как в Крыму и на востоке Украины - тот же подход. Это - вызов не только постсоветским странам и республикам, это вызов всему ЕС и НАТО. А на этот вызов нет ответа", - подчеркнул Илларионов. Эксперт говорит, что целью таких действий является "разрушить порядок, который существует в Европе последние десятилетия". Илларионов также указал на два последние выступления Путина на Валдае и в Сочи, "которые имеют большую важность для любой европейской политики". В этой связи он провел сравнение этих выступлений с письмами Адольфа Гитлера, которые были отправлены премьер-министру Великобритании Чемберлену 23 и 25 августа 1939 года, в которых Гитлер предлагал изменить мировой порядок. Эксперт утверждает, что существует 25 общих моментов между этими письмами и выступлениями Путина, "почти написанных под копирку". "Почти слово в слово, предложение в предложение, идея в идею. Только несколько месяцев назад мы говорили об идее Путина восстановить так называемый "Русский мир". Это уже устарело. Сейчас амбиции гораздо выше. Это предложения по изменению мирового порядка, международной системы, которая существует с конца Второй мировой войны. Поэтому сейчас мы имеем дело не с региональными проблемами, такими, как война Путина против Украины или война против соседей на постсоветском пространстве, или война против ЕС и НАТО. Это изменение всего мирового порядка", - говорит Илларионов. По его словам, Путин и "его машина пропаганды четко сказали, что это четвертая мировая война". "Если вы их слушаете, то это вполне понятно. Они расценивают холодную войну как третью, и сейчас говорят, что они в четвертой мировой войне, чтобы изменить правила игры", - считает эксперт. Илларионов вспомнил и два элемента такой конфронтации. "Это - информационная война или, сказать правильнее, дезинформационная война на всех языках, которая создает новое видение мирового порядка. К сожалению, мы должны признать, что они достигли определенного успеха не только в России но и в других местах", - сказал он. Другим элементом экс-советник название "ядерный шантаж". "Это наиболее опасно. Любой ответственный политик в Европе или Америке будет делать все возможное, чтобы не позволить случиться ядерной войне. Именно поэтому предложение, которое содержится в выступлении Валдай-Сочи очень четкая - вы должны воспринять новые условия мирового порядка, иначе я буду угрожать ядерным оружием. Этот вызов, на который мир еще не имеет ответа", - трактует выступления Путина эксперт. В этой связи Илларионов выразил убеждение, что конец этой войне "придет тогда, когда Россия будет свободным и демократическим государством". "Пока Россия будет находиться под диктаторством, риски и угрозы для мира будут существовать", - считает Илларионов."
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А.Ілларіонов, то дуже хитрозроблене стерво. Між дійсно постулатами, він вплітає думку, безальтернативності варіантів для України. Їх два. У його парадигмі Українського буття, це або війна з росією без кінця і краю - це він артикулює вголос, або... ? Або капітуляція.
Третього Ілларіонов нам не дає.
А чому? А що хіба віяло можливостей, складається тільки з цих двох варіантів? А сдача територій Китаю? А відцентрові процеси в самій росіїї? А до чого приведе передача влади Кадирову?
Доречі, А. Ілларіонов був радником у Путіна. Хорошим радником. Дуже хорошим радником. І Путін дав йому ліцензію на вільне полювання у інформаційній війні.
Доречі, мало хто знає, але творцем терміну «порохоботи», є саме Ілларіонов.

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У мене не було. Як-то кажуть, I used to hate Russia before it became mainstream))))
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С россией не может быть конфидерации впринципе. Слишком разные идеологические взгляды и слишком разная ментальность населения. Какая конфидерация может быть с империей.

Конфедера́ция (позднелатинское confoederatio - союз, объединение) - союз суверенных государств, созданный для осуществления конкретных совместных целей или действий.

Империя не подразумевает союза сувереннх государств. Она их поглощает.
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Після цієї клятви, десь в рашці знов загорівся сибірський ліс.
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Будь-яка організація Бєліцкого-не українські націоналісти.Тому й відокремився він свого часу з однодумцями від Свободи.
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«Націоналісти» радійте, на вашій вулиці свято:
Клятва українського націоналіста полку "Азов" на Марші захисників України - Цензор.НЕТ 7682
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