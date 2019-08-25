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 Суспільство
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Все про:Росія (19466) політв'язні (999) Правий сектор (211)

 Побачили, що приїхав без злого умислу, а займаюся хворим сином, набридло і заарештували, - засуджений у РФ за участь у "Правому секторі" Терновський про затримання. ВIДЕО

Український політв'язень Роман Терновський, засуджений в Росії за участь у забороненому там "Правому секторі", їхав у РФ через хворобу дитини.

Про це розповів Терновський в інтерв'ю Громадському, інформує Цензор.НЕТ.

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Ще до початку бойових дій на Сході України Тернівський жив і працював у Ростові. Там же познайомився зі своєю цивільною дружиною. Згодом народилася дитина. Мати Тернівського жила в Харкові. Тому, коли він їздив до неї в гості, дізнавався про те, що відбувається в Україні, а потім і вступив до лав "Правого сектора".

Тернівський зазначає, що дитина почала хворіти, тому він і вирішив їхати в Росію.

"У мене хворіє син. Ти розумієш, що щось потрібно робити, але коли ввечері тобі дзвонить дружина і ти бачиш, вона повертає смартфон і ти бачиш, як дитина задихається, це гострий аденоїдит в 3 роки, 3 роки йому було, ти розумієш, що все. Все перевертається. Що буде, те буде, (головне. - Ред.) дістатися до місця перебування дитини. Вона викликає швидку і я в чому був, в тому і поїхав. Ні речей, нічого. Я взяв таксі, доїхав до кордону, перейшов кордон, побачив, що щось не те. Я віддавав паспорт - там вже віконце зачинилося - вона (працівниця прикордонної служб . - Ред.) взяла трубку, хоча там затемнене скло, але було видно. Я думаю, зараз. Але ні, не зараз", - розповідає Тернівський.

За словами Тернівського, йому дозволили в'їхати в Росію. Він приїхав у грудні 2016- го, а затримали його 12 жовтня 2017-го. Тернівський каже: знав, що весь цей час за ним стежили. Він займався роботою і лікуванням сина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін і Макрон обговорювали тему обміну утримуваними між РФ і Україною. Певні контакти з цього приводу здійснюються, - Пєсков

"Побачили, що толку жодного, що я не приїхав з без злого умислу, а займаюся тільки сином. Може, їм набридло і вони вже заарештували", - додає він.

Нагадаємо, в жовтні 2017 року Слідчий комітет РФ заявив про затримання в Ростовській області громадянина України Романа Терновського - нібито члена організації "Правий сектор". За місцем проживання Терновського було проведено обшук, в ході якого нібито "були виявлені предмети одягу та інші особисті речі з символікою організації". Терновський був поміщений під варту. У ПС заявили, що Терновський ніколи членом ПС не був. У червні 2018 року його почали судити.

У серпні 2018 року суд в Росії засудив громадянина України Романа Терновського до двох років і трьох місяців.

21 серпня 2019 року українського політв'язня Романа Тернівського, засудженого за участь у забороненій в РФ організації "Правий сектор", звільнили в зв'язку з закінченням незаконного терміну ув'язнення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144653
 
 
 Топ коментарі
 
Ну, а что здесь удивительного. Он должен был понимать куда и зачем он едет. И рашки не та страна, где есть Закон, Вступил в Пс он должен был понимать, что путь в раку ему закрыт, только в зону....
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В парашу ездить во время войны это путь в один конец,потом Украина помогите.
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З кацапами краще не мати нічого спільного, тим більше дітей.
НІЧОГО.
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Ну, а что здесь удивительного. Он должен был понимать куда и зачем он едет. И рашки не та страна, где есть Закон, Вступил в Пс он должен был понимать, что путь в раку ему закрыт, только в зону....
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Либо он вообще не имеет отношения к ПС, либо в ПС кто то хорошо снабжает рашку анкетными данными членов ПС...
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А кто сомневался в возможностях кацапский разведки, тем более в Украине???
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Это говорит не о их возможностях, а о нашей неспособности вовремя пресекать все их возможности...
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" а затем и вступил в ряды "Правого сектора".Источник: https://censor.net.ua/v3144653"
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Тебя уже из клетки выпустили?))) Смотри, веди себя культурно)))
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Кацапня боїться ПС більше ніж бандерівців. Увидели, что приехал не со злым умыслом, а занимаюсь больным сыном, надоело и арестовали, - осужденный в РФ за участие в "Правом секторе" Терновский о задержании - Цензор.НЕТ 2965
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Кацапня боїться українців. Бо хто такі ПС,Азов та інші добровольчі воінезовані та громадські формування-це прості українці,націоналісти,люди які ******* свою землю і голими руками здатні чавити кацапів як тарганів. Тому мокшань і виє вовком.Бо завдяки таким українцям Україна віддаляється від мишебратьєв-монголоїдів яки як глисти присмокталися до України та її ресурсів.
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Хрень какае то. Жил и работал в Ростове.Там обзавелся семьей. Мать в Харькове.... И где тут место ПС ?
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Українок йому не знайшлося. Знайшов москальку на свою біду.
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Что имеется ввиду "качнул"? Хлопцы из ДУКа и сейчас на передовой.
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Тут дело не в избирателях. 1% от 42 миллионов это 420 тысяч. Совок не мог справиться 15 лет с 200 тысяч воинов УПА.
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З кацапами краще не мати нічого спільного, тим більше дітей.
НІЧОГО.
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Ксения сколько бы мы не называли путина агрессором оккупантом это как мертвому припарка. А вы живете 19 веком
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Вам не подобається ?
Не називайте.
А мій комент зовсім про інше.
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Ксения живёт 21 веком, и её комментарий одобрили минимум 10 людей, в отличии от Вашего.
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В парашу ездить во время войны это путь в один конец,потом Украина помогите.
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Бред какой то, либо очень тупая отмазка. Вывезти их на лечение в Украину была не судьба?
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Ця надзвичайно "умна" людина краще б їхала навпростець у пекло,а воно самостійно почимчикувало до кацапів прямо в пастку.
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в Лутугино БМПшку разрисовали в синьо-жовтий цвет и написали "Слава Україні. Зі святом. Ми ще повернемось".
Сепарня, обосралась.
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Фрол Крапивин
В Госдуме назвали G7 без Путина "кастрированой организацией".
Так тонко и с размахом Путина никто ещё не называл х@х@..м. Увидели, что приехал не со злым умыслом, а занимаюсь больным сыном, надоело и арестовали, - осужденный в РФ за участие в "Правом секторе" Терновский о задержании - Цензор.НЕТ 5156
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И отаких дебилов вместо бойцов на обмен готовят.
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Та чего ж дебил. Жизненные обстоятельства. Не всех учили на разведчиков и суперагентов.
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Это типа того Гриба, которому тут девки не давали, нашёл русачку.
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Можно сказать, что "типа". По глупому, конечно.
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Он сам себе режиссер, раз поперся в кацапию. Не знаю, как у кого, но в моем городе Правый сектор - это уголовщина. Бандиты из 90-х учат молодых, как отжимать бабло у населения. Рэкет в вышиванках.
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Правильно. Пришли пацаны, решили стать быстро богатыми, лучшего способа как отобрать у папередников не нашли. Помним Мукачево????
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И что у тебя хотели отобрать?
Копанку?
Тебе не все равно?
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Ой, лишенько, в Украине нема врачей, только в россии...И кто его принял в Правый Сектор? Побачили, що приїхав без злого умислу, а займаюся хворим сином, набридло і заарештували, - засуджений у РФ за участь у "Правому секторі" Терновський про затримання - Цензор.НЕТ 4099
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Сказал бы привезти сына к нему...Премию Дарвина - этому челу - в студию
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В паРашу ездить нельзя категорически! Но есть вопрос - кто сдал цапам списки Правого сектора???
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Скоріш за все спалився, використовуючи свій смартфон (планшет, ноут) у кацапських мережах. Притомні українці навіть через Бєлорашу не їздять транзитом бо нема гарантії що повернешся.
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А в это время при новой власти ужас какой то твориться:

Видео, от которого волосы дыбом: суд освобождает сепаратиста "ЛНР", покалечившего бойца ОУН Регора

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/187587_1566755590
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"У меня болеет сын. Ты понимаешь, что что-то нужно делать, но когда вечером тебе звонит жена и ты видишь, она поворачивает смартфон и ты видишь, как ребенок задыхается, это острый аденоидит в 3 года, 3 года ему было, ты понимаешь, что все. Все переворачивается. Что будет, то будет. "

Чи ти лікар, що твоя присутність допоможе дитині? Де логіка? Тепер маємо ще одного заручника в Мордорі.
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