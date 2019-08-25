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 Події
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Все про:поранення (1496) Донбас (12832) втрати (1422) Об'єднані сили (355)

 Від початку доби ворог сім разів відкривав вогонь по позиціях ОС, один боєць ЗСУ загинув, троє мають поранення, - пресцентр. ВIДЕО

Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил (ОС).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український воїн Віталій Собко загинув на Донбасі 25 серпня. ФОТО

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
неподалік Миколаївки з напрямку Докучаївська – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
тричі в районі Водяного з напрямків Ужівка та Пікузи – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
поблизу Мар'їнки  з напрямку Трудівського– автоматичного гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:
поблизу Шумів із напрямку району Шахта 6-7 – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї;
в районі Золотого-4 з напрямку Золотого-5 – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Впродовж поточної доби під час ворожих обстрілів чотири військовослужбовці Об’єднаних сил зазнали поранення різних ступенів важкості.

На жаль, під час евакуації до медичного закладу один з наших побратимів від отриманих поранень помер. Інші військовослужбовці доставлені на лікування до військових шпиталів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 серпня російсько-окупаційні війська 5 разів порушили режим тиші на Донбасі, жоден український військовослужбовець не постраждав.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144649
 
 
 Топ коментарі
 
Кажуть поранення дуже тяжкі..
Одужання хлопцям. Нехай Господь зцілить їхні рани.
Царство Небесне загиблому.
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А ось макаронницька Лєнка-жопомийка вилізла.
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Так...був такий сільський бухгалтер-бжоляр Адельгейм...
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То це вже =устойчівоє пєрєміріє= чи ще ні ?

Але трапляються інциденти - так ?

Якщо поранені, не дай Бог, не виживуть, нам повідомлять чи замовчать ?

Хлопці, тримайтеся, боріться з усіх сил - живіть.
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зато ні адін "мірний житєль" нє пострадал
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???
Ці слова не для х**ла, хіба не зрозуміло ?
Я вам все доступно пояснила.
Більше час не марнуватиму.
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Теперь я вижу что администрация форума честно модерирует форум
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