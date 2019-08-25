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Все про:спорт (759) чемпіонат (135) дзюдо (13) Білодід Дар'я (1)

 18-річна українська дзюдоїстка Білодід стала дворазовою чемпіонкою світу. ВIДЕО

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід виграла золоту медаль на чемпіонаті світу, який відбувається в Токіо. 18-річна Білодід стала чемпіонкою світу другий рік поспіль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Sport.ua".

У ваговій категорії до 48 кг спортсменка вийшла у фінал, де виявилася сильнішою за японку Фуни Тонако. Білодід перемогла за рахунок прийому вазарі, який провела на самому початку поєдинку, і цього виявилося достатньо для перемоги.

На шляху до фіналу Білодід здолала Катарину Косту, Саріуну Ціжіпову, Лауру Мартінес і Мунхабатін Уранцецег.

Нагадаємо, це вже друга перемога українки на чеміонату світу з дзюдо.

Дивіться також: Дзюдоїстка Білодід здобула золото на Європейських іграх-2019. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144632
 
   
 Топ коментарі
 
18-летняя украинка Билодид во второй раз стала чемпионкой мира по дзюдо - Цензор.НЕТ 4703

вітаємо, українську квітоньку Дариноньку с перемогою! дякуємо красуня!!!
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Я конечно извиняюсь, но вот пример как девушка не на словах а на деле прославляет Украину.
Аплодирую стоя красотка Дарья!! 18-летняя украинская дзюдоистка Билодид стала двукратной чемпионкой мира - Цензор.НЕТ 2889
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Вітання, Дариночко, наша чарівна принцеса! Слава Україні! 18-річна українська дзюдоїстка Білодід стала дворазовою чемпіонкою світу - Цензор.НЕТ 6518 18-річна українська дзюдоїстка Білодід стала дворазовою чемпіонкою світу - Цензор.НЕТ 4144 18-річна українська дзюдоїстка Білодід стала дворазовою чемпіонкою світу - Цензор.НЕТ 4403
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18-летняя украинка Билодид во второй раз стала чемпионкой мира по дзюдо - Цензор.НЕТ 4703

вітаємо, українську квітоньку Дариноньку с перемогою! дякуємо красуня!!!
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Яка ж вона гарна, ця дівчинка 😍😍😍 Я аж мову з рота вивалив

18-річна українська дзюдоїстка Білодід стала дворазовою чемпіонкою світу - Цензор.НЕТ 1032
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симпотная, но атлетизм не идет девушке. Словно Геракл в женском обличье
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Чому б раптом?
Важкий атлетизм - згоден (даю у вигляді посилання, бо небезпечно для очей).
А Даринка - файна струнка дівчуля 😍😍😍
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Гордость Украины,а продажные порохорашаботы позор,делайте выводы
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Капни олії собі в шарніри, як жити будеш без порохоботів.
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Ты знаешь,хорошо будет жить,без отбросов общества
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Переїдь кудись, нащо живеш серед сміття.
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Лучше мусор вымести из Украины,а маргиналов ,к которым относятся порохоботы есть везде процент небольшой,как и наркоманов с проститутками
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Так вимітай, сидячи на ЦН нічого не зробиш, його дуже мало людей читає.Де там за Петра більше прооголосувало, на заході? Ну от шуруєш у Львів чи Тернопіль і кажеш щоб виїджали нафіг, а ми по тобі чарочку вип'ємо.
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Може й так, бо він не в курсі що доктор Менгеле починав свої дослідження над людьми не в німецьких таборах, а в радянських, будучи учнем Майнаровського. Німецьки це вже друга частина його життя, кацапи не ******* це згадувати.
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Так, але це другорядна обставина.
Тут важливішими є усміхнена частка і страшні борошна
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ХАААА, капец, мало того, что животное кацапское галимое, так еще и идиот, не понявший где спалился! Вот уж дырявые москали с мозгом разъеденным сифилисом и боярой.
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Лінгвофільтр in action, так би мовити )))
Козацькому роду нема переводу - Cossack nation has no translation
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Не пойму, как "переводу" на английский перевести. Да и на москальском синонима не нахожу.
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Может типа исчезновения? Та не, це зникнення. Ну у вас и задачки!
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Вірно, "переводу" - в даному випадку синонім зникнення (споріднене слово - "перевестися"). Тобто англійською тут буде extinction.
Подробиці можна почитати тут і ще тут (RIP Дмитро Тимчук)
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Я конечно извиняюсь, но вот пример как девушка не на словах а на деле прославляет Украину.
Аплодирую стоя красотка Дарья!! 18-летняя украинская дзюдоистка Билодид стала двукратной чемпионкой мира - Цензор.НЕТ 2889
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Втомилась в кінці, але молодець, ще й Мунхбатын Уранцэцэг перемогла.
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Її навіть не злякали ім'я та прізвище Мунхбатын Уранцэцэг
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Как выиграла, так молодец прославляет Украину
Как нужны деньги для спортсменов, так сразу спортсмены нам не нужны, они выступают для себя, пусть сами себе ищут спонсоров
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Занимался дзю-до. В драке мало поможет. Пока драка не перейдет в борьбу. Но с боксером не поможет ни грамма. Еще дзюдо научит падать и иметь невероятную устойчивость на ногах. На гололеде упадут все.Кроме тебя.
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Есть еще варианты - в дерьме,кислоте и болоте ))
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А якщо дзюдоїст дуже швидко присяде візьме за ніжні краї штанів боксера й різко рване на себе й трохи вверх, то це буде драка чи ні?
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Это теория. На практике ты получишь удар в голову. Ударить проще и быстрее,чем схватить. Имено поэтому я и перешел потом в бокс.
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На практиці ти вже не встанеш в найближчий час. 18-річна українська дзюдоїстка Білодід стала дворазовою чемпіонкою світу - Цензор.НЕТ 8016
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В Броварах есть спорт интернат, в 90-х из боевых там были борцы и боксеры (не знаю как сейчас), и между ними периодически происходили стычки)
Так борцы постоянно выигрывали ( об этом говорили и боксеры), боксер мог драться пока борец его не схватил)
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Більш гармонійно розвинене все тіло. Не лише в плані м"язів, сили але й швидкості і взаємодії всіх частин тіла. Крім того більш розвинутий мозок - бо більше комбінацій, положень тіли, більш складні правила.
Якщо це на вулиці без правил то нога яка весь час тренується ставити підсічку швидще й точніше влупить в колінну чашечку ніж нога яка вище 5 см не відривається від рингу. І тут закінчиться весь бокс.
Кожна ситуація індивідувальна, люди різні, але в масі випадків буде саме так як ти кажеш - "Так борцы постоянно выигрывали ( об этом говорили и боксеры)".
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Добре, тоді спочатку кийком по голові, а потім за штани.
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Виграти чемпіонат світу з юдо (!) В Японії (!) Це подвійна перемога! Браво Одарко!
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Вітання, Дариночко, наша чарівна принцеса! Слава Україні!
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Гарнюня...тільки якого біса вона з негуманоїдами змагається? Це несплртивно..
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Поединок не красивый. Как и все бабские. Не увидел ни техники,ни особой стойкости у нашей...Простите...Японка выглядела агрессивнее и внушительнее.При ее росте. Не могу врать.То,что выиграла хорошо.Но ни уверенности,ни красоты дзюдо - не было.
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Красуня!
Ну, шо, панове, у нас вже є кому ху#ла завалити. Дзюдо - єта вам нє здєсь. 😉
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"Наступниця" - себто наступить ***** ногою на статеві яйця і з тріском їх розчавить?
Мені подобається такий сценарій.
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Пример для подражания и восхищения во всех отношениях.
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краса і сила в одному флаконі. небезпечна суміш!
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