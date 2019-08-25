 18-річна українська дзюдоїстка Білодід стала дворазовою чемпіонкою світу. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Sport.ua".
У ваговій категорії до 48 кг спортсменка вийшла у фінал, де виявилася сильнішою за японку Фуни Тонако. Білодід перемогла за рахунок прийому вазарі, який провела на самому початку поєдинку, і цього виявилося достатньо для перемоги.
На шляху до фіналу Білодід здолала Катарину Косту, Саріуну Ціжіпову, Лауру Мартінес і Мунхабатін Уранцецег.
Нагадаємо, це вже друга перемога українки на чеміонату світу з дзюдо.
вітаємо, українську квітоньку Дариноньку с перемогою! дякуємо красуня!!!
Важкий атлетизм - згоден (даю у вигляді посилання, бо небезпечно для очей).
А Даринка - файна струнка дівчуля 😍😍😍
Тут важливішими є усміхнена частка і страшні борошна
Козацькому роду нема переводу - Cossack nation has no translation
Подробиці можна почитати тут і ще тут (RIP Дмитро Тимчук)
Аплодирую стоя красотка Дарья!!
Как нужны деньги для спортсменов, так сразу спортсмены нам не нужны, они выступают для себя, пусть сами себе ищут спонсоров
СПАСИБО ПЕТЬКЕ ЗА ЭТО!
Так борцы постоянно выигрывали ( об этом говорили и боксеры), боксер мог драться пока борец его не схватил)
Якщо це на вулиці без правил то нога яка весь час тренується ставити підсічку швидще й точніше влупить в колінну чашечку ніж нога яка вище 5 см не відривається від рингу. І тут закінчиться весь бокс.
Кожна ситуація індивідувальна, люди різні, але в масі випадків буде саме так як ти кажеш - "Так борцы постоянно выигрывали ( об этом говорили и боксеры)".
Ну, шо, панове, у нас вже є кому ху#ла завалити. Дзюдо - єта вам нє здєсь. 😉
Мені подобається такий сценарій.