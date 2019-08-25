 18-річна українська дзюдоїстка Білодід стала дворазовою чемпіонкою світу. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Sport.ua".

У ваговій категорії до 48 кг спортсменка вийшла у фінал, де виявилася сильнішою за японку Фуни Тонако. Білодід перемогла за рахунок прийому вазарі, який провела на самому початку поєдинку, і цього виявилося достатньо для перемоги.

На шляху до фіналу Білодід здолала Катарину Косту, Саріуну Ціжіпову, Лауру Мартінес і Мунхабатін Уранцецег.

Нагадаємо, це вже друга перемога українки на чеміонату світу з дзюдо.

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