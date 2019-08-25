 У Харкові обвалився міст разом із пішохідною частиною, рух на об'їзній перекрито. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання АТН.
Відео обриву, що утворився, водії опублікували в соцмережах.
На записі видно, що всередині моста тепер відсутня також балка, яка мала витримувати навантаження.
"Наразі рух транспорту на харківській об'їзній дорозі перекрито", - повідомляє видання.
Інформація про потерпілих не надходила.
Водночас в Україні наразі величезна кількість мостів перебуває в критичному стані. Основна небезпека полягає у відсутності даних про те, наскільки зношені конструкції всередині, зокрема балки, бетон, арматура. Перевірити їх зовні неможливо.
Зачем им деньги?
Угадал?
демонтаж
и никакого кап ремонта полотна
опоры еше кое как можно восстанавливать
осталтное - никак
повезло шо люди не пострадали
Тотальный мостопад: почему в России рушатся мосты
Так «теперь отсутствует» или ее не бьіло изначально?
Или ето подсказка будущим адвокатам «мостостоителей»?
Виконується завжди.
Не знаю, наши мосты остаются заминированными.. ..за ваши нам трудно судить ,у нас здесь Украина
Бо в Україні «губєрнаторш» нема.
Все эти мостики, по-хорошему, сносить надо, и строить заново.