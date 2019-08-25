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 Події
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Все про:міст (254) Харків (1479)

 У Харкові обвалився міст разом із пішохідною частиною, рух на об'їзній перекрито. ВIДЕО

У Харкові, в напрямку селища Пісочин, частина автомобільного моста обвалилася разом із пішохідною частиною. Інцидент стався вранці 25 серпня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання АТН.

Відео обриву, що утворився, водії опублікували в соцмережах.
На записі видно, що всередині моста тепер відсутня також балка, яка мала витримувати навантаження.

"Наразі рух транспорту на харківській об'їзній дорозі перекрито", - повідомляє видання.

Інформація про потерпілих не надходила.

Водночас в Україні наразі величезна кількість мостів перебуває в критичному стані. Основна небезпека полягає у відсутності даних про те, наскільки зношені конструкції всередині, зокрема балки, бетон, арматура. Перевірити їх зовні неможливо.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144628
 
 
 Топ коментарі
 
Это не мост обвалился, это обвалились потужные рехформы Омеляна и прочих.
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Без коментарів твого психіатра, твій текст нічого не вартує.
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Какіе вопроси? Дєйствітєльно, какіє?
В Харькове обрушился мост вместе с пешеходной частью, движение на объездной перекрыто - Цензор.НЕТ 7380
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Так це просто пістець, панове! Кращий мер та кращий губернатор довели ситуацію до катастрофи! Ура, товарищі! Коли будуть арештовані та розстріляні Кернес та всі відповідальні?
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Упал вашу мать! Упал!В Харькове обрушился мост вместе с пешеходной частью, движение на объездной перекрыто - Цензор.НЕТ 4362Перед выборами завалился В Харькове обрушился мост вместе с пешеходной частью, движение на объездной перекрыто - Цензор.НЕТ 3372
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Скоро їх всіх Єеленський посадить в тюрму і януковича також!
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Без коментарів твого психіатра, твій текст нічого не вартує.
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Всі хто причетний до знищення України за 28 років - будуть сидіти в тюрмі!
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Ну майно там йшло іншим шляхом, а от з земелькою міноборони він непогано харю наїв.
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А в это время Витя "Донбасс" больше вот так снимается В Харькове обрушился мост вместе с пешеходной частью, движение на объездной перекрыто - Цензор.НЕТ 146 В Харькове обрушился мост вместе с пешеходной частью, движение на объездной перекрыто - Цензор.НЕТ 9822
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Я тоже сфотографировался с восковым чучелом Жирика. Так что он теперь мой друг?
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И никаких вопросов к соратнику мародёра - Гепе быть не может! Верно, соя?
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А как на это отреагировал глава ОПУЗе - Богдан?
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Он попрыгал во чудному Мостику Влюблённых, в Сан-Тропе. Трижды! Говорят- помогло.
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по трещинам бетона многое можно увидеть.трещина на бетоне - значит держится лишь на арматуре
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Я так понимаю это вторая новость об одном и том же мосте.Мост сначала доблестно отремонтировали, потом он так же доблестно рухнул. Для постройки моста сепарам деньги как то нашлись. А на Харьков найдут? Или денег нет?
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Гепа с Допой такие же сепары.
Зачем им деньги?
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Это сейчас тренд такой, новости по два раза печатать?
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Спасибо всяким бляхерам и прочим халявщикам.
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Это не мост обвалился, это обвалились потужные рехформы Омеляна и прочих.
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Коли будували міст то Омелян втік з дитсадка і поцупив балку з моста..
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Навіть не треба звітуВАТИ про 100 днів президентства. Все на поверхні.
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Точно . Это проклятый Зеленский ночью с лопатой вокруг моста бегал . Я свидетель , я видел , шо это Зе этот мост поломал .
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Трамп, Обама і Порох мочаться в підїздах путєна. А зе в своїх підїздах і це дуже сумно.
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Ты сортиры в ЕС тряпкой или языком обрабатываешь ? Шось от тебя воняет дюже ... В Харькове обрушился мост вместе с пешеходной частью, движение на объездной перекрыто - Цензор.НЕТ 8155
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Давай в ст Луганской сначала отстроим , а потом тут. Там то нужнее. А тут...
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шо там обследовать????
демонтаж
и никакого кап ремонта полотна
опоры еше кое как можно восстанавливать
осталтное - никак
повезло шо люди не пострадали
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Ой, увас там на Россіі, прямо реалії якісь інші....
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«На записи видно, что внутри моста теперь отсутствует также балка, которая должна была выдерживать нагрузку. Источник: https://censor.net.ua/n3144628»

Так «теперь отсутствует» или ее не бьіло изначально?
Или ето подсказка будущим адвокатам «мостостоителей»?
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У проезжающих по огрызку моста синдром Дарвина.
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Закон Дарвіна, це закон Природи.
Виконується завжди.
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Не знаю, наши мосты остаются заминированными, в Мариуполе, или нет. Помню фотки, на сайте 0629, в 2015-м... Если кто-то знает- не пишите!!! А то ведь, неровен час- в шпионы запишут.
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Андрей Шевченко 73396fdd
Не знаю, наши мосты остаются заминированными.. В Харькове обрушился мост вместе с пешеходной частью, движение на объездной перекрыто - Цензор.НЕТ 2788 ..за ваши нам трудно судить ,у нас здесь Украина В Харькове обрушился мост вместе с пешеходной частью, движение на объездной перекрыто - Цензор.НЕТ 2153
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Ты как был, так и остался звизданутым. При этом- на всю твою башку. Хочешь, поздравлю?
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Как там у вас волна большая или полный штиль?
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Вальку урождьонную Стакан-Красниє-Труси?
Бо в Україні «губєрнаторш» нема.
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Всё это - барахло эпохи СССР. Никто не знает: сколько там цемента свистнули при отливке балок, и заменили его песком.
Все эти мостики, по-хорошему, сносить надо, и строить заново.
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Проблема в том что сейчас построят не лучше
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Это уже другой вопрос. Новые балки заведомо будут содержать арматуру практически без коррозии, как минимум.
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Авария всеукранского масштаба.Объезды есть,но они крайне неудобны.Конструкции оставшейся части могут упасть на ЖД Киев - Харьков.Поезда теперь надо пускать в обход.И Фуры будут ехать тоже через город,что крайне неудобно.Не знаю, вывесили ли там схемы объездов.Короче, Автодор облажался на 200%.Разрушения бетона происходят не в один день,и трещины можно было заметить.Запас прочности у любого моста всегда очень большой.А здесь не выдержала опорная балка.На которую опираются пролетные балки.Пролётным балкам,которые упали -хоть бы что,потому что они изготовлены по технологии и на заводе ЖБК,пропаренные..А вот то ,что бетонировалось,армировалось.в построечных условиях зроблено тяп-ляп,потому и упало.Плохие строители,плохие инженеры технадзора заказчика,плохой авторский надзор от проектировщика,плохой гаск.У семи нянек - дитя без глазу.
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Опорная балка выглядит жутко: там всего три тонких прутика арматуры. Помимо того что вы упомянули (качество работ), проектировщики тоже схалтурили фундаментально.
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Там должна быть поперечная арматура, чтобы балку не срезало и не расслоило,а её там -гулькин нос.. Балка опорная раздвоилась и одну часть срезало,а вторая держится на честном слове и может с минуты на минуту рухнуть..Там нужен полный демонтаж всех конструкций пролётных и и усиление опор и балок опорных.Фундаменты по науке держат.Проще всего использоветь металл с последующим торкретированием или обетонировкой.
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Да, харьковская окружная дорога наверное самая убитая)
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Ну ничего страшного что у нас мосты один за одним обваливаются. Нам главное В Станице-Луганской отстроить мост чтобы тамженашилюди смогли к нам без проблем за пенсиями и голосовать приезжать
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С кем поведешься от того и забеременнеешь. Гепа потужный рехворматор и Петин лучший и безальтернативный друг. Оно и видно.
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Якщо це об'їздна, то Гепа не має права лізти до цього моста.
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Город давно вышел за пределы окружной. Ты заступаешься за гниду- вора?
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По целой части моста плотненько едут один за другим, чтобы не провалиться.
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Окружная подчиняется Автодору и Омеляну.Сдана незадолго до Олимпиады 80.Этот мост сделан намного позднее,и заменил более старый и низкий рядом,который некстати разобран.
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А что же крепкий хозяйственник Гепа? И не менее крепкая Светличная?
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