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 Суспільство
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 "Блакитний і жовтий - кольори наших сердець", - футболісти збірної записали привітання з Днем Незалежності. ВIДЕО

Гравці національної збірної України з футболу записали відеопривітання з нагоди Дня Незалежності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канал Української асоціації футболу.

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"Сьогодні головне свято нашої країни - День Незалежності. Ми - українці. Для нас велика честь виступати за національну збірну, велика честь захищати на міжнародній арені два головні кольори. Блакитний і жовтий - кольори наших сердець", - наголошується в ролику.

Футболісти зазначають, що в Україні їхнє коріння, тут живуть їхні батьки, ростуть їхні діти.

"Коли лунає гімн, коли лунає "Слава Україні!", коли майорить рідний прапор на будь-якому стадіоні, в будь-якій країні світу - ми відповідаємо: "Героям слава!" Наші перемоги - це наша вдячність захисникам України. Подяка кожному вболівальнику. Нехай ваші серця щодня будуть наповнені тим, що ми - українці", - зазначають гравці національної команди, додавши, що пишаються нашою країною і люблять її.

У записі взяли участь воротар Андрій Пятов, захисники Едуард Соболь, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Олександр Караваєв, півзахисники Тарас Степаненко, Євген Коноплянка, Роман Безус, Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, нападник Роман Яремчук та інші.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144596
 
   
 Топ коментарі
 
Мокша Олег Петрович ed2c8e0a саме таке.
І поки воно є, поглинути націю неможливо
Запам'ятай це російській виблядок.

"Голубой и желтый - цвета наших сердец", - футболисты сборной записали поздравление с Днем Независимости - Цензор.НЕТ 3926
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А вчера зебилы обзывали ветеранов порохоботами лишь только за то, что нескорені пришли под офис зелупы с требованием прекратить капитуляцию перед врагом.это еще одно подтверждение, что зелеботы - галимые малоросы, без страны и истории, за три копейки и мать родную продадут в рабство.
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Молодці!
Гарний ролік, але навіщо малоросу Степаненку з його бурятською зовнішністю давати репліку
"тут наші коріння". Ну хоча б без мокшанського "нарєчія" обійшлось "Голубой и желтый - цвета наших сердец", - футболисты сборной записали поздравление с Днем Независимости - Цензор.НЕТ 2812
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коментар відмічено як спам  
 
Ваши кориння это какие?
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Мокша Олег Петрович ed2c8e0a саме таке.
І поки воно є, поглинути націю неможливо
Запам'ятай це російській ********.

"Голубой и желтый - цвета наших сердец", - футболисты сборной записали поздравление с Днем Независимости - Цензор.НЕТ 3926
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Зродились ми великої години
З пожеж війни, із полум'я вогнів,
Плекав нас біль по втраті України,
Кормив нас гнів і злість на ворогів.
І ось ми йдем у бою життєвому -
Тверді, міцні, незламні, мов граніт,
Бо плач не дав свободи ще нікому,
А хто борець, той здобуває світ.
Не хочемо ні слави, ні заплати.
Заплата нам - то радість боротьби!
Солодше нам у бою умирати,
Ніж жити в путах, мов німі раби.
Доволі нам руїни і незгоди,
Не сміє брат на брата йти у бій!
Під синьо-жовтим прапором свободи
З'єднаєм весь великий нарід свій.
Велику правду - для усіх єдину,
Наш гордий клич народові несе!
Вітчизні ти будь вірний до загину,
Нам Україна вище понад усе!
Веде нас в бій борців упавших слава.
Для нас закон найвищий - то приказ:
"Соборна Українська держава -
Вільна й міцна, від Сяну по Кавказ".
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хлопці дякую!!!но наш футбол чомусь скотився в гівно
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У вас неправильна буква "О",замість "У".
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ваш так, він звідти ніколи не вилазив, одне слово - мокшань! Але тут мова йде про Україну!
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йди чмокни бюст ЗЕленої какашки і відпочинь трошки
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Якщо ще це було з їхної ініціативи - то взагалі ...
Звичайно, приємно.

Сказати, що Степаненко здивував - нічого не сказати.
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Сьодня патріоти плювалися від репа посеред виконання Гімну України. Точно з такою ж емоційною силою вата насолоджувалася оргінальністю і красою його виконання.
ЗЄбіл мимоволі зробив їм Вікно Овертона.
Ніколи раніше вата так неїстово не крутила відоси з виконання Державного Гімну)

https://www.youtube.com/watch?v=P5KE859_6Jw
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Дякуємо, хлопці!
Вам би такого тренера, як Валерій Лобановський, то було би нам всім футбольне щастя.
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А вчера зебилы обзывали ветеранов порохоботами лишь только за то, что нескорені пришли под офис зелупы с требованием прекратить капитуляцию перед врагом.это еще одно подтверждение, что зелеботы - галимые малоросы, без страны и истории, за три копейки и мать родную продадут в рабство.
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Учора зеленський привітав Україну з Днем НАРОДЖЕННЯ. Але на не 28. Презедент не знає скільки років?
https://www.youtube.com/watch?v=BWD6MxTxztg
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