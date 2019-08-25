 "Блакитний і жовтий - кольори наших сердець", - футболісти збірної записали привітання з Днем Незалежності. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канал Української асоціації футболу.
"Сьогодні головне свято нашої країни - День Незалежності. Ми - українці. Для нас велика честь виступати за національну збірну, велика честь захищати на міжнародній арені два головні кольори. Блакитний і жовтий - кольори наших сердець", - наголошується в ролику.
Футболісти зазначають, що в Україні їхнє коріння, тут живуть їхні батьки, ростуть їхні діти.
"Коли лунає гімн, коли лунає "Слава Україні!", коли майорить рідний прапор на будь-якому стадіоні, в будь-якій країні світу - ми відповідаємо: "Героям слава!" Наші перемоги - це наша вдячність захисникам України. Подяка кожному вболівальнику. Нехай ваші серця щодня будуть наповнені тим, що ми - українці", - зазначають гравці національної команди, додавши, що пишаються нашою країною і люблять її.
У записі взяли участь воротар Андрій Пятов, захисники Едуард Соболь, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Олександр Караваєв, півзахисники Тарас Степаненко, Євген Коноплянка, Роман Безус, Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, нападник Роман Яремчук та інші.
Гарний ролік, але навіщо малоросу Степаненку з його бурятською зовнішністю давати репліку
"тут наші коріння". Ну хоча б без мокшанського "нарєчія" обійшлось
І поки воно є, поглинути націю неможливо
Запам'ятай це російській ********.
https://www.youtube.com/watch?v=RgdANpB9PnY
З пожеж війни, із полум'я вогнів,
Плекав нас біль по втраті України,
Кормив нас гнів і злість на ворогів.
І ось ми йдем у бою життєвому -
Тверді, міцні, незламні, мов граніт,
Бо плач не дав свободи ще нікому,
А хто борець, той здобуває світ.
Не хочемо ні слави, ні заплати.
Заплата нам - то радість боротьби!
Солодше нам у бою умирати,
Ніж жити в путах, мов німі раби.
Доволі нам руїни і незгоди,
Не сміє брат на брата йти у бій!
Під синьо-жовтим прапором свободи
З'єднаєм весь великий нарід свій.
Велику правду - для усіх єдину,
Наш гордий клич народові несе!
Вітчизні ти будь вірний до загину,
Нам Україна вище понад усе!
Веде нас в бій борців упавших слава.
Для нас закон найвищий - то приказ:
"Соборна Українська держава -
Вільна й міцна, від Сяну по Кавказ".
Збірна України U-20 - чемпіон світу 2019 года!
https://www.youtube.com/watch?v=wOh66q1WpqQ&feature=youtu.be
Звичайно, приємно.
Сказати, що Степаненко здивував - нічого не сказати.
ЗЄбіл мимоволі зробив їм Вікно Овертона.
Ніколи раніше вата так неїстово не крутила відоси з виконання Державного Гімну)
https://www.youtube.com/watch?v=P5KE859_6Jw
Вам би такого тренера, як Валерій Лобановський, то було би нам всім футбольне щастя.
https://www.youtube.com/watch?v=BWD6MxTxztg