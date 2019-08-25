 "Блакитний і жовтий - кольори наших сердець", - футболісти збірної записали привітання з Днем Незалежності. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канал Української асоціації футболу.

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"Сьогодні головне свято нашої країни - День Незалежності. Ми - українці. Для нас велика честь виступати за національну збірну, велика честь захищати на міжнародній арені два головні кольори. Блакитний і жовтий - кольори наших сердець", - наголошується в ролику.

Футболісти зазначають, що в Україні їхнє коріння, тут живуть їхні батьки, ростуть їхні діти.

"Коли лунає гімн, коли лунає "Слава Україні!", коли майорить рідний прапор на будь-якому стадіоні, в будь-якій країні світу - ми відповідаємо: "Героям слава!" Наші перемоги - це наша вдячність захисникам України. Подяка кожному вболівальнику. Нехай ваші серця щодня будуть наповнені тим, що ми - українці", - зазначають гравці національної команди, додавши, що пишаються нашою країною і люблять її.

У записі взяли участь воротар Андрій Пятов, захисники Едуард Соболь, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Олександр Караваєв, півзахисники Тарас Степаненко, Євген Коноплянка, Роман Безус, Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, нападник Роман Яремчук та інші.

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