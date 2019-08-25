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 Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У російському Санкт-Петербурзі 24 серпня відбулась серія одиночних пікетів солідарності з Україною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОВД-Инфо, один з учасників, Олексій Соловйов, повідомив на гарячу лінію правозахисного порталу "ОВД-Инфо" про своє затримання.

Як повідомляється, затримання відбулося ще до початку його участі в акції. Він навіть не встиг дістати плакат із пакета.

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Увечері затриманого відпустили з ОВС №78 після того, як взяли у нього пояснення.

Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 01

До пікетів на підтримку України на Ісаакіївській площі відбувалась акція проти замовчування гомофобних злочинів. На ній затримали кореспондента "Медіазони" Давида Френкеля, інформує "Медуза". За даними "Бумаги", загалом затримали близько 10 осіб. Активісти, повідомляло видання, не встигають стати в поодинокі пікети, розгорнути прапори чи плакати, як їх відразу відводять в автозак, де переписують дані документів.

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Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 02

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Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 03
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 04
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 05
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 06
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 07
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 08

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Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 09
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 10
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 11
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 12
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 13
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 14

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Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 15
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 16
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 17
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 18
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 19

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Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 20
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 21
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 22
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 23
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 24
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 25

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Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 26
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 27
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 28
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 29
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 30
Фото: valenik.ru

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144594
 
   
 Топ коментарі
 
Мужественные люди. Восхищаюсь.
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От такого у них вообще там разрыв всего, что только можно....
Респект.
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України - Цензор.НЕТ 903
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Да вы кремлеботы никому не верите кроме путена и его торгового партнёра парашенко
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масик - ты еще не родился, я уже в подворотне на лиговке под забор писял...
и хорошо вас, падлюк знаю....
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Путєн - царь!
Гундяєв - Бог!
Спартак - чемпіон!
Гітлер - капут!
😂
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Цілком можливо ті двоє людей (на мільйон) які в цих пікетах - етнічні українці, генетика веде їх на ці пікети, хто молодший (деякі з них) в 2014 році кинули все і поїхали в Україну, захищати історичну батьківщину від бурятських танкістів
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вот **** ты ******* на тех одиноких с рашки ГЕРОЕВ! которые такое говорят .пишут.и во что одеты в стране подонков и садистов...иди ты постой *** .неблагодарные уроды ***дь... это смелые люди которых за это избивают. штрафуют садят и даже убивают!! верю *** не верю....да иди ты провокатор на...(вот такие люди как эти.и те кто с рашки воюет за УКРАИНУ и получили гражданство страны.) а что ты.кто ты...?((
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То Шо кацап завжди кацап я в це вірю. Але кацап це не національність, це состояніЄ вати в голові. В даному випадку це вийшли сптавжні росіяни, а не кацапи.
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та хоть посжирайте там друг друга - ВСУ работы меньше....
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А хто зараз хоче побудувати Україну, де будуть такі права людини, які зараз на росії?
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Кирилівка, місцевий ринок. Зустрілось дві тітоньки, вітають одна одну зі святом. Трохи далі сидять три продавщиці, і одна голосно так:
"а какой сегодня празднік? День незавісімості? От чего? От нормальной жізні?"
А сраки такі, що в пластиковий стільчик не влазять
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кацапский активист? - персонаж вымышленный...
и говорить не о чем....
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та перестаньте - кацапы еще одного кацапа замордуют - какое Украине дело?
был бы активист - не с плакатом бы на мойке стоял, а приехал бы в Украину и взял автомат...
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Ты работаешь или нет? Или на цензоре 10 копеек имеешь? Что то тебя слишком много стало, видимо неплохо платят😀
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Ти захищаєш кацапів? Так за кого ти голосував на президентських виборах?
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рускія не за Украіну радзяць, а за «малую расею».
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Не потрібно бути такою наївною.

Про те, що Московія населена не людьми, а андрофагами, ще Геродот писав.
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Андрофаги - це по давньогрецьки, зараз вживається вираз "свинособаки"
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Наказывают за мыслепреступление. Оруел в чистом виде.
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Тепер можеш сідати, бо в твоїх ногах нема правди.
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спасибо этим нормальным людям за поддержку
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Ага. Всю сепарню на рашку вислати.
Чудова ідея. Але не в Пітер, а десь на Колиму.
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наш флаг на кацапии - ватников затрясло там))))
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От такого у них вообще там разрыв всего, что только можно....
Респект.
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України - Цензор.НЕТ 903
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Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України - Цензор.НЕТ 7368 Ніякого розриву, одиночний пікет - це просто клоунада, це ніщо, мильна бульбашка, фікція. Не перебільшуймо значення таких "типу акцій". Їхній результат - це нуль, окозамилювання, це змога для влади параші показати для Заходу правильну картинку в ТБ про наявність опозиції.
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Кацапів зрозуміти - мізки собі треба вивернути. Рік тому мені знадобилася певна інформація стосовно мешканця Кубані. Вивели на обізнану людину - немолоду пані, начальницю страхової компанії. Телефоную на міський номер, викладаю прохання, вона каже "я вам передзвоню, назвіть номер". Кажу - у мене український номер, вас це не бентежить?
- Нет канешна. Мьі же с Крьімом дружим...
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