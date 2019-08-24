 "Свободу Сенцову і Кольченку", - на акцію до Дня Незалежності України в Новосибірську прийшли 13 осіб. ВIДЕО

Про це повідомляє проєкт "Сибирь.Реалии" Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

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Учасники акції тримали в руках прапори і плакати з гаслами: "Слава Україні", "Свободу Сенцову і Кольченку", "Владо, досить воювати".

Як повідомляє кореспондент "Сибирь.Реалии" з місця події, всього на площі зібралося 13 активістів. Серед них були як громадяни України, які живуть в Сибіру, ​​так і місцеві жителі.

За словами організатора пікету Оксани Лук'янець, акція заявлена ​​не партійною, а загальногромадянською, з головною вимогою до влади Росії припинити втручання в справи незалежної держави.

Як повідомляється, поодинокі пікети на підтримку України відбулися в суботу в Санкт-Петербурзі, один з учасників протесту - активіст Олексій Соловйов був затриманий поліцією перед початком акції.

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