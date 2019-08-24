 "Свободу Сенцову і Кольченку", - на акцію до Дня Незалежності України в Новосибірську прийшли 13 осіб. ВIДЕО

Про це повідомляє проєкт "Сибирь.Реалии" Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
Учасники акції тримали в руках прапори і плакати з гаслами: "Слава Україні", "Свободу Сенцову і Кольченку", "Владо, досить воювати".
Як повідомляє кореспондент "Сибирь.Реалии" з місця події, всього на площі зібралося 13 активістів. Серед них були як громадяни України, які живуть в Сибіру, так і місцеві жителі.
За словами організатора пікету Оксани Лук'янець, акція заявлена не партійною, а загальногромадянською, з головною вимогою до влади Росії припинити втручання в справи незалежної держави.
Як повідомляється, поодинокі пікети на підтримку України відбулися в суботу в Санкт-Петербурзі, один з учасників протесту - активіст Олексій Соловйов був затриманий поліцією перед початком акції.
Але це нічого не мінє. Абізян більше.
Сегодня Туск предложил позвать на саммит G7 Украину вместо московии. Снимаю шляпу перед Туском, в нынешней мировой политике осталось мало достойных людей.
До 2014 року русскіє інтернет - пропагандони, називали їх «свідомітами», але зараз русскіє інтернет- пропагандони, вимушені грати тонше...
юмористы прилепили и януковоща на фото... (крайний справа, если что))))))
день просто чудовий, відчуття сили і мужності простого народу і ветеранів, Слави і гордості...
бажаю і Вам і собі, слідуючу роковину Незалежності зустріти у мирній і квітучій Україні
(начебто довго?! але як буде бистріш - не буду проти!!)
Слава Україні ! і Героям слава!!!
Навіки Слава!
- Далі починається ******* хоррор. Гімн обривається і вискакує дівка з тарілкою на голові і потоком безсвідомого. Але її ніхто не ловить, значить, так треба ПреЗедент помітно пожвавів, почав махати гривою і висовувати язика. Всі в ****, текст ніхто не слухає, але це точно не Гімн.
- Далі ще більш незрозуміле. Починається рок-композиція, з Тіною Кароль, яка в шикарному платті, СИДЯЧИ!, на даху, виконує ТРЕТІЙ! куплет Гімну старої редакції!! СТОП, Алан Бадоєв, якщо вже ви згадали про старий текст, то де ДРУГИЙ куплет? Його ж не було! Чому? Відповідь у тексті:
-Ось він, такий незручний куплет, який не можна виконувати малороським блазням: Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону, В ріднім краю панувати не дамо нікому; Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє, Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Тепер зрозуміло, панове, чому цей куплет замінили на репчік? Відповідь очевидна навіть для зебілів. Білий колір капітуляції, і ніяких спогадів про боротьбу за територіальну цілістність, щоб не дай Боже в Кремлі чогось не подумали. Міняємо бій кровавий на балаган. Фініш.
https://enigma.ua/articles/chomu-zelenskiy-ponivechiv-derzhavniy-gimn-abo-rozbir-rep-znushchannya-tarilki-shcho-postiyno-vistupae-u-okupantiv