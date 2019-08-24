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 Політика України, За кордоном
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Все про:День Незалежності (280) пікет (224) Росія (19455)

 "Свободу Сенцову і Кольченку", - на акцію до Дня Незалежності України в Новосибірську прийшли 13 осіб. ВIДЕО

У російському Новосибірську відбувся пікет на честь Дня Незалежності України, в якому брали участь українці, які живуть у Сибіру, а також місцеві жителі.

Про це повідомляє проєкт "Сибирь.Реалии" Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

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Учасники акції тримали в руках прапори і плакати з гаслами: "Слава Україні", "Свободу Сенцову і Кольченку", "Владо, досить воювати". 

Як повідомляє кореспондент "Сибирь.Реалии" з місця події, всього на площі зібралося 13 активістів. Серед них були як громадяни України, які живуть в Сибіру, ​​так і місцеві жителі.

За словами організатора пікету Оксани Лук'янець, акція заявлена ​​не партійною, а загальногромадянською, з головною вимогою до влади Росії припинити втручання в справи незалежної держави.

Як повідомляється, поодинокі пікети на підтримку України відбулися в суботу в Санкт-Петербурзі, один з учасників протесту - активіст Олексій Соловйов був затриманий поліцією перед початком акції.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144587
 
 
 Топ коментарі
 
Хоть и с опозданием, но поздравляю Украину с Днем Независимости. Слава Украине и Жыве Беларусь!
Сегодня Туск предложил позвать на саммит G7 Украину вместо московии. Снимаю шляпу перед Туском, в нынешней мировой политике осталось мало достойных людей.
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Те, кто вышел на эту акцию - мужественные и честные люди. Респект.
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Обратите внимание на такой факт: Зе ботам дана команда обсерать ветеранов, называя их порохоботами, лишь потому что герои войны, пришли сегодня к АП с требованием к зелупе прекратить капитуляцию перед врагом. Думаю с такими темпами зебилы будут называть своих оппонентов фашистами, как это было при януковоще.
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Каждый гражданин Украины это должен знать, как США спасали Россию : https://charter97.org/ru/news/2019/8/24/345994/
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А между прочим, это очень любимая женЧина расейская, ведь как оне глаголят : бьёт, значит любит!
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Так. Серед мокшан є і РУСИ.
Але це нічого не мінє. Абізян більше.
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Хоть и с опозданием, но поздравляю Украину с Днем Независимости. Слава Украине и Жыве Беларусь!
Сегодня Туск предложил позвать на саммит G7 Украину вместо московии. Снимаю шляпу перед Туском, в нынешней мировой политике осталось мало достойных людей.
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Обратите внимание на такой факт: Зе ботам дана команда обсерать ветеранов, называя их порохоботами, лишь потому что герои войны, пришли сегодня к АП с требованием к зелупе прекратить капитуляцию перед врагом. Думаю с такими темпами зебилы будут называть своих оппонентов фашистами, как это было при януковоще.
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Та це зрозуміло.
До 2014 року русскіє інтернет - пропагандони, називали їх «свідомітами», але зараз русскіє інтернет- пропагандони, вимушені грати тонше...
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На что это рассчитано?.Уже доллар по стописят,весь запад от нас отвернулся,а Педро патриоты все пуканы рвут.Инсайд из штаба Бени,зеля выдал тайный указ о аресте всех кто воевал за Украину.Инсайд канала "честных" новын.И вообще верните Петю)))
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Згадалося віче на Майдані 29.06.2014, коли ми, "агенти Кремля" вийшли з вимогою до Порошенка скасувати призупинення АТО. Історія повторюється двічі: перший раз як трагедія, другий раз - як фарс.


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Те, кто вышел на эту акцию - мужественные и честные люди. Респект.
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На такі акції в рашці треба приходити з розгорнутим паспортом, приліпленим на скотч на лоб. Щоб співробітники ФСБ швидше могли реєструвати
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«24 августа 2019Туск предложил заменить Россию Украиной в G7»
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"Свободу Сенцову і Кольченку", - на акцію до Дня Незалежності України в Новосибірську прийшли 13 осіб - Цензор.НЕТ 3960

юмористы прилепили и януковоща на фото... (крайний справа, если что))))))
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З Днем Незалежності, шановний Василь. 🇺🇦
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щиро дякую! навзаєм!
день просто чудовий, відчуття сили і мужності простого народу і ветеранів, Слави і гордості...
бажаю і Вам і собі, слідуючу роковину Незалежності зустріти у мирній і квітучій Україні
(начебто довго?! але як буде бистріш - не буду проти!!)
Слава Україні ! і Героям слава!!!
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Це не юмор.Мене ця пика,у цій компанії дратує.Можно по різному відноситись до цих персонажів,але зраднику там не місце.
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але ж в історії все одно ця особа залишиться президентом...президентом-втікачем-зрадником
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...
- Далі починається ******* хоррор. Гімн обривається і вискакує дівка з тарілкою на голові і потоком безсвідомого. Але її ніхто не ловить, значить, так треба ПреЗедент помітно пожвавів, почав махати гривою і висовувати язика. Всі в ****, текст ніхто не слухає, але це точно не Гімн.
- Далі ще більш незрозуміле. Починається рок-композиція, з Тіною Кароль, яка в шикарному платті, СИДЯЧИ!, на даху, виконує ТРЕТІЙ! куплет Гімну старої редакції!! СТОП, Алан Бадоєв, якщо вже ви згадали про старий текст, то де ДРУГИЙ куплет? Його ж не було! Чому? Відповідь у тексті:
-Ось він, такий незручний куплет, який не можна виконувати малороським блазням: Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону, В ріднім краю панувати не дамо нікому; Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє, Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Тепер зрозуміло, панове, чому цей куплет замінили на репчік? Відповідь очевидна навіть для зебілів. Білий колір капітуляції, і ніяких спогадів про боротьбу за територіальну цілістність, щоб не дай Боже в Кремлі чогось не подумали. Міняємо бій кровавий на балаган. Фініш.

https://enigma.ua/articles/chomu-zelenskiy-ponivechiv-derzhavniy-gimn-abo-rozbir-rep-znushchannya-tarilki-shcho-postiyno-vistupae-u-okupantiv
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Щиро дякую росіянам за їх сміливість, за підтримку і за привітання !!!
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Привітання росіян, а також їхню сміливість запихаємо в дупу тим же расіянам. Сміливо запихаємо. "Свободу Сенцову і Кольченку", - на акцію до Дня Незалежності України в Новосибірську прийшли 13 осіб - Цензор.НЕТ 2954 З розмаху!
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Смелые и честные люди России, спасибо вам!
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Смелые и честные люди России, спасибо вам!
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Приємно бачити, як майорять прапори України аж в Новосибірську . Подяка сміливим !
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Опять же сцаной тряпкой получишь😂😂😂
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Да, действительно, что бы выйти с такими требованиями на расйке, надо быть мужественным человеком. Спасибо вам, достойные Люди!
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Дуже інформаційне відіо. Російське "суспільство" можна побачити з середини. Подяка всім учасникам і найбільше організаторам і оператору.
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