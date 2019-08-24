 "Ще коротку", - напередодні Дня Незалежності українські бійці знищили вогневу позицію ворога на околицях Донецька. ВIДЕО

Відео роботи кулеметного розрахунку на буксирі станкового кулемета ККВТ опубліковано на каналі sapeurgalanet, передає Цензор.НЕТ.
Також працювали безпілотники і мінометка.
Відео роботи кулеметного розрахунку на буксирі станкового кулемета ККВТ опубліковано на каналі sapeurgalanet, передає Цензор.НЕТ.
Також працювали безпілотники і мінометка.
сьогодні рахували скільки разів в своїй промові він згадає хто ж відібрав в України діток.
жодної прямої згадки.
може то Польща зробила ?
Це сигнал іншим. Не говорити про росію.
ви з якого села, панянко ?
А я бачу що крот у бані.
Миру на нашій землі не буде, поки її топчуть окупанти.
А президенти приходять і йдуть..
фоток достатньо.
я тобі все сказала.
Перед зе свого капелюха знімай.
Може позицію і знищили. Але явно не в цьому відео.
ето сделали вы сами....
Трансляцию пикетов вела в «Фейсбуке» Ольга Смирнова, пишет сайтКрым.Реалии.