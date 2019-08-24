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 "Ще коротку", - напередодні Дня Незалежності українські бійці знищили вогневу позицію ворога на околицях Донецька. ВIДЕО

Одна з окремих механізованих бригад за пару днів до Дня Незалежності знищила вогневу позицію на околицях Донецька.

Відео роботи кулеметного розрахунку на буксирі станкового кулемета ККВТ опубліковано на каналі sapeurgalanet, передає Цензор.НЕТ.

Також працювали безпілотники і  мінометка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ 20 хвилин прицільно обстрілювали позиції ЗСУ під Павлополем

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144580
 
   
 Топ коментарі
 
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ !!! "Еще короткую", - накануне Дня Независимости украинские бойцы уничтожили огневую позицию врага на окраинах Донецка - Цензор.НЕТ 1652 "Еще короткую", - накануне Дня Независимости украинские бойцы уничтожили огневую позицию врага на окраинах Донецка - Цензор.НЕТ 1652
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чогось наш през боїться назвати рашку окупантом.
сьогодні рахували скільки разів в своїй промові він згадає хто ж відібрав в України діток.
жодної прямої згадки.
може то Польща зробила ? "Еще короткую", - накануне Дня Независимости украинские бойцы уничтожили огневую позицию врага на окраинах Донецка - Цензор.НЕТ 9603
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чогось наш през боїться назвати рашку окупантом.
сьогодні рахували скільки разів в своїй промові він згадає хто ж відібрав в України діток.
жодної прямої згадки.
може то Польща зробила ? "Еще короткую", - накануне Дня Независимости украинские бойцы уничтожили огневую позицию врага на окраинах Донецка - Цензор.НЕТ 9603
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Их през это барыга вороватый ,слава Богу, что народ Украины помножил его на ноль !
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Не народ, а мокшанська ботоферма + ЦВК. Та ще не вечір.
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Серый Вовк. Не ми Х**ла вибирали не нам його виганять.
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Красиво на слове поймал 😁👍
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А що вам було незрозуміло в промові? Хто ще на нас напав?
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Так. Весь світ слідкував - назве чи ні.
Це сигнал іншим. Не говорити про росію.
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Весь світ п"ять років був глибоко занепокоєний. І попередній гідрант теж не назвав війну - війною. Зараз, наскільки я розумію, стоїть питання обміну. Хай він не зірветься. Всі, хто не дебіл, зрозумів про що йде мова.
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Ну от того что будешь говорить " халва , халва " во рту слаще не станет .
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Ваш през давно кончился ,а президент Украины молодец и всё делает правильно ,мои ему за это поздравления ... "Еще короткую", - накануне Дня Независимости украинские бойцы уничтожили огневую позицию врага на окраинах Донецка - Цензор.НЕТ 7475
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Петики тоже хотят х.йло? Не удивлён.
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его иначе ***** в пупок не поцелует и выговор даст
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культура полізла..
ви з якого села, панянко ?
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Боягузливий пацифіст-похуіст Зельцман. Його потрібно, хоча б на півроку, відправити на історичну батьківщину, щоб він зрозумів, як треба захищати країну і що таке армія.
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То підпали їх хату,чи вони в тебе квартирують?
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Ти бачиш мій нік? Я їх смажу у Пеклі. "Еще короткую", - накануне Дня Независимости украинские бойцы уничтожили огневую позицию врага на окраинах Донецка - Цензор.НЕТ 8547 "Еще короткую", - накануне Дня Независимости украинские бойцы уничтожили огневую позицию врага на окраинах Донецка - Цензор.НЕТ 8547 "Еще короткую", - накануне Дня Независимости украинские бойцы уничтожили огневую позицию врага на окраинах Донецка - Цензор.НЕТ 8547
А я бачу що крот у бані.
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Хто у бані?Миється чи що?Ти працюєш у бані в Донецьку,миєш кацапів та кротів?Банщік))Привіт Чепушилі,твому президенту))Бо бачу ти Україну і Президента України не визнаєш.
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Молодці хлопці.
Миру на нашій землі не буде, поки її топчуть окупанти.
А президенти приходять і йдуть..
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Так ці хлопці Молодці,а хто біля АП Перезидента?Проплачені прикоритники,Тука,Гай,та інша мразота?
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Повторюю питання,хто ветеран,Тука чи Гай,чи Ляксєй Поросєнко?Чи хтось з тих хто був під АП Зелі?
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очі свої відкрий і побачиш.
фоток достатньо.
я тобі все сказала.
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Під АП я не бачив АТОшників,тільки Туку та Гая,та масовку Поросят.Якщо там хтось був дійсно,з ветеранів АТо,то перед ним я зніму капелюха.
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Як зручно..
Перед зе свого капелюха знімай.
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Хто б там не був, а вимоги правильні і вчасні, щоб не було біди.
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Дай, Боже так і виженемо окупантів за кордон. Головне не забороняти воїнам відповідати агресору
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Смерть кацапсячим окупантам!!! Слава Героям!!!
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Новини з фронту стали абсолютно неконкретними.
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Де ті, шо вякали "заборонили стріляти у відповідь?
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Зі святом, дорогенькі! Так тримати!!! Для свиноферми. Це вже ж після "перемирья"?
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Ось вони Захисники України,а не під АП Президента.
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хлопцы - вы лучше всех - ****** ету кацпетушню и не подставляйтесь - за Вас моляться!
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хутін вже застарий для make love. make war - оце його.
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Клоун, прекрати стрелять... А то у соевого сброда скоро дым из ушей пойдет...
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******** на всю голову родсвеннички приползли - страшнее врага и представить невозможно..... - больше очередей, родные!
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Це відео не має ніякого відношення до знищення вогневої позиції ворога.
Може позицію і знищили. Але явно не в цьому відео.
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Что можно уничтожить пулеметом если враг в укрытых и окопанных позициях?
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Расчет пулемета конечно смертники с такой тактикой. Не знаю куда они там могли попасть но то что вражеские снайперы и минометы не накрыли весь расчет за 5 минут стрельбы с открытой позиции ето уже потфортило.
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Слишком открытая огневая позиция,ответку враз можно схлопотать..Возможно, огонь вели по противнику пренебрегшему маскировкой и укрытием,тогда пулеметчику и корректировщику,за смелость и отвагу Респект!
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готовся грады, заряжай, мышебрат - уже можна, уже шмаркля прикацапленая сегодня в Украине..
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самое противное и смешное - ето даже не кацапские танки сделали.
ето сделали вы сами....
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Ты порохосрань хочешь чтобы кацапы градами наших накрыли только из-за того что Вальцмана, который обворовал страну от корыта отогнали? Да я и не сомневался что вы порохосрань предатели Украины как и ваш хозяин Мародер, за бабло готовы и мать свою продать не то что страну.
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вы выбрали жить рабами - ну так и живите ими.....
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Они стреляли по противнику в прямой видимости? Или их огонь корректировали те, кто находился поближе?
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В центре Санкт-Петербурга на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой прошла серия одиночных пикетов ко Дню Независимости Украины, который празднуют 24 августа.
Трансляцию пикетов вела в «Фейсбуке» Ольга Смирнова, пишет сайтКрым.Реалии.
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Они помогли ленивым упалчленцам исполнить Минские соглашения в пункте разведения сил и уборки укреплений.
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опять бутусов пиарит свой станок на дашку! парням респект за зашквариную вату, но хватит сие говно в массы продвигать, оно опасно для бойцов, пять человек обслуги...
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Просто наш нинішній ЗЕ переляканий кролик!! Не я перший сказав!!
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Просто наш нинішній ЗЕ переляканий кролик!! Не я перший сказав!!
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Навіщо так жорстоко з "торговими партнерами" ? При Порошенко такого не було...
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