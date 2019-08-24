 У Києві розпочалися святкові заходи до Дня Незалежності. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відбудеться церемонія покладання квітів, а під час хвилини мовчання пролунають сто ударів дзвона, які підхоплять інші українські міста. За задумом авторів сценарію, дзвони сімволізують удари серця кожного з полеглих Героїв Небесної Сотні.

Далі - Майдан Незалежності, де вперше прозвучить Гімн України тривалістю понад сім хвилин, який виконають оркестри та відомі музиканти із залученням близько 600 голосів.

Народна артистка Тіна Кароль виконає наживо частину Державного Гімну. Окрім неї, співатимуть оперні діви Анжеліна Швачка та Оксана Крамарєва.

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Заплановано підняття Державного Прапора України.

Відбудеться також нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах. Захід завершиться Ходою гідності.

Президент Володимир Зеленський візьме участь у заходах на головній площі країни.

Новий формат святкування Дня Незалежності запропонував Офіс президента. Важливими дійовими особами святкових заходів у Києві стануть діти як майбутнє країни.

Режисером заходу є Алан Бадоєв, а режисером-постановником - Олена Коляденко.

До організації дійства залучено українську дизайнерку, авторку суконь-вишиванок Віту Кін, режисерів Андрія Боутенка та Марину Шалеву, саундпродюсера, члена журі національного відбору Євробачення у 2018-2019 роках Євгена Філатова.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 9 липня президент Володимир Зеленський заявив, що параду на День Незалежності на Хрещатику цього року не буде. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять як премії військовослужбовцям, пообіцяв глава держави.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав українців вийти 24 серпня на парад, щоб ушанувати подвиг українських героїв.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв шукати кошти, яких вистачило б і на проведення параду, і на виплати військовослужбовцям. Але в підсумку 15 липня Зеленський підписав указ про святкування Дня Незалежності, який не передбачає проведення параду.

30 липня глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що замість параду на День Незалежності відбудеться Хода гідності - "захід у європейському стилі".

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