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Все про:День Незалежності (280) Київ (6418) парад (167) свято (405)

 У Києві розпочалися святкові заходи до Дня Незалежності. ВIДЕО

Офіційні урочистості з нагоди 28-ї річниці незалежності України розпочнуться в Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні з вшанування пам'яті героїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відбудеться церемонія покладання квітів, а під час хвилини мовчання пролунають сто ударів дзвона, які підхоплять інші українські міста. За задумом авторів сценарію, дзвони сімволізують удари серця кожного з полеглих Героїв Небесної Сотні.

Далі - Майдан Незалежності, де вперше прозвучить Гімн України тривалістю понад сім хвилин, який виконають оркестри та відомі музиканти із залученням близько 600 голосів.

Народна артистка Тіна Кароль виконає наживо частину Державного Гімну. Окрім неї, співатимуть оперні діви Анжеліна Швачка та Оксана Крамарєва.

Читайте також: У народному Марші Захисників на День Незалежності візьмуть участь понад 10 000 осіб, - організатори

Заплановано підняття Державного Прапора України.

Відбудеться також нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах. Захід завершиться Ходою гідності.

Президент Володимир Зеленський візьме участь у заходах на головній площі країни.

Новий формат святкування Дня Незалежності запропонував Офіс президента. Важливими дійовими особами святкових заходів у Києві стануть діти як майбутнє країни.

Режисером заходу є Алан Бадоєв, а режисером-постановником - Олена Коляденко.

До організації дійства залучено українську дизайнерку, авторку суконь-вишиванок Віту Кін, режисерів Андрія Боутенка та Марину Шалеву, саундпродюсера, члена журі національного відбору Євробачення у 2018-2019 роках Євгена Філатова.

Читайте також: Військової техніки не буде, основний акцент буде на самих військових, - режисер Ходи гідності Бадоєв

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 9 липня президент Володимир Зеленський заявив, що параду на День Незалежності на Хрещатику цього року не буде. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять як премії військовослужбовцям, пообіцяв глава держави.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав українців вийти 24 серпня на парад, щоб ушанувати подвиг українських героїв.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв шукати кошти, яких вистачило б і на проведення параду, і на виплати військовослужбовцям. Але в підсумку 15 липня Зеленський підписав указ про святкування Дня Незалежності, який не передбачає проведення параду.

30 липня глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що замість параду на День Незалежності відбудеться Хода гідності - "захід у європейському стилі".

Читайте також: На День Незалежності в Києві відбудуться два марші - офіційний та народний

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144530
 
   
 Топ коментарі
 
Ой у лузі червона калина похилилася,
Чогось наша славна Україна зажурилася.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Марширують наші добровольці у кривавий тан
Визволяти братів-українців з ворожих кайдан.
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Гей, у полі ярої пшениці золотистий лан,
Розпочали стрільці українські з ворогами тан!
А ми тую ярую пшеницю ізберемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Як повіє буйнесенький вітер з широких степів,
Та й прославить по всій Україні січових стрільців.
А ми тую стрілецькую славу збережемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
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З Днем Незалежності ми вас вітаємо!
Україну любити щиро бажаємо!
З Богом долати усі негаразди,
Свою волю нікому не дати украсти.
Українську історію бережно знати,
Українськую гідність не дати топтати,
Прадідів-козаків тихо шанувати,
Мову, сім'ю, церкву свою захищати.
В Новий День народження нашої Неньки
Бажаємо щастя й достатку рідненькій!
Щоб усі її діти із цілого світу
Повернулись додому жити довіку.
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Пофик на вас порохоботы. Все равно Украины сделаем вместе
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Удивительное совпадение - порохоботам на тебя тоже пофиг.
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Ему так на порохоботов - пофиК что , розгавкался на них - остановиться никак не может . У Києві розпочалися святкові заходи до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 8839 .
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Таких называют в Украине просто - "піджидок"...
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Як на мене організація супер, діти, білі автозаки і щити, шана загиблим і живим, чудове виконання гімну в різних варіаціях, промова взагалі супер! 1 раз за 5 років нас не лякали і не хвалились "здобутками", ніякої агресії и того, що може нас розеднувати.
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Ну нарешті може Ви мені поясните у чому "чудове виконання гімну" з даху ( цікаво, що цим хотів донести до українців режисер?)та репу між куплетами. Так Тіна має талант, але на мій погляд неможна перетворювати символи держави як то гімн, герб, прапор в элементи шоу, бо так можна і державу поступово перетворити в посміховисько.
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Воюющая страна и "никакой агрессии".Такую страну ждет только поражение
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Вот как справедливо воин атошник ,с флагом , только что "опустил" предзыдзента ,, - пускай это будет на совести президента , хочет он или не хочет , а парад будет ..
Мы , дескать , и без него , его будем проводить . Всё верно .. .
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Народ , только не нападайте! Вот я не понимаю смысл этого праздника! Можно порассуждать! Государство - это мы с вами, а теперь вопрос - кто расскажет от кого каждый из нас независим , что бы это праздновать!? На мой взгляд мы зависим от всего и вся!Поправьте меня! По моему это "опиум для народа" очередной!
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для русскава чєлавєка панятіє нєзавісімасті чюжда.
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Как это можно не понимать , хз У Києві розпочалися святкові заходи до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 2989 .?! В двух словах ,, празднуется государственная независимость , а не независимость когось от государства . Тоесть , празднуется то что - у вас мацкалей теперь " своя свадьба " , а у нас своя . Вы живёте по своим правилам , а мы по своим .
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Сори еще раз! Можно подробней от чего и от кого не зависит государство Украина - государство - это народ , верно!?! Можно конкретику? Ну ведь правильно независимость это - это независимость населения от внутренних и внешних факторов! Есть такое?
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Розтлумач своїми словами що це таке сувєрєнная дємократія
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От хотелок твоей недоимперии , не зависит У Києві розпочалися святкові заходи до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 6151 . Другими словами ,, так как ты , например , не зависишь от своих соседей по дому . Или может они решают твои семейные дела ,,- как тебе жить в своей собственной квартире ,, как растить своих детей , когда тебе включать ящик , когда ходить к холодильнику ,, и даже когда тебе спать со своей жинкой ..?? У Києві розпочалися святкові заходи до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 6702 .
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Все, він зробив свою справу, зробив скриншот, відіслав до Лахти, заробив 11.80.
А відповідати його не запрограмували.
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По сути нет никакой независимости, мы все равно от кого то зависим и РФ и Украина , разница лишь в степени зависимости! Наверное самые независимые из нас это аборигены)))
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кацапчик, ну что ты к нам приперся со своими рабскими умозаключениями , конечно для вас это не праздник - это наш праздник независимости от вас .
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И все же.. можно конретики. От чего не завим народ Украины , Украина? К примеру : не зависимо от МВФ, от РФ и т.д.....
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И все же.. независимость только от РФ это не есть независимость в целом ! Ведь так?
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Незалежність від ворогів і дружба з друзями.
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Смотрю трансляцию "Марша захисників". Сложно сдержать наворачивающиеся слёзы. Эмоции захлёстывают. Это массовое "дякуемо" и "Украина по над усё"! Людей показывают - мужчины плачут... А песни! А музыка! Боже, а сколько людей!
Это и есть настоящее народное свято.
С праздником тебя, Украина!
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Президент сам по себе, а лучшая часть народа Украины - сама по себе...
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Народ Украины един, что за разделение на лучшую и худшую часть.
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Ну да, в целом по больнице - температура нормальная
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лучшая часть-8% )))) голос из сортира, в который народ Украины смыл порохоботов с Мародёром!!
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почему сам? с ним рэперша с Закарпаття и Тина соплеменница.
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Бадоев красава, пока это лучший праздник Независисмости Украины !
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Мне тоже очень понравилось. Без лживого парашенковского пафоса, за которым стоит предательство и разграбление страны. Просто, искренне, красиво и в то же время современно. И речь Зеленского понравилась. Аж за душу берет.
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Радио Свобода- суто порохоботкий ресурс. Даже в праздник не гнушается лить грязь на Зеленского и противопоставлять украинцев друг другу. Ещё и Тука, барыга из соевой шоблы, выср@лся в эфире. Скорей бы вас, тварей, порассажали по нарам. Иначе покоя в стране не будет.
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Тильки мене вид тои мимишности мало не знудило? Ти хоч з штанив вискочи а "********** палочки " не забуду.Але я оцинила "красоту игры". Як легко и майже непомитно перенесено акцент з воинства на клоунаду.Превезени бюджетники,ради до всирачки вид халявнои поиздки в столицю.А воинам вказано ихнэ мисце,писля хазяина и з його дозволу. Тилки у мене виникло видчуття провини и приниженности?Першу думку що виникла на перших секундах видео навить озвучувати не буду,настильки вона страшна.О гидно и соромно.
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Воюющая страна и "никакой агрессии".Такую страну ждет только поражение
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