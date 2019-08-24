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Все про:День Незалежності (260) Київ (6418) парад (164) свято (403)

 У Києві розпочалися святкові заходи до Дня Незалежності. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Офіційні урочистості з нагоди 28-ї річниці Незалежності України розпочнуться в Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні з вшанування пам'яті героїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відбудеться церемонія покладання квітів, а під час хвилини мовчання пролунають сто ударів дзвона, які підхоплять інші українські міста. За задумом авторів сценарію, дзвони сімволізуют удари серця кожного з полеглих Героїв Небесної Сотні.

Далі - Майдан Незалежності, де вперше прозвучить Гімн України тривалістю понад сім хвилин, який виконають оркестри та відомі музиканти із залученням близько 600 голосів.

Народна артистка Тіна Кароль виконає наживо частину Державного Гімну. Окрім неї, співатимуть оперні діви Анжеліна Швачка та Оксана Крамарєва.

Читайте також: У народному Марші Захисників на День Незалежності візьмуть участь понад 10 000 осіб, - організатори

Заплановано підняття Державного Прапора України.

Відбудеться також нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах. Захід завершиться Ходою гідності.

Президент Володимир Зеленський візьме участь у заходах на головній площі країни.

Новий формат святкування Дня Незалежності запропонував Офіс президента. Важливими дійовими особами святкових заходів у Києві стануть діти як майбутнє країни.

Режисером заходу є Алан Бадоєв, а режисером-постановником - Олена Коляденко.

До організації дійства залучено українську дизайнерку, авторку суконь-вишиванок Віту Кін, режисерів Андрія Боутенка та Марину Шалеву, саундпродюсера, члена журі національного відбору Євробачення у 2018-2019 роках Євгена Філатова.

Читайте також: Військової техніки не буде, основний акцент буде на самих військових, - режисер Ходи гідності Бадоєв

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 9 липня президент Володимир Зеленський заявив, що параду на День Незалежності на Хрещатику цього року не буде. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять як премії військовослужбовцям, пообіцяв глава держави.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав українців вийти 24 серпня на парад, щоб ушанувати подвиг українських героїв.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв шукати кошти, яких вистачило б і на проведення параду, і на виплати військовослужбовцям. Але в підсумку 15 липня Зеленський підписав указ про святкування Дня Незалежності, який не передбачає проведення параду.

30 липня глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що замість параду на День Незалежності відбудеться Хода гідності - "захід у європейському стилі".

Читайте також: На День Незалежності в Києві відбудуться два марші - офіційний та народний

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144530
 
   
 Топ коментарі
 
Ой у лузі червона калина похилилася,
Чогось наша славна Україна зажурилася.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Марширують наші добровольці у кривавий тан
Визволяти братів-українців з ворожих кайдан.
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Гей, у полі ярої пшениці золотистий лан,
Розпочали стрільці українські з ворогами тан!
А ми тую ярую пшеницю ізберемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Як повіє буйнесенький вітер з широких степів,
Та й прославить по всій Україні січових стрільців.
А ми тую стрілецькую славу збережемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
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З Днем Незалежності ми вас вітаємо!
Україну любити щиро бажаємо!
З Богом долати усі негаразди,
Свою волю нікому не дати украсти.
Українську історію бережно знати,
Українськую гідність не дати топтати,
Прадідів-козаків тихо шанувати,
Мову, сім'ю, церкву свою захищати.
В Новий День народження нашої Неньки
Бажаємо щастя й достатку рідненькій!
Щоб усі її діти із цілого світу
Повернулись додому жити довіку.
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Был праздник...... Теперь непонятно что...... Детки в стиле "мечта педофила", клоун со страшной теткой среди них слоняются, короче хрень от квартала!!!

Зебилы, радуйтесь!
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очень неприятно - но еще ведь не все и это - здорово
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когда Господь Бог хочет наказать кого то,
Он лишает его разума.

наблюдаем енто счас 24.08.19

санитары и в психушку??
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Справжні герої -захисники віддають честь уклонисту- "патріоту"! Сором ! Ганьба !
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Брехня. Вовік не уклоніст. Він багато допомагав військам і робив концерти на передку.
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оно и в президентах до передка не доехало,концерты оно там давало))))))зебоба подтерся четырьмя повестками - злостный уклонист
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следующий номер - атошники в балетных платиях!!!!!!!!!!!

ахахаха
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А я не удивлюсь... По гей-параду их уже колонной проводили.
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Это Пети нет с его дурацким пафосом слава Богу! Помню как выйдет раньше на парад - да как начнет своих торговых партнеров агрессорами показушно обзывать ! Хоть плачь хоть смейся
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тот же сюжет - дурдом Веселка

ты и не понял??

но ты ж в дурдоме,
понял - енто не протебя.

ахахаха
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Зайдеш до Порошенка за новою порцією лайна.
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лайно твоего порошенка

у тебя сегодня на завтрак-праздничный абед.
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Очень затянуто с награждениями, вова это сам понял как актер)))) награждать людей нужно было вчера у себя в администрации на День флага))) речь красивая, исполнено актерски))
парад военный- захватывает дух и пробуждает чувство гордости за страну. А шествие, демонстрация - просто прикольная массовая прогулка по бульвару, первомай вспоминается )))
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Теж таке враження, але Вовік вимушений був зробити реверанс консервативній українській псевдоеліті, що паслась біля влади всі ці 27 років і все нове сприймає, як загрозу свойому політичному становищу.
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Жодного слова про агресора ідкрито і прямо! Слово"росія" не прозвучало!
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А алегорія з викраденими дітьми - це що? Чи треба було прямо сьогодні оголошувати торговому партнеру Порошенка війну?
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а хто викрав "дітей" ?
невже страшно сказати ?
і це лідер нації ? боягуз ?
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Порошекнівському, продажному тролю байдуже, що сьогодні не відбувається бойових дій, як у 2014му. Тролю російського шпигуна Порошенка треба, мабуть, щоб ці бойові дії почались прямо сьогодні. Зрозуміло...
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Довбне, по перше подумай спочатку, чому саме сьогодні не відбувається таких бойових дій? І чому таких бойових дій не відбувалося вже у 2016, 2017, 2018 та 2019 роках? А по друге - чому при "зеленому" перемир'ї з забороною ведення вогню у відповідь і далі гинуть солдати?
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На рахунок "гинуть солдати", то досі так і не зрозуміло - за яких обставин загинуло 4 наших морських пехотинця? Як так ворог зміг вільно зайти до нас в тил, просунутись обвішаний зброєю на 5 км, зробити гучний теракт і потім вільно вийти назад? Це тільки росіяни винуваті, чи ще хтось з нашого боку з ними співпрацював? У пана "джона" не виникало таких питань?
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Это слово нецензурное. Зачем материться в столь праздничный день.
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Що за музика - неначе заїдає у запису- і де ж бадоївські нововедення?Отой дибільний реп і аіст на крише?
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и все енто действо в киеве под охраной 13 000 ментов от аваковааа-будущего вицепремьера в новом правительстве!!!!!

ахахаха
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Ага, сообщение отправлено в СПАМ. А я просто поздравил нас, УКРАИНЦЕВ, с праздником, в чем крамола? Я так понимаю, площадку форума, вы предоставляете только порохоботам. Кстати, как юрист, скажу вам, многие комменты подпадают под статью 109. "Действия, направленные на насильное изменение или свержение конституционного порядка или на захват государственной власти."
Кстати, пусть Баканов подумает об информационной безопасности Украины, тем более, что Бутусов не ведает, что мутят за "бабки" его админы. Или........сам в "шоколаде"? Ну мы поможем новой власти подумать об этом.
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Антоша! Іди до гузна зі своїми ! Лякаєш нас своїм бакановим -ідіот!
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bow1966 miller, отвечу тебе, плуг, снизойду то тебя, пародия на человека. Таким как ты, место в ЕС, мыть унитазы, итальянским пенсионеркам мыть....ну сам придумаешь что)) Такие как ты - полезный биомусор, конечно, тебе этого не понять, т.к. думать то нечем. НО, тебе желаю удачи в трудной борьбе с одной извилиной.... или...и той нет?
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на фейсбуці немає акаунту Anton Papayev
це ти пародія на людину
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А при чем здесь фейсбук? Меня там нет и не будет. А кто ты, чучело? Ты собираешься что-то сказать?............. Слушай, дружище, думаю ты - один из когорты пидоров, ну, тобишь, ......короче, пиши - пообщаемся
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Рузкий? В третьому реченні уже присутнє слово підори...
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....пусть Баканов подумает.....

....."счас .пазваню баканову."....-слышали недавно

ахахаха
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Як все затянуто, скучно, дуже втомлює і стає нецікаво.
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Оця музика, яка лунає кожному нагородженому, вже приїлась.
Якось надто затягнуто.
До ого ж чомусь нагороджено забагато поліціянтів.
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Мені сподобалась реперша з Закарпаття. Думаю, що це буде новий хіт.
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Зовсім не здивований. Бо реп слухають дебільні шмаркачі.
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На смак і коляр товарішів нема. Слухай свій коханий шаманський там-там і входь в транс У Києві розпочалися святкові заходи до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 9934
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Чомусь я не здивований , що русня полізла в коменти. Ідіть тушіть тайгу, нюхайте рутеній, морди радіоактивні.
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Коли руснявий с червоною пикою, то не обовьязково, що він з перепою, цілком можливо від радіації У Києві розпочалися святкові заходи до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 6006
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а где тая повалий??

в след серии???

ахахаха

дебилы
40 000 000 свиных окороков
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Остановите кто-нибудь этот балаган с блекджеком, шлюхами, и Гимном Украины.
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Оце і все? Якийсь кастрований парад вийшов.
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А ти хотів помпезні святкування поки йде війна та ще і в день Іловайської трагедії?
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А ти хотів щоб в день незалежності ми всі посипали собі голову попелом та перебували в стані трауру?
Зебіл ***.
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так скидайся баблом та проводь зі свїм порсям, що хочеш. Мені особисто совкові паради не цікаві
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Дитині не показали міць української держави.
Ох вже ці зебіли.
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Для ВІП-персон Зебіл і Богдан покажуть заправку літака у повітрі. Причому по черзі.
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полный провал - очень плохо - просто есть ,с чем сравнить, за 5 лет
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бгггг та для вас соевых все не так У Києві розпочалися святкові заходи до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 4654 Я вот считаю что все супер, совковые парады нах. не нужны
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тебе на сравнение то же - https://www.youtube.com/watch?v=sn0Fq-rXc6Q - хотя я думаю шо тебе все равно
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Ага, нужно шоу, устроенное голубым осетином для кагального гавнокомандующего.
Только при чем здесь наша страна?
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и что? Парад ветеранов, молодцы что вышли и сейчас с народом. Так и должно быть. Им что кто-то что-то запрещает? Лучше надо было 200лямов выкинуть чтоб танки по хрещатику ещё поездили? пзц. логика.
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На 5му пряма трансляція альтернативної ходи : перші слова "російський агресор" ! А президент ЗЕ- не насмілився назвати речі своїми іменами!
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Мародерські тролі російського шпигуна Порошенка і тут загадили тему своїм лайном.
Поки Порошенка не посадять на довічне з конфіскацією ця мерзота життя країні не дасть.
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Скажу вам так, главное это единение людей, гордость за свою страну - Украину. Хожу по городу... красота, национальные цвета, прапора.. Просто берет гордость за свою страну - УКРАИНУ!
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Сподобались зе біли з плактом "you are our messiah" і портретом Зеленського У Києві розпочалися святкові заходи до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 799
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ДыСыНыСы на совковых 130 Зилах с расходом 45 литров бензака на 100 км .гребаный стыд за 28 лет и позор
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Пєця не вклав ЖОДНОЇ копійчини за п'ять років в виробництво власної техніки. Результатом стала(корупційна?) закупівля тисячі російсько-білоруських МАЗів, замість, щоб вкладатись у власний КрАЗ
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Klymenko Time

@KlymenkoTime

· 50 мин

Петр Порошенко не пришел на торжественные мероприятия по случаю празднования Дня Независимости Украины. Кравчук, Кучма, Ющенко - пришли. Порошенко нет. Показательно.
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А ольгинцы снова разделяют патриотов Украины . Напомню - против ПАП проголосовало 50% в ООС. Вы можете как хотите относится к ЗЕ, но оскорблять людей участвующих в праздновании ДН могут только враги Украины .
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Так ты же и разделяешь .! Вот нахрена ты вылез с этим - напомню - против ПАП проголосовало 50% в ООС. ?? Кто тебя за язык тянет У Києві розпочалися святкові заходи до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 8087 ..?? Каким боком ЭТО , к Дню Независимости Украины . ?
А потом сами же и ноете ,, что мол - порохоботы вас зебилов , достают ..
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...і у своїй промові захистив русскаязичіє, головний інструмент знищення української нації. Словосполучення російська агресія не прозвучало.
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Словосполучення "російська агресія торгових партнерів Порошенка" не прозвучало... У Києві розпочалися святкові заходи до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 9730
___________
Фьодорич. Як там на ланцюгу в Ростові? Сонце не пече?
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Слово Перемога також не прозвучало. Це у Трускавці вас вчили таким чином діалоги вести?
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Сергей Наумович

@sergonaumovich

Не могу заснуть. Жду, когда кремлеСМИ и Петино братство с медведчуковцами сольются в союзническом экстазе критики «парада гідності»... или как там его)
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Ну так на цій гілці мародерські і медведчуковські в одну дуду пуйла дудять разом проти Параду Незалежності.
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это инфо гавно в одной пробирке ольгинцы порохоботы медвепуты а кортоко запроданцы защеканцы
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Шо ты мелешь сулима .? Где тут комменты порохоботов - против Параду . ? Приснилось.? Или зенки уже залил , с утра ..? У Києві розпочалися святкові заходи до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 8131 .
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Пофик на вас порохоботы. Все равно Украины сделаем вместе
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Удивительное совпадение - порохоботам на тебя тоже пофиг.
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Ему так на порохоботов - пофиК что , розгавкался на них - остановиться никак не может . У Києві розпочалися святкові заходи до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 8839 .
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Таких называют в Украине просто - "піджидок"...
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Як на мене організація супер, діти, білі автозаки і щити, шана загиблим і живим, чудове виконання гімну в різних варіаціях, промова взагалі супер! 1 раз за 5 років нас не лякали і не хвалились "здобутками", ніякої агресії и того, що може нас розеднувати.
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Вот как справедливо воин атошник ,с флагом , только что "опустил" предзыдзента ,, - пускай это будет на совести президента , хочет он или не хочет , а парад будет ..
Мы , дескать , и без него , его будем проводить . Всё верно .. .
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Народ , только не нападайте! Вот я не понимаю смысл этого праздника! Можно порассуждать! Государство - это мы с вами, а теперь вопрос - кто расскажет от кого каждый из нас независим , что бы это праздновать!? На мой взгляд мы зависим от всего и вся!Поправьте меня! По моему это "опиум для народа" очередной!
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Смотрю трансляцию "Марша захисників". Сложно сдержать наворачивающиеся слёзы. Эмоции захлёстывают. Это массовое "дякуемо" и "Украина по над усё"! Людей показывают - мужчины плачут... А песни! А музыка! Боже, а сколько людей!
Это и есть настоящее народное свято.
С праздником тебя, Украина!
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