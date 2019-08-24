 У Києві розпочалися святкові заходи до Дня Незалежності. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Відбудеться церемонія покладання квітів, а під час хвилини мовчання пролунають сто ударів дзвона, які підхоплять інші українські міста. За задумом авторів сценарію, дзвони сімволізуют удари серця кожного з полеглих Героїв Небесної Сотні.
Далі - Майдан Незалежності, де вперше прозвучить Гімн України тривалістю понад сім хвилин, який виконають оркестри та відомі музиканти із залученням близько 600 голосів.
Народна артистка Тіна Кароль виконає наживо частину Державного Гімну. Окрім неї, співатимуть оперні діви Анжеліна Швачка та Оксана Крамарєва.
Заплановано підняття Державного Прапора України.
Відбудеться також нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах. Захід завершиться Ходою гідності.
Президент Володимир Зеленський візьме участь у заходах на головній площі країни.
Новий формат святкування Дня Незалежності запропонував Офіс президента. Важливими дійовими особами святкових заходів у Києві стануть діти як майбутнє країни.
Режисером заходу є Алан Бадоєв, а режисером-постановником - Олена Коляденко.
До організації дійства залучено українську дизайнерку, авторку суконь-вишиванок Віту Кін, режисерів Андрія Боутенка та Марину Шалеву, саундпродюсера, члена журі національного відбору Євробачення у 2018-2019 роках Євгена Філатова.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 9 липня президент Володимир Зеленський заявив, що параду на День Незалежності на Хрещатику цього року не буде. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять як премії військовослужбовцям, пообіцяв глава держави.
Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав українців вийти 24 серпня на парад, щоб ушанувати подвиг українських героїв.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв шукати кошти, яких вистачило б і на проведення параду, і на виплати військовослужбовцям. Але в підсумку 15 липня Зеленський підписав указ про святкування Дня Незалежності, який не передбачає проведення параду.
30 липня глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що замість параду на День Незалежності відбудеться Хода гідності - "захід у європейському стилі".
Зебилы, радуйтесь!
Он лишает его разума.
наблюдаем енто счас 24.08.19
санитары и в психушку??
ахахаха
ахаха
дурдоммм!!!!
ты и не понял??
но ты ж в дурдоме,
понял - енто не протебя.
ахахаха
у тебя сегодня на завтрак-праздничный абед.
парад военный- захватывает дух и пробуждает чувство гордости за страну. А шествие, демонстрация - просто прикольная массовая прогулка по бульвару, первомай вспоминается )))
невже страшно сказати ?
і це лідер нації ? боягуз ?
ахахаха
Кстати, пусть Баканов подумает об информационной безопасности Украины, тем более, что Бутусов не ведает, что мутят за "бабки" его админы. Или........сам в "шоколаде"? Ну мы поможем новой власти подумать об этом.
це ти пародія на людину
....."счас .пазваню баканову."....-слышали недавно
ахахаха
Якось надто затягнуто.
До ого ж чомусь нагороджено забагато поліціянтів.
в след серии???
ахахаха
дебилы
40 000 000 свиных окороков
Зебіл ***.
Ох вже ці зебіли.
Только при чем здесь наша страна?
Поки Порошенка не посадять на довічне з конфіскацією ця мерзота життя країні не дасть.
@KlymenkoTime
· 50 мин
Петр Порошенко не пришел на торжественные мероприятия по случаю празднования Дня Независимости Украины. Кравчук, Кучма, Ющенко - пришли. Порошенко нет. Показательно.
А потом сами же и ноете ,, что мол - порохоботы вас зебилов , достают ..
___________
Фьодорич. Як там на ланцюгу в Ростові? Сонце не пече?
Сергей Наумович
@sergonaumovich
Не могу заснуть. Жду, когда кремлеСМИ и Петино братство с медведчуковцами сольются в союзническом экстазе критики «парада гідності»... или как там его)
Мы , дескать , и без него , его будем проводить . Всё верно .. .
Это и есть настоящее народное свято.
С праздником тебя, Украина!