 Двоє мешканців Запоріжжя побили і стріляли в нацгвардійця "заради самоствердження в очах дівчат", - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Хлопці побили солдата, а потім пустили кілька куль йому в спину "з хуліганських спонукань, заради самоствердження в очах дівчат", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.
У червні 2019 року 22-річний військовослужбовець Південного територіального управління НГУ прибув до Запоріжжя у щорічну відпустку. Відпочиваючи з друзями у місті близько опівночі, він знайшов мобільний телефон. Щоб повернути телефон власникові, молодик почав дзвонити на наявні в ньому номери і таким чином встановив власницю, яка загубила апарат.
В цей час до нацгвардійця підійшло троє невідомих йому осіб. Двоє з них спершу почали словесно принижувати солдата, а потім без будь-яких причин накинулися з кулаками. Розуміючи, що сили нерівні, військовий спробував уникнути подальшого продовження конфлікту і залишити місце події. Проте щойно він повернувся спиною до нападників – отримав постріл у спину, потім – у ноги.
Пораненому вдалося самотужки дістатися до найближчої кав’ярні та попросити допомоги. Швидка доставила його до лікарні. Медики діагностували тяжкі тілесні ушкодження у вигляді проникаючого вогнепального поранення грудної клітини справа, поранення легені, правої голені, забій голови.
За фактом події слідчі поліції Запорізької області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Під час розслідування обставин події було встановлено, що до нападу на військовослужбовця причетні мешканці Запоріжжя віком 22 та 25 років. Старший з них виявився сином колишнього посадовця главку обласної поліції.
Зважаючи, що у полковника поліції залишилися службові зв’язки, які могли вплинути на хід розслідування злочину, до справи долучилися працівники Запорізького управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.
Оперативники ДВБ НПУ, провівши комплекс заходів, встановили, що винуватці події переховуються, дотримуючись конспірації. Вони постійно змінюють місце свого перебування, уникають спілкування мобільним телефоном.
Заочно органом досудового розслідування, після вивчення матеріалів справи, 22-річному парубку було оголошено підозру за ч.2 ст.296 КК України, а 25-річному стрільцю – за ч.4 ст.296 та ч.1 ст.121 КК України.
За інформацією 'внутрішньої безпеки НПУ втікачі намагалися 'сховатися у місті Мелітополь. При цьому оперативникам стало відомо, що зловмисники готові до швидкого організованого відходу та опору. Суд дав ухвалу правоохоронцям на затримання та доставлення молодиків до суду в порядку ст.191 КПУ України. До спецоперації по їх затриманню задіяли бійців спецпідрозділу КОРД.
Сина колишнього поліцейського затримали на квартирі його знайомої в одній з багатоповерхівок Мелітополя. Його спільника – у сусідньому під’їзді того ж будинку. Варто зазначити, що неабияку допомогу правоохоронцям надали мешканці будинку. Не зважаючи на нічний час доби, всі жителі відкривали двері квартир, допомагали в упізнанні фото підозрюваних та встановленні точного місця їхнього переховування.
В одного із затриманих виявлено та вилучено незареєстровану помпову рушницю. У свою жертву зловмисники стріляли з пристрою для відстрілу гумових куль травматичної дії, власника якого наразі не встановлено.
Нападники поміщені до ізолятора тимчасового тримання. За вчинене їм загрожує кримінальна відповідальність, межі якої визначить суд.
Військова служба правопорядку виховує справжніх героїв.
19.08.2019 офіцер в/ч 2176 Східного територіального управління ВСП (м. Дніпро) старший лейтенант Варавка Роман Олександрович під час обідньої перерви прийшов до супермаркету Varus з метою придбати речі першої необхідності. Перебуваючи у супермаркеті старший лейтенант Варавка Р.О. почув жіночий крик та викрики з проханням викликати швидку допомогу, відреагувавши на виклики та побачивши скупчення натовпу біля 13 каси він підбіг до неї та побачив, що молода дівчина у формі касира лежить на підлозі у конвульсіях та інша касир намагається втримати її на боку. Старший лейтенант Варавка Р.О. зрозумів, що в дівчини відбувся епілептичний приступ, застосовуючи набуті навички по тактичній медицині він почав надавати першу домедичну допомогу та організував роботу натовпу, з метою отримання підручних речей для надання допомоги. Допомога надавалася протягом 10 хвилин, за результатом чого дівчину було врятовано та приведено до тями. Часом пізніше прибула бригада швидкої допомоги, якій старший лейтенант Варавка Р.О. надав інформацію про випадок та стан дівчини, після чого допоміг її доставити до карети швидкої допомоги. Виконавши свій обов'язок як офіцер ЗСУ та звичайний громадянин своєї країни старший лейтенант Варавка Р.О. повернувся до виконання своїх службових обов'язків не очікуючи жодних похвал та подяк.
21.08.2019 командуванню Східного ТУ ВСП стало відомо, що управління супермаркету Varus розшукує невідомого їм військовослужбовця з метою висловити йому подяку за врятоване життя їх співробітника Пещук Карини Сергіївни. Переглянувши запис з камер відеоспостереження було встановлено, що це старший лейтенант Варавка Р.О.Відео по лінку
В. Зеленский.