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Все про:день народження (64) Кличко (682) Столар (5)

 "Здорово, що друзі всі зібралися", - мер Києва Кличко на дні народження у забудовника й обраного нардепа від "ОПЗЖ" Столара. ВIДЕО

У мережі з'явився фрагмент відеозапису застілля, на якому мер Києва Віталій Кличко піднімає тост за дружбу зі скандальним забудовником Вадимом Столаром, хоча раніше в ЗМІ він заявляв протилежне.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опублікувало інформагентство УНІАН.

"Здорово, що друзі всі зібралися. Вадиме Михайловичу, спасибі тобі велике, що зібрав всіх друзів. Пропоную тост за друзів!", - заявив Кличко, звертаючись до Столара під час застілля.

Водночас, за даними джерела, застілля відбувалося за кордоном, куди Кличко прилетів на день народження Столара. Це також підтверджується кадрами з відео, на якому Кличко говорить тост Столару на честь його дня народження: "Ну і за нашою традицією... Напевно тут "русаки" є і ще хтось, щоб розуміли, звідки ми... Будьмо!". Таким чином, зазначає джерело, можна припустити, що Кличко приїхав на свято цілеспрямовано, а не потрапив на нього випадково, проходячи повз.

І все б було добре, але на початку серпня в інтерв'ю виданню LB.ua Кличко заявив, що не може назвати Столара другом.

"Я знайомий з тисячами людей. Друзів у мене... пальців однієї руки вистачить. Тому я не назву Столара другом", - заявив Кличко. - "Він - не мій друг. Не чиновник Київської міської адміністрації і не депутат Київради. Столар - бізнесмен, у нього якісь свої проекти. Його, як і Микитася, інших забудовників намагаються прив'язати до Кличка. Але це неправда. Я знайомий з усіма забудовниками в Києві, з усіма бізнесменами в місті. Але називати їх всіх моїми друзями - перебільшення. І говорити, що я відстоюю їхні інтереси - маніпуляція, не більше. Питати когось, чому він пішов в ту партію, а не в іншу, я теж не можу. Це особисте рішення кожного, вони зі мною не радяться", - додав мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Києвом керує Столар, про це знає будь-який чиновник чи бізнесмен, - Ткаченко

Нагадаємо, в 2017 році журналісти програми "Схеми" повідомляли, що Віталій Кличко літав на приватному літаку разом з керівником "Укрбуду" Максимом Микитасем і Вадимом Столаром. У розслідуванні говорилося про те, що Кличко і Микитась разом прилетіли з Неаполя. У коментарі програмі "Схеми" мер Києва повідомив, що за оренду чартеру платив Микитась. За словами Кличка, він випадково зустрів забудовника на вулиці в Неаполі та погодився придбати квиток на чартер, тому що мав переліт зі "стикуванням", а Микитась летів прямим рейсом.

Зазначимо, українського бізнесмена, скандального забудовника і політика Вадима Столара нерідко називають "тіньовим мером Києва" і "головним рішалою" у столиці, який має величезний вплив на мера Віталія Кличка. За даними ЗМІ, без його відома не проходить жодне важливе рішення міської влади у фінансовій і, зокрема, будівельно-земельній сфері. Що стосується його політичної діяльності, то він був обраний нардепом двічі – у 2010 році до парламенту 6-го скликання по мажоритарці від Партії регіонів, а в 2019 році потрапив у Раду за списком партії ексрегіоналів "Опозиційна платформа – За життя", лідерами якої є Юрій Бойко, Вадим Рабінович і кум Путіна Віктор Медведчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко про політ на чартері з Микитасем і Столаром: Якщо я з кимось лечу, це не означає, що ми друзі

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144465
 
 
 Топ коментарі
 
Здорово было бы,чтобы друзья все вместе сели на нары.
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І тільки дурні на "Цензурі" гризуть одне одному горлянки. В той час, як "За життя! ", "ПЕС" та інші "віталіки" гуляють ща одним столом, сміючись з дурнів, які реально вірять їх словам.
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Здорово было бы,чтобы друзья все вместе сели на нары.
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Вместе с кумом жены кума Пукина из списка СН ?....
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И Портновым и Дубининым и многих других ЗЕсепаров аля Шефиры туда же.
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Да там порохогівноботи сраку рвуть якже так зеля хоче скінути двохметрового долбойоба. Хай дальше крадуть і застроюють столицю. Таке відчуття що барига шоколадна лічно башляє цим дебилами які за ньго всих порвуть.
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А уважаемый же человек был... в общем и останется, в очень узких кругах...
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А страдать же ж будет как он без твоего уважения, аж представить страшно !!!
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Просто кто то мэром Киева сильно хочет стать и наверное он работает в 1+1.
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Но всё равно хотят поставить человека Коломойского, ходят слухи что это может быть Богдан.
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Кого хотят и кого в итоге поставят может и не совпадать.
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Треба розуміти просту річ - за мера Кличка голосували ті самі любителі популістів, що і за Зєлєнского і СН. Тільки у ситуації з Кличком і СН перевага і правда є на боці Кличка, бо він діє у руслі закону, а СН на чолі з Богданом - у руслі гопницького наїзду. Тому попри те, що я вважаю, що Київ міг би мати кращого мера, ніж Кличко, я все таки на боці Кличка. Щодо тостів і виборів друзів, це відео показує, що Кличко по-дурному неперебірливий. Але, повторю, закон, право і зрештою правда все рівно на боці Кличка.
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Ти де живеш? Дурень. Тобто грабувати столицю це потвоїму розумно. А за Ткаченка чи Богдана я не чув щоб вони крали. Будем судить по їх ділам. А не сліпо сраку рвати за боксьора. Вот і живем так хай крадуть тількиб не мінялись.
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та в разведку ходил )))) а поздравлял чтоб не спалится ))))
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Кличко говорил банальные вещи под 100 г. это ещё ничего ни значит.
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Ну, я тоже тогда скажу банальщинуя хотя и по-трезвому: он хороший боксёр и никудышный мэр.
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Но он лучший мэр в Украине, ну лучших почему то нету, есть только хуже или просто жопа.
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Лучший скорее тот свободовец с Конотопа, который не боялся давать прочухонов местным полусепарским депутатам, за что и был избит. А этот-лишь мэр города с самым большим бюджетом. А Киев при нём ещё грязнее был, проходил недавно переход на Дружбы народов, хотел глянуть на пресловутый стеклянный мост, ох и бомжатня же там. И да, мост ничерта не стеклянный.
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Скажи чесно ти: сєпар чи ЗЕ-бот, чи Кремле-бот.
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Просто нормальный человек, который не надрачивает на Порошенко, сакрализуя его как в Рашке.
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Мені здається чи ти в натурі дурень. З таким бюджетом як в столиці мавпа буде класним мером ніж будь-де.
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а уніан належить бєні...от і вір в чесність цього змі...а нахаляву як кажуть все добре.тому жгі віталя єщьо, тре знов джуліані подзвонити - бо богдан шось булки розслабив
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Обрізали таки водяний знак телеграм каналу "легітимний". Не вміє він їх ставити.))) Треба було по діагоналі на всю довжину а не знизу. А цензор в своєму репертуарі, як завжди
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І на УНІАН вже обрізали))) Сцикуни. А "Обозрєватєль" години 3 тому цю новину випустив годинку потримав і видалив. Ахаххаха
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Да Кличка уже там разные Бени УНИАН 1+1 пол года сливают.
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Киевляне голосуйте за Кличка, а то сейчас какого то дырявого сепара подсунут в обертке патриота.
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Как неудобно получилось. Хоть бы не подумали что Кличко лжец.
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Да, петики говорили, что у Виталика нет мозгов врать. Оказалось, на это есть...
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І тільки дурні на "Цензурі" гризуть одне одному горлянки. В той час, як "За життя! ", "ПЕС" та інші "віталіки" гуляють ща одним столом, сміючись з дурнів, які реально вірять їх словам.
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Петики грызут глотки не сторонникам "За жиддя", а только Зелиным.
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Слуга УРода уже получает электроэнергию по 57 копеек пока ЗЕбилятня платит по 1,64. как то так..Причём ЗЕбилы рельно тоже верят своему клоуну..Интресно ЗЕьбила как и Бабломойскому тоже пустят электроэнергию по 57 копеек или ЗЕбилам никто ничего не обещал..
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Я вітаю тебе! Саме про таких, як ти "зебілів" я вище і написав. А ти і далі із трусів вискакуй.
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Но как же, бл., красиво они обувают лехтатрат! и как же будет прав Шкиряк "повоняете и успокоитесь" (с)
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Что еще было ожидать от умственно отсталой, шестерки Кличка?
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У нас на улице положили асфальт которого у нас не было лет 20 точно...Хотя как не было..по документам как оказалось у нас ложили асфальт, только асфальт был на бумаге..При Кличко реально положили..новая дорога сейчас.
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Дійсно, що подібне було. Це звичайно не робить з Кличка найкращого мера, але тепер часи секти зесвідків. Якщо вони полізуть, то краще нехай буде Кличко.
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Может где-то и положил, а на днепровской набережной он болт на участников дорожного движения полжил, разрешив впихнуть Ривер мол возле дороги.
Теперь там постоянная пробка от березняков)
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Киевляне голосуйте за Кличка, а то сейчас какого то дырявого сепара подсунут в обертке патриота.
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Мразь натуральная,киевляне уже стали медведчуковцами,что терпят эту медведчуковскую гниду?
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ОПЗЖ=Кличко=Мародёр=ЕС=коломойский=ахметов=пинчук=зеленский=боголюбов=кононенко=кернес=медведчук=вилкул

вообще никаких отличий, любой из них будет тебя грабить, без вариантов.
список можно продолжить
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Звичайний тваринний інстинкт ... кормлять - це добре, це друзі!
Б'ють - це погано, це вороги!
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це капець, це ж звичайна фраза звернення до людей особливо під час застілля. Це вихованістю зветься. Боже, допоможи Україні здолати тупість
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все чиновники живут по принципу : собака лает ...нал идёт , ввиду полного отсутствия справедливого правосудия , судьи и менты свои люди
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После публикации видео, где Кличко бухает со смотрящим Киева Столаром, его рейтинг рухнет навсегда.
Все заявления Кличка о том, что он Столара его не знает и не дружит, оказались очередным враньём. Теперь заявление Богдана о том, что ему предлагали $20 млн выглядит куда реальнее.
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Что вы хотите от птенца гнезда Петрова? Чтоб оно не брехало?
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Ото дивина. Молодший брательнік з Марченко (Медведчучкою) Хрестили доньку Шуфрича, (стали кумами всі Шуфрич/Кличко молодший/Медведчук). Спортсмени у нас взагалі 90% ватні. (сподіваюсь що лише 90%).
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спортсмены должны сидеть в спортсменских клетках. и в них забавлять людей.
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ну, как дети малые....а, раньше, что не знали, что все там повязаны...?
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Как обычно тупое жлобьё повылазили из нор,
и давай писать критику на чей то комментарий о том что сажать всех этих друзей,
мол так и ЗЕсепаров тоже в тюрягу...**** каких сепаров олени,они так и остались в своём развитии в 2014 году,для них порошенко герой и атаман,а парубий-не невменяемый с майдана,в дырявом пуховике-что чудом попал с друзьями в раду-а самый лучший спикер..
Ну да чего с ними спорить,время всех рассудит,а когда начнут появляться первые успехи,когда начнут сажать всю эту нечисть что грабила все эти 5 лет,и так и не смогла нажраться,когда люди начнут хвалить власть-эти невменяемые,так же быстро переобуются и будут петь со всеми в унисон..в тюрьме их называют приспособленцы-они там люди не рукоподаваемые..
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1. Парубий был уже депутатом до Майдана. 2. Никто не будет никого сажать. Все, кто во власти заодно. А тех новых лиц, кто входит в их среду они или покупают, или запугивают и держат на поводке, или избавляются от них, сваливая все на них. Вобщем правящий класс защищен от простых людей.
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Брат Кличко кум Медведчука - кума Путина - это все одна огромная мафиозная семья! И Порошенко с Медведчуком еще в 90-х создавали вдвоем партию СДПУ(о) и потом Порошенко создал партию регионов и все завязаны на друг друга и Ахметов там людей своих напихал и они все партнеры и Роттердам + Порошенко с Ахметовым делали и Порошенко купил акции ДЕТЕК и они бизнес партнеры и кум Порошенко - это Луценко - генпрокурор и т.д. и т.п. ВСЕ ЭТО ОДНА МАФИЯ - КРИМИНАЛЬНАЯ УКРАИНО-РОССИЙСКАЯ СЕМЬЯ - КЛИЧКО, ПОРОШЕНКО, АХМЕТОВ, МЕДВЕДЧУК, ПУТИН, И Т.Д. И Т.П.
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Да...нечего сказать - дурень. Неразборчивый в "друзьях". Или всё-таки куплен с потрохами "на 3 метра в землю"...
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Кличко они обсуждают , да он по сравнению с зелечмо и бахданом дитя невинное. Все знают окружение этих двух геев они страну раком ставят ,а эти всё о Кличко.
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