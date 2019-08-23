 Прем'єр Великої Британії Джонсон приєднався до відеопривітання до Дня Незалежності українською мовою. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ відповідне відео опубліковано в Твіттері Посольства України у Великій Британії.

Британські політики, дипломати і аналітики зачитують мовою оригіналу текст пісні Тараса Петриненка "Україна"

Прем'єр Борис Джонсон завершує відео словами "Слава Україні!".

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