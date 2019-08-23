 Прем'єр Великої Британії Джонсон приєднався до відеопривітання до Дня Незалежності українською мовою. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ відповідне відео опубліковано в Твіттері Посольства України у Великій Британії.
Британські політики, дипломати і аналітики зачитують мовою оригіналу текст пісні Тараса Петриненка "Україна"
Прем'єр Борис Джонсон завершує відео словами "Слава Україні!".
Йозеф Кнехт @jozefkneht1 20 часов назад
Хутін опустив Макрона. Джонсон веде себе з Макроном, як з опущеним. Заслужив.
У меня жена татарка. Тоже наш человек...
Окрема дяка за відверте ставлення до повернення х#йла у G8
Украинская дипломатия должна прямо сейчас на полную использовать такие отношения с Британией.