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Все про:Велика Британія (1051) День Незалежності (260) привітання (417) Джонсон Борис (112)

 Прем'єр Великої Британії Джонсон приєднався до відеопривітання до Дня Незалежності українською мовою. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, спільно з провідними британськими політиками, аналітиками і дипломатами, записав відеопривітання з нагоди 28 річниці проголошення незалежності України.

Як інформує Цензор.НЕТ відповідне відео опубліковано в Твіттері Посольства України у Великій Британії.

Британські політики, дипломати і аналітики зачитують мовою оригіналу текст пісні Тараса Петриненка "Україна"

Прем'єр Борис Джонсон завершує відео словами "Слава Україні!".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Достатнього обґрунтування для повернення Росії в G7 ще немає, - прем'єр Великої Британії Джонсон. ВIДЕО

Премєр Великої Британії Джонсон приєднався до відеопривітання до Дня Незалежності українською мовою 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144456
 
   
 Топ коментарі
 
мерсі за компліман

Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 20 часов назад

Хутін опустив Макрона. Джонсон веде себе з Макроном, як з опущеним. Заслужив.

Премьер Великобритании Джонсон присоединился к видеопоздравлению ко Дню Независимости на украинском языке - Цензор.НЕТ 5193
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А на кацапсячих сайтах обсуждают как Борис ногу на столик типа журнального положил на встрече с Макроном. Прем'єр Великої Британії Джонсон приєднався до відеопривітання до Дня Незалежності українською мовою - Цензор.НЕТ 9046
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во в Британии учат УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК ...а наши типа братья кацапы за почти 400 лет не могут выучить хотя одну фразу на мови....
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мерсі за компліман

Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 20 часов назад

Хутін опустив Макрона. Джонсон веде себе з Макроном, як з опущеним. Заслужив.

Премьер Великобритании Джонсон присоединился к видеопоздравлению ко Дню Независимости на украинском языке - Цензор.НЕТ 5193
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еще хуже. микроскопический карлик заруслячил микрона.
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Даже он может по украински, хотя казалось бы где та Британия, а где Украина. а ЗЕбобик живя в Украине так и не смог...Уровень да.
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ну во первых ЗЕ считает что он живет не В Украине , а НА Украине , а во вторых он малорос
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А наш малорос ЗЕ навiть української не знає Премьер Великобритании Джонсон присоединился к видеопоздравлению ко Дню Независимости на украинском языке - Цензор.НЕТ 8831
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ЗАМЕТИЛИ ЧТО НАШ ЗЕЛЕНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НЕ УПОТРЕБЛЯЕТ Слава Украине!!! ДАЖЕ ВЧЕРА ЕГО ВИДЕО О ФЛАГЕ В КОНЦЕ ОН ВМЕСТО Слава УКРАИНЕ,СКАЗАЛ ЗРОБИМО ЦЕ РАЗОМ,БОИТСЯ КАЦАПОВ ДРАЗНИТЬ ТАК КАК ОНИ СЧИТАЮТ ЛОЗУНГ НАЦИСТСКИМ,ЧЕЙ ОН ПРЕЗИДЕНТ?
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Слыш ватник-кацап *******,че ты тут трешся гопота конченная
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Шмаркля зелёная там вроде репититора по украинскому искала..может Джонсон поднатаскает Шмарклю?? Хотя..нафига Джонсону связываца с дурачком клоуном, только время зря убивать, всё равно толку ж не будет.
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та ви обоє рябоє Прем'єр Великої Британії Джонсон приєднався до відеопривітання до Дня Незалежності українською мовою - Цензор.НЕТ 4585 зразу видно, що електорат зеленського Прем'єр Великої Британії Джонсон приєднався до відеопривітання до Дня Незалежності українською мовою - Цензор.НЕТ 4585
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И шо? Язык не отвалился у англичан? А на росии говорят, что мова - это не нужно, защищать нет смысла. А за сво йязык готовы убивать
Премьер Великобритании Джонсон присоединился к видеопоздравлению ко Дню Независимости на украинском языке - Цензор.НЕТ 6811
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Вiтаемо Украiнцiв з Днем Прапора! Поменял на фасаде обадва прапори - жовто-блокiтний та червоно-черний на новые, бо поистрепалися за рiк. Слава Украiнi!
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Thanks Max.
У меня жена татарка. Тоже наш человек...
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Краще дружити з ними, чим з тими, що за перебріком.
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українською може говорити будь-яка освічена людина, крім рускачєлюстних малоросов і лишньохромосомних кацапів
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Великобританія - природній стратегічний партнер України у протистоянні кацапії. Як так трапилось, що ні GB Девіда Камерона, ні GB Терези Мей, ні GB Бориса Джонсона не залучено до переговорів з агресором? Дякуємо великому дипломату Порошенку, що він ще Італію не запросив...
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Дякуємо, Борисе!
Окрема дяка за відверте ставлення до повернення х#йла у G8
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Бриты молодцы. При Совке такое даже представить себе невозможно было.
Украинская дипломатия должна прямо сейчас на полную использовать такие отношения с Британией.
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